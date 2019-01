Dha Yurt Bülteni -17

VALİ KARALOĞLU: . KEMER KUZDERE'DE ANNESİYLE BERABER BİR YAVRUMUZ ARAÇLA NEHRE DÜŞTÜ



Finike'de hortum anını gören Ramazan Eken, "Hortum çıktığı anda çok yakın bir yerdeydim. Hortum denizden çıktı. Sahilde bulunan ASAT Hizmet Birimi ve İtfaiye Hizmet Birimi'ndeki araçlar ve insanlara zarar verdi. 3 kilometre ileriye gitti. Oradaki portakal ve narenciye ağaçlarına zarar verdi" dedi.



'30 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ'



Kaymakam Ergün Baysal da bölgede inceleme yaptı. Kaymakam Baysal, "Finike'de 13.40 sıralarında Sahilkent Mahallesi'nde hortum faciası oldu. 1'i ağır olmak üzere 5 vatandaşımız yaralandı. Hastalarımız tedaviye alındı. Hortum direkt Büyükşehir Belediyemizin araç ve binasını olumsuz etkiledi. Yaklaşık 30 araç zarar gördü. Dolu yağışına bağlı olarak tarımsal alanlarda zararlar var. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını yapacak" diye konuştu.



200 METRE UÇURDU



ASAT Hizmet Birimi'nde görevli personelin öğle arası dolayısıyla binanın yakınındaki konteyner önünde beklediği sırada hortumun çıktığı belirtildi. Hortumu fark eden çalışanlar kaçarak uzaklaşmaya çalışırken, işçilerden Devrim Bayram Demir'in (35) hortuma kapılarak havalandığı kaydedildi. Hortumun Devrim Bayram Demir'i yaklaşık 200 metre uçurduktan sonra yere düştüğü belirtildi. Ağır yaralanan Devrim Bayram Demir, ambulansla Kumluca'daki özel bir hastaneye götürüldü. Devrim Bayram Demir yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.



Ramazan Küçükada ise aracıyla yolda ilerlerken hortuma kapıldı. Metrelerce havalandıktan sonra refüje düşen ve hurdaya dönen otomobilinde yaralandı. Ambulansla Kumluca'daki özel hastaneye götürülen Ramazan Küçükada da tedaviye alındı. Olay sırasında yaralanan Mustafa Gökbelen (63), Finike Devlet Hastanesi'ne buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ali Şimşek (43), Mehlika Şehime Bülbül (57) Finike Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalenin ardından taburcu edildi.



Kemer'de denizde oluşan hortumun park halindeki otomobili havalandırarak, yakındaki Ağva Deresi'ne uçurduğu olaydan yaralı kurtulan ve eşinden ayrı yaşadığı belirtilen Ayla Akın'ın bir kızının da bir süre önce Çamyuva Mahallesi'ndeki trafik kazasında yaşamını yitirdiği kaydedildi.



Diğer yandan olay anını çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Dereye düşen aracı gören vatandaşların hızla olay yerine gittiği, bunlardan bazılarının aracı kontrol etmek için suya girdiği görüldü. Bu sırada vatandaşlardan birinin içine girdiği aracın suyun debisiyle sürüklenmeye başladığı görüntülerde yer aldı. Bir süre aracın içinde sürüklenen kişinin derenin içine doğru ilerlediği görüldü. Edip Reyhandalı olduğu öğrenilen vatandaşın daha sonra kendi imkanları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan kurtulduğu kaydedildi.



Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (8)



VALİ, ZARAR GÖREN İLÇELERE GİTTİ



Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hortum nedeniyle kentte zarar gören ilçelerde inceleme yaptı. Kemer'de açıklama yapan Vali Karaloğlu, Antalya'nın özellikle batı ilçeleri Finike, Kumluca ve Kemer'de yoğun yağış ve hortum, dolu nedeniyle zarar oluştuğunu belirterek, "Kumluca'da portakal bahçesinde portakal toplarken 13 yaşında yavrumuz hortum dolayısıyla başına isabet eden cisimden rahmetli oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına ailesine başsağlığı diliyoruz. Üç ilçemizde özellikle hortumlardan 11 vatandaşımızın yaralandığını, özellikle 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiğini, kırmızı kod uygulandığını ifade edebiliriz. 9 hasta ayakta tedavi edildi, evlerine gönderildi. Hastanede tedavisi devam eden yaralılarımız da var. Kemer'de devlet hastenesinde ciddi zarar oluştu. Hastanenin çatısını açtı, camlar duvarlarda yıkıntı var. Hastanede yatan 11 hastayı Antalya'daki sağlık bakanlığımızın hastanelerine naklettik. Hastanemizin acil servisi hizmete devam edecek ama yataklı bölümleri hastanenin soğutma ve ısıtma sistemlerinin çatıda zarar görmesi nedeniyle bir müddet yataklı kısmını açmayacağız. Acil hizmet verecek, ihtiyaç olursa ambulanslarla hastalarımızı merkeze göndereceğiz" diye konuştu.



KAYIP KIZI ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR



Çok sayıda sera, meyve bahçesinin zarar gördüğünü aktaran Vali Karaloğlu, "Finike'de, Kumluca'da, Kemer'de vatandaşlarımızın yüzlerce aracı zarar gördü. Kemer Kuzdere'de annesiyle beraber bir yavrumuz araçla nehre düştü. Annesi kurtarıldı, şu anda Antalya'da hastanede tedavisi devam ediyor. Kızımız 20 yaşında, Kader Buse Acar. Üniversite öğrencisi kızımız kayıp. Arama alışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter, dalgıç ekipleri ve AFAD tarafından devam ediyor. Bulabilmiş değiliz maalesef, arama çalışmaları devam ediyor" dedi.



Kemer'de vatandaşların evlerinde hasar olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, "Kamu kurum kuruluşları, ilçe belediye, büyükşehir belediye ekipleri vatandaşımızın yaralarını sarmak, hasar tespiti yapmak için arazideler. Tarım arazilerindeki hasar tespiti için hasar olmayan ilçelerden takviye yaparak yarın hasar tespiti ve yaraların sarılması ile ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Antalyamıza, milletimize geçmiş olsun diliyorum. İnşalllah kayıp kızımızı en kısa sürede bulmayı temenni ediyoruz" diye konuştu.



Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem



Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Marmaris'in yanı sıra Muğla ve İzmir'de de hissedildi.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre deprem, bugün saat 17.30'da Akdeniz'de Oniki Ada açıklarında meydana geldi. Marmaris'e 86.74 kilometre mesafedeki deprem, yerin 51.33 kilometre derinliğinde oldu. Deprem Marmaris ilçe merkezi ile kırsal Taşlıca, Söğütköy, Bozburun, Selimişye ve Bayırköy mahalleleri ve Muğla kent merkezi ile İzmir'de de hissedildi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 5.1 olarak belirledi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), -



Marmaris'te yağmur, rüzgar ve dolu hayatı olumsuz etkiledi (2)



KENTTE TEMİZLİK BAŞLADI



Muğla'nın Marmaris ilçesinde, olumsuz havanın etkisini yitirmesiyle kentteki işletmelerin sahipleri ile belediye ekipleri, temizlik çalışmalarına başladı. Uzunyalı Mevkii'nde şiddetli rüzgarla büyük zarar gören 4 ahşap iskelenin tamiratının yapıldığı görüldü. Kıyı şeridindeki işletmelerin sahipleri, dalgaların getirdiği deniz kumlarını temizledi. Sigorta şirketleri ise camları, kapıları kırılan veya eşyaları hasar gören işletmelerde hasar tespitine başladı. Şiddetli rüzgarın zarar verdiği çatılardaki hasarları gidermek için de çalışmalara başlandı.



DENİZ KAHVERANGİYE DÖNDÜ



Yağmurun etkisiyle gevşeyen toprakların nehirler aracılığıyla Marmaris Körfezi'ne akmasıyla denizin rengi kahverengiye döndü. Deniz üzerinde çok sayıda dal parçası ve çeşitli çöpler dikkat çekti. Belediye ekipleri, Armutalan Mahallesi'nde yerleşim yerlerinde devrilen ağaç ve ağaç dalları da temizlendi. Deniz kumuyla dolan sahil yürüyüş yolu ve plajlardaki çöpler de temizlendi. Yat Limanı girişinde bulunan Azmak Deresi'nde demirliyken batan 3'er metrelik 4 balıkçı teknesini çıkarmak için de çalışma başlatıldı. Ayrıca açıkta 3 balıkçı teknesinin daha battığı belirtildi. Enerji nakil hatlarında kopmalar nedeniyle Marmaris ve kırsal mahallelerine uzun süre elektrik verilemedi.



"EN FAZLA ZARARI ŞİDDETLİ RÜZGAR VE DOLU VERDİ"



Yat limanında kafeterya işletmecisi Ahmet Ömer Kılıç, "Beklenilenden çok fazla rüzgar vardı ve dolu yağdı. İşyerimin cam ve kapıları kırıldı. Sandalye ve masalar hasar gördü. 7-8 bin liralık bir zararım var. Sigorta şirketi tespit çalışması yaptı. Personelimle beraber onarıma başladık" dedi.



Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü ise, "Bu geceden başlayarak teyakkuz halindeydik. En fazla zararı şiddetli rüzgar ve dolu verdi. 50'nin üzerindeki trafik levhası hasar gördü. Çok sayıda küçük çöp kutuları zarar gördü. Enerji nakil hatlarında kopmalar meydana geldi. Çok sayıda apartmanın ve evin çatısındaki yalıtım malzemeleri zarar gördü. Tek tesellimiz can kaybı ve yaralanan olmaması. Su taşkını ve sel gibi bir durum söz konusu değil. Ekiplerimiz, temizlik çalışmalarına devam ediyor. Denize atılan çöpler ve yosunlar karaya vurmuştu. Yaklaşık 15 traktör römorku, 22 ton atık toplandı. Çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.



Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Marmaris Körfezi'nin açık denize açılan İnceburun Mevkii'nde yaptığımız ölçümlerde rüzgarın hızının saatte 93.7 kilometreye ulaştığını tespit ettik. İlçe merkezinde saatteki hızı 40 ila 53 arasında olduğu tespit edildi. Aralıklı sağanak yağmur, dolu ve şiddetli rüzgarlar akşam saatlerine kadar devam edecek" dedi.



Havanın açmasının ardından bazı vatandaşlar ise bu fırsatı kaçırmadı. Sahillere giden ebeveynler, çocukları ve hayvanlarıyla gezinti yaptı. Olta balıkçıları tutkunları Kordon Caddesi'ni doldurdu. Bazı vatandaşlar bisikletleriyle kimileri de uzun yürüyüşler ile spor yaptı. Deniz manzarası eşliğinde özçekim yapan vatandaşlar, sosyal medyada paylaşarak 'Bir günde 4 mevsim, anın keyfini çıkartıyoruz' yorumları yaptı.



Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),



Otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı



Karabük'ün Yenice ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 3 metreden dereye uçtu. Kazada aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 çocuk ise ağır yaralandı.



Kaza, saat 15.30 sıralarında, Karabük- Zonguldak yolu Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Satılmış Kocabaş'ın (66) kullandığı 67 NK 124 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yaklaşık 3 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazayı gören sürücüler, araçlarını durdurarak, yardıma koşarken, sağlık ekibinden yardım istedi. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevredekilerin de yardımıyla suya gömülen otomobilde bulunanları çıkardı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, sürücü Satılmış ile eşi Emine (65), gelinleri Sevgi (32) ve torunları İrem Nur Kocabaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Enes Ali Kocabaş (4) ise ağır yaralı olarak ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan küçük çocuğun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Fırtınanın devirdiği ağacın altında öldü



Kayseri'de Hasan Öztürk (58), fırtına nedeniyle devrilen kavak ağacının altında kalarak hayatını kaybetti.



Kentte akşam saatlerinde etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Melikgazi ilçesi Caferbey Mahallesi, Gözbaşı Sokak üzerinde bulunan kavak ağacı devrildi. Bu sırada yolda yürüyerek evine gitmek isteyen Hasan Öztürk, kökünden devrilen yaklaşık 25 metre boyundaki kavak ağacının altında kaldı.



Haber verilmesiyle gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Hasan Öztürk'ü kurtarmak için çalışma başlattı. Öztürk, itfaiyenin ağacı kaldırmasıyla kurtarıldı. Ağır yaralanan Öztürk, ilk müdahalesi ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Devrilen kavak ağacı 2 elektrik direğine de zarar verdi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



Tarım KOOP Genel Başkanı Özkurnaz: Kentlerde kuracağımız satış reyonlarıyla daha ucuza mal edeceğiz



Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği (TARIM-KOOP) Genel Başkanı Mehmet Özkurnaz, market fiyatlarının yüksekliğiyle birlikte tekelci bir market anlayışının ortaya çıktığı söyledi.



TARIM-KOOP Genel Başkanı Mehmet Özkurnaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın marketlerde fiyatların düşmediğine yönelik sözlerini değerlendirdi. Başkan Mehmet Özkurnaz, market fiyatlarının yüksekliğinin tekelci market ankayışından kaynaklandığını savundu.



'TEKELCİ BİR MARKET ANLAYIŞININ ORTAYA ÇIKTIĞINI GÖSTERİYOR'



Marketlerdeki reyonlarda şu anda fiyatların çok yüksek olduğunu ifade eden Özkurnaz, şunları söyledi.



"Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, market fiyatlarının çok yüksek olduğunu burada üreticiyle özellikle tüketici arasındaki bu uçurum farkı konusunda, bizde aynı düşüncedeyiz. ve bu düşüncemiz sonucunda da çiftçimiz köylerini terk ediyorlar. Sırf ürettiği ürünün karşılığını alamadıkları için köylerinden göç etmek zorunda kalıyorlar. ve burada tüketici noktasına baktığımızda fiyatların bu kadar yüksek olması arada özellikle tekelci bir market anlayışının ortaya çıktığını gösteriyor. Biz buna alternatif olarak kentlerde ve ilçelerde kuracağımız satış reyonlarıyla daha ucuza mal edeceğiz. Hem çiftçimiz burada para kazanacak. Hem de o göçü önlemiş olacağız. Hem de tüketici de daha ucuza bu ürünleri tüketebilecek. Bu tarımda üretim planlamasının normal yoluna gireceğini, bunun karşılığında da üretim planlaması sonucunda da çiftçimiz daha refah düzeyi yüksek bir şekilde kendinden emin o bölgede kalmış olacak. 8 bin kooperatifimizin, çiftçimizin ürettiği ürünler, bugün yok pahasına sattığı ürünler, bugün raflarda fiyatlarını da görüyoruz. 15-16 lira gibi büyük rakamlarla asgari ücretli bir tüketici bunu ama gücünün ne kadar olabileceğini de irdelemek gerekir diye değerlendiriyoruz. Bizim bu konuda özellikle tekelci marketlerin karşılarında satış reyonlarımızda en ucuz bir şekilde pazara sunacağımızın bilinmesini istiyorumö



Uğur Mumcu, Bursa'da anıldı



Ankara'da evinin önünde uğradığı bombalı saldırıda yaşamını yitiren Gazeteci- Yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26'ncı yıl dönümünde Bursa'da düzenlenen etkinlikte anıldı.



"Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikle, Gazeteci- Yazar Uğur Mumcu anıldı. Etkinliğe, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ile Nilüfer Belediye Başkanı ve CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun ile sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri, sendikalar ve akademik odaların temsilcileri katıldı. Setbaşı Mahfel önünde toplanan kalabalık, Heykel'e kadar yürüdü. Burada ÇGD Bursa Şubesi'nin açıklama metnini dernek yönetim kurulu üyesi Fırat Yılmaz okudu. Uğur Mumcu ve basın şehitleri için 26 yıldır adalet beklentisinin sürdüğünü ifade eden Fırat Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği en donanımlı ve gerçek gazetecilerinden birini bombalayanlar bilmelidir ki; Mumcu'nun ardından kurulan Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'ndan bugün yüzlerce Uğur Mumcu yetişmektedir. Mumcu'nun katili olan sistemin domino taşları ve uzantıları bilmelidir ki; onurlu, şahsiyetli, haysiyetli, önce bilgi ardından fikir sahibi her gazetecinin kalemi ayrı bir Uğur Mumcu olarak sonsuza dek var olacaktır" dedi.



Çanakkale'de sahile ölü caretta caretta vurdu



Çanakkale'de sahilde caretta caretta türü kaplumbağa ölüsü vurdu. Barbaros Mahallesi'nde sahilde yürüyüş yapan Ekrem Akın, deniz yüzeyinde hareketsiz duran caretta caretta kaplumbağasını fark etti. Deniz kaplumbağasını kıyıya çıkaran Akın, hayvanın öldüğünü fark etti. Ölü caretta caretta için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni (DEKUM) arayıp bilgi verildi. ÇOMÜ DEKUM Müdürü Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek ise, yaklaşık 30 yaşlarında 20 kilogram ağırlığında, 80 santimetre boyundaki kaplumbağanın yetişkin ve üreyebilen yaşta bir dişi olduğunu söyledi. Bölgede balık avcılığının yapıldığını belirten Özdilek, carettanın balık ağlarına takılıp boğularak öldüğünün tahmin edildiğini belirterek, vücudunda hiç bir yara izi bulunmadığını ifade etti. Özdilek, ölü caretta carettanın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince alınacağını bildirdi.



Cinsel saldırıdan yargılanan Göç İdaresi eski Müdürü: Bana tuzak kuruldu



Konya'da İl Göç İdaresi Müdürlüğü yaptığı dönemde, Mısırlı Marwa Attia Abdelrazek Moustafa (41) adlı kadına 'basit cinsel saldırı'da bulunduğu iddiasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen Ahmet B.'nin (56) yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz yargılanan Ahmet B., mahkemedeki savunmasında, "Ben ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek onların ihtiyaçlarını tespit edip, elimden geldiğince yardımcı oluyordum. Ancak Mısırlı kadına cinsel tacizde bulunmadım. Bu, benim Göç İdaresi Müdürlüğü'nü yapmamı istemeyen bir dernek tarafından kurulan tuzaktır" dedi.



Olay, geçen yıl 3 Şubat günü, Mısırlı Marwa Attia Abdelrazek Moustafa'nın oğlu Karim Mohamed Abdelhakam Mohamed'in, polise ihbarıyla ortaya çıktı. Eve gelen polis, kapıyı açan Marwa Attia Abdelrazek Moustafa'nın odayı işaret etmesi üzerine, içeride bulunan İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet B.'yi gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Ahmet B., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Valilik tarafından hakkında idari soruşturma başlatıldı. Evli olan Ahmet B.. olayın ardından dilekçesini verip emekli oldu.



Ahmet B. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'basit cinsel saldırı' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamedeki ifadesinde 20 Eylül'de Türkiye'ye geldiğini belirten Marwa Attia Abdelrazek Moustafa, 20 Kasım'da Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gidip iltica talebinde bulunduğunu belirtti. Sadece ikamet izni alabileceğini öğrenen Moustafa, bir ay sonra evrakını hazırlayıp tekrar gittiğinde Yemen uyruklu bir kadınla karşılaştığını, kadının kendisine kurum Müdürü Ahmet B.'nin iyi bir insan olduğunu söylediğini, bunun üzerine çocuklarıyla birlikte Ahmet B.'nin yanına gidip görüştüğünü anlattı.



YARDIM İÇİN EVE GELDİ



Görüşmede Ahmet B.'yi kendisine yardımcı olacağını söylemesi üzerine oradan ayrıldığını ifade eden Moustafa, akşam saatlerinde Ahmet B,'nin telefonla aradığını, yardımcı olacağını söylediğini, sonra da evine geldiğini ileri sürdü. Ahmet B. evine geldiğinde çocukların diğer odada olduğunu belirten Moustafa, kendisine, 'Sen çok hoşuma gittin. Ben seninle evlenmek istiyorum' dediğini ileri sürdü. Moustafa, yaklaşık 1 saat oturan Ahmet B.'nin bir gün sonra da tekrar evine geldiğini ve 'Seninle birlikte olmak istiyorum' dediğini, bunun üzerine korktuğu için 'tamam' deyip, mutfaktaki kızının yanına gittiğini öne sürdü. Ahmet B.'nin da yaklaşık yarım saat oturduktan sonra evden ayrıldığını söyledi. Moustafa, Ahmet B.'nin 3 Şubat günü tekrar evine gelmesi üzerine, dışarda olan oğluna mesaj atıp, polis çağırmasını istediğini belirtti.



BANA TUZAK KURULDU



Ahmet B.'nin Konya 2'nci Asliye Ceza Mahkamesi'nde yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz yargılanan Ahmet B., buradaki savunmasında kendisine komplo kurulduğunu ileri sürdü. Ahmet B., "Ben ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek onların ihtiyaçlarını tespit ederim. Yardıma muhtaç, savaş mağduru kişilerle elimden geldiğince ilgilenirim. Beni ararlar ve ihtiyaçları olduğunu söylediklerinde elimden geleni yaparım. Bana bu suçlamayı atan Marwa Attia Abdelrazek Moustafa da bana gelerek yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de neye ihtiyacı olduğunu belirlemek üzere evine gittim. Beni çağıran kendisidir, Sonradan öğrendim ki benim müdürlüğümü istemeyen bir dernek tarafından bana tuzak kurulmuş. O derneğe giden bazı yabancı uyruklu kişiler, dernek müdürünün benim hakkımda, 'ona tuzak kuracağım' diye konuştuklarını duymuşlar. Ben üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ben birçok insanın evine gidip, yardımcı oldum. Marwa Attia Abdelrazek Moustafa'ya cinsel saldırıda bulunmadım" dedi. Hakimin neden sen gidiyorsun? sorusuna üzerine ise, "Telefonda çok duygusal konuşuyorlar. Bazen ağlıyorlar. Ben de üzülüp bizzat evlerine kendim giderek, ihtiyaçlarını tespit ediyorum" diye konuştu.



TELEFONUNA SÜREKLİ MESAJ GELİYORDU



Ahmet B.'nin yanında 3 yıl görev yaptığını belirten polis memuru M.A. ise, "Ahmet Beyin telefonuna sürekli mesaj geliyordu. Gözaltına alındığı gün, eşyaları arabaya taşırken bize İçişleri Bakanının Konya'da bir programa geldiğini, o nedenle aceleme etmemizi söyledi. Arabadayken yine mesaj geldi. Hareket edeceğimiz zaman bize kendisini arabadan indirmemizi söyledi. İhtiyaç sahibi yabancı uyruklu birisinin yardımcı olacağını, daha sonra bizim yanımıza geleceğini söyledi. Ben Mısırlı kadını kurumda çıkardığı taşkınlık dolayısıyla tanıyorum. Ahmet Bey uzun süre gelmeyince böyle bir olay olduğunu, kendisinin karakoldu ifade verdiğini öğrendik" dedi.



Duruşmada dinlenen Suriyeli kadın tanıklar da Ahmet B.'nin kendilerinin de evlerine birçok kez geldiğini, var olan ihtiyaçlarının tespit edip, kendilerine yardımcı olduklarını söyledi.



Dava ertelendi.



KONYA,

