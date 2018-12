Dha Yurt Bülteni -17

PLATONİK AŞIĞININ BIÇAKLADIĞI SERAP'IN VÜCUDUNA TOPLAM 80 DİKİŞ ADANA'da, aşkına karşılık vermediği Necdet Erdoğan Artural'ın bıçaklı saldırısına uğrayan Serap Sağlam'ın (31) vücudunda oluşan kesilere toplam 80 dikiş atıldı.

ADANA'da, aşkına karşılık vermediği Necdet Erdoğan Artural'ın bıçaklı saldırısına uğrayan Serap Sağlam'ın (31) vücudunda oluşan kesilere toplam 80 dikiş atıldı. Sağlam, "Onun cezalandırılmasını, kadına karşı şiddetin son bulmasını istiyorum" dedi.



Olay, 11 Aralık'ta saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi, Kuruköprü Mahallesi, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Necdet Erdoğan Artural, platonik olarak aşık olduğu, daha önce darbedip, kırdığı soda şişesi parçalarıyla yaraladığı Serap Sağlam'ın yine önünü kesti. Artural, bıçakla boynunu ve yüzünü kesmeye çalıştığı Sağlam'ın eliyle yüzünü kapatması üzerine ellerini de kesti. Aldığı bıçak darbeleriyle yerde kanlar içerisinde kalan Sağlam, yoldan geçenlerin müdahalesiyle kurtarıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.



Serap Sağlam, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri eşkalini belirlediği saldırganı kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Artural, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Serap Sağlam'ın kaşı, burnu, kulağı, boynuna ve ellerine toplam 80 dikiş atıldı.



KADINA ŞİDDET SON BULSUN



Korku dolu anları anlatan Sağlam, "Erkek arkadaşıma gelip 'Onu öldüreceğim' demiş. Ben de o sıra İnönü Caddesi'ndeydim yanıma geldi. Hemen bıçakla saldırdı ben kendimi korumaya çalıştım. Ama bıçakla yüzümü kesmeye başladı. Ben elimle yüzümü kapatınca elimi kesti. Boynumu, kulağımı, burnumu her yerimi kesti bana 80 dikiş atıldı. Ölümden son anda kurtuldum. Bu şahıs bana daha önce de saldırdı. Bana kafayı takmış. Ben onun cezalandırılmasını, kadına karşı şiddetin son bulmasını istiyorum."



'MÜEBBET VERSİNLER, DIŞARI ÇIKMASIN'



Platonik aşığı Necdet Erdoğan Artural'ın kendisine daha önce 2 kez daha saldırdığını aktaran Serap Sağlam, artık sokakta yürürken korktuğunu dile getirdi. Saldırı sırasında kaşe montuyla yüzünü koruduğunu anlatan Serap Sağlam, "Olayı anlatırken bile elim ayağım boşalıyor. Psikolojim çok bozuk. Yakalandı zanlı ama Başbakanıma ve Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Kadına şiddet gösterenlere müebbet versinler, dışarı çıkmasın. Psikolojim hiç iyi değil. İnsanlara güvenimi yitirdim" diye konuştu.



BIÇAKLA TEHDİT EDİP TAKSİYİ GASP ETTİ



ADAPAZARI'nda, ticari taksi sürücüsünü bıçakla tehdit ederek, cep telefonunu gasp eden kişi, sürücüyü araçtan indirerek aracı çaldı. Taksi terk edilmiş halde bulunurken, hırsızlıktan 24 kaydı bulunan S.K. saklandığı evinde yakalandı.



Olay sabah saatlerinde, Adapazarı'nda meydana geldi. Ticari taksiyi durduran S.K. bıçak zoruyla taksi sürücüsünü tehdit ederek, araçtan indirdi. Ticari taksiyi gasp eden sürücü, kısa süre içerisinde gözlerden kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, olaydan kısa süre sonra ticari taksiyi Erenler ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde terk edilmiş halde buldu. Taksi üzerindeki yapılan incelemeler ve güvenlik kameraları çalışması sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi. Hırsızlıktan 24 adet kaydı bulunan S.K. Erenler ilçesinde saklandığı evde yakalandı. S.K.'nın evinde yapılan aramalarda olayda gasp edilen cep telefonu ile ticari taksiye ait ruhsat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.K. tutuklandı.



Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koşuyor



Adıyaman'da, yılbaşından önce kimlik ve ehliyetlerini değiştirmeyenlere yüksek miktarda para cezası uygulanacağı söylentisi üzerine kent sakinleri İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne akın etti. Müdürlüğün önünde uzun kuyruklar oluşurken, yetkililer söylentinin asılsız olduğu açıklamasında bulundu.



Kentte yılbaşından sonra kimlik kartı, ehliyet ve pasaport ücretlerinin zamlanacağı, ayrıca kimlik ve ehliyetlerini değiştirmeyenlere yüksek miktarda para cezası uygulanacağı söylentisi nedeniyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluştu. Günde 200 kişinin müracaat ettiği Müdürlüğe söylentinin ardından yaklaşık 500 kişi başvurmaya başladı.



İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mehmet Şen vatandaşların söylentileri kulak asmamasını isteyerek şunları söyledi:



"Biz günlük 250-300 arasında kimlik kartı veriyorduk. Geçen sene Aralık ayı ve bu yıl Aralık ayında yoğunluk yaşıyoruz. En fazla verdiğimiz cüzdan sayısı geçen sene il genelinde aylık 17 bin civarındaydı. Normal olarak verdiğimiz aylarda 14 bin, 15 bin oluyor. Ama Aralık ayında bir dedikodu yayılıyor, 'Yılbaşından önce cüzdanını değiştirmeyen cezalı duruma düşüyor' diye. Böyle bir şey kesinlikle yok. Bazıları demiş ki 'Yılbaşından sonra cüzdan 60 lira olacak'. Öyle bir şey de yok. Cüzdanın şu anda ücreti 18,5 lira. Normalde 250, 300 civarında cüzdan verirken bu ay günlük 300 ile 500 arasında başvuran var. Vatandaşlarımız bu asılsız dedikoduları umursamasınlar. Böyle bir şey yok" dedi.



Soyadı 'Altın' olan taksici, arka koltukta 20 bin liralık altın buldu



YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde taksicilik yapan Erdal Altın (42), taksinin arka koltuğunda unutulmuş el çantası buldu. Çantadan 20 bin TL değerinde altın çıktı. Taksici esnaf, içerisinde altın bilezik, zincir, küpe ve kolye olan çantayı polise teslim etti.



Taksicilik yapan Erdal Altın, öğle saatlerinde taksisinin arka koltuğunda bir bayan el çantası buldu. İçini kontrol eden Altın, çantada birçok ziynet eşyası olduğunu gördü. Altınların gerçek olup olmadığını kuyumcuda kontrol ettiren taksici, ziynet eşyalarının 20 bin TL değerinde olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Altın, durumu polise bildirerek çantayı polise teslim etti.



Gazetecilere açıklamada bulunan Altın, "Arabamda çanta buldum. İçindekinin gerçek altın olup olmadığını öğrenmek için bir kuyumcuya gittim sordum. Bu oyuncak veya sahte de olabilirdi. Kuyumcuya sordum, 'hayır bunlar gerçek altın' dedi. İnşallah sahibi bulunur. Ben de emniyete teslim ediyorum. Herkesin bilgisine sunuyorum. Altınların değeri 20 bin lira civarındaymış. Öyle bir rakam söylediler. Bizim için değeri önemli değil. Önemli olan bunun sahibinin bulunmasıö dedi.



Müşterisini hatırlamayan Altın, "Taksie binen inen belli olmadığı için hatırlamıyorum. Müşterilerimizi gideceği yere bırakıyoruz, sonra dönüyoruzö diye konuştu.



89 yaşındaki hayırsever Hacı Ali Rıza Alper, hastaneye ambulans aldı



MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki, yenilenen Devlet Hastanesi Acil Servisi'nin açılışı ve ambulansın teslimi düzenlenen törenle yapıldı.



Marmaris Devlet Hastanesi Acil Servisi, 89 yaşındaki hayırsever Hacı Ali Rıza Alper tarafından 500 bin lira harcanarak yenilendi. Acil servisteki hasta kapasitesi 2 katına çıkartıldı, yetişkin ve çocuklar için olan bölümler ayrıldı. Eskiden yatarak aynı anda 7 hasta tedavi olabilirken bu sayısı 21'e çıkartıldı. 450 metrekare alana kavuşan acil serviste yanık ünitesinin yanı sıra engelliler için de tuvalet yapıldı. Acil Servis'te 1 olan röntgen cihazı sayısı 3'e, 1 olan tomografi cihazı sayısı da 2'ye çıkartıldı. Alper, hastane için 250 bin liraya bir de tam donanımlı ambulans aldı. Acil Servis'e ve alınan ambulansa hayırsever Alper'in merhum eşi Çoban Ayşe Alper'in adı verildi. Marmaris Devlet Hastanesi'nin yenilenen acil servisi açılışı ve alınan yeni ambulansın teslimi için tören düzenlendi.



Törene, Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökçen, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, hayırsever Hacı Ali Rıza Alper ve yakınları, hastane çalışanları ile vatandaşlar katıldı. Ney dinletisi ardından konuşan Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Mutlu Arıcan, "Hayırseverimizin katkılarıyla C statüsündeki hastanemiz B statüsü unvanını aldı. 450 metrekare acil servis yenilenerek Muğla'da hiçbir devlet hastanesinde olmayan çocukların bakımı için acil odaları oluşturuldu. Desteklerini esirgemeyen hayırseverimize minnettarız" dedi.



Hayırsever Hacı Ali Rıza Alper hastane için aldığı tam donanımlı ambulansın anahtarını Muğla Valisi Esengül Civelek'e teslim etti. Vali Civelek, de hayırlı olmasını dileyerek anahtarı Başhekim Arıcan'a teslim etti. Ardından protokol üyeleri edilen duaların ardından yenilenen acil servisin açılış kurdelesini kesti. Daha sonra açılaşa katılanlar, acil servisi gezip, Başhekim Arıcan'dan bilgi aldı. Hayırsever Hacı Ali Rıza Alper, "Rahmetli eşimin adının yaşatılması benim için çok önemli idi. Acilde yaşanan sıkıntıları görünce destek olma kararı verdim. Dualarınız için teşekkür ederim" dedi.



Besni'de hayvan hırsızlığına 1 tutuklama



Adıyaman'ın Besni ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan otomobildeki 3 kişinin ilçede yaşanan hayvan hırsızlıklarından arandığı ortaya çıktı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları yol kontrollerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil yaşanan kovalamacanın ardından durduruldu. Jandarmanın kontrollerinde otomobildeki 3 kişinin ilçede yaşanan hayvan hırsızlıklarından arandığı belirlendi. Ekipler araçtaki B.Ö., S.K., ve S.V.K.'yi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Ceylanpınar'da dere taştı, araç sulara kapıldı



Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle taşan Tufan deresinden geçmeye çalışan araç, suya kapıldı. Aracın sürücüsünü AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.



İlçede etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, Tufan deresinin taşmasına neden oldu. Kınalı, Sütlüce köyleri ile 12 yerleşim yerini birbirine bağlayan yol, yağmur suyu ile taşan Tufan deresinin suları altında kaldı. Köprü olmadığı için sudan geçmeye çalışan Ekrem Deniz yönetimindeki 40 AG 211 plakalı hafif ticari araç suya kapılarak dereye sürüklendi. Aracın sürücüsü AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 2 bin kişinin yaşadığı bölgede yolun su altında kalması sebebiyle öğrenciler okula gidemezken birçok kişi derenin üzerine köprü yapılmasını istedi. Köylülerden Abdurrahman Taş, "Bizim burada sele kapılıyoruz. Kınalı Sütlüce arasında olan Tufan deresi taşıyor. Hafta da bir yağmur yağdığı zaman böyle oluyor. 200 öğrenciye yakın bir haftadır okullarına gidemiyor. Gördüğünüz gibi araç sele kapılmış. DSİ'den köprü yapılmasını istiyoruz. Sayın Valim bunu sizden rica ediyoruz bir köprü yapılmasını istiyoruz. Öğrencilerimiz okullarına haftalardır gidemiyor. Gördüğünüz gibi araçlar öyle 5 kaza yaşandı burada 1 kişi öldü diğer kazalarda da aynı şekilde aracın durumuna bakın. Bu durumu her zaman yaşıyoruz biz bir köprü istiyoruz başka bir şey istemiyoruz" dedi.



Niğde'de kazada ölen 2 kadın işçi toprağa verildi (2)



ŞOFÖR TUTUKLANDI



Niğde'de 2 tarım işçisinin öldüğü, 16 işçinin ise yararlandığı kazayı hafif yaralı atlatan ehliyetsiz sürücü Ahmet B. tutuklandı. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin ardından gözaltına alınan Ahmet B., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.



NİĞDE 8DHA)



================================



SOMA'DAKİ TERÖR SALDIRISI DAVASININ TUTUKLU SANIKLARI, ÖRGÜT ÜYELİĞİNİ KABUL ETTİ







MANİSA'nın Soma ilçesinde, jandarma aracının geçişi sırasında yola tuzaklanan patlayıcının uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 astsubayın hafif yaralanmasıyla ilgili 2'si tutuklu 7 kişinin yargılanmasına Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanıklar, mahkemedeki ifadelerinde, terör örgütü PKK üyesi olduklarını kabul ettiklerini belirtip, olayla ilgilerinin olmadığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



Soma'da, 28 Nisan 2016 tarihinde, yola tuzaklanmış uzaktan kumandalı iki ayrı el yapımı patlayıcı belli aralıklarla patlatıldı. İlk patlamanın ardından olay yerine hareket eden jandarma ekibinden 1 astsubay hafif yaralandı. Saldırı sonrası kaçan şüpheliler, İzmir'in Konak ilçesi Ballıkuyu semtindeki uygulama sırasında durdurulan araçta; bomba düzeneği, 2 tabanca, 3 el bombası ile yakalandı. 'Mervan' kod adlı Sami Öztürk ile 'Soro' kod adlı Enes Adlım, terör örgütünün 'dağ kadrosu'nda yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



MARDİN'DE KAÇAKÇILIK YAPIYORMUŞ



Saldırıyla ilgili 2'si tutuklu 7 kişi hakkında, Manisa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 2'nci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Sami Öztürk ve avukatı katıldı. Tutuklu sanık Enes Adlım'la ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kuruldu. Tutuksuz sanıklar ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada mahkeme heyetinin söz vermesiyle savunma yapan Öztürk, terör örgütü PKK üyeliğini kabul ettiğini belirtirken, Soma- Kırkağaç yolunun Aksu mevkisindeki terör saldırısıyla ilgisinin olmadığını öne sürdü. Mahkeme başkanı, Öztürk'e, İzmir'de bomba yüklü araçta, sahte kimlikle çantasında Soma- Kırkağaç yolundaki saldırıya ilişkin görüntü ve fotoğrafların yer aldığı harici bellekle ve diğer tutuklu sanık Enes Adlım ile yakalandığını hatırlattı. Bunun üzerine sanık Öztürk, söz konusu araca otostop yaparak, tesadüfen bindiğini, araçta bomba olduğunu bilmediğini, araçtaki materyallerin kendisine ait olmadığını diğer tutuklu sanığı ise tanımadığını iddia etti. Sanık Öztürk, Mardin'de bulunan bomba yüklü araçta da parmak izinin çıktığı yönündeki soru üzerine Mardin'de kaçakçılık yaptığını, herhangi bir otomobilin üzerinde parmak izinin çıkabileceğini, bomba yüklü araçla ilgisinin olmadığını öne sürdü.



Sanık Enes Adlım ise Sami Öztürk'ü tanımadığını, terör örgütü üyeliğini kabul ettiğini söylerken, hiçbir eyleme katılmadığını, Karadeniz Amanoslar ve Güneydoğu'daki bazı terör saldırılarının üzerine yıkılmaya çalışıldığını savundu.



Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanıklar Sami Öztürk ile Enes Adlım'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.



Cemil SEVAL/MANİSA,



=============================

