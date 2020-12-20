DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Bitlis'te teröristlerin silah, mühimmat ve el bombaları bulundu

BİTLİS merkez ve Mutki ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve el bombaları ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis merkeze bağlı Aşağıbalcılar ile Mutki ilçesine bağlı Kapaklı köpleri kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım- 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-11' ile 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan 2020-205' operasyonları düzenledi. Arazi arama- tarama faaliyetlerinde; sığınak tespit edilirken, toprağa gömülü 1 Dragunov keskin nişancı piyade tüfeği, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 615 adet 7,62 mm Bixi fişeği, 1164 adet 7,62 mm kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 75 adet 5.56 mm fişek, 31 adet 9 mm tabanca fişeği, 8 el bombası, 2 roketatar mühimmatı, 2 roketatar sevk fişeği, 300 gram plastik patlayıcı madde, 6 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 Dragunov keskin nişancı piyade tüfeği şarjörü, 2 adet 9 mm tabanca şarjörü, 400 metre su hortumu, havadan karaya lazer güdümlü mühimmat parçası, 50 kilogram gıda malzemesi, 6 kütüklük, 4 askı kayışı, 21 elektrikli fünye, 2 metre saniyelik fitil, 2 mandal ile tuzaklanmış anahtar sistemi, 5 elektronik devre, 2 kol saatine bağlanmış elektronik düzenek, 2 tuzaklanmış el telsizi, 2,5 litre mazot, 0,5 litre tiner, 1 tabanca harbisi, 1 elektronik cihaz, 1 araç telsizi, 1 akım ölçer, 1 adaptör kablosu, 100 metre 0,75 mm elektrik kablosu, 23 adet 3 voltluk pil, 2 adet 9 voltluk pil, 1 rüzgar ölçer, 1 hava, 1 demir yan keski, 1 takım alyan anahtar, 1 sırt çantası, 2 palaska ve 1 küçük el çantası ele geçirildi. Silahlar ve mühimmat, Cumhurilet Başsavcılığı tarafından muhafaza altına alınırken, delil niteliği taşımayan diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.