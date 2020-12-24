DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 16

24.12.2020 13:55
DHA YURT BÜLTENİ - 16, System.String[]

Otomobilin çarptığı kadın öldü, kaza anı kameradaBursa'da, sürücüsünün direkiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkıp, pazardan dönen Şehri Etser'e (55), çarptı.

Otomobilin çarptığı kadın öldü, kaza anı kamerada

Bursa'da, sürücüsünün direkiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkıp, pazardan dönen Şehri Etser'e (55), çarptı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Kaza, dün akşam, Yıldırım ilçesi Işıklar Caddesi'nde meydana geldi. Çarşamba pazarında alışveriş yapan Şehri Etser, evine dönmek için kaldırımda yürümeye başladı. Ancak, Necmettin A. yönetimindeki 16 ABG 605 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp, Şehri Etser'e çarptı. Otomobil, bir evin duvarı ile doğal gaz kutusuna çarparak, durabildi. Kazada Şehri Etser ağır yaralanırken, sürücü Necmettin A. otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Otomobilden çıkarılan sürücü ile Şehri Etser, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan Şehri Etser, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, kadının kaldırımda yürüdüğü, otomobilin kadına çarptığı ve kadının duvarla otomobil arasında kaldığı anlar yer aldı.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika


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