DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 16
06.12.2020 14:57
Samsun'da kısıtlamaları ihlal edenlere ceza yağdıSAMSUN'da cuma gününden itibaren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen 189 kişiye toplam 553 bin 787 TL para cezası uygulandıKentin işlek cadde ve meydanları, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.
Samsun'da kısıtlamaları ihlal edenlere ceza yağdı
SAMSUN'da cuma gününden itibaren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen 189 kişiye toplam 553 bin 787 TL para cezası uygulandı
Kentin işlek cadde ve meydanları, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü. Vatandaşların yasaklara uyduğu görülürken kent genelinde polis, bekçi ve zabıta ekipleri de denetimlerini sürdürdü. Ekipler, Atakum ilçesinde sürücü ve vatandaşlara yönelik izin belgesi kontrolü yaptı. Kent genelinde kısıtlamaya uymayan 189 kişiye toplam 553 bin 787 TL para cezası uygulandığı belirtildi.
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