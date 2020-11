DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Pınar Gültekin'in babası: Hiç kimse Pınar gibi öldürülmesin

MUĞLA'da bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) babası Sadık Gültekin, "Hiçbir kadın katledilmesin, hep beraber bu şiddete dur diyelim" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, geçen 16 Temmuz günü kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Muğla Jandarma Komutanlığı ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışma sonunda, HTS kayıtlarından, tutuklu şüpheli Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yürütülen soruşturmanın ardından evli ve 1 çocuk babası Cemal Metin Avcı hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede kardeş Mertcan Avcı hakkında da 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası talep edildi. İddianame, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu 2 kardeşin yargılamaları sürüyor.

Kızı vahşice öldürülen Sadık Gültekin, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, DHA'ya konuştu. Sadık Gültekin, Bütün kadınlara yapılan şiddeti kınadığını belirten Gültekin, "Kızım öldü, öldürüldü, katledildi, yakıldı, beton döküldü, İftiralar atıldı. Hiçbir kimse Pınar gibi öldürülmesin. Hiçbir kadın katledilmesin, hep beraber bu şiddete 'Dur' diyelim. Buradan Sayın Cumhurbaşkanıma, Sayın Adalet Bakanıma seslenmek istiyorum. Bu canilere en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Bu canilerin dışarıda yaşama hakkı olmadığını düşünüyorum" dedi.

Diyarbakır Valisi Karaloğlu: Şiddete maruz kalma ihtimali olanlar KADES uygulamasını indirmeli DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yaptığı konuşmada, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'nin (KADES) önemine dikkat çekerek, "Şiddete maruz kalma ihtimali olan her bireyin KADES uygulamasını kendi telefonuna indirmesi ve ihtiyaç duyduğunda bunu kullanması gerekiyor" dedi.

Diyarbakır'da, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla valilik binasında toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Vali Karaloğlu, devletin kadına yönelik şiddete karşı teyakkuz halinde olduğunu ifade ederek, "Şiddet mağdurlarını korumak için farklı alanlarda çok sayıda farklı düzenleme yapıldı ve yapıyoruz. Ancak dünyanın her tarafında olduğu gibi bizim ülkemizde de yasal düzenlemeler yetmiyor, sorunu kökünden çözmüyor. Bu bir bilinç meselesidir. İnsanlık bilinci meselesidir. Bu bilinci geliştirebilirsek meseleyi çözebiliriz. Her erkek aslında bir kadının çocuğudur. Kadın, erkek çocuklarına kadına saygıyı öğretirse bu meseleyi çözebiliriz. Her erkek çocuk, bir babanın evladı. İyi bir rol model olabilirlerse biz bu meseleyi çözebiliriz. Bu konuda toplumsal bilinci arttırabiliriz. Aksi halde suç işleyenleri cezaevine, şiddet uygulayanı evden uzaklaştırmaya, şiddet mağdurunu da sığınma evlerine alarak bu sorunu kökünden çözemeyiz. Sorun toplumsal ve toplumun bilinçlenmesidir" diye konuştu.

'KADES UYGULAMASINI İNDİRİN'Konuşmasında KADES programının önemini vurgulayan Vali Karaloğlu, şunları söyledi:

"KADES, akıllı telefonlarımıza indirdiğimiz aplikasyonla, onu aktive ettiğimizde şiddete uğrayan, uğrama ihtimali olan herhangi bir birey, kadın, genç kız, 'Evet' butonuna bastığında, en yakınındaki polis birimi otomatik olarak harekete geçiyor. Kadının bulunduğu yeri aplikasyon üzerinden bularak olaya müdahale ediyor. Şiddete maruz kalma ihtimali olan her bireyin KADES uygulamasını kendi telefonuna indirmesi ve ihtiyaç duyduğunda bunu kullanması gerekiyor."