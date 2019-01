Dha Yurt Bülteni -17

17Sinop açıklarında balıkçı teknesi battı: 1 ölü, 1 kayıp, 2 kişi kurtarıldı (EK)'FIRTINA ÇIKTI' DEMİŞKaradeniz'de, Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle alabora olan teknede kaybolan Murat Yağlıoğlu'nu arama çalışmaları sürüyor.

Karadeniz'de, Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle alabora olan teknede kaybolan Murat Yağlıoğlu'nu arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter ve bot ile dalgıçlar katılıyor. Arama çalışmalarını takip eden Yağlıoğlu'nun ailesi ise kıyıda gözüyaşlı bekliyor.



Kayıp Murat Yağlıoğlu'nun yakını Murat Bal, "Murat ve arkadaşları sabah saatlerinde balığa çıktı. Murat ailesini arayarak, 'fırtına çıktı, çocukları doktora sen götür' demiş. Daha sonra tekne alabora olmuş ve 1 kişinin öldüğünü Murat'ın ise kayıp olduğunu öğrendik" dedi.



Adana'da yağmurla birlikte tarım arazileri sular altında kaldı



Adana'nın Karataş ilçesinde son 3 günde etkili olan yağmurla birlikte 70 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.



Adana'da yıllara göre ocak ayında metrekareye 650 kilogram yağmur yağarken, son 3 günde Ceyhan ve Karataş ilçelerinde ise metrekareye toplam 700 kilo yağış düştü. Yağış nedeniyle barajlar tam doluluk seviyesine ulaşınca, taşkın riskine karşı baraj kapakları açılarak nehirlere su verildi. Baraj sularının verildiği Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin denize yakın bölümlerinde taşkınlar oldu, rakımı düşük tarım arazileri suya gömüldü.



KREDİLER ERTELENSİN



Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak, ilçede çoğu narenciye bahçesi ve buğday ekili tarla olan 70 bin dönüm arazinin sular altında kaldığını söyledi. Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelerinin bölgede çalışma yaptığını kaydeden Yeşilyaprak, "Yağışlar şimdilik sakinleşti ama önümüzdeki hafta için de sağanak uyarısı var. Tarım İl Müdürlüğü çiftçinin zararını hesaplamak için çalışmalara başlayacak. Suların çekilmesini bekliyoruz. Daha sonra bölgenin afet alanı olarak belirlenip, çiftçilerin Ziraat Bankası'na olan kredi borçlarının ertelenmesini bekliyoruz" dedi.



Muharrem İnce: Kaşıkla verdiklerini, seçimden sonra kepçeyle alacaklar



Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'i ziyaret etti. İnce, "Seçimden önce kaşıkla verdiklerini kepçeyle alacaklar" dedi.



Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Bozbey'i, Nilüfer Belediye binasında ziyaret etti. Mustafa Bozbey'e moral ziyaretinde bulunan İnce, Bozbey'in her zaman yanında olduğunu belirtti. Bursa'yı Bozbey'in kazanacağına iddiaya bile girebileceğini söyleyen İnce, "Önemli bir seçime giriyoruz. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Adayı olarak partimizden gösterilen Mustafa Bozbey'e destek ziyaretine geldik. Benim kulağım deliktir, Bursa'da ilginç bir hava esiyor. 7'den 70'e herkes Bozbey diyor. Bugünlerde televizyonlarda gerçekler konuşulmaz. FETÖ iadesi konuşulur mesela sınır ötesi harekat asgari ücretin zammı, indirim konuşulur. 31 Mart'tan sonra indirim konuşulmaz, kaşıkla verdiklerini kepçeyle alacaklar. TÜİK var mesela kasım ve aralık enflasyonunu eksi çıkardı. Rezaleti görüyor musunuz? Enflasyon için 81 milyondan bir kişi eksi diyebilir mi? YSK var birde mühürsüz oyları geçerli sayan, görev süreleri bir yıl uzatılan, Türkiye'de bir yargı var evlere şenlik bir yargı bu yargının yargılanması gerekiyor. Eren Erdem arkadaşımıza ne olduğunu biliyorsunuz, tahliye edildikten hemen sonra tutuklama kararı çıkıyor. Amerikalı rahibe ne oldu peki mahkeme kesinleşmeden uçak hazır bekliyordu. Demek ki bir şeyler için birilerine söz vermişsiniz. Rahibin başına neler geldiğini hepimiz biliyoruz. Böyle bir ortamda seçime gidiyoruz. Bu seferde bu millet ders vermezse yapacak bir şey yok artık" dedi.



'SEÇİM DÖNEMİNDE BOZBEY'İN EMRİNDEYİM'



Bu milletin bu sefer gereken dersi vereceğini söyleyen İnce, "Ayrıca bu dersi verirken de Nilüfer gibi bir ilçeyi 20 yıl yönetip burayı Türkiye'nin göz bebeği haline getiren Bozbey'e güveniyoruz. Eksik kaldığı herhangi bir yerde emrindeyiz be sonuna kadar destekliyoruz" dedi.



'İNCE'DEN SEÇİM TAKTİKLERİNİ ALACAĞIMö



Muharrem İnce'den taktiklerini almak için buluştuklarını belirten Mustafa Bozbey, "Çok önemli bir seçime gittiğimizin farkındayız. Yapacağımız bu yerel seçim sonucunda inanıyorum ki Türkiye'nin kentleri gülümseme adına bir başlangıç yapacak. En başta Bursa gülümseyecek" dedi.



Anıt ağaç fırtına nedeniyle evin çatısına devrildi



İzmir'in Tire ilçesindeki bir mescidin bahçesindeki anıt ağaç, kuvvetli lodosun etkisiyle iki katlı evin çatısına devrildi.



Tire ilçesinde şiddetli lodos, Dere Mahallesi'ndeki bir mescidin bahçesinde bulunan yaklaşık 200 yıllık anıt ağacı devirdi. 15 metre uzunluğundaki ağaç, büyük bir gürültüyle Mustafa Kulp'a ait iki katlı evin çatısına devrildi. Çatıda hasar oluşurken, olayla ölen ya da yaralanan olmadı. Tire Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 2 vinç ile devrilen ağacı kaldırdı. Evine yıldırım düştüğünü sanan evli ve 2 çocuk babası 46 yaşındaki Mustafa Kulp, ağacı görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirtti. Ağacın restorasyonuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden yetkililerin geçen günlerde bu bölgede başka bir ağacı kurtardığını söyleyen Kulp, "Anıtlar Kurulu'ndan gelecek izin doğrultusunda bu ağacın da restorasyonunun yapılacağı söylenmişti. Biz tehlikeyi önceden fark edip, defalarca dilekçe vermiş olmamıza rağmen hiçbir tedbir alınmadı. Canımız mı önemli ağaç mı? Evimin çatısı çöktü" dedi. Kulp, uğradıkları maddi zararın karşılanmasını ve evlerinin onarılmasını istedi.



Tire Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Birtan Armağan, "Ağacı kaldırdık. Ortasından kırıldığı görüldü. Tekrar dikimin mümkün olmadığını tespit ettik. 2016 yılında Anıtlar Kurulu'na konuyla ilgili yazı yazıp, ağacın dayanıksız olduğunu bildirmiştik. Ancak bu zamana kadar bir şey yapılmadı. Başkanımız Tayfur Çiçek, ailenin zarar gören evinin tadilat masraflarının karşılanması için talimat verdi" dedi.



Yeşilırmak'a atlayan kişi kurtarılamadı



Amasya'da, Yeşilırmak Nehri'ne atlayan ve suyun yüzeyinde sürüklenen Mehmet Özçelik (67) polisin müdahalesi ile kıyıya çekildi. Özçelik, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olay, öğle saatlerinde İstasyon Köprüsü'nde meydana geldi. Mehmet Özçelik, köprüden kendini Yeşilırmak Nehrine bıraktı. Su yüzeyinde sürüklenen Özçelik'i gören polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, kıyıya yakın sürüklenen Özçelik'i çekerek nehirden çıkardı. Polis ekipleri, Özçelik'e kalp masajı yaptı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, halat ve sedye yardımıyla yola çıkardığı Özçelik'i ambulansla, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Özçelik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Anaokulu öğrencileri spikerlik yapıp haber sundu



Mersin'in Anamur ilçesindeki özel bir anaokulunun öğrencileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile düzenledikleri etkinlikte spikerlik yapıp haber sundu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinliğe Anamur Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Zümrüt Cömertler ve yönetim kurulu üyeleri ile basın mensupları katıldı. Törende konuşan Anaokulu Müdürü Suna Yılmaz Gök, "Basının objektif olması kadar basın çalışanlarının çalışma şartlarını iyileştirmek ve kamuoyu adına yaptıkları görevde onlara destek vermek, sadece sorumluların değil, toplumunda görevidir" dedi.



Konuşmanın ardından 80 öğrenci hazırladıkları gösteriyi sergiledi. Bir öğrencinin spikerlik yapıp haber sunduğu etkinlik, Suna Yılmaz Gök tarafından Anamur ve Bozyazı'daki gazetecilere plaket vermesi ile son buldu.



İzmir'de trans bireyi vuran polis tutuklandı (ek)



İZMİR BAROSU'NDAN TEPKİ



İzmir'in Alsancak semtinde 'Hande Şeker' takma adlı trans birey Burak Batmaz'ın polis memuru A.D. tarafından öldürülmesinin ardından, konuyla ilgili bilgi almak için emniyete giden İzmir Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu üyesi avukatlara, polisler tarafından kötü davranıldığı öne sürüldü. İzmir Barosu tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Olayın ardından bilgi almak için karakola giden baromuzun LGBTİ+ Hakları Komisyonu üyesi meslektaşımızdan edindiğimiz bilgiye göre; kolluk görevlilerinin görevlerini kötüye kullandığı, meslektaşları olan saldırganı koruyucu, ancak görevini yapmaya çalışan komisyon üyesi meslektaşımıza karşı saygısız bir tutum içerisinde oldukları gözlemlenmiştir. Bu nedenle etkin soruşturma yükümlülüğünün yerine getirilmesi imkanının ortadan kalktığı kanaati neticesinde, adli kolluk olarak başka bir kolluk teşkilatının görevlendirilmesi talebi ile savcılığa başvurulmuştur. Son dönemde karakollarda ve cezaevlerinde işkencenin yeniden gündeme geliyor olması ile bu olayın yaşanması doğrudan ilişkilidir. Kamu gücünün orantısız ve hukuka aykırı bir biçimde kullanılmasını adeta teşvik eden siyasilere ve diğer kişilere cezasızlık politikasının işletilmesinin, ağır insan hakları ihlallerine sebebiyet vermesi ne yazık ki kaçınılmaz bir sonuçtur" denildi.



Açıklamaya, "İzmir Barosu olarak sürecin takipçisi olacağımızı ve avukatlık görevimizi nefret cinayetlerinin son bulması adına yapmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız" denilerek, son verildi.



Haber: Davut CAN/ İZMİR,



Sobalı canlı yayın otobüsü şaşırtıyor



Satın aldığı yolcu otobüsüyle dolaştığı kentlerde internet üzerinden canlı yayın yapan Erhan Çelik'in, mola verdiği Çorum'da aracın içine kurduğu sobayla ısınmaya çalışması, polisleri şaşırttı.



Bir süre önce satın aldığı yolcu otobüsüne monte ettirdiği kamera ve ekipmanla Türkiye'yi dolaşıp, seyir halindeyken sosyal medyada canlı yayın yapan Erhan Çelik, tur kapsamında geldiği Çorum'da mola verdi. Bahçelievler Mahallesi'nde otobüsünü park eden Çelik, termometrelerin sıfırın altında 11 dereceyi gösterdiği kentte, otobüsün içerisine kurduğu sobayı yakıp soğuktan korunmaya çalıştı. Erhan Çelik'in otobüsüne kurduğu ve borularını da camdan dışarıya çıkardığı sobayla ısınması, çevredekilerin yanı sıra, dumanları fark edip bölgeye gelen devriye polis ekiplerini de şaşırttı.



'BENİM DÜNYAM OTOBÜSÜN İÇİ'



Canlı yayın yaptığı otobüsü eve dönüştürdüğünü belirten Çelik, "Yolcu otobüsünü canlı yayın aracına dönüştürerek Türkiye'yi karış karış geziyorum. Gittiğim her yerin eşsiz güzelliklerini otobüse taktığım kameralarla canlı yayın yaparak takipçilerimle paylaşıyorum. Benim dünyam bu otobüsün içi. Şu aralar hava soğuk. Ben de ısınmak için tüm tedbirleri aldım. Otobüsün içerisinde kurduğum sobada odun yakarak ısınmaya çalışıyorum. Sobanın yandığını görenler önce şaşırıyor. Hatta bazen polis ekipleri de gelip kontrol ediyorlar. Yaz-kış tüm Türkiye'yi dolaşıp, aracımdan yayın yaparak yöre hasreti çekenlerin hasretini dindirmeyi sürdüreceğim" dedi.



