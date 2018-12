Dha Yurt Bülteni -17

171600 DERECELİK ÇELİK ERİTME KAZANINA ATLAYAN İŞÇİ KAMERADASamsun'da, demir çelik fabrikasında çalışan işçi Adem Aslan (34), 1600 derece ısıda çalışan çelik eritme kazanının içerisine atlayarak yaşamına son verdi.

DHA YURT BÜLTENİ -17



1600 DERECELİK ÇELİK ERİTME KAZANINA ATLAYAN İŞÇİ KAMERADA



Samsun'da, demir çelik fabrikasında çalışan işçi Adem Aslan (34), 1600 derece ısıda çalışan çelik eritme kazanının içerisine atlayarak yaşamına son verdi. O anlar kameraya yansıdı.



Olay, 23 Aralık'ta, Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda pazar günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Fabrikada çelik eritme kazanın çevresinin temizlikçisi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Adem Aslan, 1600 derece sıcaklıkta bulunan kazanın içerisine atlayarak yaşamına son verdi. Fabrikada üretime ara verilirken soğuyan kazandan işçinin ulaşılabilen kemikleri alındı. Arslan'ın yaşamına son vermeden bir gün önce yakınlarına 'Ruh sağlığım bozuldu' dediği öğrenildi.



7 yıl önce fabrikadaki işine başlayan Adem Aslan'ın saat 16.00'daki vardiyasına geldikten yaklaşık yarım saat sonra kendisini kazanın içerisine bıraktığı anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------



Olay anı güvenlik kamerası



Haber: Tolga BİRGÜCÜ SAMSUN-DHA



=====================



YILDIZELİ'NDE KÖY MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 9 YARALI



Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde köy minibüsünün devrilmesi sonucu biri öğretmen 9 kişi yaralandı.



Kaza saat 11.00 sıralarında Yıldızeli ilçesi Aşağı Çakmak köyü yakınlarındaki Çakmakbeli mevkisinde meydana geldi. Yusufoğlan köyünden Yıldızeli ilçesine yolcu taşıyan Yusuf Aydoğan (62) yönetimindeki 58 YF 456 plakalı yolcu minibüsü karlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Yusuf Aydoğan ile minibüste bulunan yolcular Hamza Tanrıverdi (44), Musa Bircan (48), Gülsem Ateş (47), Mustafa Çetinkaya (77), Özden Bircan (46), Bekir Yılmaz (31), Nazmi Çakır (28) ve Mehmet Ateş (50) yaralandı. Ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yusufoğlan köyünde öğretmenlik yapan Nazmi Çakır ile Özden Bircan, Sivas'a sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu, bir kısmının ayakta tedavi edildiği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



-----------



-Kaza yerinden görüntüler



-Minibüsün görüntüsü



-Sağlık ekiplerinin yaralıları götürmesi



Haber: Hakan KALELİ/SİVAS,



========================



KAR MASKELİ MARKET SOYGUNU GÜVENLİK KAMERASINDA



ISPARTA'da bir zincir marketin şubesine giren kar maskeli iki şüpheli, kasadaki 1430 lirayı alıp, kayıplara karıştı. Polisin çalışması sonucu ikisi de 19 yaşında olan Doğan Çay ve Uğur Bektaş yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, hırsızlık anı ise marketteki güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, geçen 18 Aralık'ta Yenice Mahallesi 112 Cadde üzerindeki bir zincir marketin şubesine saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Yüzlerinde maske, ellerinde eldiven ve boyunlarında atkı bulunan 2 şüpheli kapanış saatine yakın içeri girdikleri marketteki 2 kadın kasiyere tabanca doğrultarak kasadaki paraları istedi. Çalışanların kasanın açılmayacağını söylemesi üzerine şüphelilerden biri ürün alarak cihaza okuttuktan sonra kasayı açtırdı. Daha sonra kasadaki 1430 TL'yi alan şüpheliler motosikletle olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.



İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI



İhbar üzerine olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin olaydan 2 gün önce markete gelip keşif yaptığı da belirlendi. Yürütülen çalışmaların ardından Doğan Çay ve Uğur Bektaş olduğu belirlenen hırsızlık şüphelileri Davraz ve Dere mahallelerindeki ikametlerinde dün yakalandı. Doğan Çay ve Uğur Bektaş, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



HIRSIZLIK KAMERADA



Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anında, yüzlerini maskeyle gizleyen iki şüphelinin markete girdiği, kendilerini gören kadın kasiyerlerin paniklediği görüldü. Kasiyerlerden birini kasayı açması için çağıran şüphelilerden birinin reyondan aldığı bir ürünü okutarak, kasayı açtırdığı, diğerinin de elindeki tabancayı kasiyerlere doğrulttuğu görüntülerde yer aldı. Kasanın açılmasından sonra parayı alan şüphelilerin hızlı marketten çıktığı görüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------



Maskeli soyguncuların adliyeye getirilirken görüntüleri, markette soygun anı güvenlik kamera görüntüleri



Görüntü Süresi: 1 Dakika 20 Saniye



Görüntü Boyutu; 43 MB



Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, -



===============================



SOBADAN SIZAN GAZDAN 1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI



Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kullanılmayan tavuk çiftliğinde bulunan binada yaşayan Afgan uyruklu 5 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi tedavi altına alındı.



Olay, Gebze Pelitli Mahallesi'nde bulunan kullanılmayan bir tavuk çiftliğinin yanındaki tek katlı evde meydana geldi. Kiraladıkları evde kalan Afgan uyruklu 5 kişi iddiaya göre ısınmak için sobayı yaktı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişiden haber alamayan arkadaşları eve geldi. 5 kişiyi baygın halde görenler yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi 1 kişinin öldüğünü tespit ederken, 4 kişiye müdahalede bulundu. Bilinçleri kapalı olan 4 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Jandarma olay yeri inceleme ekibi evde incelemede bulunurken, Afgan uyruklu kişilere evi kiralayan kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



*********



Evden görüntü



Cenazenin evden çıkarılması



Hastaneden görüntü



HABER: Selda Hatun TAN/KAMERA: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),



=====================



ÇÖP KONTEYNERİNDE TÜFEKLE VURULMUŞ KÖPEK ÖLÜSÜ BULUNDU



Isparta'nın Uluborlu ilçesinde bir köpek, çöp konteynerinde av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş bulundu.



Uluborlu'ya bağlı Kösehasan Mahallesi'nde önceki gün bir sokak köpeğinin av tüfeğiyle vurularak çöp konteynerine atıldığını gören Isparta Hayvan Koruma Derneği (ISHAYKO) üyeleri polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis inceleme yaptı. Köpeği vuran kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.



Isparta Hayvan Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Sabri Kocabaş, "Olay çocukların gözü önünde olmuştur. Yaşanmayacak bir olay. Sürekli aynı olaylar yaşanıyor. Polise çok teşekkür ederiz. Olay yeri inceleme çalışması yaptıktan sonra bir kovan buldular. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor" dedi.



ULUBORBU BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA



Uluborlu Belediyesi de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlçemiz Kösehasan Mahallesi'nde yaşanan av tüfeğiyle köpek vurma olayını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan olaydan duyduğumuz üzüntünün tarifini yapmak bile mümkün değil. Savunmasız bir sokak köpeğine bu denli bir şiddet ve öfke duyulmasını, bir insanın o köpeğin canına kıyacak kadar gözünün nasıl döndüğünü merak etmemek elde değil. Bu insanlık dışı olayı yapan her kimse en kısa zamanda yakalanması ve gerekli cezayı alması için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İlçemizde bir daha bu şekilde bir olay yaşanmaması en büyük arzumuzdur" denildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------



Yerdeki köpek ölüsünden görüntü



Kovandan görüntü



Yerdeki kandan görüntü



HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,



====================



KAN DAVALI İKİ AİLE BARIŞTI



Erzurum'un Karaçoban İlçesine bağlı Kopal Mahallesi'nde Durmaz ve Yazan ailesi arasındaki 3 kişinin hayatını kaybettiği kan davası barışla sonuçlandı. Mahalle camisinde Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek el sıkışan iki aile daha sonra Vali Okay Memiş'in katıldığı barış yemeğinde bir araya geldi. Vali Memiş, barışın kolay sürdürmenin zor olduğunu belirterek iki aileye de tahriklere kapılmamaları uyarısında bulundu.



Olay, Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi'nde 24 Haziran seçim günü öğleden sonra meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Durmaz ve Yazan ailelerinin fertleri, oy kullanmak üzere geldikleri okulun bahçesinde karşılaştı. Çıkan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Okulda ve bahçesinde büyük panik yaşanırken, ortalık savaş alanına döndü. Olayda İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile kan davalı oldukları Yazan Ailesi'nden Agit Yazan öldü, Ömer Yazan, Fetullah Yazan ve Mehmet Yazan da yaralandı.



İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz da 25 Haziran'da ağabeyinin cenazesini almak üzere İstanbul'dan Erzurum'a giderken Erzincan'daki dinlenme tesisinde tabanca ile vurularak öldürüldü. F.Y. isimli bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Y.Y., jandarma tarafından yakalandı.



CAMİDE BARIŞTILAR



Kobal ilçesinin ileri gelen iki ailesinin barıştırılması için Erzurum'un eski Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun başlattığı girişimlerin sonuçsuz kalması sonrası yaklaşık 1,5 ay önce göreve başlayan Okay Memiş ilk adımı attı. Kaymakam Yusuf İzci ve ilçenin manevi önderlerinin de çalışmaları sonucu iki aile barışmayı kabul etti. Durmaz ve Yazan aileleri bugün Kopal mahallesindeki camide bir araya geldi. Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın da katıldığı camideki törende iki ailenin tarafları Kur'an-ı Kerim'in altında geçerek el sıkışmak suretiyle kan davasını sona erdirdiler.



VALİ BARIŞ YEMEĞİNDE



İki ailenin barışmasından sonra düzenlenen yemeğe Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kaymakam Yusuf İzci, Müftü Hasan Hüsnü Sula, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, kamu kurumlarının temsilcilerinin yanısıra iki ailenin fertleri katıldı.



Mahallede düzenlenen barış yemeğinde konuşan Kobal'ın ileri gelenlerinden Abdulah Seyidoğlu, mahallede büyük bir bayram yaşadıklarını söyledi. Kan davası sonrası 9 kişinin tutuklandığını 5 kişinin de firarda olduğunu ifade eden Seyidoğlu, bunların ailesinin zor durumda olduğunu belirterek Vali Okay Memiş'ten yardım istedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de barışan aileleri kutladığı yemekte konuşan Vali Okay Memiş, Karaçoban'a üçüncü kez geldiğini söyledi. Barışan iki aileyi kutlayan Vali Memiş, "Bölgeye hem hizmeti hem de her türlü barışı ve huzuru temin edeceğiz. Geçmiş geçmişte kaldı, keşke olmasaydı, ama olan olmuş. Allah'ın kapısı açık. Allah bütün günahları affediyor. İki aile arasındaki huzuru mahallemizdeki tesis edeceğiz. Barış yapmak kolaydır bunu devam ettirmek zordur. Kadınlarımız, çocuklarımız lütfen tahriklere kapılmayın. Bundan sonraki sürçte herkes dikkat etsin. Allah büyüktür" diye konuştu.



İki aile arasında barışın hayırlara vesile olmasını dileyen Memiş, "İnşallah bundan sonra hizmet konuşalım, köyümüzü nasıl güzelleştirebiliriz bunları gelin isteyin bizden. Her iki aileye kapımız açık. Affetmek yüce Allah'ın en önemli hasletlerinden birisidir . Sabır zor bir erdemdir. Affetmek zor iştir ama bize düşen zoru başarmaktır. Allahın izniyle iki aile olarak çocuğumuzla, yaşlısıyla, büyüğü ile başarmaktır" dedi.



Konuşmalardan sonra Vali Okay Memiş, masasına davet ettiği Mecit Yazan ve Tahir Durmaz'la birlikte yemek yedi. Memiş, iki aileyi de barış kararı sebebiyle kutladı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: Salih TEKİN/ KARAÇOBAN (Erzurum),



===============



GAZİANTEP'TE TRAFİK KAZASI: 4 YARALI



Gaziantep'te, aynı yönde ilerleyen otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü güçlükle kurtardı.



Kaza, öğlen saatlerinde Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Cuma Kurt yönetimindeki 07 KM 344 plakalı otomobil ile Atalay Levent Erler'in kullandığı 01 BDL 70 plakalı hafif ticari araç, 'U' dönüşü sırasında çarpıştı. Kazada Otomobil sürücüsü Cuma Kurt'un yanında bulunan 3 kişi ve hafif ticari araç sürücüsü Atalay Levent Erler yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürülürken, aracında sıkışan Atalay Levent Erler itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı.



Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Cuma Kurt, "Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya gidiyordum. Diğer araç yolun tam sağındaydı. Yasak olan yerden geçmeye çalışırken bariyerlerin yanında kaza oldu. Biz 4 kişiydik kayınvalidemle eşim yaralandı" dedi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------



Olay yeri



Kaza yapan araçlar



Yaralıların ambulansa bindirilmesi



Otomobilde sıkışan sürücü



İtfaiye ekiplerinin çalışmaları



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 457 MB



Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)



===============



MAKÜ'LÜ ÖĞRENCİLER AKİF'İ ANDI



BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) öğrenciler İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82'nci yıl dönümünde andı.



MAKÜ Kültür ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu üyeleri farklı bir etkinliğe imza attı. İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, topluluk üyeleri Avşar Han'daki kafeye bir tabut getirdi. Durumdan haberdar olmayan diğer öğrencilere çağrı yaparak İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin Mehmet Akif Ersoy'un cenazesini kaldırmasını temsili olarak canlandırdı.



Kültür ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu Başkanı Ferdi Ersoy, "Mehmet Akif Ersoy'u anmak, o hissiyatı yaşatabilmek için toplandık. Duyarlılığınız için herkese teşekkür ederim. Biz Asım'ın nesliyiz. Vefalı nesiliz. Mehmet Akif Ersoy'un ismini üniversitemizde taşımaktan onur duyuyoruz" dedi.



Kültür ve Sosyal Araştırmalar Topluluğunun milli manevi değerlere sahip çıkmak adına birçok etkinliğe imza attığını söyleyen akademik danışmanı öğretim görevlisi Raşit Acar da "Bugün de Kültür ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu gençleri Asım'ın nesli olabilmek adına Avşar Han'da öğrencilerin içerisinde 82 yıl önce gözlerini hayata kapamış ve bizlere en büyük mirası bırakmış İstiklal Marşı'mızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u ölüm yıl dönümünde, 82 yıl önce iki öğrencinin camideki tabutun Mehmet Akif'in tabutu olduğunu anlamasıyla nasıl tüm öğrencileri topladıysa biz de bugün yaptığımız sosyal deneyle bunu gerçekleştirdik. Tüm öğrencilerimiz toplandı. Bugün görebiliyoruz ki Mehmet Akif'in Asım dediği nesil ayaktadır. Mehmet Akif'in ruhu şad olsun, arkasında bıraktığı gençlik onu tanımakta ve onun izinde gitmektedir. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------



Tabut



Öğrencilerin tabutun üzerine Türk bayrağı örtmeleri



Kafedeki öğrencilere çağrı yapmaları



Tabutun götürülmesi



Raşit Acar ile röportaj



GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçiliyor.



HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,



=====================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Denizli'de 9 Milyon Yıl Öncesine Ait 14 Tür Hayvan Fosili Bulundu

10 Aralık'tan Beri Grevde Olan İZBAN İşçileri Yeni Teklifi Kabul Etmeyerek Greve Devam Etme Kararı Aldı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Güven Veren Açıklama: 2071'e Kadar Risk Yok

Otellerde Boş Yer Kalmadı! Yılbaşında Kuşadası'na Turist Yağacak