DHA YURT BÜLTENİ  -16 - Son Dakika

Bodrum'u sağanak yağmur vurdu, sokaklar su doldu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 2 günden beri aralıksız devam eden sağanak yağmur, ve ardından gelen fırtına gündelik hayatı olumsuz etkiledi. Bodrum'un bazı sokakları göle döndü.

Bodrum'da aralıksız devam eden sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisiyle Bodrum'un bazı cadde ve sokakları su ile doldu. Sabah saatlerinde başlayan fırtınanın zaman zaman 75 kilometreyi buldu. Fırtınanın artmasıyla Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve güney kıyılarında yüksek dalgalar oluştu. Bodrum'da yaşayan vatandaşlar ise, su ve sel baskınlarının yaşanmaması için çareyi evlerinin ve iş yerlerinin önüne barikat kurmakta buldu. Sağanak yağmurdan en çok etkilenen bölgelerden olan Bitez'de yaşayan vatandaşlar ise, yağmurun etkisiyle kapılarının önünün devam eden yol çalışması sebebiyle adeta çamur deryasına döndüğünü belirtip, evlerine girip çıkmakta zorlandıklarını söyledi. Ahmet Deniz, "Kapımızın önünde yol çalışması vardı. Yapıp böyle bıraktılar. Biz, kapımızın önünü böyle görmek istemiyoruz. Bir de üzerine yağış olunca daha da zor. Bodrum'un alt yapısı çok kötü. Evimizin bahçesine araçla girmemiz daha da zor oluyor. Bizi olumsuz etkiliyor" dedi.

'BU REZİLLİKTEN BIKTIK'

Vatandaş Sultan Deniz ise, geçen yıl Bodrum'un alt yapısının daha iyi olduğunu ifade edip, şunları söyledi:

"Biz, bu rezillikten bıktık. Kapımızın önünün bu şekilde olması bizi rahatsız ediyor. Toprağı böyle yapıp bırakacaklarına mıcır atsalardı bu rezilliği çekmezdik. Geçen sene Bodrum'un alt yapısı daha iyiydi ama şu an gördüğünüz gibi çok kötü. Kimin ister kapısının önünü böyle çamurlu olmasını. Evimizden hiç çıkamıyoruz. Ambulans gelse, birimiz hastalansa çıkamayacak durumdayız. Metrelerce kazıp, bıraktılar. Düzenli bir çalışma olmadı" diye konuştu.