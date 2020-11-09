DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

GÜLTEKİN AİLESİNİN AVUKATI EPÖZDEMİR: BİR KİŞİNİN ATMASI FİZİK KURALLARINA AYKIRI

Pınar Gültekin'in katil zanlısı eski sevgili, bugün hakim karşısına çıkacak (2)

Eski sevgili Cemal Metin Avcı'nın (32) 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası istemiyle Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak yargılaması öncesi öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ve annesi Şefika Gültekin'in avukatı Rezan Epözdemir açıklama yaptı.

Avukat Epözdemir, Avcı'nın anne, baba ve ortağının da cinayetin failleri arasında yer aldığını düşündüklerini belirterek, "Soruşturmanın başından bu yana cinayetin tek başına işlenemeyeceğini söyleyerek, soruşturmanın genişletilmesi gerektiğini savunuyorduk. Çünkü bu durum hayatın olağan akışına aykırı. Birçok talebimiz değerlendirildi ve Mertcan Avcı, tutuklandı. Ancak cinayetin tek başına işlenemeyeceğini düşünüyoruz. 183 santimetre boyundaki maktul, cenin pozisyonunda varile yerleştirilmiş, boğazında ip var. Önce odunla sonra benzinle yakılmaya çalışıldıktan sonra üzerine beton dökülmüş. Bunu bir kişinin paletle dereye atması fizik kurallarına aykırı. Başka faillerin de olduğunu düşünüyoruz. Ayten ve Selim Avcı ile Gökhan Orhan'la ilgili şikayetçi olmuştuk ancak beklemediğimiz bir şekilde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Karara itiraz ettik ancak başvurumuz reddedildi. İç hukukumuzda başka bir mekanizma kalmadı. O yüzden Adalet Bakanlığı'na kanun yararına bozma başvurusu yaptık. Bakanlık bu başvuruyu yerinde görürse kararı Yargıtay'a taşıyacak. Eğer müspet bakılmazsa Anayasa Mahkemesi'ne başvurup sonrasında AHİM'e başvurmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

'ARA KARARLAR DOSYAYA BİR ŞEY KATMAYACAKTIR'

Bugünkü çok önemli olduğunun altını çizen Epözdemir, "Bugün iki sanık dinlenecek. Çapraz sorgudan doğrudan sorular soracağız. Müştekiler ve 10 sanık dinlenecek. Ara kararlardan rücu isteyeceğiz. Çünkü dosyaya hiçbir şey katmayacağını düşünüyoruz. Başsavcılık makamından dosyanın tevdiini isteyeceğiz ve esas hakkında mütelaanın verilmesini isteyeceğiz. Bugün en önemli duruşma olacak. Adalet Bakanlığı talebimizi olumlu karşılarsa iki dosya birleşecektir. Sanıkların SEGBİS'le dinlenme talebini kabul etmedik. Çünkü sanıkların jest, mimik ve vücut dili çok önemlidir. Münevver Karabulut cinayetinde bile olağanüstü bir durum yaşarken Cem Garipoğlu salona geldi ve çapraz sorguda sorular sorduk. Umarım bugün adaletin tecellisine katkı sunacak karar verilir" diye konuştu.