DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 16

02.11.2020 16:24
DHA YURT BÜLTENİ - 16, System.String[]

Oto galeriyi kurşunlama anı güvenlik kamerasındaKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, oto galeri 2 kişi tarafından kurşunlanırken, 2 kişinin silahlarla ateş açma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Oto galeriyi kurşunlama anı güvenlik kamerasında

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, oto galeri 2 kişi tarafından kurşunlanırken, 2 kişinin silahlarla ateş açma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde, Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Seda Caddesi'nde bulunan bir oto galeri kurşunlandı. İş yerinin kapalı olması nedeniyle yaralanan olmadı. Kurşun ve saçmalar, 3 otomobilin camları ve kaportalarına isabet etti. Oto galerinin sahibi Ercan Bozkurt'un olaydan 4 dakika önce iş yerinden ayrıldığı belirlenirken, polisin yaptığı çalışma sonucu 2 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin silahlarla ateş açma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kurşunlama anı(güvenlik kamerası)Kurşunlanan galeriden görüntülerDetay

HABER-KAMERA: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Nevşehir'den İzmir'e yardım TIR'ı gönderildi

NEVŞEHİR'de valilik öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında toplanan kuru gıda ve battaniyeler, TIR'la İzmir'deki depremzedelere gönderildi.

Nevşehir Valiliği, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden etkilenenler için yardım kampanyası başlattı. Belediye, ticaret ve sanayi odası, ticaret borsası, Kızılay ve diğer sivil toplum örgütlerinin katılımıyla gerçekleştirilen kampanyada toplanan kuru gıda ve battaniyeler TIR'a yüklendi. Yardım malzemesi dolu TIR, Vali İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da katıldığı törenle İzmir'e uğurlandı. Vali Becel, İzmir'deki depremde yüreklerinin yandığını belirterek, "Yüreklerimiz yandı. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu, bu deprem ile yeniden hatırladık. Bizler burada İzmir'deki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Yaşanan deprem nedeniyle ülkemize ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Yardım TIR'ı-Protokol üyeleri genel görüntü- Müftü Celalettin Altunkaya dua-Vali İnci Sezer Becel açıklama-TIR'ın uğurlanması

Haber-Kamera:  Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR,

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Marketler zincirinden bebek maması ve kozmetik ürünü hırsızlığına 3 gözaltı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, bebek maması ve kozmetik ürünü çaldıkları belirlenen 2'si kadın 3 kişi, polis tarafından kovalamaca sonucu yakalanıp, adliyeye sevk edildi.

Marmaris'te dün bir marketler zincirine ait 2 ayrı mağazadan toplam 73 kutu bebek maması ve kozmetik ürünü çalındı. Bunun üzerine marketler zinciri yetkilileri durumu polise bildirip, şikayetçi olurken, Datça'daki şubelerini de benzer olaya karşı uyardı. Polisin yakalanması için çalışma başlattığı şüpheliler, aynı gün öğleden sonra da marketler zincirinin Datça Şubesi'nden toplam 28 kutu bebek maması ve kozmetik ürünü çaldı.Ancak daha önceden uyarıldıkları için Datça'daki mağazasının yetkilileri şüphelileri fark edip, durumu telefonla polise bildirdi. Fark edildiklerini anlayan şüphelilerin marketin giriş kapısından çıkarak kaçmaya başladı. Bu sırada gelen polis ekipleri kaçan şüpheliler Ahmet S. (39), Seren D. (28) ve Bahriye G.'nin (20) peşine düştü. 3 şüpheli, yaklaşık 10 dakikalık kovalamaca sonucu Özbel mevkiinde yakalandı. Şüphelileri aracında yapılan aramada Marmaris ve Datça'daki mağazalardan çaldıkları toplam 101 kutu bebek maması ve kozmetik ürünü ele geçirildi. Ele geçirilen mama ve kozmetik ürünleri tutanakla marketler zinciri yetkililerine teslim edilirken, 3 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmelerinden görüntü

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Bakan Karaismailoğlu'nun acı günü

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun vefat eden kayınpederi Hamit Vahapoğlu'nun (93) cenazesi, Trabzon'un Of ilçesinde toprağa verildi. Bakan Karaismailoğlu, cenazede taziyeleri kabul etti.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kayınpederi Hamit Vahapoğlu için Of ilçesine bağlı Saraçlı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma, Emniyet Müdürü Metin Alper, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, eski bakanlardan Eyüp Aşık, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda kişi katıldı. Bakan Karaismailoğlu ile yakınları, törende taziyeleri kabul etti. Yaşamını yitiren Hamit Vahapoğlu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Körfez, İzmir, Datça, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika


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