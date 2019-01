Dha Yurt Bülteni - 17

KURTULMUŞ: KUKLACIYI İYİ BİLİYORUZAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Trabzon'da katıldığı 'Sivil Toplum Kuruluşları ve Basın Buluşması' toplantısında konuştu.

KURTULMUŞ: KUKLACIYI İYİ BİLİYORUZ



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Trabzon'da katıldığı 'Sivil Toplum Kuruluşları ve Basın Buluşması' toplantısında konuştu. Suriye'nin Menbiç kentinde meydana gelen patlamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "Menbiç'te lokantada bir bomba patlatılıyor. Baktığınız zaman sıradan bir terör örgütü. Kukla oynuyor, kukla önemli değil arkadaki kuklacıyı iyi biliyoruz" dedi.



Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek bu zorlukların dışarıdan gelen saldırılar sonucunda ortaya çıktığını söyledi. Kurtulmuş, "Ekonomi alanında zorluklarımız var. Bu zorluklar bizden kaynaklanan değil. Bu zorlukların çoğu bildiğiniz gibi dışarıdan gelen saldırılar sonucu ortaya çıkan zorluklar. Türkiye'nin çevresi bir ateş çemberi içerisinde. Suriye'yi görüyorsunuz, geçen hafta söylemiştim oyun içinde oyun var. Bir matruşka gibi, Mümbiç diyor açıyorsunuz içinden bir kutu çıkıyor tam bitti zannederken bir kutu daha çıkıyor, bu da bitti diyorsunuz başka bir kutu daha çıkıyor. Aynı şey İdlip için de geçerli. Türkiye olarak bizim üzerimize düşen büyük resmi görmek, büyük resmi okumaktır. Biz çok şükür büyük resmi okuyoruz. Büyük resim özetle şudur. Bir asır evvel bu coğrafyayı hallaç pamuğu gibi dağıtanlar, koskoca Osmanlı cihan devletini paramparça hale getirenler, 30 yıl içerisinde o 3 buçuk milyon kilometrelik vatan sathını 780 bin kilometrekarelik bu günkü vatanımıza bir şekilde daraltarak, sıkıştıranlar şimdi istiyorlar ki bu coğrafyada halklar arasına fitneler koysunlar. Sadece sınırları bölmekle kalmasınlar, insanların gönüllerini ve zihinlerini de bölsünler. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Acem'i hepsini birbirine düşman kılsınlar. Sünni'yi, Şii'yi, Nusayri'yi ve diğerlerini birbirleriyle vuruştursunlar, paramparça hale getirsinler. Ne yazık ki bu oyunu sürdürüyorlar" dedi.



'KUKLACIYI İYİ BİLİYORUZ'



Menbiç'te iki gün önce bir lokantada meydana gelen patlamayı hatırlatan Kurtulmuş, "Menbiç'te lokantada bir bomba patlatılıyor. Baktığınız zaman sıradan bir terör örgütü. Kukla oynuyor, kukla önemli değil arkadaki kuklacıyı iyi biliyoruz. Fatih Sultan Mehmet'ten, Yavuz Selim'den bahsediyorsak, Kanuni'den bahsediyorsak bize de kuklalarla uğraşmak değil, kuklacıyı iyi tanımlamak düşer. Bizim burada bölgedeki bu dizaynı yeniden yapmak vekalet savaşları üzerinden, aşağı yukarı Suriye'de 7 yıldan beri sürdürdükleri bu hain, insanlık tarihinin en kirli, en karanlık, en kanlı silahlı savaşını sürdürmeye devam ediyorlar. DEAŞ'ı bunun için ortaya çıkarıyorlar. Yoksa kim bize anlatabilir ki, DEAŞ dediğiniz örgüt internet üzerinden örgütleniyor. Bir zamanlar 80 bin militanı vardı, bu kadar militanı bir araya getiriyor. Dünya'nın dört bir tarafından 80 bin adamı izci kampı içi toparlasanız bunun lojistik desteğini sağlayamazsınız. Kim var DEAŞ'ın arkasında, hangi zihniyet vardır? Bunların hepsini biliyoruz. DEAŞ'ın neden kurulduğunu daha iyi anlıyoruz. Adamlar bir şekilde bütün o şehirleri işgal ederek yürüdüler ve bütün dünya seyretti. DEAŞ'la mücadele konusunda herkes söz söyledi, sadece Türkiye hareket etti. Çünkü biliyor ki Türkiye bu bölgeye ait olmayan her terör örgütü, bu bölge halklarının tamamının düşmanıdır" diye konuştu.



BOZBEY'İN İLK SEÇİM ZİYARETİ VALİ CANBOLAT'A



BURSA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmaları kapsamında ilk resmi ziyaretini Bursa Valisi Yakup Canbolat'a yaptı. Bozbey, "En önemli isteğimiz güvenli bir seçim olması" dedi.



Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş ve CHP Eski İl Başkanı Şadi Özdemir ile birlikte Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Seçim çalışmaları kapsamında ilk ziyaretini Vali Canbolat'a gerçekleştiren Bozbey, seçimlerin güvenli bir ortamda geçmesi temennisinde bulundu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Hem bizim hem de toplumumuzun en önemli isteği, güvenli bir seçim olması. Bu konuda devletimiz ve sizler, gerekeni yapıyorsunuz. Sizlerin nezdinde bütün ilgili birimlere şimdiden teşekkür ediyoruz. Güzel bir seçim olacak. Bursa kazansın" şeklinde konuştu.



"GÜZEL İŞLERİ BİRLİKTE YAPTIK"



Nilüfer'de edindiği 20 yıllık tecrübelerini, Bursa'ya aktaracaklarını belirten Bozbey, "Bursalılar eğer bizi tercih ederse ki buna inanıyoruz, sizlerle birlikte çalışma imkanımız olur. Nilüfer'de bugüne kadar devletin her kademesiyle iyi ve sağlıklı bir iletişim kurarak, güzel işleri birlikte yaptık. İnşallah 31 Mart'tan sonra da, sizlerle birlikte bu kentte en güzel hizmetleri, insanlarımızın mutlu ve huzurlu yaşayacağı ortamları hazırlarız" diye konuştu.



Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "İnsanlar, iradelerini özgürce sandığa yansıtır ve inşallah Türkiye'de demokrasi kazanır" dedi.



VALİ CANBOLAT: HOŞGÖRÜ İÇİNDE GEÇEN BİR SEÇİM DİLİYORUZ



Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'e hayırlı olsun dileklerini ileten Bursa Valisi Yakup Canbolat da, "Sizleri tebrik ediyoruz. Partilerimizin adaylarının ziyaretlere bizden başlaması bizi memnun eder" dedi.



Bursa Valiliği olarak seçim sürecinin sağlıklı, selametli, güvenli ve huzurlu geçmesi konusunda her türlü tedbiri alma noktasında gayret sarf ettiklerini belirten Vali Canbolat, "Vatandaşlarımızın hür ve demokratik ortamda oy kullanabilmeleri için güvenliği sağlamak da bizim işimiz. Demokratik, hür iradenin yansıdığı, hoşgörü içinde bütün partililerimizin ve insanların birbirine saygıyla bakarak yürüttüğü bir seçim dönemi diliyoruz" şeklinde konuştu.



BANKA BATIYOR DİYE KANDIRIP, 46 BİN 500 LİRA DOLANDIRDILAR



SAKARYA'da yaşayan Aydın Çelen (57), telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Dolandırıcıların telefonla arayıp 'Banka batıyor' diye kandırdıkları Aydın Çelen 46 bin 500 lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Kızının dikkati sayesinde paranın 27 bin lirası bloke konularak kurtarılırken, geri kalan kısmı ise resmi yazışmaların sonunda teslim edilecek.



Adapazarı'nda yaşayan Aydın Çelen'i Şanlıurfa'dan telefonla arayan dolandırıcılar hesabının bulunduğu bankanın batacağını, tüm parasını çekerek başka bir hesaba yatırması gerektiğini söyledi. Çelen de bunun üzerine bankaya giderek 46 bin 500 lirayı şüphelilere gönderdi. Dolandırıcılık vakası Aydın Çelen'in kızı Kübra Bozan'ın hesaptaki tüm paraların çekildiğini görmesiyle ortaya çıktı. Kızının dikkati sayesinde dolandırılan paranın 27 bin lirası bloke konularak kurtarıldı. 19 bin 500 lira ise yatırılan hesaptan başka bir hesaba EFT yapıldığı için kurtarılamadı.



Hesapta paranın olmadığını görünce babasını arayan Kübra Bozan, "Şüphelenince babamı aradım o da bana 'Kızım arsa aldım merak etme' dedi. Sonra aradım devamlı meşgul çaldı telefonu. Annem de aynı şekilde meşgul çalıyordu. Annemin yanına gittim dolandırıcılarla telefonla konuşuyorlardı, ben de telefonu alarak babamla konuşmak istediğimi söyledim. Telekonferansla konuşturdular bizi. Sürekli aynı şeyleri söyleyince yalan söylediklerini anladım ve durumu polise bildirdim. Sonra babamın hattını alıp başka telefona taktım ve kardeşimi aradım, babam onlarla konuşamayınca durumu engelledim. Polis ekipleri de o sırada babamı bulup hesaba gönderilen paraya bloke koydu. Paranın yarısı kurtarıldı yarısı da aranan şahıstadır" diye konuştu.



Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde şüphelilerden H.Ç'yi Şanlıurfa'da ATM önünde para çekmek isterken gözaltına aldı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın diğer şüphelisi N.K.'yı yakalama çalışmaları ise sürüyor.



Öte yandan, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili bankaya, kalan paranın Çelen'e verilmesine ilişkin yazı yazıldığı belirtildi.



Özel öğrencilerin karne heyecanı



MERSİN'in Erdemli ilçesinde özel eğitim gören 30 öğrenci karne heyecanı yaşadı.



Özel öğrenciler için Öğretmenevi'nde karne töreni düzenlendi. Etkinliğe Kaymakam Avni Kula, Milli Eğitim Müdürü Behsat Eğilmez ve veliler katıldı. Derslerinde başarı gösteren öğrencileri kutlayan Kaymakam Kula, herkesin iyi bir tatil dönemi geçirmesini diledi. Erdemli'de eğitim gören özel öğrencilere yönelik ilk kez karne töreni düzenlendiğini dile getiren Milli Eğitim Müdürü Eğilmez ise "Öğrencilerimzin hepsi çok mutlu oldular. Onların mutluluğu bizlerin mutluluğudur" dedi.



Konuşmaların ardından 30 öğrenciye karneleri ile birlikte çeşitli hediyeler verildi.



Oğlu için 2 haftada okuma yazma öğrendi



AFYONKARAHİSAR Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Onkoloji ve Hematoloji Hastanesinde tedavi gören 54 öğrenci, karne aldı. Hasta oğluna derslerinde yardımcı olabilmek için hastanede iki haftada okuma yazmayı öğrenen anne Gülsen Şimşek'e de başarı belgesi verildi.



AFSÜ Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi bünyesinde oluşturulan sınıflarda eğitim gören 54 ilkokul ve lise öğrencisi için karne töreni düzenlendi. Öğrencilere karneleri AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ile İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın tarafından verildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Yalçın, Türkiye'de hiçbir ferdin eğitimsiz kalmaması gerektiğini söyledi. ASBÜ'de açtıkları eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencilere karnelerini verdiklerini belirten Yalçın, "Farklı hastalıkları olan öğrencilerimiz sürekli burada ve hastaneden dışarı çıkamıyor. Sürekli tedavi ve gözetim altında bulunmaları gerekiyor. Bu çocuklarımızın da eğitimden mahrum kalmaması için biz yaklaşık 4 aydır 54 çocuğumuza temel eğitim ve lise düzeyinde eğitim veriyoruz" diye konuştu.



NORMAL BİR OKUL GİBİ EĞİTİM VERİLİYOR



ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş da hastaların evlerindeki haklarının hastanede de devam etmesini önemsediklerini vurguladı. Çocukların en önemli haklarından birinin de eğitim hakkı olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Okumuş, "Bu eğitim hakkının en iyi ve kaliteli bir şekilde tedavi alırken hastane ortamında sürdürülmesi gerekiyor. Hastanemiz içerisinde hastane okulları açılmış durumda. Bunlar uzun süredir hizmet veriyor. Başlangıçta ortam ve öğrenci devamlılığı çok iyi değildi. Öğretmen ve ekipman bulmada zorluğumuz vardı. Ama şimdi normal bir okul sınıfından farkı yok" diye konuştu.



'OĞLUM İÇİN 2 HAFTADA OKUMA YAZMA ÖĞRENDİM'



Törende, daha önce Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde öğrenim gören, 1,5 aydır da ASBÜ'de tedavi sürecinde eğitim alan Süleyman Şimşek'e de karnesi verildi. Doktorların, "Derslerinde oğluna yardımcı ol" tavsiyesi üzerine, oğlu Süleyman Şimşek ile derslere devam edip okuma yazma öğrenen anne Gülsen Şimşek'e de başarı belgesi verildi.



Okuma yazma bilmediği için derslerinde oğluna yardımcı olamadığı belirten anne Gülsen Şimşek,



"Doktorların tavsiyesi üzerine okuma yazma öğrenmeye karar verdiğini söyledi. Oğlunun ameliyat olduğunu ve sürekli gözetim altında olması gerektiğini belirten Gülsen Şimşek, "Oğlumun durumu şu an çok iyi gidiyor. Yaklaşık 1,5 aydır burada tedavi görüyoruz. Oğlum burada eğitim hayatını sürdürdü. Hocası, 'akşamları oğluna yardımcı ol' dedi. Ben de 'hocam ben okuma yazma bilmiyorum' deyince hocam bana da yardımcı oldu. Allah ondan razı olsun. Çok şükür iki haftada okuma yazma öğrendim" diye konuştu.



Gülsen Şimşek, okuma yazma bilmediği için önceleri hayatta çok zorlandığını, şimdi hayatının kolaylaştığını belirtti.



Kilis'te karne alan öğrencilere bisiklet hediye edildi



KİLİS Belediyesi tarafından başlatılan '15 bin eve 15 bin bisiklet' kampanyası kapsamında karne hediyesi olarak çocuklara 500 bisiklet dağıtıldı.



7 Aralık stadında düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Hasan Kara, "Bugünde çocuklarımıza Karne hediyesi olarak Bisiklet dağıtımına devam ediyoruz. Bugün sevinçli bir günümüz Çocuklar Karnelerini aldı Karneye hediye lazım ne demişler dedelerimiz sabreden derviş muradına ermiş. Birileri laf konuşur birileri icraat yapar biz icraat yapıyoruz ve sözümüzün arkasındayız. 15 bin eve 15 bin bisiklet kampanyamız devam ediyor. Bu hafta sadece 2 bin, bir haftada 2 bin bisiklet dağıtıyoruz. Bugün karneyi aldılar karnede zayıf olmayacak, zayıf olanlar varsa ikinci dönem zayıf getirmeyecek, zayıf olan teşekkür, teşekkür alanlarda taktir alacak ve yakınlarınızda sigara içenlere sigarayı bıraktıracaksınız" dedi.



Kilis Valisi Recep Soytürk ise, "Sevgili öğrenciler bugün karneleri aldık başkanımızda bisikletleri hazırladı ama çok şart koydu, karnede takdir olacak, sigarayı bıraktıracak. Tebrik ediyorum çok güzel bir uygulama. Herkesi tebrik ediyorum bundan sonra daha çok çalışacağız çünkü çalışmaya ihtiyacımız var. Günde 2 saat mi çalışıyoruz 3 saat çalışacağız. Biz Kilis olarak daha ileriye gitmek istiyoruz daha farklı olmak istiyoruz" diye konuştu



Konuşmaların ardından öğrencilere bisiklet dağıtıldı.



Okul yönetiminden öğrencilere Antalyaspor atkısı



ANTALYA'da karne heyecanı yaşayan Barbaros Ortaokulu'ndaki öğrencilere, okul yönetimi tarafından Antalyaspor atkısı hediye edildi.



Barbaros Ortaokulu'nda öğrencilerin spor bilincinin artması ve derslere ilginin yoğunlaşmasını sağlamak için 2 yıldır 'Takımının formasıyla derse gel' projesi uygulanıyor. 2018-2019 eğitim ve öğretim yarı yılının son gününde okul yönetimi, karne hediyesi olarak öğrencilere Antalyaspor armalı atkı hediye etti.



FANATİK OKULDAN ŞEHRİN TAKIMINA DESTEK



Barbaros Ortaokulu Okul Müdürü Recai Ocak, 2 yıldır Antalyaspor'un renklerini okul forması olarak kabul ettiklerini ve derslere Antalyaspor formasıyla girebildiklerini anlattı. Ocak, "Burada çocuğun okula daha severek, isteyerek gelmesini amaçladık. Sadece bedenin değil kalbinin de burada olmasını istedik. Zaman zaman başka takımın formalarını giyip gelen öğrencilerimiz de oluyor. Onlara sporun, renklerin kardeşliği anlamında müsaade ediyoruz. Çoğunluğu Antalyaspor taraftarı olan bir okuluz. Doğru olanın bu olduğunu düşünüyoruz. İnsan yaşadığı şehrin takımına sahip çıkmalı, birinci takım o olmalı. Bu bağlamda Antalyaspor sevgisini aşılamaya çalışıyoruz" dedi.



HEM OKUL HEM DE ANTALYASPOR ARMALI ATKI



Barbaros Ortaokulu'nda sürekli karne hediyeleri verildiğini söyleyen Recai Ocak, bu yıl Antalya'da kışın çok soğuk geçmesiyle birlikte öğrencilere atkı hediye etmeyi düşündüklerini anlattı. Ocak, "Bu atkıda hem okulumuzun arması hem de Antalyaspor'un arması ve renkleri olsun istedik. Böylece özel bir tasarım yaptık ve hayırseverlerimiz bunun yüzde 80'ini karşıladı. Bu atkıları okulumuzda bulunan 780 öğrenciye, tüm öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza hediye ettik" dedi.



'SİZE VERİLEN BÜTÜN ÖDEVLERİ UNUTUN'



Öğrencilere sömestir tatili için tavsiyelerde de bulunan Ocak, "Size verilen bütün ödevleri unutun. Hiçbirini yapmayın. Bulunduğunuz yerde kar yağıyorsa kardan adam yapın, bol bol tatil, kar fotoğrafları paylaşın. Muhakkak arkadaşlarınızla yüz yüze buluşun. Sinemaya, tiyatroya, parka gidin. Beraber vakit geçirin, dostluklarınızın kıymetini bilin. Tatili tatil gibi değerlendirin. Dinlenmiş ve mutlu bir şekilde okulumuza geri dönün" diye konuştu.



ÖĞRENCİLER OKULA MUTLU GELİYOR



Okulda sporda kardeşliği vurguladıklarını anlatan İngilizce Öğretmeni Özlem Yılmaz Turan, "Fanatizm çok büyük bir problem. O nedenle küçük yaşlarda çocuklarımıza dostluğu öğretebilirsek, biz eğitimciler için büyük bir kazanım olur. Çocuklarımız bu proje sayesinde okula çok mutlu geliyor. Her takımın formasını giyip geliyorlar. Tabi ki Antalyaspor formasını daha çok giyiyorlar. Bu da onların çok mutlu, sağlıklı ders işlemesini sağlıyor" dedi.



ÖĞRENCİLERE HEDİYELERİ VERİLDİ



2018-2019 yılı birinci dönem sonunda karne almanın mutluluğunu yaşayan 5'inci sınıf öğrencisi Eflin Duru Yılmaz, çok güzel bir dönem geçirdiklerini, karne hediyesi olarak Antalyaspor atkısı dağıtılmasından çok mutlu olduğunu, bu sayede takıma destek olduklarını söyledi. Sınıflarda Antalyaspor atkısının dağıtılmasından dolayı mutlu olan öğrencilere sınıf öğretmenleri tarafından dönem sonu karneleri dağıtıldı.



BURSA'DA 600 YILLIK MURADİYE MEDRESE'Sİ MÜZE OLARAK HİZMETTE



BURSA'da Muradiye Külliyesi'nde yer alan 600 yıllık Muradiye Medresesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan restorasyonun ardından Kur'an ve El Yazmaları Müzesi olarak ziyarete açıldı.



Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi ve kültürel miras çalışmaları sayesinde 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Muradiye Külliyesi'nin en önemli parçalarından biri olan Muradiye Medresesi de restorasyonun ardından ilk günkü özgün kimliğine kavuştu. Sultan 2. Murad tarafından 1425-1426 yılları arasında yaptırılan Muradiye Külliyesi içinde Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren 100 yılı aşkın bir dönem içinde peyderpey yaptırılan 12 adet türbe, daha önce Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek ziyarete açılmıştı. Külliyenin en önemli parçalarından olan Muradiye Medresesi de tamamlanan restorasyonun ardından Kur'an ve El Yazmaları Müzesi olarak kente kazandırıldı. 6 asırlık medresenin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Bilal Kemikli, akademisyenler, müze bağışçıları ve çok sayıda davetli katıldı.



'MURADİYE KÜLLİYESİ 2. MURAD'IN BURSA'YA VERDİĞİ DEĞERİ GÖSTERİYOR'



Muradiye Medresesi'nin tipik bir erken devir Osmanlı medresesi olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "2. Murad'ın Edirne'de oturmasına rağmen bir ilim merkezi olan Bursa'da böylesine büyük bir eğitim yapısı inşa ettirmesi Bursa'ya verdiği değeri göstermektedir. 600 yıllık uzun bir geçmişe sahip bu müstesna yapı pek çok kez tamir ve onarım geçirmiştir. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kabul edilen Muradiye Külliyesi'nin en önemli parçası olan medreseyi de kapsamlı bir restorasyonun ardından "Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesiö olarak ziyarete açmanın mutluluğunu yaşıyoruzö dedi. Bursa'ya kazandırdıkları Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi'nin, konusu itibari ile Türkiye'de bu anlamda önemli örnekler arasında yerini alacağına inandığını vurgulayan Başkan Aktaş, "Müzemizde 10 medrese odasında Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil olduğu zamandan günümüze Kur'an'ın yazılışındaki aşamalar, hat sanatının gelişimiyle birlikte kronolojik olarak izlenebilecek. Ana eyvanda ise 18. yüzyıldan kalan Sultan Murad Hüdavendigar sanduka örtüsü ve Bursa'da medfun olan diğer sultan isimlerinin yazılı olduğu sanduka levhaları sergileniyor. Müzede ayrıca, geleneksel Türk-İslam sanatlarının unutulmaya yüz tutmuş alanlarını yaşatmak adına hat, tezhip, minyatür, cilt sanatına ilişkin atölye çalışmaları gerçekleştirilecek ve yeni hattatların, müzehheplerin, mücellitlerin, ebru ve minyatür sanatçılarının yetişmesine imkan sağlanacak. Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden bağışta bulunarak müzemizi zenginleştiren bütün üstatlarımıza, müze danışmanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederimö diye konuştu.



ANLAMLI BAĞIŞ



Açılış töreninde aynı zamanda bir de bağış sürprizi yapıldı. Müze bağışçılarından Hayrettin Akpınar, 1876 tarihli el yazması Kur'an-ı Kerim ve Evliya Çelebi'nin 400'üncü yılı anısına özel olarak hazırlanan altın uçlu kalemi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a vererek, müzeye bağışladı. Başkan Aktaş da bağışçı Hayrettin Akpınar, Müze Danışmanı Doç.Dr. Hicabi Gülgen, Hattat Mahmut Şahin, Bab-ı Nun Geleneksel Sanatlar ve Kültür Derneği ve İbrahim Koca'ya müzeye katkıları nedeniyle teşekkür belgesi verdi.



Başkan Aktaş ve beraberindekiler daha sonra kurdele keserek ziyarete açtıkları müzeyi gezdi.



