DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

BİR POLİS MEMURUNU ŞEHİT EDİP, BİR POLİS MEMURUNU YARALADIKTAN SONRA KAÇAN MUHAMMET KARATAŞ YAKALANDI

Cinayet şüphelisi, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı (4)

YAKALANDI

Antalya'da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan ve Kahramanmaraş'ta kaldığı otelde gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açarak bir polis memurunu şehit edip, bir polis memurunu yaraladıktan sonra kaçan Muhammet Karataş (22), yakalandı. Saldırının ardından otelden kaçıp kalabalığa karışarak izini kaybettiren Muhammet Karataş, saat 14.00 sıralarında kent merkezindeki bir av bayisinden mermi istedi. Bu sırada ihbar üzerine av bayisine giden polis ekipleri, kaçmaya başlayan saldırganı kovalamaca sonucu yakaladı. Gözaltına alınan ve bu sırada toplananlar tarafından linç edilmek istenen Karataş, öfkeli kalabalığın elinden polis tarafından kurtarılarak emniyete götürüldü.

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Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ

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CİNAYET ŞÜPHELİSİ, KENDİSİNİ ALMAYA GELEN POLİSLERE ATEŞ AÇTI: 1 ŞEHİT, 1 YARALI ANTALYA'DA ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, OTOMOBİLİNİ SATMIŞ

Kahramanmaraş'ta, kaldığı otelde kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açıp, birinin şehit olmasına, diğerinin yaralanmasına neden olan saldırganın, Antalya'da arkadaşı Aykut Çakal'ı otomobilini satarak parasını almak için öldüren Muhammet Karataş (22) olduğu ortaya çıktı.Antalya'da, giyim mağazasında reyon yöneticisi olarak çalışan Aykut Çakal'dan (24) İstanbul'da yaşayan ailesi 23 Kasım gecesinden sonra haber alamayınca durumu polise bildirdi. Tüm aramalara rağmen Aykut Çakal'ın izine rastlanmazken, aile, oğullarının kaybolmasının ardından 2008 model otomobilinin Muratpaşa ilçesindeki bir galeriye satıldığını, satış işlemini gerçekleştiren kişinin de arkadaşı Muhammet Karataş olduğunu öne sürdü. Karataş'ın, satış işlemleri sırasında da Aykut Çakal'a benzeyen Suriyeli Muhammet G.'yi aracın sahibiymiş gibi yanında getirdiği iddia edildi.TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESEDİ BULUNDUÇalışmalarını bu yönde genişleten ekipler, Aykut Çakal'ın benzeri Muhammet G.'ye ulaştı. Gözaltına alınan Muhammet G., Aykut Çakal'ı otomobilini satıp parasını almak için Muhammet Karataş ile boğarak öldürdüklerini, cesedini de Varsak bölgesindeki ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti. Muhammet G.'nin belirttiği ormanlık alanda arama yapan polis, Aykut Çakal'ın el ve ayakları bağlı cesedini, toprağa gömülü halde buldu. Ekipler tarafından gömüldüğü yerden çıkartılan Çakal'ın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Şüphelilerin Aykut Çakal'a ait otomobili 86 bin liraya sattıkları saptandı. Bulunan otomobile el konuldu.SURİYELİ ZANLI TUTUKLANDIGözaltındaki Muhammet G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muhammet G., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.POLİSLERE SALDIRININ FAİLİIsparta, İzmir ve Hatay'a gittiği belirlenen diğer zanlı Muhammet Karataş'ın, bugün Kahramanmaraş'taki otele kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açarak birinin şehit, diğerinin yaralanmasına neden olan saldırgan olduğu belirlendi. Görgü tanıkları ile bölgedeki güvenlik ve MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, Muhammet Karataş'ın yakalanması için kent genelinde operasyon başlattı.YAKALANDIAntalya'da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan ve Kahramanmaraş'ta kaldığı otelde gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açarak bir polis memurunu şehit edip, bir polis memurunu yaraladıktan sonra kaçan Muhammet Karataş (22), yakalandı. Saldırının ardından otelden kaçıp kalabalığa karışarak izini kaybettiren Muhammet Karataş, saat 14.00 sıralarında kent merkezindeki bir av bayisinden mermi istedi. Bu sırada ihbar üzerine av bayisine giden polis ekipleri, kaçmaya başlayan saldırganı kovalamaca sonucu yakaladı. Gözaltına alınan ve bu sırada toplananlar tarafından linç edilmek istenen Karataş, öfkeli kalabalığın elinden polis tarafından kurtarılarak emniyete götürüldü.

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Boks Federasyonu, DHA muhabirine saldıran boksör hakkında adli takibe başladı Türkiye Boks Federasyonu, Bursa'da dün akşam sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında işlem yapılırken "Ben boksörüm" diye bağırarak DHA muhabirine saldıran Süleyman Satılmış (20) ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu şahıs boksör olduğunu söylüyor, ancak federasyonumuzun herhangi bir faaliyetine katılmamış, tanımadığımız ve bilmediğimiz biridir. Şahsın bağlı bulunduğu kulüple yapılan görüşme sonucu, şahsın kulüple ilişiğinin kesilmesi için işlemlerin hemen başlatıldığı öğrenilmiştir. Adli sürecin federasyonumuzca takip edileceğini ve sürece göre iş ve işlemlerin yapılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Süleyman Satılmış (20) ve 2 arkadaşı, mahalle bekçilerine mukavemet edip, kendilerini görüntüleyen Demirören Haber Ajansı muhabirlerine saldırdı. "Ben boksörüm" diye bağıran Süleyman Satılmış, DHA muhabiri Mehmet İnan'ın burnunu kırdı. Baygınlık geçiren İnan hastaneye kaldırılırken, saldırganlar ise gözaltına alındı. Saldırı anı, saniye saniye kameraya yansıdı.BOKS FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMATürkiye Boks Federasyonu, yazılı bir açıklama yaparak, adli süreci takip edeceklerini ve sürece göre iş ve işlemlerin yapılacağını bildirdi. Federasyondan yapılan açıklama şöyle;"03 Aralık 2020 tarihinde basında yer alan Süleyman SATILMIŞ'ın olumsuz haberini üzüntüyle duymuş bulunmaktayız. Görevi başında şiddet gören basın mensubu Mehmet İNAN'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu tür olayların tekrar yaşanmamasını temenni ederiz. Bu şahıs boksör olduğunu söylüyor, ancak federasyonumuzun herhangi bir faaliyetine katılmamış, tanımadığımız ve bilmediğimiz biridir. Şahsın bağlı bulunduğu kulüple yapılan görüşme sonucu, şahsın kulüple ilişiğinin kesilmesi için işlemlerin hemen başlatıldığı öğrenilmiştir. Yaşanan bu olaydan Türkiye Boks Federasyonu olarak üzüntü duyduğumuzu, bu şahsın yaptığı yanlışın camiamıza mal edilmemesi gerektiğini belirtir, adli sürecin federasyonumuzca takip edileceğini ve sürece göre iş ve işlemlerin yapılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz."ADLİYEYE SEVK EDİLEN ZANLI: ÖZÜR DİLERİM, PİŞMANIMSüleyman Satılmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet İnan ile birlikte saldırıya maruz kalan DHA muhabiri İsmail Hakkı Seymen'in, adliyeye sevk sırasında "Bize neden saldırdın?" sorusuna Satılmış, "Özür dilerim, pişmanım" diye cevap verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-3 gençin muhabirlerin üzerine yürüdüğü-Muhabirin eline vuruşu-Süleyman Satılmış'ın DHA muhabiri İnan'a yumruk atması-İnan'ın yere düştüğü ve baygınlık geçirdiği anlar-Gençlerin muhabirlere küfür ve hakaret etmesi-Saldırgan gençlerin polis tarafından gözaltına alınması-İnan'a ilk müdahalenin yapılması ve ambulansa bindirilmesi-Süleyman Satılmış'ın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi-Satılmış'ın "Özür dilerim, pişmanım" sözleri-Genel görüntüler

Haber Kodu : 201203171

Haber-Kamera: BURSA,

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Ceren Özdemir ölümünün 1'inci yılında anıldı

ORDU'da geçtiğimiz yıl aralık ayında evinin önünde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir (20), ölümünün 1'inci yılında mezarının başında anıldı. Baba Yılmaz Özdemir, "Başka Cerenlerin canı yanmasın, bunun için toplum olarak elimizden ne geliyorsa yapalımö dedi.Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde, 3 Aralık 2019 akşamı yaşanan olayda, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiğinde, kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Özgür Arduç, bir gün sonra, kent merkezinde, esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda da 2 polis memurunu bıçaklayarak, yaraladı. Tutuklanan zanlı Özgür Arduç, cinayet suçundan yargılandığı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonunda, 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.MEZARI BAŞINDA ANILDICeren Özdemir'in ölümü 1'inci yıldönümünde Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki mezarının başında anıldı. Törene, anne Güfer, baba Yılmaz Özdemir'in yanı sıra akrabaları, okul arkadaşları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Okunan duaların ardından Ceren Özdemir'in mezarına karanfiller bırakıldı. Ceren'in okul arkadaşları, mezarına 'Meleğimiz Cerenemize' yazılı not ve karanfil bıraktı.'HEPİMİZ ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM'

Acılarının ilk günkü kadar taze olduğunu ifade eden baba Yılmaz Özdemir, "Ailesi, arkadaşları ve sivil toplum kuruluşları bugün burada. Akşama kadar buradayız, eşimin ve benim acımız hiçbir zaman dinmedi. Başka Cerenlerin canı yanmasın, bunun için de toplum olarak elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor. Hepimiz çocuklarımıza sahip çıkalım, iyi çocuklar yetiştirelim, topluma faydalı olsunlar. Böyle caniler yetiştirmeyelim" dedi.