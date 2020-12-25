DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Kumar baskınında biri köy muhtarı 18 kişiye, 66 bin 500 lira ceza

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde bir eve yapılan kumar baskınında biri köy muhtarı, 18 kişi hakkında 66 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine savcılık talimatıyla belirlenen adrese baskın düzenledi. Evde Gelendost ilçesine bağlı Madenli köyünün Muhtarı Mustafa Kurt'un da aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Baskın sırasında 8 kişinin, 2 ayrı masada kumar oynadığı belirlendi. 18 kişi hakkında kumar oynadıkları, maske ve mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 66 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Bu kişilerden 2'si, kumar oynatmaktan gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ekiplerin eve basması (cep telefonu görüntüleri)

Masa başında oturan ve kumar oynayanlarMasadaki kağıtlardan görüntüEkiplerin evi araması

HABER -KAMERA: Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta),

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Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçiş yapan Rus Donanması'na ait 'PM-138' borda numaralı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 13.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 'PM-138' borda numaralı savaş gemisi, saat 15.00'te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisine güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

Güvertesinde can yelekli askerlerin bulunduğu Rus savaş gemisi, Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Rus savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişinden genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

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Nevşehir'de şehit ailelerinden AİHM'nin Demirtaş kararına tepki

NEVŞEHİR'de bir araya gelen İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gazi Dernekleri Başkanlar Kurulu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına tepki gösterdi.

İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gazi Dernekleri Başkanlar Kurulu, Nevşehir'de bir araya geldi. Kurul tarafından hazırlanan ortak metni Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi okudu. AİHM'nin Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara tepki gösteren Çiftçi, "Selahattin Demirtaş PKK ile içli dışlı olan, elinde şehitlerimizin kanı olan, oradaki Kürt vatandaşlarımızı sokağa döken, 53 vatandaşımızın da katili olan siyasetçi maskesi takınan bir teröristtir. Teröriste sahip çıkmak da teröristliktir. AİHM terörist Selahattin Demirtaş için tahliye kararı vermiş olması bu şahsın masum olduğu anlamına gelmiyor. Hiçbir terörist masum değildir. Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş'ın serbest bırakılmasına hükmetmek, yüzbinlerce şehitlerimize ve gazilerimize yapılan en büyük ihanettir. Bu ihanetiniz tarihe kara leke olarak düşülecektir" dedi. Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istemediklerini belirten Çiftçi, "Bu ülkede mağdur olan Selahattin Demirtaş değil, bu ülkede mağdur olan aslan gibi evladını, eşini, babasını toprağa verenlerdir. Biz İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gazi Dernekleri olarak buradan Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımıza, Adalet Bakanımıza, Dışişleri Bakanımıza, yürekli hakim ve savcılarımıza sesleniyoruz; bu haini asla serbest bırakmayın, yoksa şehitlerimizin vebali hepimizin üzerine kalır" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Nevşehir Şehitliğinden genel ve detay görüntü-Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ramazan Çiftçinin basın açıklaması

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

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İlik bekleyen Mirzahan bebek için öğretmenler seferber oldu

TOKAT'ta ilik nakli olmayı bekleyen 1,5 yaşındaki Mirzahan Demir ile lösemi hastaları için öğretmenler kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.Tokat'ta her ikisi de öğretmen olan 2 çocuklu Esra ve Oğuzhan Demir çiftinin küçük çocukları Mirzahan Demir'in, 5 ay önce vücudunda morarmalar başladı. Bunun üzerine Tokat Devlet Hastanesi'ne götürülen Mirzahan'a yapılan sağlık taramasında T Hücre Tipi ALL (Akut Lenfoblastik Lösemi) teşhisiyle konuldu.

Ailesi tarafından Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Mirzahan için ailesi de bağış seferberliği başlattı. Ancak anne-baba ve kardeşinin yanı sıra anneanne ve dedelerinin kök hücre bağışı tutmadığı için aile dışı nakil yapılamadı. Bunun üzerine Mirzahan'ın tedavisine Samsun'da özel bir hastanede devam edilmeye başlandı. Esra ve Oğuzhan Demir'in meslektaşları ise Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu Okulu bahçesinde Mirzahan Demir ile tüm lösemi hastaları için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

"ÖĞRETMENLERİMİZ DE HER ZAMAN YANIMIZDALAR"

Mirzahan Demir ile tüm lösemi hastaları için çalışmayı yaptıklarını söyleyen Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu Okul Müdür Yardımcısı Dürdane Sever, "Öğretmenimiz Esra hocamızın oğlu Mirzahan için başlattık kampanyayı ama bütün çocukları kapsıyor. Bütün nakil bekleyen çocuklarımızı ailelerimizi de kapsıyor. Bir umut olmak için yola çıktık. Velilerimizin ve mahalle sakinlerimizin desteği ile bizlerde bu kampanyaya destek veriyoruz. Her zaman ailemizin yanındayız. Umutla başladık bu işe, güzel sonuç alacağımızı düşünüyorum. Öğretmenlerimiz de her zaman yanımızdalar. Bir haftadır duyurularımızı yaptık ve bir çok insana ulaştık. Çevre okullar da bize destek veriyorlar. Sabah saatlerinden beri devam ediyor kan bağışı ve diğer kampanyamız. Şu ana kadar güzel sayıya ulaştığımızı düşünüyorum. Burada önemli olan insanlara umut olabilmek, umutla buradan ayrılabilmek" dedi.

Kan ve kök hücre bağışında bulunan öğretmenler ise Mirzahan ve mirzahan gibi çocuklara umut olmak için kök hücre bağışında bulunduklarını ifade ettiler.