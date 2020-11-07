DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Depremde oluşan tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İZMİR'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde oluşan tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından oluşan tsunami nedeniyle Sığacık'ta çok sayıda tekne, ev ve iş yeri zarar gördü. Tsunami nedeniyle mahalleyi yaklaşık 1,5 metre deniz suyu bastı. Ev ve iş yerlerinin sular altında kaldığı bölgede tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi.

O ANLAR KAMERADATsunami sırasında limanda bağlı olan tekneler halatlarından kurtulup, açığa sürüklendi. Bazı tekneler battı, bazı tekneler ise dalganın etkisiyle karaya oturdu. Yükselen suların karaya taştığı görülürken, kordon bölgesinde park halinde bulunan araçlar denize sürüklendi.

O anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.