DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Boşandığı eşi tarafından öldürülen Fulya, Fethiye'de toprağa verildi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde çalıştığı pastanede boşandığı eşi tarafından vurularak öldürülen Fulya Öztürk (35), memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

İnönü Caddesi'ndeki bir pastanede çalışan Fulya Öztürk'ün yanına geçen 9 Aralık Çarşamba günü boşandığı eşi Hasan Ozan Baştosun (31) geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Ozan Baştosun tabancayla Fulya Öztürk'e ateş etti. Öztürk vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle kanlar içinde yerde kalırken, Baştosun ise Öztürk'ün adına kayıtlı otomobille kaçtı. İş yeri çalışanları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Öztürk'ün cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince arama çalışması başlatılan Hasan Ozan Baştosun ise bir süre sonra polise giderek teslim oldu. Çiftin yaklaşık 2 yıl önce boşandığı belirtilirken, Baştosun kıskançlık sebebiyle cinayeti işlediğini söyledi. Geçmiş yıllarda uyuşturucu ve kasten adam yaralamadan ötürü sabıka kayıtları olduğu da ortaya çıkan Baştosun tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Baştosun tarafından tabancayla vurularak öldürülen iki çocuk annesi Öztürk, bugün memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesinde toprağa verildi. Fethiye Taşkaya Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Öztürk'ün ailesi, yakınları, sevenleri ve kadın toplulukları katıldı. Kılınan namazının ardından Öztürk'ün cenazesi toprağa verilirken, mezarlığın üzerine çiçekler koyuldu.