Dha Yurt Bülteni -17

17Ukrayna'da öldürülen genç kızın amcası: Olayı öldürülen diğer genç kızın ailesinden duydukUkrayna'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde ölü bulunan Türk vatandaşı üniversite öğrencisi 2 kızdan biri olan Buket Yıldız'ın Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan amcası Bülent Yıldız, yeğeninin...

DHA YURT BÜLTENİ -17



Ukrayna'da öldürülen genç kızın amcası: Olayı öldürülen diğer genç kızın ailesinden duyduk



Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde ölü bulunan Türk vatandaşı üniversite öğrencisi 2 kızdan biri olan Buket Yıldız'ın Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan amcası Bülent Yıldız, yeğeninin ölüm haberini diğer genç kızın ailesinden duyduklarını söyledi.



Samandağ ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki evinde taziyeleri, genç kızın babası Levent Yıldız ile birlikte kabul eden amcası Bülent Yıldız, aile olarak büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Yeğeninin tıp eğitimi almak için 14 ay önce Ukrayna'nın Harkov kentine gittiğini belirten Yıldız, "Biz yeğenimin ölüm haberini katledilen diğer genç kızın ailesinden aldık. Şu an için çok üzüntülüyüz. Babası konuşacak durumda değil. Yeğenim 1 yıl hazırlık okudu. Daha sonra 2 ay önce 1'nci sınıf öğrencisi olarak tekrar Ukrayna'ya gitti. Dışişleri Bakanlığı bu konuyla ilgileniyor. Ancak Ukrayna'da Noel tatili olduğu için resmi işlemleri gerçekleştiremiyoruz. İstediğimiz bilgileri alamıyoruz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



----------



Kızın baba evinden görüntü



Evdeki kalabalık



Kızın sağlık fotoğrafları



SÜRE: 23" BOYUT: 44 mb



Haber-Kamera: Ali ARSLAN/SAMANDAĞ(Hatay),



===============



Bir bölümü 'yanlışlıkla' yıkılan tarihi bina tamamen yıkıldı



Zonguldak Belediyesi ekiplerinin, 5 ay önce atıl durumda olan ve tehlike oluşturan binalara yönelik çalışması sırasında, yanlışlıkla bir bölümünü yıktığı koruma altındaki tarihi bina, mevcut haliyle tehlike oluşturduğu gerekçesiyle Belediye tarafından tamamen yıkıldı.



Zonguldak Belediyesi, geçen Temmuz ayında, kullanılmayan ve yıkılma tehlikesi bulunan 76 bina için yıkım kararı aldı. Yıkım kararı alınan yapılar arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Karabük Bölge Müdürlüğü tarafından koruma altında olan Mithatpaşa Mahallesi Sağlık Sokak'taki tarihi Fransız evlerinden biri de vardı. Belediye ekiplerinin tarihi binada başlattığı yıkım çalışması, mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine Koruma Kurulu tarafından durduruldu. Ancak binanın bir bölümünün iş makinesi tarafından yıkıldığı belirlendi. Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, binanın 'yanlışlıkla' yıkıldığını ifade etti.



ONAY ÇIKTI, TAMAMEN YIKILDI



Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Karabük Bölge Müdürlüğü, binanın mevcut haliyle tehlike oluşturduğuna karar vererek, tamamen yıkılmasına onay verdi. Zonguldak Valiliği'nin de kararı doğrultusunda Belediye ekipleri, bugün iş makinesiyle binayı tamamen yıktı.



Mithatpaşa Mahalle Muhtarı Şaban Yılmaz, bir bölümü yıkılan tescilli binanın mevcut durumuyla tehlike arz ettiğini anlatarak, "Oradaki yıkım durdurulmuştu. Valilik ve Belediyemizin verdiği kararla binanın yıkım kararı çıktı. Orada iki bina vardı. Birinde oturanlar vardı. Onlarda çıkarıldı ve binalar yıkıldı. Yıkılan bina tescilli binadır. Mahallemizde tarihi binalarımız var, metruk binalarımız var. Tarihi olanlar duruyor, tarihi olmayanlar yıkıldı. Tarihi olup da tehlikeli durumda olanlarda var. Bunların da yıkılmasını istiyoruz. Çünkü her an yıkılabilecek durumdalar" dedi.



Görüntü Dökümü:



---------



-Binadan detaylar



-Yıkım çalışması



-Binanın yıkılması



-Belediye görevlisi ile röp.



-Muhtar Şaban Yılmaz ile röp.



Süre: (5.49) Boyut: (651 MB)



Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,



==================



Eşi ve çocuklarıyla hastanede kalan başhekim, görevden alındı



Zonguldak'ta, satın aldığı evdeki tadilat nedeniyle eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Devrek Devlet Hastanesi'ndeki özel odada kaldığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Başhekim Dr. Feyzullah Hasanoğlu, görevden alındı.



Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feyzullah Hasanoğlu, kasım ayında, ilçedeki TOKİ konutlarından satın aldığı evde tadilat başlattı. Dr. Hasanoğlu, bu sırada eşi ve çocuklarıyla otele yerleşti. Tadilat uzayınca otelden ayrılan Hasanoğlu, ailesiyle birlikte hastanenin Kadın Doğum Servisi'ndeki özel odaya taşındı. Eşi ve çocuklarıyla bir süre hastanede kalan Dr. Hasanoğlu, olay ortaya çıkınca ailesiyle beraber buradan ayrıldı.



İl Sağlık Müdürlüğü'nce konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 2 müfettişin hazırladığı rapor tamamlandı. Dr. Hasanoğlu, rapor doğrultusunda başhekimlik görevinden alındı. İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner de Dr. Feyzullah Hasanoğlu'nun soruşturma kapsamında başhekimlik görevinden alındığını doğruladı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, -



================



Adıyaman'da kazada ölen üniversiteli genç kız Kuşadası'nda toprağa verildi



Adıyaman'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Elif Dağdelen, annesi Sevkinaz Dağdelen'in yaşadığı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Dağdelen için kazılan üç mezar yerinden de kaya çıkması nedeniyle cenaze 3 saat gecikmeli defnedilebildi.



Adıyaman Üniversitesi Arapça Öğretmenliği bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Elif Dağdelen ile Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu 1'inci sınıf öğrencisi Emine Şevval Aytemir'e, geçen 2 Ocak akşamı, Altınşehir Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken M.D.'nin kullandığı 02 LE 251 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan 2 öğrenci yaralandı. İki öğrenci, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen ambulansla, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 öğrenciden Elif Dağdelen doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



BABA OCAĞI ÖNÜNDE NAMAZ KILINIP, HELALLİK ALINDI



Dağdelen'in otopsinin ardından ailesine teslim edilen cenazesi, memleketi olan Aydın'a getirildi. Dağdelen'in cenazesi ilk olarak, yılardır eşinden ayrı yaşayan babası



Mustafa Dağdelen'in Söke ilçesine bağlı Atburgazı Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada tabutun üzerine duvak serilip, helallik alındı. Ardından burada öğle vakti beklenmeden cenaze namazı kılındı. Daha sonra genç kızın cenazesi, annesi Sevkinaz Dağdelen'in yaşadığı Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi'ne götürüldü.



ÜÇ MEZAR KAZILDI



Anne Sevkinaz Dağdelen'in isteği üzerine genç kızın cenazesi, burada evlerinin yakınında bulunan İslamşanlı Mezarlığı'na getirildi. Ancak, burada beklenmedik bir durumla karşılaşıldı. Kuşadası Belediyesi görevlileri tarafından kazılan iki mezar yerinde de kayaya rastlanması üzerine Dağdelen'in cenaze aracında bekletilen naaşının, İslamşanlı Camisi'ne götürülmesine karar verildi. Bu arada üçüncü bir mezar yeri kazılmaya başlandı. Ancak bu mezar yerinde de kayalara rastlandı. Bunun üzerine hilti ile kaya parçalanarak mezarın kazılmasına devam edildi. 6 belediye görevlisinin 3 saatlik çabası sonucunda mezar hazırlandı. İkinci kez kılınan namazın ardından Dağdelen'in cenazesi tekrar mezarlığa getirilip, gözyaşları içinde toprağa verildi. Buradaki cenaze törenine Dağdelen'in babası Mustafa Dağdelen de katıldı.



Ailesinin tek çocuğu olan ve öğretmen olma hayali kuran Elif Dağdelen'in bu yıl okulunu bitirip Kuşadası'ndaki annesinin yanına dönmeyi planlarken, hayatının baharında yaşamını yitirdiği öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------



-Elif Dağdelen'in fotoğrafı



-Mezarlıkta kazılan üç mezar



-Görevlilerin mezar kazma çabası



-Cenazenin cami avlusuna getirilip bekletilmesi



-Cenazenin toprağa verilmesi



-Baba Mustafa Dağdelen'in görüntüsü



-Genel ve detay görüntülerx



Haber-Kamera: Latif SANSÜR/ KUŞADASI (Aydın),



===================



Kazada yaralanan üniversiteli Emine de kurtarılamadı (2)



CENAZE KONVOYU KAZANIN OLDUĞU YERDE DURDU



Adıyaman'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Emine Şevval Aytemir'in cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze konvoyu Tut ilçesine doğru giderken, yol üzerindeki Altınşehir Mahallesi'nde Emine Şevval'in yaşamını yitirdiği kazanın olduğu yerde durdu.



Yakınlarının gözyaşı döktüğü alandaki kalabalığa konuşan Tut Belediye Başkanı Cemal Avcı, sürücülerin kurallara uymasını istedi. Emine Şevval Aytemir'in trafik canavarının son kurbanı olmasını isteyen Başkan Avcı, "Trafik canavarına dur demek için hem sürücülerin, hem de insanlarımızın dikkatli lazım. Trafikte hızlı araç kullanmayalım ki; kazalar meydana gelmesin ve canlara mal olmasın. Gencecik üniversiteli kızımızı kaybettik, bu son olsun" dedi.



Avcı'nın konuşmasının ardından kalabalık, cenaze aracındaki Aytemir'in cansız bedenini toprağa vermek üzere Tut ilçesine götürdü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------



-Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanes



-Morgdan kalabalıktan genel görüntü



-Cenazenin morgdan çıkartılması



-Cenazenin cenaze arabasına koyulması



-Cenaze arabasının morgdan çıkışı



-Cenaze aracının kazanın olduğu yere gelmesi



-Kazanın olduğu yerden genel görüntü



-Tut Belediye Başkanı Cemal Avcı ile röp.



-Cenazenin Tut ilçesine gitmesi



-Kazada ölen kızın videosu



-Kazada ölen kızın vesikalık fotoğrafı



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 90 MB



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



================



Zihinsel engelli gence cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı



Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde zihinsel engelli 19 yaşındaki gence cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 1 kişi tutuklandı.



Kadirli ilçesine bağlı bir köyde oturan zihinsel engelli gencin babası, İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek oğlunun, aynı köyden H.G.'nin (24) cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Bunun üzerine H.G., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Osmaniye Cezaevi'ne gönderildi.



Görüntü Dökümü:



-------------------



Şüphelinin adliyeye getirilişi



Askerler eşliğinde adliyeye sevki



Adalet sarayının binasının tabelası



Süre: 30 Sn Boyut: 60 mb



Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),



====================



Malatya-Pütürge yolu kar ve buzlanma nedeniyle kapatıldı



Malatya ile Pütürge'yi bibirine bağlayan Kubbe Dağı geçidi buzlanma nedeniyle jandarma ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı.



Malatya'da 10 gündür yağan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Bugün şiddetini arttırarak devam eden kar yağışının ardından kara yollarında buzlanma oluştu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de olası kazaları engellemek amacıyla Pütürge'yi Malatya'ya bağlayan Kubbe Dağı geçidini trafiğe kapattı. Jandarma tarafından yol ortasına 'Kar ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapalıdır' levhası konuldu. Sürücüler jandarma ekiplerinin uyarısıyla geldikleri yöne döndü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----



Yoldan görüntüler



Karla kapanan yol



Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat'ın anlatması



Ekiplerin çalışması



Araçların zorlukla ilerlemesi



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 271 MB



Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA



=============



Önce tepsisi çalındı, şimdi de kolları kırıldı



Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından künefenin tanıtımı için Ulus Meydanı'na dikilen ve kentin sembollerinden biri haline gelen 'Künefe Çeviren Adam' heykelinin kolları kırıldı. Heykelin geçen yıl da elindeki bakır tepsi çalınmıştı.



Merkez Antakya ilçesinde 'Künefeciler Meydanı' olarak bilinen Ulus Meydanı'na geçen yıl dikilen 'Künefe Çeviren adam Heykeli' kentin sembollerinden biri haline geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nce dikilen heykelin elindeki bakır tepsi, geçen yıl nisan ayında çalındı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla tepsi bulundu. Ancak tepsinin zarar gördüğü saptandı. Bunun üzerine yeni bir künefe tepsisi yapıldı. Bu kez demirden yapılan tepsi, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yeniden yerine yerleştirildi.



Heykel, bu kez de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi. Heykelin her iki kolu da bilek kısmından kırıldı. Büyükşehir belediyesi zabıta ekipleri tutanak tuttu.



Bölgedeki esnaf, heykelin ilgi odağı olduğu, bazı ailelerin çocuklarını heykelin üzerine oturtarak fotoğraf çektiğini, tahribatın bu nedenle oluşmuş olabileceğini söyledi.



Görüntü Dökümü



------------------------



Ulus Meydanından genel görüntü



Heykelin görüntüsü



Heykelin kırılan kollarından detay görüntüler



Genel görüntüler



SÜRE: 01'06" BOYUT: 130 MB



Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY, -



=====================



Batman'da 39 kişilik işe 5 bin başvuru



Batman İl Sağlık Müdürlüğü'nde sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 39 kişilik kadro için 5 bin işsiz, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne başvurdu.



Sağlık Bakanlığı'nca yurt genelindeki sağlık müdürlüklerinde sözleşmeli olarak işe alınacak 6 bin kişiden 39'u, Batman'da istihdam edilecek. Özel güvenlik, veri giriş kontrolü ve başka alanlarda çalıştırılmak üzere 39 kişilik kontenjan için 5 bin işsiz, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvuruların son gününde, İŞKUR önünde uzun kuyruklar oluştu. Müracaatları alınan işçi adaylarının, istihdam edilip, edilmeyeceği 15 Ocak'ta Ankara'da kurayla belirlenecek.



İŞKUR İl Müdürü Besim Eviz, "Yoğun bir başvuru var. Personelimiz kuyruğu azaltmak için yoğun çaba sarf ediyor. Başvurular İŞKUR üzerinden değerlendirmeler ise Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Bugün sona erecek başvuruların ardından kura, 15 Ocak'ta Ankara'da gerçekleştirilecek" dedi.



Görüntü Dökümü



-----------



İŞKUR önünde oluşun kuyruk



Başvuruların yapılması Kayıt



Röportaj



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB



Haber-Kamera Arif Arslan-Reşat Yiğiz BATMAN



===================



Bursa'da tefecilik operasyonu: 1'i avukat 10 kişi gözaltında



BURSA'da gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 1'i avukat 10 kişi gözaltına alındı. Zanlıların toplam 1,5 milyonluk haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, avukat Hakan K.'nin yanında çalışanlarla beraber tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği şikayet ve iddiaları üzerine harekete geçti. Ekipler, avukatın bürosunun da aralarında bulunduğu 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin savcı nezaretinde evlerde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda biri Hakan K.'nin avukatlık bürosunda olmak üzere 2 adet operasyonel balistik yelek, 2 av tüfeği, 3 ruhsatlı 2 ruhsatsız tabanca, 960 tabanca fişeği ele geçirildi. Zanlıların tefecilik, ateşli silahla yaralama, zorla senet imzalatma, yağma, şantaj, suç üstlenme gibi suçlara karıştığı ortaya çıkarken, haklarında arama kararı bulunan Hakan K., K.G.K., V.G., A.H., M.Ç., S.D., I.K., M.D., S.D., ve H.Y. isimli 10 kişi gözaltına alındı. Zanlıların müştekilerden toplam 1,5 milyonluk haksız kazanç elde ettiği öğrenildi. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Haber: Berktuğ ÖNCÜ- Halil ÖZÇOBAN/BURSA, -



==================



FETÖ yalanıyla dolandırıcılığa 4 tutuklama



Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan bir vatandaşı, "Banka hesabınız FETÖ tarafından ele geçirildi" diyerek korkutup 150 bin lira dolandıran 2'si Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.



Taşyaka Mahallesi'nde yaşayan N.K.'yı telefonla arayan bir kişi, sert bir ses tonuyla, "Banka hesaplarınız, FETÖ tarafından ele geçirildi. Kızınız da işin içinde. Biz, savcılık olarak takipteyiz. Ama bankadaki paranızı çekip bize vermeniz gerekiyor" diyerek korkuttu. N.K., dolandırıcılarla randevulaşıp, bankadan çektiği 150 bin lirayı verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan N.K., polise başvurdu. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, dolandırıcılığı kimin yaptığının belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken N.K'yı tekrar arayan dolandırıcılar işin çözülmediğini bir miktar paraya daha ihtiyaç olduğunu söyledi. Bunun üzerine durumdan haberdar edilen polis, N.K.'nın evinin etrafında önlem aldı. Gizlenen ekipler, 31 Aralık'ta tekrar para almaya gelen Harun Reşit B. ile Ahmet B'yi yakaladı. Dün yine bazı şüpheliler, N.K.'yı arayıp aynı yöntemle para istedi. Parayı isteyen Suriye uyruklu Mohammed A. da evin yanına gelip parayı aldığı anda kıskıvrak yakalandı. Mohammed A. ile beraber hareket ettiği belirlenen Suriye uyruklu Murat K. ise otomobille kaçarken, Fethiye- Antalya karayolunda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2'si Suriye uyruklu 4 zanlı, adliyeye sevk edildi. Zanlılar, sulh ceza hakimliğince 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.



Haber: Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), -

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Fatma Şahin, Pazarda Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı

Kasımpaşa, Norveçli Orta Saha Oyuncusu Heintz'e İmzayı Attırdı

Parayla Poşet Alanlara Tazminat Hakkı Doğuyor

Dünyada Tek, Örneği Budapeşte'de Var...caminin Resmi Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan Yapacak