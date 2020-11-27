DHA YURT BÜLTENİ -16 - Son Dakika

Bakan Kurum: Giresun'daki yeni konutlar haziran ayında teslim edilecek

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 22 Ağustos'ta selden etkilenen Giresun'da incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, "İhalelerimizin hepsini yaptık ve vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekilde 2021 yılının Hazirana ayı içerisinde tamamlayıp inşallah daha sağlam, daha yaşanabilir, daha güvenli Derelimizi, Doğankentimizi ve köy konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da, 22 Ağustos'ta etkili olan sağanak sonucu meydana gelen ve 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de kaybolduğu sel felaketinde hasar gören kentte valiliği ziyaret etti, değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantının ardından Dereli'ye geçen Bakan Kurum, açıklamalarda bulundu.

'618 BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN OLUŞAN 250 KONUT YAPIYORUZ'

22 Ağustos'ta meydana gelen sel sebebiyle Dereli merkezinde çok büyük hasar meydana geldiğini, vatandaşların hayatını kaybettiğini, birçok yaralı vatandaşın da selden, heyelandan etkilendiği hatırlatan Bakan Kurum, "Yine Yağılıdere'de, Doğankent'te, birçok köy evimizde de hasarlar meydana gelmişti. Hemen olay olur olmaz ilgili tüm bakanlarımızla birlikte Derelimize gelip 15 gün vatandaşımızla birlikte olmak suretiyle Dereli'de, Doğankent'te, Yağlıdere'de, Giresun'un tüm köylerinde mahalle mahalle gezmek suretiyle vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa giderecek çalışmaları hızlı bir şekilde yapma gayreti içerisine girdik. Vatandaşımızın ilk andaki acil taleplerini karşılamak, akabinde hasar tespit çalışmaları ve aynı zamanda da yeni yapılacak konutların çalışmalarını yürüttük ve sayın Cumhurbaşkanımız Dereli ve Giresun'a yapmış olduğu ziyarette yeni Dereli projemizi Giresun ve tüm Türkiye ile paylaşmıştı. O günden bugüne yapmış olduğumuz çalışmalarda hem Dereli, hem Doğankent, hem merkezde ve hem de köylerinde toplamda 618 bağımsız bölümden oluşan 250 köy konutu yapıyoruzö dedi.

'HAZİRAN AYINDA TAMAMLAYACAĞIZ'

Dereli merkezde ticari ünitelerin, belediye binasının ve sosyal alanların olduğu yine dere güzergahı üzerinde inovasyon alanları, millet bahçesi düzenlemeleri yapılacağını söyleyen Bakan Kurum, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İhalelerimizin hepsini yaptık ve vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekilde 2021 yılının Hazirana ayı içerisinde tamamlayıp inşallah daha sağlam, daha yaşanabilir, daha güvenli Derelimizi, Doğankentimizi ve köy konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. Tüm alanlarda çalışmalarımız fiilen devam etmekte. Yine ilgili bakanlıklarımızda bugün için yapılması gereken tüm çalışmaları büyük fedakarlık örneği göstererek valiliğimiz koordinasyonunda çalışmalarını yaptılar. Şimdi de kalıcı imalatlara ilişkin ilgili tüm bakanlıklarımız süreçleri yürütüyorlar. Tabi tüm dünyanın etkilendiği, ülkemizin de Akdeniz havzasında yer alamsı, iklim değişikliğinin etkilerinin sayısının, gücünün artık şehirlere çok daha fazla zarar verdiğini hep birlikte görüyoruz, şahit oluyoruz. Bu çerçevede ilk önce Karadeniz Bölgesi'ne ilişkin bir iklim değişikliği eylem planı hazırlamış, tüm bölgemizle paylaşmıştık. Bu çerçevede de çalışmalarımızı da yürütüyoruz. İnşallah bu projemiz de tüm bölgemize örnek teşkil edecek. Dere taşkın kodunun üzerinde herhangi bir heyelan, sel riski taşımayacak, yine bu bölgedeki tüm alanlarda taşkın riski taşıyan binaların tespiti, o binalara ilişkin taşınma süreçlerini de ilgili valilik, belediyelerimizle yürütüyoruz. Bu çerçevede Giresun Bulancak'ta, Trabzon, Rize'de rezerv konutlar üretmek yine o konutlara dere güzergahı üzerinde kalan vatandaşlarımızın taşınma sürecini de eş zamanlı yürütüyoruzö

'SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ BİTİRİYORUZ'

Elazığ'da tarihin en büyük dönüşüm projesini de 2 bin 500 konutla tamamladıklarını ifade eden Bakan Kurum, "Söz verdiğimiz gibi 8 bin konutu yılsonunda, kalan konutları da önümüzdeki yılın ortalarına kadar bitirerek veriyoruz. İzmir'de de eş zamanlı çalışmalarımız devam etmekte. Nerede afet olsa, nerede bir afet yaşansa devletimiz sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde tüm birimleriyle vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için seferber olmuştur, inşallah da olmaya devam edecektir. Tüm çalışmalarımız ve emeklerimiz vatandaşlarımızın duasını almak, onları daha sağlam, daha güvenli, daha yaşanabilir alanlarda oturtmak içindir. Bu süreçte hem arama kurtarma, hem de enkaz kaldırma çalışmalarında faaliyet gösteren tüm ekiplerimize, belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza, milletvekili ve valilerimize teşekkür ediyorumö dedi.

Bakan Kurum, ardından Doğankent ilçesinde incelemelerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakan Kurum'un incelemeleri

Detaylar

Drone ile Dereli detayları

Bakan Kurum'un açıklamaları

Haber: Fatih TURAN - Kamera: Selçuk BAŞAR GİRESUN-DHA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı kısmen tamamlanan Kuzey Marmara Otoyolu Projesi İzmit Kavşağı-Akyazı Hattı'nda araç kullandı. Güzergah boyunca aracı kendisi kullanan Karaismailoğlu, daha sonra otoyol komuta merkezine giderek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, "28 bin kilometrelik bölünmüş yol sayesinde binlerce trafik kazasını önledik. Binlerce can kaybını önledik. Bunlar hem ekonomik anlamda hem de insan hayatı açısından çok önemli projeler. Yine aynı şekilde ülkemizin her bir noktasında çalışmalarımız var. Karada, havada, denizde hatta uzayda bir bir projelerimizi tamamlıyoruz. Yeni projelere başlıyoruz. Hepsi ülkemizin dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasına girmemiz için çok başarılı işler. Bunları hep beraber izleyip bitireceğiz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Bakan'ın açıklamaları-Araç kullanması-Araç içinden görüntü ve diyaloglar-Komuta merkezini ziyaret

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Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/SAKARYA,

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Yeni doğan bebeği taşıyan ambulans otomobille çarpıştı; KAZA ANI KAMERADA-2

Bursa'da sabah saatlerinde doğan bebeği taşıyan ambulans ile otomobilin çarpğıştığı kaza, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülere; otomobilin kırmızı ışıkta geçen ambulansa çarpma ve araçların savrulma anları yansıdı.