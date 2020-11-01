DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 16

01.11.2020 16:49
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ERDOĞAN, SAMSUN-SİVAS DEMİR YOLU HATTI'NI AÇTIErdoğan: İzmirli kardeşlerimizin yaralarını, soğuklar bastırmadan sarmakta kararlıyız (2)Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun'da düzenlenen 7'nci Olağan İl Kongresi'nin ardından, Samsun-Sivas Demir Yolu...

ERDOĞAN, SAMSUN-SİVAS DEMİR YOLU HATTI'NI AÇTI

Erdoğan: İzmirli kardeşlerimizin yaralarını, soğuklar bastırmadan sarmakta kararlıyız (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun'da düzenlenen 7'nci Olağan İl Kongresi'nin ardından, Samsun- Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Erdoğan, " Karadeniz Bölgesi'nin güzel şehirlerinden biri olan Samsun'u daha da güzelleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. 18 yılda Samsun'a toplam 30 milyar lirayı aşan yatırım yaptık. Samsun'u çok farklı bir konuma taşıdık. 18 yıl öncesine göre Samsun, geleceğine daha umutla bakıyor. Samsun sadece çevre illere değil tüm Karadeniz'e ilham oluyor. Biz de Samsun'un bu başarılarıyla gurur duyuyoruz. Samsun'daki ulaşım altyapısındaki eksiklikleri gidererek, Samsun'u doğusuyla batısı arasında bir köprü haline getirmeye çalışıyoruz. Samsun, doğu-batı hattında kritik bir şehir olmanın yanında tüm Orta Anadolu'nun ve güneyin, Karadeniz'e açılan kapısıdır. Ancak Samsun, uzun yıllar konumunun bu avantajını hakkıyla kullanamamıştır. Benzer tablolar ülkemizin pek çok ili için de geçerlidir. Ulaşım altyapısındaki sorunlar, şehrimizin gelişmesinin önündeki en büyük engeldir. Kara, hava ve demir yolu alanının eksikliği sanayici ve ticaret erbabımız başta olmak üzere her kesim tarafından hissedilmiştir. Son 18 yılda özellikle ulaşım alanında hayata geçirdiğimiz projelerle bu makus talihi tersine çevirdik. Tamamen ideolojik sebeplerle önümüze çıkarılan engellere aldırış etmedik. 'Yol medeniyettir' diyerek, yurt genelinde ulaşım seferberliği başlattık" dedi.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DEMİR YOLU MODERNİZASYON YATIRIMI'

Bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 27 bin 715 kilometreye yükselttiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otoyol uzunluğunu bin 714 kilometreden, 3 bin 325 kilometreye çıkardık. 1990'da ihalesi yapılan ve 1993'te ilk kazması vurulan, göreve geldiğimizde patates deposu olması tartışılan Bolu Tüneli'ni hizmete açmak bize nasip oldu. Köprü ve viyadük uzunluğumuz 311 kilometreden 660 kilometreye yükseldi. Havalimanı sayımız 26'dan, 56'ya yükseldi. Türkiye'yi yüksek hızlı tren teknolojisiyle tanıştırarak, toplam bin 213 kilometre uzunluğunda yeni hattı hizmete sunduk. Yüksek hızlı tren işletmesinde dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncı ülke konumuzdayız. Yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapılacağı hızlı tren hatları da inşa ediyoruz. Bakü, Tiflis, Kars demir yolu gibi stratejik projeler yapıyoruz. Ülkemizin demir yolu altyapısının tamamını modernize ettik. Son 18 yılda yenilediğimiz demir yolu hatlarımızın uzunluğu 11 bin 590 kilometredir. Anadolu bir baştan, bir başa demir ağlarla bizim dönemimizde örülmüştür. Samsun-Sivas Rehabilitasyon projesi, Türkiye'nin en büyük demir yolu modernizasyon yatırımıdır. Toplam tutarı 350 milyon avroyu bulan bu yatırımın, 153 avroluk kısmı Avrupa Birliği hibe fonlarından karşılanmıştır. Proje kapsamında Samsun-Sivas arasındaki 431 kilometrelik demir yolu hattı yenilendi. 42 adet tarihi köprüden 17'sinde güçlendirme yapıldı. Ayrıca 37 köprü yıkıldı ve yeniden inşa edildi. 121 adet hemzemin geçidin güvenliği sağlandı. Mevcut 12 adet tünel iyileştirildi, 19 yolcu durağı, 30 teknik bina inşa edildi. Tarihi önemdeki bu projenin tüm bölgeye katkısı olacak. Sinyalizasyon sistemiyle hat kapasitesini 2 kat artırırken, tren trafiğini de güvenlik hale getirdik. Samsun-Sivas arasında 8 saat 50 dakika olan seyahat süresi 5 saat 54 dakika düştü. Bu demir yolu hattı kuzey-güney koridorunda lojistik taşımacılığına yeni bir ivme kazandıracak. Samsun limanını, İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan bu hat sayesinde gelen ve giden yüklerin çok daha hızlı taşınması sağlanacak. 5 yılda tamamlanan bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansla Sivas'a bağlanarak, buradaki törende kurdele kesimiyle demir yolu hattının açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki ışıklı uyarı levhasıyla sinyal vermesinin ardından Sivas'taki tren, hareket ederek, Samsun'a varmak üzere uğurlandı.

AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Samsun, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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