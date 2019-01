Dha Yurt Bülteni-17

Ukrayna'da öldürülen Buket'in babası: Kadın cinayetlerini araştırmak için komisyon kurulsunUKRAYNA'nın Harkov kentinde, Hüsnü Can Çökmez tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Buket Yıldız'ın babası Levent Yıldız, kadın cinayetlerinin araştırılması için komisyon kurulmasını talep etti.

UKRAYNA'nın Harkov kentinde, Hüsnü Can Çökmez tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Buket Yıldız'ın babası Levent Yıldız, kadın cinayetlerinin araştırılması için komisyon kurulmasını talep etti.



Buket Yıldız'ın ailesi Hatay Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu ve Samandağ Kadın Platformu ile ortak basın açıklaması düzenledi.



Abdullah Cömert Alanı'nda gerçekleşen açıklamaya Buket Yıldız'ın ailesinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, oda başkanları çok sayıda vatandaş destek verdi. Yıldız ailesi adına açıklamalarda bulunan Buket Yıldız'ın kuzeni ve Hatay Kent Konseyi Başkanı Dr. Nevide Kimyon, "Ukrayna'da tıp eğitimi için bulunan kızımız Buket Yıldız, aynı sınıfı paylaştığı ev arkadaşı olan Zeynep Hüsünbeyi maalesef kadın cinayetine kurban gittiler. Pırıl pırıl, başarılı geleceğe dair hayalleri vardı. Kendilerine, ailelerine ve topluma faydalı olma hedeflerini bir cani yok etti. Onlar birer doğa, insan severdi. Katilin arkadaşlık teklifini reddettiği için, arkadaşı ile evinde hunharca öldürüldü. Kızımız Buket Yıldız ısrarlı takip mağduruydu. Katilin ifadesi ile sevgili olduğunun haberlerde yer alması olayı şahsileştirmek, basitleştirmektedir. Medya 'namus cinayeti', 'sevdiği için öldürdü' açıklamaları ile algının devamını sağlamakta. Seven öldürebilirmiş gibi algı ortaya çıkarmakta. Genelleyici haberler cinayetlerin kanıksanmasına yol açıyor. Katili mazur gösterecek biçimde haberleşiyor. Kadının birey olduğuna, hak ve özgürlüklerinin olduğuna, cinsiyet eşitliğinin insan hakları temelinde ele alınması gerektiğine inanıyoruz" dedi.



KAMU SPOTLARI FARKINDALIK YARATIR



Toplumun her kesiminde, birey hakları eğitiminin yapılması gerektiğini söyleyen Dr. Kimyon, "Bu hususta kamu spotlarının da farkındalık yaratacağına inanıyoruz. Ayrıca, bu acı sadece kadınların değil baba, amca, dayı, ağabey dediğimiz etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan insan olan herkesin acısıdır. Tasarlayarak hunharca öldürülen kızımız Buket ve Zeynep'in katilinin yakalanması bizlerin içine su serpmiştir. Ancak katilin en ağır cezayı alması talebimizi yeniliyoruz. Katiller yargıdan haksız tahrik indirimi aldığında, diğer canileri cesaretlendiriyor. Başka Buket, Zeynep'ler öldürülmesin. Bu son olsun" diye konuştu.



BABA YILDIZ: ACIM BÜYÜK VE YOK OLMAZ



Baba Levent Yıldız ise yaptığı açıklamada, şunları söyledi:



"Sözün başlayamadığı yerde olduğum için basın açıklamasında bir şey konuşamadım. Ama biricik kızlarımızın hunharca katledilmesinden dolayı acımıza ortak olup alanı dolduran tüm insanlara kızlarım Zeynep ve Buket adına teşekkürü borç bilirim. Ayrıca kendi cinsiyetini karşı cinsiyete karşı üstün görüp Allah'ın vermiş olduğu canı, canice almayı kendinde hak gören bu tür canilerin en ağır şekilde cezalandırılması kadına yönelik, insanlığa yönelik şiddetin en azından azaltılacağına inanıyor. Cumhurbaşkanımız rica ediyorum cinayetlerin ve şiddetin sebeplerini araştıracak bir komisyon görevlendirebilirler mi? Acım büyük ve yok olmaz, çünkü ölüm haktır. Çocukların ebeveynlerinden önce ölmesi de çok çok acıdır. Geride kalan analar babalar yaşamasın. Allah kimseyi inşallah çocuklarının ölümüyle sınamaz."



Görüntü Dökümü



---------------------------



Nevide Kimyon'un basın açıklaması



Detay görüntüler



SÜRE: 01'28" BOYUT: 163 MB



Haber-Kamera: Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (HATAY),



===========



Besni'de yağış nedeniyle yol çöktü



ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde etkili olan yağmur ve kar yağışı nedeniyle, Besni-Gölbaşı Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde çökme meydana geldi.



Besni'de etkili olan yağmur ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Besni-Gölbaşı Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde çökme meydana geldi. Yolda önlem alan trafik ekipleri, levhalarla sürücülere hızlarını düşürmeleri ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Sürücüler bölgeden geçerken tedirgin olduklarını belirterek, yolun bir an önce onarılması gerektiğini söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------------



Çöken yol ve oluşan hasar



Çöken yolda toprak kayması



Trafik levhaları



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)



============



Kırıkhan'da aşırı yağışlar nedeniyle köprü çöktü, kamyon devrildi



Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde etkisini gösteren yoğun yağış ve yumuşayan toprak nedeniyle Toklucu Mahallesi'nde çöp aktarma istasyonu üzerindeki köprü çöp kamyonunun ağırlığına dayanamayarak çöktü, kamyon ise köprü üzerinde devrildi.



Dün gece saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda Kırıkhan Çöp Aktarma İstasyonu'na çöp almaya gelen Altınözü Çöp Ayrıştırma Merkezi'ne ait çöp aktarma kamyonu, istasyondan ayrılırken köprünün ağırlığa dayanamayarak yan yatarak devrildi. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken devrilen kamyon Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından vinçle çekilerek kaldırıldı.



Görüntü Dökümü



---------------------------



Devrilen kamyonun görüntüsü



Çöken köprünün görüntüsü



SÜRE: 01'05" BOYUT: 122 MB



Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (HATAY),



=======================



Ehliyetini değiştirmeye gitti, kayıtlarda 'ölü' olduğunu öğrendi (2)



GEÇİCİ EHLİYET VERİLDİ



Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, ehliyetini değiştirmek için gittiği nüfus dairesinde kayıtlarda 'ölü' olarak yer aldığını öğrenen Ednan Öz'e geçici ehliyet verildi. Nüfus Müdürlüğü'nden bu sabah telefonla aranılarak, çağrıldığını söyleyen Öz, "Beklemekteydik. 'Yazı yazalım, sonuç geldiğinde ararız' dediler. Bugün sabah aradılar, 'Evrakını getir' dediler. Nüfus dairesi yetkililerine teşekkür ederim. Geçici ehliyetimi aldım, bir hafta sonra da diğerinin geleceğini söylediler" dedi.



Adem DURMAZKORKUTELİ (Antalya),



==========================



AYNI AİLEDEN 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA, EMİN CAN'IN DA BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ







KONYA'nın Karapınar ilçesinde yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp TIR'a arkadan çarpan otomobilde yaralanan Emin Can Kılçık'ın (14) da beyin ölümü gerçekleşti. Kazada ölen uzman çavuş Murtaza Kılçık (39) ile eşi, oğlu ve babasının cenazeleri ise defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.



Kaza, dün akşam saatlerinde Konya- Adana karayolunun 75'inci kilometresinde meydana geldi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Murtaza Kılçık yönetimindeki 38 YV 979 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otomobil, önünde giden Orhan Toğrulca (55) yönetimindeki 33 DES 53 plakalı TIR'a arkadan çarptı.



TIR'ın dorsesinin altında giren otomobilin sürücüsü Murtaza Kılçık ile babası Mehmet (67), eşi Naile (36) ve oğlu Mert Kılçık (8) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer oğlu Emin Can Kılçık (14) ile baldızı Elif Dalkıran (21) ise yaralandı. Yaralılar, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Duran kalbi doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılan Emin Can Kılçık, Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Ancak Emin Can Kılçık'ın da bugün sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Elif Dalkıran'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



CENAZELERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ



Kaza yerinde yaşamını yitiren 4 kişinin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Adana'nın Kozan ilçesine götürüldü.



Kazanın ardından 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan gözaltına alınan TIR şoförü Orhan Toğrulca'nın işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



===================================================



AMİK OVASI SULAR ALTINDA (2)



ANTAKYA'DA SULAR ALTINDA KALAN MAHALLEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



Hatay'ın merkez Antakya ilçesi kırsalında Amik Ovası üzerinde bulunan Aşağıoba Mahallesi, sağanak yağış ve su seviyesinin baraj işletme sınırının üzerine çıkmasının ardından baraj kapaklarının açılmasıyla sular altında kaldı. Mahalle sakinlerinin ovada biriken suların geldiği noktaya kurdukları toprak setin yıkılmasıyla, evleri ve ahırları su bastı. Mahalle sakinleri kendi imkanları ile büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını tahliye ederek telef olmaktan kurtardı. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Antakya Belediyesi'ne bağlı ekipler de bölgede yeniden bent kurarak sel sularının mahalleye girişini engellemek için çalışma başlattı.



Zor durumda olduklarını belirten mahalle sakinlerinden Huriye Önal (67), "Her taraf suyun içinde, gölün içinde kaldım, bir yere kıpırdayamıyorum. Sel aniden bastı. Evde içeride yaşlı insanlar var, ne yapacağımı şaşırdım. Hükümetimizden, devletimizden bir medet umuyorum" dedi.



SUYUN ŞİDDETİYLE BAŞ EDEMİYORUZ



Evi sular altında kalan Ali Açık ise birkaç günden beri sular içinde yüzdüklerini söyledi, "Allah'tan gelen bir felaket. İnşallah bunun üstesinden geleceğiz. Sağ olsun yetkililer, bütün kepçelerimiz çalışıyor. Ne kadar önlem alınsa da tabii ki suyun şiddetiyle baş edemiyoruz" diye konuştu.



Hüseyin BOZOK/HATAY,



=================



Yolda kalan sürücülere çay ve poğaça ikramı



KAYSERİ'de etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımın aksamasına neden oldu. Kayseri-Malatya Karayolu'nda kalan sürücülere, Kızılay ve AFAD ekipleri, çay ile poğaça ikram etti.



Kayseri-Malatya Karayolu'nda kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yolun 15'inci kilometresinde bazı araçlar kaydı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik ekipleri, Mimar Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde sürücülerin geçişine izin vermedi. Karayolları ekipleri yolu açmak için kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Kızılay ve AFAD ekipleri de yolda kalan sürücülere çay ile poğaça dağıttı.



Üniversite öğrencisi Murat Keskin, memleketi Malatya'ya gitmek için yola çıktığını belirterek, "Malatya'ya gitmeye çalışıyorum ancak yollar kapalı. Yaklaşık dört saattir burada bekliyoruz. İnşallah yollar bir an önce açılır. Ekipler bizleri bu hava koşullarında yalnız bırakmadı" dedi.



Görüntü Dökümü:



Sürücülere çay ve poğaça ikramında bulunulması



-Sürücüler ile röportaj



-Genel detay



Süre: 2.07 Boyut: 257 MB



Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA



========================



Bitlis'te düzenlenen kayaklı koşu yarışları sona erdi



Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) 2019 yılı faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Ligi açılış programı Bitlis'te düzenlenen yarışlarla sona erdi. 17 ilden 420 sporcunun katıldığı yarışlara Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Yönetim Kurulu Üyesi Refik Avşar, Kayak İl Temsilcileri sporcular ve kulüp yöneticileri katıldı.



Türkiye Kayak Federasyonu tarafından organize edilen Kayaklı Koşu Ligi Bitlis'te düzenlendi. Yarışlarında pist ve hava şartları sporcuları zorlarken, sporcular kıyasıya yarıştı.



Yarışmaların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Bitlis'in kayak sporundaki yerinin büyük olduğunu belirterek, 420 sporcunun burada olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Zor şartlar altında yarışların tamamlandığını söyleyen Oto, "Bugün 420 sporcuyla bir yarış yapmak bizler için gurur vericiydi. Kar yağışı ile birlikte çalışmalarımıza başladık. İyi de gidiyoruz. Yarışmalarımız Türkiye'nin değişik illerinde yapılıyor. Hep söylediğimiz gibi spor yapacağız. Spordan başka şeylere bulaşmayacağız. Kayak sporu içerisinde en zor branş kayaklı koşudur. Burada zor şartlarda gerçekleştiriliyor. Atlama dalında özellikle bir başarı bekliyoruz. Sporcularımız şu an Erzurum'da çalışmalarını sürdürüyor. İlerleyen günlerde yurt dışında yapılacak yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecekler. Kayakta çok ileride değil, ancak geride de sayılmayız. Artık olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında ilk 20'ye girme hedefimiz var. Bunun için çalışıyoruz. Bitlis Türkiye'nin en fazla kar alan bölgesidir. Bitlis'te biri merkezde olmak üzere Nemrut ve Elaman Hanı kayak pistleri bulunuyor. Burada sporcu yetiştirmeye çalışacağız" dedi.



Açıklamaların ardından 14 ayrı kategoride klasik ve serbest teknik dalda 2 gün boyunca yapılan yarışmalarda dereceye girenlere madalyaları verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Kayaklı KOŞU yarışlarına katılan sporculardan detay



-Yarışlardan detaylar



-Kayaklı Koşu yapan sporculardan detaylar



-Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ile röportaj



-Ödül töreni



-Detay görüntüler



Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, -

