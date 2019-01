Dha Yurt Bülteni -17

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen belediye başkanları tanıtım toplantısının ardından TÜYAP Kongre Merkezi'nde iş adamları, partisinin eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri, eski ve mevcut belediye başkan ve adayları ile yemekte bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen programın ardından Erdoğan, bir otelde Meltem Yeşilyurt ve Resul Akyüz çiftinin nişan törenine katıldı. Erdoğan, buradan geçtiği Çarşamba Havalimanı'ndan uçakla Ankara'ya hareket etti.,



SOYLU: TEZVİRATLAR, BAŞARISIZLIKLARA KILIF UYDURMAYA DÖNÜŞTÜ







İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak seçimlere yönelik tezviratların başarısızlıklara kılıf uydurmaya dönüştüğünü söyledi. Bakan Soylu, adres bilgilerinin eksik olduğu tespit edilen 303 bin 55 vatandaşa çağrıda bulunduklarını 64 bin 348 vatandaşın bilgilerini yenilediğini söyledi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de düzenlenen 'Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'ndan sonra helikopterle Erzurum'a geldi. Vali Okay Memiş, tarafından karşılanan Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesinin isminin verildiği Tenzile Erdoğan Kur'an Kursu binasının açılışını yaptı. Bakan Soylu, tören sonrası Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otelde düzenlenen Seçim Güvenliği Toplantısı'na katıldı. Erzurum'un ev sahipliğinde 8 ilden, vali, jandarma komutanları, emniyet müdürlerinin yeraldığı toplantıda seçim güvenliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesine yönelik gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Seçimlerde bütün kolluk kuvvetlerinin görev başında olacağını ifade eden Soylu, 547 bin güvenlik personelinin seçim güvenliğini sağlayacağını açıkladı.



'53 BİN 99 SURİYELİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLARAK OY KULLANACAK'



Suriyelilerin oy kullanması, adres değişikliği gibi konularda seçimlerle ilgili tezviratların artmaya başladığını ifade eden Soylu, bakanlık olarak adres bilgisi eksik olan 303 bin 55 vatandaşa çağrıda bulunduklarını 64 bin 348 kişinin bilgilerini güncellediğini söyledi. Seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 53 bin 99 Suriyelinin oy kullanacağını vurgulayan Bakan Soylu, 31 Mart yerel seçimlerinin siyasetin doğal takvimi içinde gerçekleşeceğini bildirdi.



'AKLI BAŞINDA ANKETLERLE SEÇİM SONUÇLARI BİR'



İçişleri Bakanlığı olarak sorumluluklarının açık ve net olduğunu belirten Soylu, "Her türlü şaibeden uzak, güvenin, oy kullanma hakkının, propaganda hürriyetinin tesis edildiği, seçim sonuçlarının sağlıklı, hızlı alındığı, millet iradesinin sandıklarda tam olarak tecelli ettiği bir seçim ortamını temin etmek bu bizim sorumluluğumuzun net tarifidir. Seçim sürecine ilişkin her seçimde artık duymaktan, okumaktan bıktığımız, aynı senaryolarla, temelsiz iddialarla seçim gündemi meşgul edilmeye çalışılıyor. Hemen her seçimde aklı başında anketlerle seçim sonuçları örtüşmesine rağmen bir manipülasyon çabası seçimlere şaibe karıştığı iddiaları herkesimi maalesef inandırıcı olmayan irite eden hal almıştır. 24 Haziran seçimlerinde aynı iddiayı ortaya koyanlar, şaibeye iddialarıyla insanları tahrik etmeye çalışanlar, seçim sonuçlarının netliği karşısında yaptıklarının yanlış olduğunu itiraf etmişlerdir. Ne Suriyelilerin oy kullanması, ne adres kayıtlarındaki hata seçim sonuçları üzerinde tesir edecek etkiye sahip değildir. Bütün hukuki süreçler kurullar çalışmaktadır. Bütün tezviratlar birilerinin seçim sonuçları üzerinde kendilerine ait korunaklı alan oluşturmaya muhtemel başarısızlıklar karşısında bir kılıf uydurmaya haline dönüşmüştür. Yurt dışı oylarıyla birlikte 59 milyonu geçen seçmen sayısını böyle küçük hesaplarla tahrif etmeye çalışmak, akla uygun değildir. Tek gayemiz herkesin kanun kuralları çerçevesinde oyunu kullanabilmesi demokrasimizi güç vermesidirö diye konuştu.



'BİZİ KENDİLERİYLE KARIŞTIRMASINLAR'



Konuşmasında isim vermeden HDP'ye tepki gösteren Soylu, "Bizi kendileriyle karıştırmasınlar. Demokrasi dışı, hukuk dışı hiçbir uygulamanın içinde olmayız. Nasıl seçimi manipüle ettikleri, etmeye çalıştıkları gelen şikayetlerle terörün şubesi olan sözde siyasi anlayışının hangi numaralar yaptığını yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Hem her türlü bu konudaki düzenbazlığı yerine getireceksiniz hem de 'cambaza bak cambaza' diye milletimizi oyalamaya ve milletimizi kandırmaya çalışacaksınız. Devlet olarak sorumluluğumuz, vatandaşlarımızın özgürce, her türlü tehditten uzak oy kullanmasını temin etmektirö dedi.



CUDİ DAĞI'NDA PKK'LI TERÖRİSTLERİN KULLANDIĞI 6 YAŞAM ALANI BULUNDU







ŞIRNAK'ta, Cudi Dağı bölgesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'lıların bahar ve yaz aylarında kullandığı 3 mağara, 2 barınma alanı ve 1 sığınak ile içerisinde bulunan silah ve mühimmatlar imha edildi.



Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Derebaşı köyü yakınlarındaki Cudi Dağı'nda jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı yaşam alanları bulundu. Operasyonla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, "19 Ocak 2019 tarihinde, ilimiz Silopi ilçesi Derebaşı Köyü Cudi Dağı bölgesinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığımız unsurlarınca icra edilen operasyon sonucunda, bölücü terör örgüt mensuplarınca bahar ve yaz aylarında geçici olarak kullanıldığı değerlendirilen 3 mağara, 2 barınma alanı ve 1 sığınak tespit edilmiş olup operasyon bölgesinde 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 kilo amonyum nitrat, 2 ruhsatsız av tüfeği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan pil, kablo ve metal parçalar ile yaz aylarında kullanıldığı değerlendirilen çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.



AK PARTİLİ YILMAZ: EKONOMİDE HİÇBİR DÖNEMDE OLMADIĞI KADAR GELİŞME SAĞLADIK







VAN'da partisinin ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekonomide hiçbir dönemde olmadığı kadar gelişme sağladık. Son 16 yılın ortalama büyüme hızı 5,7'dir. Ekonomimizi neredeyse 4 kat büyüttük" dedi.



Tuşba ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Van İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Van Milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ve belediye başkan adayları ile partililer katıldı. Bütün aday adaylarının kendileri için değerli olduğunu belirten Cevdet Yılmaz, genel merkezde yapılan değerlendirmelerin ardından bu dönem için en uygun adayları belirlemeye çalıştıklarının söyledi. Ekonomide de hiçbir dönemde olmadığı kadar gelişme sağladıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:



"İlk turda Cumhurbaşkanını millet seçti. Şimdi son bir umutları kaldı, eski Türkiye'ye dönmek isteyenlerin. Diyorlar ki 'Yerel seçimde ne yapıp edip Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi zayıflatalım, yeni tartışmalar başlatalım. Türkiye'nin ekonomisine, istikrarına zarar verelim'. Ama Türkiye buna müsaade etmeyecek. Ekonomide de hiçbir dönemde olmadığı kadar gelişme sağladık. Son 16 yılın ortalama büyüme hızı 5,7'dir. Ekonomimizi neredeyse 4 kat büyüttük. İhracatımız 36 milyardan geçen yıl itibarıyla 170 milyar dolarla gelmiş. Geçen sene enflasyon biraz yükseldi. AK Parti'nin genel performansına bakıldığında 16 yıl boyunca ortalama enflasyon yüzde 9,5 olmuş. Bizden önceki dönemde ne olmuş? Enflasyon biraz arttı diye bağırıp çağıranlara sormak lazım. AK Parti'den önce enflasyon neydi? 14 yıla bakıldığında ortalama enflasyon yüzde 70'in üzerindeydi. Biz tek hanelere düşürdük. Ekonomimize saldırılar oldu, biraz yükseldi ama bu yıldan başlayarak yeniden aşağıya gidecek ve tek haneli rakamlara ulaşacağız. Bazı yıllar üç haneli enflasyonlar yaşadı bu ülke. 'Enflasyon Canavarı' diye bir kavram vardı, AK Parti o kavramı kaldırdı çok şükür. Şimdi yeni bir dalgalanma var ama onu da kontrol altına aldık. Daha iyi günlere gideceğiz."



AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de nüfusunun 66 milyon, toplam çalışan sayısının da 19 milyonun biraz üstünde olduğunu belirten Yılmaz, 16 yılda nüfusun 81 milyona, çalışan sayısının da 29 milyona yükseldiğini söyledi. Bunun büyük bir başarı olduğunu belirten Yılmaz, "16 yılda 15 milyon nüfus arttı, 10 milyon istihdam arttı. Buna başarı denmez de ne denir? İstikrar, güven olunca bunun her yere yansıdığını görüyorsunuz. AK Parti milletin kaynaklarını çarçur etmedi. Rant çevrelerine yedirmedi. AK Parti'den önce toplanan vergilerin yüzde 86'sı faizlere gidiyordu. Bütçe harcamalarımızın yüzde 43 faizlere gidiyordu. AK Parti sayesinde bunlar çok aşağı seviyelere geldi. Eski oranlarla bugünkü bütçeleri yapmış olsaydık, mevcut faiz harcamalarına ilave olarak 300 milyar Türk Lirası daha faize bu devlet para verecekti. Çok şükür AK Parti'nin farkı bu. 'Bu kadar hizmeti nasıl yaptınız?' diye soruyorlar. Faize giden paralar yol, üniversite oluyor, birçok kanalla millete geri dönüyor. İstikrarımızı bozmalarına izin vermeyeceğiz, kaynaklarımızı halkımıza aktarmaya devam edeceğiz" dedi.



Toplantıda konuşan AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva ise kentte yeni şeyler söylemek için çaba göstereceklerini söyledi. Özellikle Van'ın genç nüfusuna da dikkat çeken Takva, "Bizi bilmeyen bizi anlamayan isimler bu kenti yönetme yarışına girdi. Büyük kayıplar yaşadık. Şimdi bunları bir kenara bırakarak bundan sonraki Van'ı konuşmamız gerektiği inancındayız. Bizim önceliğimiz gençler, kadınlar olacak. Biz sonuç ne olursa olsun burada olacağız. Bizi, bir uçak bileti kadar gönül bağı olmayan insanlarla aynı kefeye kimse koymasın" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından AK Parti'nin Van'daki 13 ilçe belediye başkan adayı tanıtıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı adaylar daha sonra toplu fotoğraf çektirdi.



Bakan Dönmez: Doğal gaz için çalışmalara başladık (2)



DÖNMEZ'DEN, BAŞKAN POLAT'A ZİYARET



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez beraberindeki heyet ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı makamında ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Sayın Bakanımızı Malatya'mızda ve belediyemizde ağırlamak bizleri onurlandırmıştır. Malatya şehrimiz doğunun incisidir. Hoşgörünün, beraberliğin, birliğin ve barışın başkenti. Bölgemizin de lokomotif şehirlerindendir. Malatya'mız her zaman milletten ve devletten yana tavrını ortaya koymuştur. Büyükşehir Belediyesi olarak merkezi hükümetimizin destekleri ile Malatya'mızın her köşesine yatırım götürmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu çevreci projeler ile Türkiye'de örnek illerden biri haline gelmiştir. Malatya Entegre Çevre Projesi Türkiye'de ilk Entegre tesislerden biridir" dedi.



'MALATYA'NIN SORUNLARINI YERİNDE DİNLEYECEĞİZ'



Malatya'da iki gün içerisinde çeşitli ziyaretler gerçekleştireceklerini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerel Yönetimler sorumluluğu kendisinde olmayan her türlü işle ilgilenmek zorunda kalmaktadır. Merkezi Yönetim ile Yerel Yönetimin uyum içerisinde çalışması bu sorunların çözümünü daha da kolaylaştırmaktadır. Milletvekillerimiz de ilin sorunlarını Ankara'ya taşıyorlar ve beraberce çözüm yolları arıyoruz. Malatya'da olduğumuz süre içerisinde Malatya'mızın sorunlarını yerinde dinlemiş olacağız. Malatya'yı Malatya dışındakiler sadece kayısısı ile tanıyabilir ama biz Malatya'nın kayısının haricinde hem yer altı hem yerüstü zenginliklerinin de olduğunu biliyoruz. Madencilik açısından, güneş enerjisi açısından biz sadece şehrin görünen yüzü ile değil aynı zamanda görünmeyen yüzü yer altı zenginlikleri ile birlikte değerlendirmekteyiz. Sayın Belediye Başkanımız da belirtti bölgenin en gelişmiş illerinden biri Malatya. Malatya'nın gelişmişlik seviyesini daha yukarılara taşımasını arzu etmekteyiz. Yerel Yönetimler sadece şehrin imar ve çevre açısından değil enerji açısından da özellikle atık yönetimi ile alakalı projeleri de var. Sayın Başkanımızdan Malatya'da enerji alanında yapılan çalışmalar ve atıktan enerji üretimi hakkında bilgiler alacağız. Bize düşen bir nokta varsa da desteklerimiz devam edecektir" diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat günün anısına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e kayısı, kayısı kristali ve bakır semaver hediye etti.



İNTİHARA KALKIŞAN KİŞİYİ, BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ İKNA ETTİ







ADIYAMAN'da, eşinden boşanma aşamasında olan M.Y. (40), 4 katlı binanın terasına çıkarak intihara kalkıştı. M.Y.'yi, olay yerine gelen eşi ikna etti.



Olay, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan M.Y. iddiaya göre bunalıma girdi. 4 katlı binanın terasına çıkan M.Y. intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin tüm çabalarına rağmen M.Y. ikna olmadı. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerine M.Y.'nin eşini getirdi. Eşi, M.Y. ile konuşarak kısa sürede ikna etti. Terastan inen M.Y., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından polisler tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı



ADANA'nın Kozan ilçesinde, plakasız motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu kaskı olmayan motosiklet sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, "Bana ne oldu, burası neresi?" dedi.



Kaza, akşam saatlerinde Kozan ilçesi Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesi üzerinde meydana geldi. Kenan Ataş yönetimindeki 42 DV 278 plakalı otomobil, Sinan Solmaz (19) yönetimindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ve kaskı olmadığı öne sürülen motosiklet sürücüsü Solmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı gence ilk müdahaleyi yaparak, Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı.



'BANA NE OLDU, BURASI NERESİ?'



Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Sinan Solmaz, kazadan sonra şoka girerken çevresindekilere, "Bana ne oldu, burası neresi?" diye tepki gösterdi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



MAHSUR KALAN KEÇİLERİ İTFAİYE KURTARDI







ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli yaylasında, kayalıkta mahsur kalan ve donmak üzere olan 5 keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.



Olay, akşam saatlerinde Aydınyayla köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, köpeklerden kaçan 5 keçi kayalıklarda mahsur kaldı. Hayvanlarını arayan köylüler, keçileri bulduktan sonra aşağıya indiremeyince itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Alaplı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 metre yükseklikte mahsur kalan ve donmak üzere olan keçileri, kurtardı. Eksi 5 derece sıcaklıkta donmak üzere bulunan keçiler, sağlık kontrollerinin ardından sahibine teslim edildi.



