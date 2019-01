Dha Yurt Bülteni-17

Gölcük'te mahkeme kararına rağmen, Belediye Meclisinde kiralama yetkisi oylaması(2)

BAŞKAN YILMAZ: MAHKEME KARARLARI NİHAİ KARAR OLANA KADAR ÇALIŞMALAR NORMAL SEYRİNDE YÜRÜYECEK



Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Gölcük Tabiat Parkı'nda hayata geçirilmesi planlanan 19 odalı dağ köşkü ve 25 bungalov projesi için yapıların ağaç köklerine zarar verdiği gerekçesiyle mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı verilmesine rağmen, Belediye Meclisinde oylama yapılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Alaaddin Yılmaz, mahkeme kararları nihai karar olana kadar çalışmaların normal seyrinde yürüyeceğini belirterek, "Öncelikle Gölcük özel bir bölge. Dünyada gölleri en iyi muhafaza eden en medeni ülke İsviçre. Eğer Gölcük'e gidersiniz. Bungalov evler bitmiş durumda. Ufak tefek eksiklikleri var. Şu an gittiğiniz zaman o bungalovları bulamazsınız. Bu kadar hassas davranan bir belediyeyiz. Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Bakanlığı ve Bolu Belediyesi Gölcük'ü mevcut haliyle muhafaza etmek için çok hassas ve planlı bir çalışma yapıyor. Bu kadar hassas davranılan bir konuda belirli kişiler itiraz edeceklerdir. Mahkeme de böyle bir karar vermiş. Bu nihai bir karar değildir. Mahkeme kararları neticede nihai karar olana kadar çalışmalar normal seyrinde yürüyecek çalışmalardır. Bolu Belediyesi üzerine düşeni yapacaktır. Biz zaten mahkemenin verdiği kararlarla ilgili bizim bir çalışmamız yoktur. Bir nifak tohumu ekmek isteyenler hala bunları kullanarak kendilerini gündeme taşımaya çalışmaktadırlar. Herkes şunu bilsin rahat olsun, Bolu'nun göllerine ve coğrafyasına bizim kadar sahip çıkacak bir yapı olmaz. Biz bu yapıya sahip çıkma konusunda ısrarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz. Çünkü bizim doğal bir cennet harikası hayatımız var. Bu hayatı kirletmeyiz. Kirlettiğimizi zannedenlere de karşı da kirlettirmeyiz." dedi.



'MAHKEMENİN AĞAÇ KÖKLERİNE ZARAR VERİLDİĞİ YÖNÜNDEKİ KARARI DOĞRU DEĞİLDİR'



Mahkemenin ağaç köklerine zarar verdiği yönünde karar vermesinin doğru olmadığını belirten Başkan Yılmaz şöyle devam etti:



"Mahkemenin ağaç köklerine zarar verildiği yönündeki kararı doğru değildir. Mahkemenin karara uymak zorundayız. Ama onun doğruluğunu kabul etmek zorunda değiliz. O devam eden bir süreçtir. Bizim onun da doğru olarak neticeleneceğine inancımız tamdır. Oradaki mahkemenin kararına karşı bazı çalışmalarımızı durdurmuş olmamıza rağmen diğer çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu gayet doğal hakkımız bizim. Kimseye ne yapacağımızı sormayız. Kimseden de ima ve telkinle talimat almayız. Doğru olanı yaparız. Bugüne kadar da doğru olanı yaptık. Bundan sonra da kalan süremde doğru olanı yapmaya devam edeceğim. Benden sonra gelenler yıkarmış yaparmış onların bileceği iştir. Ben sorumluluğu Bolu halkından aldım ve bu sorumluluğu sonuna kadar en düzgün şekilde yerine getireceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın."



Kayıp anne- kız soruşturmasında, Palu ailesinden 5 kişiye gözaltı (4)



CUMHURİYET SAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI: KAZI ÇALIŞMALARINDAN SONUÇ ALINAMAMIŞTIR



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Palu ailesinin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:



"Kayıp olduğu iddia edilen Meryem Tanhal'ın 2008 yılı Kasım ayında Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek 'eşi Ahmet T. ve eşinin akrabaları olan E.T., E. T., H.T., U. T. ve Y.Ş. isimli kişilerin kendisini uyuşturucu haplar ve iğnelerle etkisiz hale getirip başka kişilere pazarladıkları, organ ticareti yaptıkları, kendisinin bu duruma dayanamayarak küçük kızı Melike'yi de alarak Körfez'de yaşayan ailesinin yanına taşındığı, eşi olan Ahmet T.'nin kendisini İstanbul'a geri götürmek için Körfez'e geldiği, bu esnada babası olan Harun P. ile eşi Ahmet T. arasında kavga çıktığı ve babasının eşini öldürdüğü, bu olay üzerine eşinin ailesinin kendisini tehdit etmesi sebebiyle eniştesi Tuncer U.'ya ait bir aracın içerisinde ailece yaşamaya başladıkları' iddiasıyla şikayetçi olması üzerine Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı, soruşturma kapsamında, müşteki Meryem Tanhal'ın ağabeyi İsa P.'nin de 2008 yılının Aralık ayında Körfez Cumhuriyet Başsavcılığına 'Eniştesi Tuncay U.'nun aracında yaşadıkları dönemde bir gece saat 02.00 sularında kız kardeşi Meryem Tanhal'ın arabada olmadığını, öldürülen Ahmet T.'nin ailesinin kız kardeşini kaçırdığını' beyan ederek şikayetçi olduğu, kayıp Meryem'in annesi Hava P.'nin ilk ifadesinde, 'Kızı Meryem'in ölen eşinin ailesine bilgi sızdırdığı iddiasıyla damadı Tuncer U. tarafından yemek verilmeyerek ve darp edilerek cezalandırıldığını, bu nedenle kızının hastalandığını ve arabanın içerisinde vefat ettiğini' beyan ettiği, ancak daha sonra alınan ifadesinde 'Kızı Meryem'in kaybolduğunu, torunu Melike'nin ise annesinin kaybolmasından bir yıl sonra içine cin girdiği gerekçesiyle damadı Tuncer U. tarafından ispirto ve sirke içirilerek öldürüldüğünü, Sakarya ili Kuşça köyüne gömüldüğünü' belirttiği, küçük Melike ile ilgili soruşturmanın ayrılarak Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği, kayıp Meryem hakkında yürütülen soruşturmanın delil elde edilememesi sebebiyle 2014 yılında takipsizlik kararıyla sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır."



Yapılan kazı çalışmalarından bir sonuç alınamadığı ifade edilerek, şu açıklamada bulunuldu:



"Kayıp Meryem'in 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' isimli programda gündeme gelmesi üzerine bir izleyicinin kayıp Meryem'in ailesiyle eniştesinin aracında kaldığı dönemde, Meryem'i bir ağaca bağlanmış şekilde gördüğünü belirtmesi sebebiyle Körfez Cumhuriyet Başsavcılığımızca takipsizlik kararı kaldırılarak yeniden soruşturma başlatılmıştır. Televizyon programındaki beyanlar delil kabul edilerek 9 Ocak 2019 tarihinde kasten adam öldürme ve bu suça yardım suçlarından şüpheliler Emine U., Harun P., Ayşe P., İsa P., Hava P., Fatih P. ile kasten adam öldürme ve cinsel istismar suçlarından şüpheli Tuncer U. gözaltına alınmıştır. Kayıp Meryem'in cesedinin bulunabileceği yerlerde yapılan kazı çalışmalarından sonuç alınamamıştır."



Doğu'da çok sayıda köy yolu, ulaşıma kapandı (4)



KARAYOLLARI EKİPLERİ KAPANAN YOLLARI AÇTI



Muş'ta 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda kapanan Muş-Bingöl, Muş-Bitlis, Muş-Bulanık-Malazgirt, Varto-Karlıova, Varto-Hınıs karayolları, 113'üncü Muş Şube Şefliği ekiplerinin 48 saatlik aralıksız çalışması ile yeniden ulaşıma açıldı. 29 iş makinesi ve 100 personel ile karayollarında yol açma çalışması yürüten ekipler, kar ve tipide ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlara da destek oldu. Sabah erken saatlerde çocuğunu hastaneye götüren vatandaşı evine karayolları ekipleri ulaştırdı.



Vatandaşların yoğun kar ve tipi nedeniyle geceyi otogarda geçirdiğini belirten karayolları çalışanları, "Vatandaşlar gece otogarda kaldı. Onlar için gecemizi gündüzümüze katıp fedakarlık yaptık. 2 gündür aralıksız gece gündüz çalıştık. Vatandaşlar için elimizden geleni yapıyoruz. 48 saat kar yağışı devam etti. Fırtına ile beraber göz gözü görmüyordu. 1 metre önümüzü görmememize rağmen ekip halinde arkadaşlarımla beraber el birliği ile hiç kimseyi mağdur etmedik. Yaklaşık 10-15 araç yolda kalmıştı. Onlara zarar gelmeyecek şekilde kendilerini yoldan çıkardık. Vatandaşlarımızı bakım evimizde misafir ettik" dedi.



YOLDA KALAN AİLEYİ KARAYOLLARI KÖYE ULAŞTIRDI



Çocuğunu sabah hastaneye götüren Emrullah Elçin ise "Sabah çocuk hastaydı hastaneye götürdük. Köyün aracı ile Muş'a gittik. Dönüş için biraz erken dönmek istedik köy yolları kapanmadan. Geldik yolda karayolları ekipleri bizi aldı. Şu anda köye doğru gidiyoruz" diye konuştu.



Hristiyan futbolcunun mezarına 'Ruhuna Fatiha' yazılı tahta dikilmiş



Denizli'de maç sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Hristiyan dinine mensup Nijeryalı futbolcu Mawodayo Ebenezer Mawoyeka'nın mezarının başına dikilen tahtaya, 'Ruhuna Fatiha' yazıldığı ortaya çıktı. İl Müftüsü Mehmet Aşık, ölen bir kimsenin mezarına inancı dışında bir şey yazmanın saygısızlık olacağını belirtirken, tahtanın kim tarafından dikildiği araştırılıyor.



Denizli Süper Amatör Lig'de Sarayköyspor'da forma giyen Nijeryalı forvet oyuncusu Mawodayo Ebenezer Mawoyeka, 4 Kasım 2018'de, Yeşilköyspor maçının 35'inci dakikasında, kalp krizinden öldü. Haberi alıp Denizli'ye gelen Mawoyeka'nın acılı ailesi, oğlunun Gümüşler Mezarlığı'na defnedilmesini istedi. Hristiyan Mawoyeka, mezarlıkta bulunan ve gayrimüslimlerin defnedildiği bölüme papaz eşliğinde, törenle defnedildi. Hristiyan geleneklerine göre toprağa verilen Mawoyeka'nın mezarının baş ucuna, üzerinde 'Ruhuna Fatiha' yazılı bir tahta dikildiği ortaya çıktı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri, tahtanın kim tarafından dikildiğini belirlemek için inceleme başlattı.



Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, ölen bir kimsenin mezarına inancı dışında bir şey yazmanın saygısızlık olacağını belirterek, "Ruhuna Fatiha sadece Müslüman bir kişinin mezarına yazılır. Fatiha da Müslüman bir kişiye okunur. Bir insan İslam dinine inanmıyorsa, onun mezar taşına Fatiha yazılmaz. Bu kim olursa olsun fark etmez, o insanın ruhunu incitir. Bu yapılan bir yanlıştır. Hangi dine mensup olursa olsun, insanların inançlarına saygı duymak gerekir. Onu oraya yazan kişinin de yanlışlıkla yazdığını düşünüyorum. Rutin alışkanlıkları olduğu için görevlilerin istemeden yaptıklarını sanıyorum" diye konuştu.



Mezarlıktan görüntü



Gayrimüslimler bölümünden görüntü



Hristiyan futbolcu Mawoyeka'nın mezarından ve mezar taşından görüntüler



Mawoyeka'nın fotoğrafı



Mawoyeka'nın cenaze töreninde çekilen fotoğrafı



Baraj kenarında mahsur kalan keçiler botla kurtarıldı



KAHRAMANMARAŞ'ta Sır Barajı kenarındaki kayalıklar mahsur kalan hamile 5 keçi, AFAD, KADAK ve itfaiye tarafından yapılan çalışmalar sonunda zodyak botlarla kurtarıldı.



Sır Barajı kenarında hayvanlarını otlatan Fahri Kayabaşı, yağışlarla birlikte baraj suyunun yükselmesi sonucu dönmek istedi ancak keçilerden 5'i kayalıklarda mahsur kaldı. Kayabaşı, 10 gün boyunca kendi imkanlarıyla hayvanlarını kurtarmak istedi ancak başarılı olamayınca yetkililerden yardım istedi.



Bunun üzerine AFAD, KADAK ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilerek kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgenin sarp ve dağlık olması nedeniyle iş makinesinin de kullandığı kurtarma çalışmalarında ekipler, baraja indirdikleri zodyak botla keçilere ulaştı. Tek tek bota alınan keçiler, karaya çıkarıldı.



KADAK başkanı Sait Kılıçsallayan, 5 saatlik bir çalışma sonunda keçileri kurtararak sahibine teslim ettiklerini belirterek, "Keçilerin doğuracak olduğunu iki canlı olduğunu öğrendik. 5 değil 10 can kurtardık. Zor bir görevdi ancak ekip arkadaşlarımız itfaiyeden Adnan ağabey, AFAD'dan Nuri ve İbrahim kardeşim ile KADAK'tan Ökkeş ağabeyimle zoru başardık" dedi.



Fahri Kayabaşı ise keçilerine kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek kurtarma ekibine teşekkür etti.



Botun baraja indirilmesi



Botun suda ilerlemesi



Mahsur kalan keçiler



Keçilerin bota alınması



Keçilerin bottan indirilmesi



Fahri Kayabaşı'nın teşekkür etmesi



Sivas'ta 844 köy yolu kardan kapandı (2)



VALİ AYHAN'DAN KARLA MÜCADELE EKİPLERİNE ZİYARET



Vali Salih Ayhan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, köy yollarında devam eden karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerle bir araya geldi.



Vali Ayhan, kar yağışının ardından Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekiplerinin köy yollarını açmak için 7 gün 24 saat yoğun bir gayret gösterdiğini söyledi. Sivas'ın geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu ve son 5 yılın en şiddetli kışının yaşandığı Sivas'ta ekiplerin köy yollarını ulaşıma açabilmek için fedakarca çalıştıklarını ifade eden Ayhan, "Karla mücadele çalışmalarını yerinde görmek ve sahada görev alan arkadaşlarımıza moral vermek için kendilerini ziyaret ettik. 112, karayolları ve özel idare ekiplerimizin üstün gayretine çok kez canlı tanık oldum. Evine helal ekmek götürmek böyle olsa gerek. Rabbim kazasız-belasız çalışmayı nasip etsin, ekiplerimize performanslarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



İl genelinde 114 iş makinesi ve 213 personel ile çalışmaların devam ettiğini dile getireren Vali Ayhan, "Tüm köy yollarımızı açarak ulaşımı sağlayacağız. Vatandaşlarımız özel araçlarıyla bu yoğun kışta acil olmadıkça trafiğe çıkmasınlar" diye konuştu.



'ASILSIZ İHBARLARA CEZA'



Vali Ayhan, karla mücadele çalışmaları sırasında yaşanan asılsız ihbarların ekiplerin çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirterek, "Köy yolumuz erken açılsın diye asılsız ihbarda bulunanlar var. Bu sıkıntıyı her yıl yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın, acil vaka ve hasta olanları düşünmeleri ve onların hayatını tehlikeye sokacak ihbarda bulunmamaları gerekiyor. Bu konuda hassasiyetimiz var, asılsız ihbar yapanlar tespit edilerek haklarında cezai işlem uygulanacaktır. Önceliğimiz, ulaşımın daha çok olduğu grup köy yolları ile kronik hastaların yer aldığı köylerimizin yollarıdır" ifdalerini kullandı.



