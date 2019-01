Dha Yurt Bülteni -17

AK Parti Seyhan adayı Yeni, bacağından bıçaklandı (1)Adana'da AK Parti'nin merkez Seyhan İlçe Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığı İl eski Başkanı Fikret Yeni, seçim çalışmaları sırasında bacağından bıçaklandı.

Adana'da AK Parti'nin merkez Seyhan İlçe Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığı İl eski Başkanı Fikret Yeni, seçim çalışmaları sırasında bacağından bıçaklandı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Yeni'nin sağlık durumunu iyi olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



İzmir'de fırtına etkili oluyor



İzmir'de akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu, bir minarenin külah bölümü yıkıldı. İzmir Körfezi'ndeki vapur seferleri de geçici bir süreyle iptal edildi.



İzmir'de bugün öğleden sonra başlayan şiddetli rüzgar, saat 18.00'den itibaren etkisini arttırıp fırtınaya dönüştü. Fırtına İzmir kent merkezinde çeşitli ilçelerde ve semtlerde bazı ağaçların, sokak ve caddelere devrilmesine, binaların çatılarının uçmasına, Karabağlar'da Cennetçeşme semtindeki bir caminin minaresinin külah bölümünün devrilmesine neden oldu. Devrilen ağaçlar ile uçan çatılar özellikle taşıtlarda hasara neden oldu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz ulaşımı hizmeti veren kuruluşu İZDENİZ'den yapılan açıklamada da bugün saat 18.15 itibariyle olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur seferleri dahil tüm seferlerin geçici süre iptal edildiği duyuruldu.



Bodrum'u rüzgar ve Afrika tozu olumsuz etkiledi



Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olmaya başlayan Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görüş mesafesini düşürürken, fırtına da zor anlar yaşattı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dikkatli olunması konusunda uyardığı Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı, Bodrum'da da etkili oluyor. İlçede görüş mesafesi düşerken, rüzgarın hızı ise saatte 70 kiometreye kadar ulaştı. Yarımadanın Güney sahillerine vuran dalgalar, dalgakıranlara çarpınca metrelerce yükseldi. Dalgaların kıyıya çarpmasıyla deniz suyu, Kumbahçe sahilinde ev ve işletmelerin önlerine kadar geldi. Meteoroloji yetkilileri, toz taşınımının yarın (cumartesi) akşam saatlerine kadar etkili olmasını beklediklerini kaydetti. Bu akşamdan itibaren çamurlu su şeklinde yağmurun yağması bekleniyor.



Isparta'da, çöplükte 12 köpek ölüsü bulundu



Isparta'nın Yenişarbademli ilçesindeki çöp depolama alanında, 12 köpek ölüsü bulundu. Isparta Sokak Hayvanları Derneği Başkanı Aynur Gül Asem, hayvanların telef olmasıyla ilgili sorumluların bulunup, cezalandırılması için tüm şikayetleri yaptıklarını söyledi.



Yenişarbademli ilçesinde bulunan çöplük alana, hayvanları beslemek için giden Isparta Sokak Hayvanları Derneği Başkanı Asem, çok sayıda köpek ölüsü ile karşılaştı. Jandarma ve belediyeye haber veren Asem, köpeklerin yüksek olasılıkla ateşli silahla vurulduğunu söyledi. Zaman zaman çöplük alanlarına giderek, hayvanları beslediklerini belirten Asem, "Bu kez böylesine korkunç bir manzarayla karşılaştık. Nasıl öldürüldükleri inceleme sonunda ortaya çıkacak. Ancak bizim gördüğümüz kadar aralarında ateşli silahla vurulmuş olanlar var. Bu çok önemli bir noktadır" dedi.



Çöplerin arasından 12 köpek ölüsü çıkardıklarını, jandarma ve belediye ekiplerinin bu yönde tutanak tutuğunu vurgulayan Aynur Gül Asem, "Bu sayı daha da fazla olabilir. Görebildiğiniz bu kadardı. Elimizle çıkarttığımız sayı 12. Sorumluların bulunup cezalandırılması için tüm şikayetlerimizi yaptık" diye konuştu.



Balçova'da baraj kapakları açıldı



İzmir'de kente içme suyu sağlayan ve yoğun yağışlarla su seviyesi yükselen Balçova Barajı'nın kapakları açıldı.



İzmir'de günlerdir etkili olan sağanak yağış, Balçova Barajı'ndaki su seviyesini artırdı. Barajda doluluk oranının yüzde 84.23'lere çıkmasının ardından, Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü, herhangi bir sorun yaşanmaması için baraj kapaklarını açarak, suyu tahliye etmeye başladı. Bugün saat 16.00'dan itibaren tahliyesine başlanan baraj suyu, Ilıca Deresi'nden İzmir Körfezi'ne akıtılıyor. Yaklaşık 2 kilometrelik dereden akan sular İnciraltı'nda bulunan yerleşim alanlarından geçerek, Körfez'e ulaşacak. Barajdaki su tahliyesinin, birkaç gün daha devam etmesi planlanıyor. Yağışların etkisini yitirmesi halinde, baraj kapaklarının da kapatılacağı belirtildi.



Selfie için çıktığı dağda mahsur kalan Suriyeli, 4,5 saatte kurtarıldı



Kayseri'de, selfie çekmek için tırmandığı karla kaplı Yılanlı Dağı'nda mahsur kalan Suriyeli Ahmed Naif (18), AFAD ve UMKE'nin yaklaşık 4,5 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.



Suriyeli Ahmed Naif, merkez Melikgazi ilçesinde bulunan Yılanlı Dağı'nın zirvesine tırmanarak cep telefonu ile selfie çekmek istedi. Kayseri manzarasını arkasına alarak selife çeken Ahmed Naif, kar nedeniyle dağda mahsur kaldı. Dağdan inemeyen Ahmed Naif, cep telefonu ile yakınlarına haber verdi. Yakınlarının durumu bildirdiği polis, AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, bölgede yaptıkları keşfin ardından dağa tırmandı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma ile Suriyeli gence ulaşıldı. Bulunduğu bölgede bacakları kara batan ve bu yüzden ıslanarak donma tehlikesi geçiren Ahmed Naif'e müdahale edildi. Serum verilen Ahmed Naif, sedyeye konuldu. Suriyeli genç, dağdan yaklaşık 3,5 saatte indirilerek ambulansa nakledildi. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Bulgaristan'da, Türkçe-Bulgarca 'Nöbettepe' dergisi yayın hayatına başladı



Bulgaristan'da, Türkçe ve Bulgarca yayınlanacak olan edebiyat, kültür ve sanat dergisi Nöbettepe, yayın hayatına başladı.



Bulgaristan'da, merkezi Filibe kentinde olan Bulgar-Türk Edebiyat Kulübü ile ve aydınların girişimiyle Türkçe ve Bulgarca yayınlanacak olan Nöbettepe isimli dergi yayın hayatına başladı. Geçmişten günümüze Bulgaristan Türklerinin edebiyat, sanat, bilim adamları ve aydınlarının eserlerine ve çalışmalarına yer verilecek dergi 3 ayda bir yayınlanacak. Bulgaristan nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Türklerin anadilinde gazete ve dergi eksikliğinin çalışılacağı dergiye Filibe'de bulunan 7 tepeden biri olan Nöbettepe adı verildi.



Derginin Genel Yayın Yönetmeni Kadriye Cesur, Bulgaristan'daki Türk nüfusunun ülkedeki Bulgar nüfusundan sonra ikinci sayısal büyüklükte olduğunu belirterek, "Oysa edebiyat, sanat adına yapabildiklerimiz, özellikle 1990 sonrası gelişen demokrasi döneminde, baskılardan sonra yapabildiklerimizin çok yetersiz kaldığını tespit ettik. Bizim, Bulgaristan'da uzun zamandan beri bir edebiyat, kültür, sanat dergimiz yoktu. Bu boşluğu fark etik. Değerli şair ve bilim insanı Aziz Taş ile beraber iş başına geçtik. Ciddi bir boşluk söz konusu. Mesajdan ziyade, geçmiş kültürümüze, mirasımıza değinerek, bunun üzerine kurulan yeni yapıtları ortaya koymak istiyoruz. Bugün Türkçe yazan bir gencimiz, Türkçe yazdığı bir şiiri ya da düz yazıyı herhangi bir platformda yayınlayıp, okurla buluşturamıyor. Bu dergi bunun laboratuvarı olacak" dedi.



Dergini Genel Yayın Kurulu üyesi, Filibe Üniversitesi'nden Türkoloji öğretim görevlisi doktor Harun Bekir, Bulgaristan'da anadili eğitimi sorununa değindi ve bu dergiyle önemli bir boşluğu kapatmayı hedeflediklerini söyledi. Bekir, "Bulgaristan yasalarına göre anadili Türkçe okullarda okutulma imkanı vardır. Ancak çok az öğrenci bu imkandan faydalanabiliyor. Dolayısıyla anadili Türkçe olan birçok öğrencimiz okullarda Türkçe okuyamıyor. Bu boşluğu doldurmak ve bu eksikliği gidermek için bazı çalışmaların yapılması gerekiyordu" diye konuştu.



Derginin genel yayın kurulunda Bulgar ve Türk edebiyat, eğitim ve sanat dünyasından doktor Anton Baev, Prof. Dr. Hüseyin Mevsimi, Prof. Dr. Evdokiya Maneva, doktor Menent Şüktieva gibi isimler yer alıyor.



Derginin tanıtımı Türkiye'nin Filibe Başkonsolosluğu'nun himayesi altında düzenlenen 'Dostluk Konseri' ile yapıldı. Devlet Radyosu'nun Filibe salonunda gerçekleşen konsere ilgi büyük oldu. Bulgar sanatçılar Fazıl Say ve başka Türk bestecilerden eserlerini sunarken,



Türk opera sanatçısı Alper Ünlütürk ise Bulgar besteleri seslendirdi.



Haber-Kamera: Sevda DÜKKANCI/FİLİBE(Bulgaristan),

