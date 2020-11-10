Depremde gece gündüz çalışan AKUT ekibi yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Depremde gece gündüz çalışan AKUT ekibi yaşadıklarını anlattı

10.11.2020 12:16
Depremde gece gündüz çalışan AKUT ekibi yaşadıklarını anlattı, System.String[]

İZMİR'i vuran 6.6'lık depremin ardından yardıma koşan AKUT İzmir Ekibi, Doğanlar ve Rıza Bey Apartmanları'nın enkazından 9 kişi ile 3 kedi ve 1 tavşanı kurtardı.

İZMİR'i vuran 6.6'lık depremin ardından yardıma koşan AKUT İzmir Ekibi, Doğanlar ve Rıza Bey Apartmanları'nın enkazından 9 kişi ile 3 kedi ve 1 tavşanı kurtardı. Gece gündüz arama-kurtarma çalışması yapan AKUT ekibi, yaşadıklarını DHA'ya anlattı.

Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, İzmir'de yıkıma neden oldu. Yıkım yaşanan bölgeye giden ekipler arasında  AKUT İzmir Ekibi de yer aldı. Gece gündüz arama-kurtarma çalışması yürüten ekip, yıkılan Doğanlar ve Rıza Bey Apartmanları'nın enkazlarından 9 kişi ile 3 kedi ve 1 tavşanı kurtardı.

Depremin ilk saatlerinde enkaz bölgelerine koşan ekip, Manisa ekibiyle birleşerek, büyük bir başarı gösterdi.'SON KİŞİNİN DE CANLI OLDUĞUNU VARSAYARAK ÇALIŞIYORUZ'Amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşımla çalıştıklarını söyleyen AKUT İzmir Ekibi Lideri Ramazan Ergut, "Depremin ilk bir saatinde İzmir ve Manisa ekibi olarak hızlı bir şekilde Doğanlar Apartmanı'nda çalışmaya başladık. Daha sonra Rıza Bey Apartmanı'nda yardıma ihtiyaç olduğunu duyunca oraya geçtik. Çalışmaların ilk 6 ve 8 saati çok önemli oluyor. 8 saat içerisinde 4 vatandaşımızın sağlıklı bir şekilde tahliyesini gerçekleştirdik. 5 gün sahada 368 gönüllümüz ve 3 arama köpeğimiz ile yer aldık. Operasyon sonucunda 9 vatandaşımızı, 3 kedi ve 1 tavşanı enkazdan sağlıklı bir şekilde çıkardık. Normalde 6 ve 8'er saatlik vardiyalarla çalışıyoruz. Ama enkaza girdiğiniz andan sonra, cenazeler çıkmaya başladığında çok ciddi duygusal anlar yaşayabiliyoruz. En kısa sürede kendimizi toparlayıp, altta kalan canlılara ulaşmaya çalışıyoruz. 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i bulduktan sonra ilk dakikalardaki enerjimizi topladık. AKUT olarak her zaman enkazda son kişi kalana kadar canlı olduğunu varsayarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aslında deprem öncesini düşünmek ve sağlam yapılar yapmak gerekiyor. Hala her şey sanki bir saat önce gibi. Doğanlar Apartmanı'ndan ilk 3 saatte tahliye ettiğimiz bir kardeşimiz vardı. İki kuzen ve bir çocuk çıkardık. Sedyeye alıp taşıdığımızda, elimizi tutup yaşadığı şok nedeniyle sadece 'Abi, abi, abi' diyordu. Çok etkilendim" dedi.'5 GÜN ARALIKSIZ ÇALIŞTIK'Erdinç Ereeş ise, "Yerleşkede toplanıp 1 saat içinde ekipmanlarımızı alıp, yola çıktık. Yoğun bir çalışma yaptık. Bütün amacımız ilk 72 saatte mümkün olduğu kadar canlıya ulaşmaktı. Gözlemlediğim en önemli şey deprem öncesi sağlıklı binaları seçmek ve doğru binalarda yaşamak. Deprem sırası da çok önemli, eşyalarınızı sabitlemezseniz dezavantaj yaşamak zorunda kalırsınız. Bir buzdolabının, sağlam ahşap bir eşyanın nasıl bir yaşam üçgeni oluşturduğunu enkazda gördüm. 5 gün aralıksız çalıştık. Çevrede çok sayıda insan, AKUT'a gönüllü olmak istediğini söyledi. Bundan da çok mutlu olduk. Bir gün saat 04.00'te evime dönmek için indiğim taksi şoförü hiç para almadı, gözlerinin dolduğunu gördüm. Buna benzer çok anım oldu. Duygularımızı geçici olarak geri plana atıyoruz. Pandemi sürecinde bile çalıştık, bu nedenle o duyguları erteleyebildik. Odaklanınca  çalışmayı daha verimli sürdürebildik. Aksatmadan sürdürdüğümüz eğitimlerimiz nedeniyle bunu yapabildik" diye konuştu.'ENKAZ ALTINDAKİLERİNİN YAKINLARINI GÖRMEK BİZİM İÇİN ÇOK DAHA ZOR OLDU'Başak Şekercioğlu, "Zorlu geçti, bir o kadar da yorgun olduğumuzu düşünmeden çalışmaya devam ettiğimiz bir dönemdi. Enkazın üstünde yorgunluk hiç aklınıza gelmiyor, önemli olan ulaşmak. İki canlı kedinin çıkarıldığı gruba denk geldiğimde çok mutlu olmuştum. Enkaz altındakilerin yakınlarının durumlarını görmek bizim için çok daha zor oldu. Daha önce Manisa depreminde AFAD ile birlikte çadır desteğine gitmiştim ama enkaz üstünde ilk defa bu depremde çalıştım" dedi.'BAZEN DEHLİZLERDE YARALIYA ULAŞMAK İÇİN DURUYORUZ'Murat Aras da şunları söyledi:

"Enkazın etrafında değerlendirmeyle hızlıca bir lojistik noktası belirledik. Enkaz üstünde kısa bir arama çalışmasıyla canlı belirtisi aldığımız iki noktadan çalışmaya başladık. Zor kurtarma operasyonlarına giriştik. En üstün bir alt katındaki kişilerin olduğunu duyup, orada çalışmaya başladık. Bir yandan kriz merkezi, bir yandan lojistik çalışmaları aynı anda yürütüyorduk. İstanbul'daki merkezimiz bu konuda hızlı reaksiyon verdi, hemen hemen tüm ekipler buraya koştular. Son gün son kişi çıkartıldığı bilgisini alana kadar oradaydık. Yıllardır bu eğitimleri bugünler için alıyoruz. İhtiyaç duyduğumuzda sahada yansıtmamız gereken bilgiler vardı. İzmir halkı muhteşem bir şekilde ekiplere yardımcı oldu. Alnımızın akıyla, bu enkaz çalışmasında hazır olduğumuzu gösterdik. Depremler olacak, bizim işimiz etrafımızdaki insanları bilinçli hale getirip, organizasyon yapmalarını sağlamak. Sürekli bir kontrol halindeyiz ki bizim arkadaşlarımıza da bir şey olmasın. Artçı depremlerde önlem almak, enkaz üstünü boşaltmak gerekiyor. Bazen dehlizlerde oluyoruz, içeride yaralıya ulaşmak için duruyoruz. İçeriye giren kişi her zaman diken üstünde duruyor."


Depremde gece gündüz çalışan AKUT ekibi yaşadıklarını anlattı
Depremde gece gündüz çalışan AKUT ekibi yaşadıklarını anlattı
Depremde gece gündüz çalışan AKUT ekibi yaşadıklarını anlattı
Depremde gece gündüz çalışan AKUT ekibi yaşadıklarını anlattı
Depremde gece gündüz çalışan AKUT ekibi yaşadıklarını anlattı
Depremde gece gündüz çalışan AKUT ekibi yaşadıklarını anlattı
Depremde gece gündüz çalışan AKUT ekibi yaşadıklarını anlattı
Depremde gece gündüz çalışan AKUT ekibi yaşadıklarını anlattı
Depremde gece gündüz çalışan AKUT ekibi yaşadıklarını anlattı
Depremde gece gündüz çalışan AKUT ekibi yaşadıklarını anlattı
Depremde gece gündüz çalışan AKUT ekibi yaşadıklarını anlattı
Depremde gece gündüz çalışan AKUT ekibi yaşadıklarını anlattı
Depremde gece gündüz çalışan AKUT ekibi yaşadıklarını anlattı
Depremde gece gündüz çalışan AKUT ekibi yaşadıklarını anlattı
Depremde gece gündüz çalışan AKUT ekibi yaşadıklarını anlattı

Deprem, Asker, Göçük, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Depremde gece gündüz çalışan AKUT ekibi yaşadıklarını anlattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Salgından en az kayıpla çıktık, hiçbir vatandaşımızın işinin ve aşının hakkını yedirmeyiz L'Equipe Gazetesi; Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı manşetlerine taşıdı Azerbaycan'a boyun eğen Paşinyan'dan kendisini protesto eden halkına tehdit: En ağır şekilde cezalandırılacaklar Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Türkiye'de de denenen koronavirüs aşısı ciddi bir ters etki nedeniyle Brezilya'da askıya alındı Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu
Rusya'nın Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız         
12:37
Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi         
12:00
Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu         
11:49
Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak         
11:48
Görüntü İstanbul'dan! Alibeyköy Barajı'na kadar uzanan derenin suları masmavi aktı Görüntü İstanbul'dan! Alibeyköy Barajı'na kadar uzanan derenin suları masmavi aktı         
11:23
Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu         
11:15
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu         
10:21
Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı         
09:38
Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı         
09:34
Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor         
08:40
Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim         
08:30
Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler         
08:09
Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor         
01:05
Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış         
00:47
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 13:04:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremde gece gündüz çalışan AKUT ekibi yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei