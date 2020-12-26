DHA YURT BÜLTENİ-16 - Son Dakika

ÇATIŞMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Şanlıurfa'da arazi kavgası: 5 ölü, 3 yaralı (3)

Şanlıurfa'da akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 5 kişinin öldüğü silahlı kavga, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, vücutlarına isabet eden kurşun ve fişeklerle yere yığılan kişilerin bulunduğu alana gelen bir kişinin ateş açtığı görüldü.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Silahlı kavgada yaşamını yitiren Elif Arıcı, Mustafa Arıcı, Mehmet Emin Arıcı, Ömer Arıcı ve İbrahim Polat'ın cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de yaralıların tedavi gördüğü acil servis ile Adli Tıp Kurumu önünde barikat oluşturup zırhlı araçlarla giriş ve çıkışı kapattı.

HUSUMET 20 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

5 kişinin öldüğü kavganın nedeninin, 20 yıl öncesine dayandığı ortaya çıktı. 20 yıl önce kırsal Korukezen Mahallesinde akraba olan Arıcı ve Polat aileleri arasında yaşanan arazi tartışması nedeniyle Polat ailesinin mahalleden ayrılarak Remzi Mahallesine taşındığı öğrenildi. Son süreçte ise aileler arasında tarla sınırı yüzünden husumetin büyüdüğü öğrenildi.

GÖZALTI SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ise jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheli sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------------Olay yeri inceleme ekibi çalışma yapmasıCenazeler araca konulmasıHastane ve Adli Tıp Kurumunda önlem alan polisÇatışma anı cep telefonuna yansımasıGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA)

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Kırgız kadın, sevgilisinin yatağında ölü bulundu

Antalya'da Kırgızistan uyruklu Rakhat Kubanychbekova (23), birlikte yaşadığı sevgilisi Ercan Onaç'ın evinde ölü bulundu.

Onaç, "Sabah uyandığımda üzerinin açık olduğunu fark ettim. Ayağı soğuktu. Üşüdüğünü düşünerek, üzerini örttükten sonra yeniden uykuya daldım. Tekrar uyandığımda ise öldüğünü fark ettim" dedi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1975 Sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre turizm sektöründe çalışan Ercan Onaç, Kırgız sevgilisi Rakhat Kubanychbekova ile giriş kattaki daireyi kiraladı. Dün gece alkol alan çift, daha sonra uykuya daldı. Öğle saatlerinde uyanan Ercan Onaç, sevgilisi Rakhat Kubanychbekova'ı uyandırmaya çalıştı fakat başaramadı. Paniğe kapılan Onaç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese gelen sağlık ekipleri Kubanychbekova'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Rakhat Kubanychbekova'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan Ercan Onaç, "Yaklaşık bir yıldır sevgiliyiz. Sabah uyandığımda üzerinin açık olduğunu fark ettim. Ayağı soğuktu. Üşüdüğünü düşünerek, üzerini örttükten sonra yeniden uykuya daldım. Saat 14.00 gibi uyandığımda öldüğünü fark edip, polisi aradım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bina detayPolisler detayOlay yeri inceleme ekipleri detayCenazenin alınması detayKırgız kadının erkek arkadaşı Ercan Onaç detayGenel detaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI - KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Burdur'da 2 bin asker birliğine teslim oldu

*- Vatani görevlerini yapmak için Burdur'a gelen 2 bin asker sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde birliklerine teslim oldu.

3'üncü Piyade Tugayı Burdur 58'inci Piyade Alayı Binbaşı Maruf Kışlası'nda vatani görevlerini yapacak 2000/6'ncı dönem 2 bin asker, aileleriyle vedalaşarak birliklerine teslim oldu. Acemi askerler Binbaşı Maruf Kışlası'nın bahçesinde kayıt işlemleri yapıldıktan sonra sosyal mesafe kuralına uygun olarak nizamiyeden ateş ölçümleri yapıldıktan sonra birliklerine teslim oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Binbaşı Maruf Kışlası dış görünüşİçeri giren askerlerEl sallayan aileler

Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, -

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Baygın halde bulunan 29 köpek koruma altına alındı

TOKAT'ın Zile ilçesisinde 29 köpek baygın halde bulundu. Köpekler Zile Belediyesi tarafından koruma altına alındı.

Olay sabah saatlerinde ilçeye bağlı Karayün köyünde yaşandı. Köylüler arazide hareketsiz halde yatan 29 köpek buldu. Köpeklerin öldüğünü düşünen köylüler durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İnceleme için olay yerine Zile Belediyesi Veteriner Hekimi Yaşar İş'de geldi. Yapılan incelemede, köpeklerin uyuşturulmuş olduğu tespit edildi. 29 köpek, Zile Belediyesi Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilerek tedavi altına alındı.

Köpeklerin uyuşturularak bırakıldığını söyleyen Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, "Gördüğünüz gibi bu canlılar, uyuşturulmuş vaziyette 29 tane köpek öldü zannedildi. Köylüler, belediye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Köpekler toplanıp buraya getirildi. Burada tedavileri yapıldı. Şu anda durumları iyi, herhangi bir ağır vaka yok. Bu olayı bazı haber sitelerinin Zile Belediyesi'nin yaptığı ile ilgili şaibeleri var. Asla öyle bir şey yok. Jandarma şu anda tahkikat yapıyor. O bölgede bulunan GSM vericilerinde bulunan güvenlik kameralarından hangi belediyenin yaptığı kolluk kuvvetlerince tespit edildi. Bu daha sonra medyaya açıklanacak. Şu anda hayvanlarımızı buraya getirdik. Burada tedavileri yapıldı. Bu hayvanları sahiplendireceğiz" dedi

Tedavileri yapılan köpeklerin genel durumunun iyi olduğunu belirten Zile Belediyesi Veterineri Yaşar İş ise, "Köpeğin ayağının kırık olduğunu tespit ettik. Gerekli tedavilerini burada yapacağız. Hayati tehlikesi olan bir köpeğimiz şu an yok" diye konuştu.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken köpekleri bırakan kişi ya da kurumun tespiti için mobese kameraları inceleme altına aldı.