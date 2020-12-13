DHA YURT BÜLTENİ  -16 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ  -16

13.12.2020 17:57
DHA YURT BÜLTENİ  -16, System.String[]

Bodrum'u sağanak yağmur vurdu, sokaklar su dolduMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 2 günden beri aralıksız devam eden sağanak yağmur, ve ardından gelen fırtına gündelik hayatı olumsuz etkiledi.

Bodrum'u sağanak yağmur vurdu, sokaklar su doldu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 2 günden beri aralıksız devam eden sağanak yağmur, ve ardından gelen fırtına gündelik hayatı olumsuz etkiledi. Bodrum'un bazı sokakları göle döndü.

Bodrum'da aralıksız devam eden sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisiyle Bodrum'un bazı cadde ve sokakları su ile doldu. Sabah saatlerinde başlayan fırtınanın zaman zaman 75 kilometreyi buldu. Fırtınanın artmasıyla Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve güney kıyılarında yüksek dalgalar oluştu. Bodrum'da yaşayan vatandaşlar ise, su ve sel baskınlarının yaşanmaması için çareyi evlerinin ve iş yerlerinin önüne barikat kurmakta buldu. Sağanak yağmurdan en çok etkilenen bölgelerden olan Bitez'de yaşayan vatandaşlar ise, yağmurun etkisiyle kapılarının önünün devam eden yol çalışması sebebiyle adeta çamur deryasına döndüğünü belirtip, evlerine girip çıkmakta zorlandıklarını söyledi. Ahmet Deniz, "Kapımızın önünde yol çalışması vardı. Yapıp böyle bıraktılar. Biz, kapımızın önünü böyle görmek istemiyoruz. Bir de üzerine yağış olunca daha da zor. Bodrum'un alt yapısı çok kötü. Evimizin bahçesine araçla girmemiz daha da zor oluyor. Bizi olumsuz etkiliyor" dedi.

'BU REZİLLİKTEN BIKTIK'

Vatandaş Sultan Deniz ise, geçen yıl Bodrum'un alt yapısının daha iyi olduğunu ifade edip, şunları söyledi:

"Biz, bu rezillikten bıktık. Kapımızın önünün bu şekilde olması bizi rahatsız ediyor. Toprağı böyle yapıp bırakacaklarına mıcır atsalardı bu rezilliği çekmezdik. Geçen sene Bodrum'un alt yapısı daha iyiydi ama şu an gördüğünüz gibi çok kötü. Kimin ister kapısının önünü böyle çamurlu olmasını. Evimizden hiç çıkamıyoruz. Ambulans gelse, birimiz hastalansa çıkamayacak durumdayız. Metrelerce kazıp, bıraktılar. Düzenli bir çalışma olmadı" diye konuştu.

Fırtına, Bodrum, Gümbet, Bitez, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ  -16 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İnfaz koruma memuru, husumetli olduğu komşusunun kulağını ısırarak kopardı Ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp eden şahıs yeniden gözaltında Koronavirüs aynı aileden 3 kişiyi hayattan kopardı Buzdolabı tamirini beğenmeyen adam, pompalı tüfekle dehşet saçtı Paolo Rossi son yolculuğuna uğurlanırken evine hırsız girdi Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu 1. Dünya Savaşı'ndan kalma 200 kiloluk mayın parçası balıkçı ağlarına takıldı Sosyal medyada koronavirüs refakatçi borsası oluştu! 24 saat için 500-800 TL talep ediyorlar
Türkiye'den Tunus'a 80 milyon dolarlık ANKA-S İHA ihracatı Türkiye'den Tunus'a 80 milyon dolarlık ANKA-S İHA ihracatı         
17:59
Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:08
Kiracı-ev sahibi tartışmasına müdahale eden ekiplere bıçaklı saldırı: 2 polis yaralı Kiracı-ev sahibi tartışmasına müdahale eden ekiplere bıçaklı saldırı: 2 polis yaralı         
16:41
Vatandaşların fark ettiği erkek cansız bedeni denizden çıkarıldı Vatandaşların fark ettiği erkek cansız bedeni denizden çıkarıldı         
16:13
Manisa'da otoyol bariyerine saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı Manisa'da otoyol bariyerine saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı         
16:08
Paşinyan tarihi yenilginin faturasını Rusya'ya kesti: Elektronik harp sistemleri çalışmadı, ordumuz hedef haline geldi Paşinyan tarihi yenilginin faturasını Rusya'ya kesti: Elektronik harp sistemleri çalışmadı, ordumuz hedef haline geldi         
15:45
Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada         
14:04
Para için arkadaşının cansız bedenini aylarca çöp tenekesinde sakladı Para için arkadaşının cansız bedenini aylarca çöp tenekesinde sakladı         
12:49
Kısıtlamada 2 defa polis çevirmesine yakalanan kadınlara ceza yağdı Kısıtlamada 2 defa polis çevirmesine yakalanan kadınlara ceza yağdı         
11:36
2 aylık buzağıya cinsel saldırı, 2 aylık buzağıya cinsel saldırı, "mala zarar verilmedi" gerekçesiyle cezasız kaldı         
11:00
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum         
10:43
Çocuklarını sattığı iddia edilen Emine Çaylı ilk kez konuştu: Hiçbir anne yapmaz bunu Çocuklarını sattığı iddia edilen Emine Çaylı ilk kez konuştu: Hiçbir anne yapmaz bunu         
09:48
Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti         
08:29
Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı         
20:15
Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi         
19:26
Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü         
13:26
Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı         
13:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2020 18:07:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ  -16 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei