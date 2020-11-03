DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 16
03.11.2020 13:31
Binadan gelen sesler panik yarattıİZMİR'in Bayraklı ilçesindeki 9 katlı bir apartmanın yerinden birkaç santim oynaması ve çıkan gürültü vatandaşa panik yarattı.
Binadan gelen sesler panik yarattı
İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki 9 katlı bir apartmanın yerinden birkaç santim oynaması ve çıkan gürültü vatandaşa panik yarattı.
Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, onlarca binaya zarar verip göçertti. Birçok binada ise hasar oluştu. Rızabey apartmanının yakında olan bir bina saat 12.45 sıralarında yerinden birkaç santim oynadı. O anlarda binadan geldiği söylenen çadırdı sesini duyan vatandaşlar panik yaşayıp etrafa kaçıştı. Vatandaşın yaşadığı korku, yüzlerine yansıdı.
Son Dakika Koronavirüse yakalanan oyuncu Cansu Melis Karakuş, başrolü kaybetti Rusya'dan ABD seçimleri için ses getirecek iddia: Radikaller sokağa inecek Eski Fenerbahçeli Van der Wiel, panik atak rahatsızlığı yaşadığını duyurdu Viyana'daki saldırıdan kan donduran görüntüler! Vurdu, gitti, geri dönüp tekrar ateş etti Rus güzellik uzmanı, barışma teklifini reddettiği eşi tarafından öldüresiye dövüldü Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altından ilk görüntüsü yürekleri ısıttı