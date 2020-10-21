DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 16

21.10.2020 15:13
DHA YURT BÜLTENİ - 16, System.String[]

BALIK ÖLÜMLERİNİN YAŞANDIĞI DERENİN GEÇTİĞİ MAHALLE SAKİNİ: BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİKBursa'da, derede binlerce balık telef oldu (2)Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Çeltikçi-Çardakköy mahalleleri arasından geçen derede yaşanan balık ölümleri, bölge halkında tedirginliğe neden oldu.

BALIK ÖLÜMLERİNİN YAŞANDIĞI DERENİN GEÇTİĞİ MAHALLE SAKİNİ: BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK

Bursa'da, derede binlerce balık telef oldu (2)

Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Çeltikçi-Çardakköy mahalleleri arasından geçen derede yaşanan balık ölümleri, bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Derenin, oturduğu mahalleden geçtiğini, daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını söyleyen Eren Bora (25), "Fabrika atıklarından olduğunu düşünüyoruz. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Yıllardan beri biz hep geliyoruz. İlk defa böyle bir şey gördük. Derenin ucu Yenişehir'e kadar gidiyor ama biz hayatımızda böyle bir şey görmedik. 10 senedir buralara avlanmak için geliyoruz. Kokusu da var. Bunun yakın bir zamanda temizlenmesi gerekiyor. Fabrikaların önüne geçilmesi gerekiyor" dedi.

Bursa'da, derede binlerce balık telef oldu (2)

-Anons-Balıklardan detaylar-Vatandaş ile röportaj-Bölgeden detaylar

Haber: Huzeyfe ÖZDEMİR - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Suriyeli çocuk, bıçaklanarak öldürüldü (2)

Konya'da   yaşayan Suriye uyruklu Vail El Mansur'un (14) ağabeyi Abdurrahim El Mansur (16) ile çalıştığı iş yerine giderken dün akşam tartıştığı Suriyeli akranları tarafından bıçaklanarak öldürmesi anına ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde kimliği belirlenemeyen 1 şüphelinin koşarak gelip tekme atarak El Mansur'u yere yıkıp bıçaklaması ve diğer şüphelilerinden tekme ve tokak saldırması yer alıyor.

Yenişehir, Çeltikçi, Bursa, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

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