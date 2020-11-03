DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Binadan gelen sesler panik yarattı

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki 9 katlı bir apartmanın yerinden birkaç santim oynaması ve çıkan gürültü vatandaşa panik yarattı.

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, onlarca binaya zarar verip göçertti. Birçok binada ise hasar oluştu. Rızabey apartmanının yakında olan bir bina saat 12.45 sıralarında yerinden birkaç santim oynadı. O anlarda binadan geldiği söylenen çadırdı sesini duyan vatandaşlar panik yaşayıp etrafa kaçıştı. Vatandaşın yaşadığı korku, yüzlerine yansıdı.