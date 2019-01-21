Dha Yurt Bülteni - 17

TIR'A ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDIZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücü yaralandı.

TIR'A ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücü yaralandı.



Kaza, saat 19.00 sıralarında Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Karaman (27) yönetimindeki 34 SK 8012 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hasan Karaman, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Hasan Karaman'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada hurdaya dönen otomobil, çekiciyle kaldırıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Kaza yeri



-Hasan Karaman'a ambulansta müdahale edilmesi



-Ambulansın ayrılması



-TIR'ın altına giren otomobil



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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KARDAN YOLU KAPANAN KÖYDEKİ HASTA, PALETLİ AMBULANSLA HASTANEYE GETİRİLDİ







BİNGÖL'ün Genç ilçesinde rahatsızlanan Emine Özek (87), karla kaplı yolda tam paletli ambulansla ulaşılarak hastaneye götürüldü.



Genç'e bağlı Yayla Demirlibağ köyünde yaşayan Emine Özek çoklu organ yetmezliği nedeniyle rahatsızlanınca yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan köye tam paletli ambulansla 2 saatte ulaştı. Özek, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Genç Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Tedaviye alınan Özek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Yaşlı kadının evden çıkarılması



Kadının araca bindirilmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber: Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'tan Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap



HATAY Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, proje tanıtım toplatısında bölgesel sorunlara değinerek, Hatay'ın jeopolitik ve jeostratejik olarak önemine vurgu yaptı.



CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı ve mevcut Başkan Lütfü Savaş, geçmişten bugüne yaptığı hizmetleri ve 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası yapmayı vaad ettiği projeleri, Hatay Meslek Edindirme Kursları (HATMEK) toplantı salonunda gerçekleştirilği etkinlikte anlattı. Son günlerde Türkiye'de Hatay ile ilgili birçok konuşma olduğunu kaydeden Savaş, kentin jeopolitik ve jeostratejik olarak önemine değinerek şöyle konuştu:



"Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki; Ortadoğu kaynıyor; enerji savaşlarıyla, Akdeniz kaynıyor; enerji çıkartma peşinde, bir tarafta doğal gaz bir tarafta petrol. Hatay ve Türkiye jelolojik, jeopolitik ve jeostratejik anlamda çok önemli bir yer. Ben hangi ilin belediye başkanıyım, hangi ilin kanaat önderiyim farkındayım. Bu konuşulanlar, bu gerçekler önümüzdeki süreç içerisinde mutlaka aydınlığa kavuşacaktır ama bu kavganın içinde lütfen beni görmeyin, olur mu? Babamdan ve anamdan öğrendiklerim; vatan sevgisi, devlet sevgisi beni bu polemiklerin dışında tutuyor."



BİZ GELMEDİK KAVGA İÇİN, BİZİM İŞİMİZ SEVDA İÇİN



Pozitif anlamda yapacak çok işlerinin ve gidecek çok yollarının olduğunu belirten Savaş, "Biz önce birbirimize sarılmaya devam edeceğiz, sonra bütün varlıklarımıza sarılacağız. Şehrimize sarılacağız, ülkemize sarılacağız ve özellikle bu Ortadoğu'nun kaotik ortamından kurtulana kadar birlik ve beraberliğimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Genel ve detaylar



-Savaş'ın açıklamaları



Haber: Hüseyin BOZOK/ HATAY,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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İrem Derici söyledi, sevgilisi dans etti



İZMİT'te, İrem Derici bir alışveriş merkezinde konser verdi. Derici'nin sevgilisi Ataberk Özdene de dansıyla Derici'ye eşlik etti.



İrem Derici, İzmit'te bir alışveriş merkezi merkezinin 3. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren İrem Derici, yağan yağmura rağmen alanı dolduran hayranlarına güzel bir akşam yaşattı. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan İrem Derici'yi hayranları cep telefonlarıyla kaydederek konser anını ölümsüzleştirdi.



İrem Derici, son dönemlerde çok sık gündeme gelen kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Ataberk Özdene ile sahneye çıktı. İrem Derici şarkılarını seslendirirken Ataberk Özdene yanında bulunan 3 dansçıyla beraber dans ederek sevgilisine eşlik etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-İrem Derici'nin sahneye gelip şarkılarını söylemesi



-Sevgilisi Ataberk Özdene'nin dans performansı



-Seyircilerden detaylar



-Detaylar



Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Barajda balıkçı teknesi battı: 1 kayıp







EDİRNE'nin İpsala ilçesindeki Hamzadere Barajı'nda balıkçı teknesi bilinmeyen nedenle battı. Teknede bulunan Nevzat Güneş çevredekiler tarafından kurtarılırken, Esat Akbaş (71) kayboldu.



Olay, ilçeye bağlı Koyuntepe köyünde bulunan Hamzadere Barajı'nda meydana geldi. Baraja açılan ve Nevzat Güneş ile Eset Akbaş'ın içinde bulunduğu balıkçı teknesi henüz bilinmeyen nedenle battı. Nevzat Güneş, durumu fark edenler tarafından kurtarılırken, Esat Akbaş ise kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi atlatan Güneş, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.



Kaybolan Aktaş için bölgeye giden Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü dalgıçları, barajda arama çalışmaları yaptı. Havanın kararmasıyla ara verilen arama kurtarma çalışmalarına, yarın sabah devam edileceği bildirildi.







Haber: Ünsal YÜCEL/ İPSALA(Edirne),



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Karda mahsur kalan hastayı ambulans helikopterle kurtardılar







KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde kar nedeniyle 10 gündür yolu kapalı Kınıkkoz Mahallesi'nde rahatsızlanan Abdurrahman Esendere (42), ambulans helikopterle alınarak Kayseri'ye götürüldü.



İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki Kınıkkoz Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman Esendere, sabah saatlerinde rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye paletli ambulans gönderilmek istendi. Ancak bölgede kar kalınlığının yer yer 1,5-2 metreyi bulması nedeniyle ambulans gidemeyince bölgeye ambulans helikopter istendi. Akşam saatlerinde mahalleye ulaşan helikopter, Abdurrahman Esendere'yi alarak Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan Esendere'nin yapılan tetkiklerinde böbreklerinde taş olduğu saptanırken, genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.







Haber: Ömer KOÇ/ GÖKSUN(Kahramanmaraş),



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İZBAN'da uzlaşma sağlandı







İZBAN Genel Müdürlüğü ile Demiryol-İş Sendikası yüzde 26'lık zamma uzlaşma sağladı.



Demiryol-İş Sendikası ile İZBAN yönetimi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi sonuçlandı. İZBAN'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İZBAN Genel Müdürlüğü'nce sendikaya teklif edilen yüzde 26'lık ücret zammı kabul edildi. Böylece, iki ay sonra yeniden greve çıkıp çıkmayacağı merak konusu olan İZBAN işçileri, sözleşmenin imzalanmasıyla greve çıkmayacak.



Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,



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Yalan ihbarda bulunup ambulansın önünü silahla kesti







ZONGULDAK'taki ambulansta görevli acil tıp teknisyeni nişanlısı H.K.'nın aynı ambulansta görevli sağlık personeliyle ilişkisi olduğunu düşünen M.K., farklı isimle hasta rolü yapıp köye ambulans istedi. Köye giden ambulansın önünü av tüfeğiyle kesen M.K., nişanlısının yanındaki sağlık memurunu tehdit etti.



Olay, iki hafta önce merkeze bağlı Keller köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 112 Acil Servis Merkezi'ne bağlı ambulansta acil tıp teknisyeni olarak görev yapan nişanlısı H.K.'nın aynı ambulansla görevli sağlık memuru ile ilişkisi olduğunu düşünen market müdürü M.K., hasta rolü yaparak Keller köyüne ambulans talep etti. Bölgede görevli olan nişanlısının içinde bulunduğu ambulans, Keller köyüne yola çıktı. Köye gelen ambulansın önünü av tüfeğiyle kesen M.K., nişanlısının ilişkisi olduğunu düşündüğü sağlık memuruna av tüfeğini doğrulttu. Çevredekiler ve nişanlısı M.K.'yı sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Ambulans şoförünün acil yardım butonuna çağrıda bulunmasının ardından köye jandarma ekipleri yönlendirildi. M.K. jandarma gelmeden önce köylülerin iknası sonucu olay yerinden ayrıldı. Sağlık personeli jandarmayı arayıp olumsuz durum olmadığını söyleyince de ekipler geri döndü.



Olayın ortaya çıkmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü, soruşturma başlatarak durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın geçen cuma olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.







Haber: Cüneyt ÖZFİDAN/ ZONGULDAK,



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Lösemi hastası Öykü Arin'e televizyon dizisinden destek geldi (2)- Yeniden







Sayın Yazıişleri müdürlerine:



'Lösemi hastası Öykü Arin'e televizyon dizisinden destek geldi' başlıklı haberde 'donör' kelimesi sehven 'döner' yazılmıştır. Düzelterek yeniden geçiyoruz.



YENİDEN



İZMİR'de Lösemi teşhisi konulan 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya donör bulunabilmesi için özel bir kanalda yayınlanan televizyon dizisinden destek geldi.



İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde 2018 yılının Kasım ayında Lösemi (Juvenil Miyelomonositik Lösemi – JMML) teşhisi konulan ve kan kanseri ile mücadele eden 3 buçuk yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya televizyon dizisinden destek geldi. Başta farkındalık oluşturmak adına dizinin birçok bölümünde Down sendromlu çocuklar için duvar yazıları gösteren dizinin son bölümünde kan kanseri ile mücadele eden Öykü Arin'e yer verildi. Dizinin bugün yayınlanan bölümün bir sahnesinde gösterilen 'Kan bağışı yap Öykü Arin'e destek ol' duvar yazısı ile milyonlarca izleyiciden talepte bulundu. Dizi tarafından yapılan bu çağrı küçük Öykü Arin için umut olacak.



Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,



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