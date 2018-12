Dha Yurt Bülteni -17

Suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatıHatay'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçların taşındığı TIR'lar, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde geçirildi.

Suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı



Hatay'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçların taşındığı TIR'lar, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde geçirildi.



Hatay'dan yola çıkarılan tank ve fırtına obüslerinin bulunduğu konvoy, İslahiye'ye ulaştı. Konvoyun Karkamış ilçesindeki gümrük kapısından geçirilerek, Cerablus'a götürüleceği belirtildi.



Bakan Pakdemirli, Burdur'da (3)



TARIM ÜRETİCİLERİNE 972 MİLYON 436 BİN LİRA DESTEK



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen 'Tarım Sektörü Değerlendirme' toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, besicilik yapan 48 bin 400 üreticiye bakanlıkça ruhsatlandırılan kesimhanelerde kesilen 314 bin 532 büyükbaş hayvan için hayvan başına 250 lira olmak üzere toplam 78 milyon 790 bin lira besi desteği ödemesi yapılacağını kaydetti.



Temmuz-Ağustos 2018 döneminde 1 milyon 588 bin ton çiğ süt üretildiğini, bunun için 119 milyon 21 bin lira çiğ süt desteklemesi ödemesi yapmaya başladıklarını anlatan Bakan Pakdemirli, "Eylül, ekim, kasım döneminde üretilen süte litre başına 10 kuruş olan desteği 15 kuruşa çıkardık. 2 milyon 220 bin ton çiğ süt için 252 milyon 636 bin TL çiğ süt desteklemesinin ödenmesi ile ilgili işlemlere önümüzdeki hafta başlayacağız. Buzağı desteklemeleri ödemesi kapsamında da 438 bin yetiştiricimizin 1 milyon 200 bin buzağısı için 522 milyon lira destekleme ödemesine önümüzdeki hafta başlayacağız. Bakanlık olarak 3 farklı alanda üreticilerimize toplam 972 milyon 436 bin lira destekleme yapmış oluyoruz" dedi.



Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle bakanlık sayısının azaldığını, Tarım ve Orman Bakanlığının birleştiğine değinen Bekir Pakdemirli, "152 bin kişilik büyük bir aile olduk. Eski düzende su ve toprak ayrı olduğu için bakanlıklar arasında çatışmalar oluyordu. Toprakla suyun bir arada yönetilmemesi, ormanla tarımın bir arada yönetilmemesi doğru değildi. Bu anlamda son derece doğru atılmış önemli bir adımdır" diye konuştu.



HAVZA YÖNETİMİ SİSTEMİ



Bakanlığının ilk günlerinde oturan bir bakan olmayacağını söylediğini, 6 aydan kısa bir sürede 81 ilin yarısına yakınını gezdiğini vurgulayan Bakan Bekir Pakdemirli, üreticinin, çiftçinin dertlerini dinlediklerini vurguladı. Yeni yapı içerisinde çiftçinin problemini daha rahat bir şekilde çözmek için havza sistemli yönetime geçeceklerini vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Havzaların başına bir yönetici olacak. Bu yönetici, ormandan, su işlerinden, tarımdan sorumlu olacak. Yerinden yönetimle problemleri çözebileceğiz. İllerde incir çekirdeğini doldurmayacak problemlerin Ankara'ya gelirken çığ olduğunu ya da hiç gelemediğini görüyoruz. O yüzden yerinden yönetimle daha yetkili arkadaşlarla sizlerin dertlerini dinleyecek ve anında çözüm üreteceğiz" diye konuştu.



TOPRAK KAYBI



Türkiye nüfusunun 100 milyona yaklaştığında da bahseden Bekir Pakdemirli, ülke olarak yüzde 50 daha fazla gıda üretmek durumunda olduklarını söyledi. Devletin üreticinin önünü açması gerektiğine işaret eden Pakdemirli, "Üretimi yüzde 50 artırmak çok kolay bir ev ödevi değil. Erozyonda dünya lideriyiz. 1970'lerde 500 milyon ton toprak kaybı, 2017 yılında 154 milyon tona inmiş. Orman varlığını artıran nadir ülkelerden birisiyiz. Orman varlığımız 1,5 milyon hektar son 16 yılda artmış. 2023 hedefimiz de dünyada yaşayan her bir insan için bir fidan dikilmiş olması" dedi.



Her konuşmasında 'Tarım, savunma sanayiinden daha önemli diye iddialı sözler söylüyorum' diyen Pakdemirli, "Tarım günlük siyasete malzeme edilmeyecek kadar çok önemli. Ama ne yazık ki Türkiye'de günlük siyasette bütün muhalefet partisi genel başkanları, milletvekilleri, herkes tarım üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor. Tarımın problemleri var mıdır? Vardır. Dünyada kötü bir durumda değiliz. Türkiye tarımsal hasılada, yani tarım üretiminde Avrupa'da birinci sırada. Türkiye tarımsal hasılada dünyada yedinci sırada. Toprak varlığı olarak dünyada 17'nci ülkeyiz. Bunun anlamı şu; biraz matematik biliyorsak, biz kaynaklarımızı doğru ve düzgün değerlendiriyoruz. Bir başarı var ama bu başarıyı daha ileri taşıyıp önümüzdeki 20 yıl içerisinde iki misli daha başarılı olmamız gerekiyor. Bundan sonra devlet, STK, kooperatifler hepsi birlikte daha akıllı olacak."



Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti.



Gaziantep'te kaçak ilaç ve nargile tütünü ele geçirildi



Gaziantep'te polisin bir ev ve iş yerine yaptığı operasyonda 641,5 kilo kaçak nargile tütünü, 2 paketleme cihazı, 24 bin 834 tıbbi ilaç ve 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurda kaçak yollarla sokulan tıbbi ilaç ve nargile tütünü satışı yapılan ev ve iş yerini tespit etti. Ekipler adreslere yaptıkları operasyonda 2 kişiyi gözaltına alırken, yapılan aramalarda ise 641,5 kilo kaçak nargile tütünü, 1 kazan, 2 paketleme cihazı, 24 bin 834 tıbbi ilaç ve 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Malzemelere el koyan polis, şüphelileri ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.



Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, tatilcilere uyuşturucu sattığı belirlenen 4 kişi jandarma ekiplerinin 3 ay süren teknik ve fiziki takibi sonunda suçüstü yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Side turizm bölgesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine geçen eylül ayı başında araştırma başlattı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı'yla ortaklaşa yapılan istihbarat çalışmasının ardından İdris K.'nin liderliğini yaptığı suç örgütünün, yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu sattığı belirlendi. Suç örgütü lideri İdris K.'nin, takipten kurtulmak için haberleşmeyi kuryeyle sağladığı, telefonda uyuşturucu ticaretiyle ilgili herhangi bir konuşma yapmadığı da tespit edildi. Jandarma ekipleri, İdris K. hakkında delile ulaşmak amacıyla son 3 ayda torbacı diye tabir edilen uyuşturucu dağıtıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Baskın kapsamında 11 kişi tutuklanırken, 658 gram metamfetamin, 507 gram skunk bin 189 ecstacy uyuşturucu hap, 10 gram esrar, hassas terazi, 5 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.



SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ YAKALANDI



Yapılan teknik ve fiziki takip sırasında geçen çarşamba günü İdris K. ve Kadir Ö.'nün Manavgat'ta uyuşturucu teslimatı yaptığı belirlendi. Operasyon düzenleyen ekipleri fark eden İdris K. ve Kadir Ö.,



ellerindeki uyuşturucunun bir kısmını atarak kaçmaya çalıştı. Kısa süreli takibin ardından her iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 430 ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.



İdris K.'nin evinde yapılan aramada 10 gram kristal diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirilirdi. Bu sırada uyuşturucu madde almak için eve gelen A.Y. ve B.A. ile torbacı olarak tabir edilen Oğuzhan U: ve Hüseyin Ş. de gözaltına alındı. A.Y. ve B.A. hakkında uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden İdris Kızılkaya, Ahmet Yılmaz ve Kadir Özkaynak tutuklanırken, Oğuzhan U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Tıp Fakültesi Hastanesine giden yola önce tellerle çit çekti, sonra iş makinesiyle kapattı



KONYA'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin hizmete yeni açılan Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giden yolu önce tel çitlerle kapatan arazi sahibi Ahmet Erdoğan bu kez de iş makinesiyle yolun tek şeridini trafiğe kapattı. Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin protokol koşullarını yerine getirmediği gerekçesiyle yolu kapattığını ifade etti.



Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi için 900 yatak kapasiteli yeni binası temmuz ayı içinde hizmete girdi. Ancak yol olarak kullanılan arsanın sahibi Ahmet Erdoğan, protokol koşullarının yerine getirilmediğini belirterek 4 Aralık günü tel çitlerle araziyi çevirdi.



1360 metrekare arsanın bir kısmından hastane yolu geçmesi için 2017 yılının Ekim ayında Konya Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzaladıklarını belirten Erdoğan, imzalanan protokolde yolun giriş kısmında bulunan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından etrafı tel örgülerle çevrilen arazide 'ticari faaliyet sürdürebilecek' maddesi konulduğunu ve bunun üzerine belirlenen kısma ticari faaliyette bulunmak için tek katlı bir bina yaptığını söyledi. Ahmet Erdoğan, binanın inşaatı devam ederken Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen kısımda ticari faaliyet yapılamayacağı yönünde kendisine ihtarname gönderildiğini, bunun üzerine avukatı aracılığıyla kendisinin de belediyeye protokol şartları yerine getirilmediği için ihtarname gönderdiğini ifade etti. Erdoğan, 4 defa ihtarname göndermesine rağmen yaptıkları girişimlerden cevap alamadığını ileri sürdü.



MAHKEME: BELEDİYE PROTOKOL KOŞULLARINI YERİNE GETİRMELİ



Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Ahmet Erdoğan ve miras sahibi kardeşlerine yönelik kamulaştırma davası açıldı. 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın gerekçeli kararı açıklandı. Mahkeme kararında, 'Her iki tarafın da anlaşma sağlamak üzere bir araya geldiği, ancak yapılan görüşme sonucu anlaşmanın sağlanamadığı, taşınmazın anılan nedenler dolayısıyla satın alınamayacağı, davacı Konya Büyükşehir Belediyesi'nin protokol hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olduğu, belediyenin bu protokole uymak istememesi halinde ise yeni bir belediye encümen kararı ile Kamulaştırma Kanunu maddelerince, prosedürü işleterek yeniden kamulaştırma kararı verebilir. Davanın reddine karar verilmiştir' denildi.



BU SEFERDE İŞ MAKİNASIYLA YOLU KAPATTI



Daha önce tel çitlerle geçici bir süre yolu kapatan Ahmet Erdoğan, bu kez iş makinesiyle tıp fakültesi hastanesine giden yolun bir şeridini kapattı. Bir belediye görevlisinin gelmesini isteyen Erdoğan, bu isteğinin yerine gelmemesi üzerine iş makinesini yoldan kaldırmadı. Yol üzerinde polis ve zabıta ekipleri tarafından da önlemler alındı. Ahmet Erdoğan, herhangi bir yetkilinin gelmemesi durumunda iş makinesiyle yolu kazacağını ifade etti.



Aleyna Tilki, Erzurumlu hayranlarını çoşturdu



POP müziğin ünlü isimlerinden Aleyna Tilki, bir AVM'nin otomobil çekilişi sonrası verdiği konserle Erzurumlu hayranlarını çoşturdu.



Merkez Palandöken ilçesindeki bir AVM noter ve milli piyango yetkilileri huzurunda otomobil çekilişi yaptı. Çekiliş sonrası halk, AVM'ye kurulan sahnenin önüne akın etti. Sahneye çıkan Aleyna Tilki sevilen şarkılarını seslendirdi. Özellikle çocuk hayranlarının büyük ilgi gösterdiği Aleyna Tilki, 'Cevapsız çınlama', 'Sen olsan bari', 'Yalnız çiçek' ve 'Dipsiz kuyum' şarkılarını söyledi. Yaklaşık 15 dakika sahnede kalan Aleyna Tilki danslarıyla da hayranlarının ilgisini çekti.



'ALEYNA BABA'



Konser sonrası toplanan kalabalığa seslenen Aleyna Tilki sevenlerinin kendisine 'Aleyna Baba' demesine çok sevindiğini belirterek şunları söyledi:



"Benim keyfim çok iyi, Karı çok aşırı seviyorum. Buraya iner inmez aşırı mutlu oldum. Sizin enerjiniz çok güzel. Özellikle isteğim bu konserde yerinizde durmamanız gerekiyor ve tüm şarkılara eşlik etmeniz gerekiyor. Türkiye'nin en çok dinlenen birinci şarkısı kimin? Benim. İsmi ne? Cevapsız Çınlama. 420 milyonu geçti sanırım, takip edemiyorum. Çok hızlı gidiyor. 'Bu kız bir şarkılık, birinci şarkıdan sonra onu kimse dinlemez' diyenlere cevap olarak dünya listelerinde Türkiye'yi temsil etmiş,Türk şarkısı. Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci şarkısı hangi şarkıdır? Sen olsan bari. Daha sonrasında Yalnız Çiçek ve Dipsiz Kuyu üç ve dördüncü sırada yerini almaya hızla geliyor. Zaten 4 şarkım var. Bunları neden anlatıyorum, bilboard listelerine girdik biliyorsunuz. Dünyanın en büyük listeleri. Orada 4 şarkımın 4'ü de bilboarda listesinde. Bunları hepimiz başardık. Bence, bu gurur hepimizin o yüzden herbirinize minnetimi nasıl anlatsam bilmiyorum ama teker teker sarılmış sayın. Aynı zamanda bir teşekkürüm daha var. O kadar pembe pembe giyinip her kes beni parmakla gösteriyordu derken siz benimle dalga geçerken bile benim olgunluğumu hissedip aynı zamanda bana 'Aleyna Baba' dediniz. Sezgilerinize sağlık, olgunluğumu hissetmişsiniz. Ama ben de sizi çok hissediyorum. Siz benim gerçekliğimi hissettikçe ben de sizin gerçekliğinizden mutluluk duyuyorum."



Öte yandan AVM'deki konserde bir kadınnın yanındaki erkeğe tekme tokat vurması dikkat çekti.



