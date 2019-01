Dha Yurt Bülteni - 17

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oldu oldu, olmadı bir gece ansızın oralardayız CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekat için hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oldu oldu, olmadı bir gece ansızın oralardayız







CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekat için hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Siyasi ve diplomatik süreçlerin sonuçlanmasını beklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askeri hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Halen süren siyasi ve diplomatik süreçlerin neticesini bekliyoruz. Oldu oldu, olmadı bir gece ansızın oralardayız. Bunun için bize bedel ödetme tehdidi yapanlar var. Biz bu bedeli öderiz ama istiklalimizden ve istikbalimizden asla taviz vermeyiz" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarının tanıtımı için Gaziantep'e geldi. Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtımına; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Fatma Betül Sayan Kaya, Genel Sekreter Fatih Şahin, milletvekilleri ile AK Parti ve MHP üyesi binlerce kişi katıldı. Salonun dolmasıyla salon dışına kurulan ekranlarda aday tanıtımını takip eden binlerce kişiye hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart günü için tüm vatandaşlardan Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi.



31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Gaziantep ve Türkiye'de destan yazacaklarına inandığını dile getiren Erdoğan, Gaziantepli vatandaşlara, sınır komşusu Suriye'deki iç savaştan kaçarak kente gelen Suriyelilere sahip çıkarak, merhamet ve sabrı ile dünyaya insanlık dersi verdikleri için teşekkür etti. Gaziantep'in teröristlerden arındırılan bölgelerin yeniden ayağa kalkmasında da büyük sorumluluk üstlenerek fedakarlık yaptığını belirten Erdoğan, "Bu vesileyle iki hafta önce Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin idari yapılanmasını yürütürken görevi başında vefat eden Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller'e rahmet diliyorum" dedi.



Terör ve teröristle mücadelede şehit düşen asker, polis, jandarma, vatandaş ve kamu görevlilerini de rahmetle yad eden Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin huzurunu bozmak, milletimizin arasına fitne sokmaya uğraşan içerideki gafillere, teröristlere, dışarıdan gelen ajanlara itibar etmeyen Gaziantepli kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. O tertemiz kalpleri bana göre dünyanın en itibarlı madalyasıdır. Rabbim bu fedakarlığınızın mükafatını iki dünyada da verecektir" diye konuştu.



Gaziantep'in yerel seçimlerde tercihini hizmet siyaseti ve gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inandığını vurgulayan Erdoğan, Cumhur İttifakı ile kurulan gönül birliğine özellikle sahip çıkılarak en yükseğe çıkarılacağı kentten, rekor oy oranı beklediğini kaydetti.



'GAZİANTEP'E 35 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, insanlığın, ahde vefanın ve bölüşmenin yanı sıra sanayi, ticaret, ihracat, tarım ve turizm şehri Gaziantep'e bugüne kadar 35 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını belirtti. AK Parti iktidarlarında kente yapılan yatırımları anlatan Erdoğan, şöyle dedi:



"Eğitimde 10 bin 830 adet yeni derslik inşa ettik. İkinci devlet üniversitesini kurduk. 9 bin 440 kişi kapasiteli yurt binalarını hizmete soktuk. Birkaç yıl içinde 2 bin 250 yatak kapasiteli yurt binalarını da kazandıracağız. Gaziantep'e 33 bin seyirci kapasiteli stadyum inşa ettik. Millet bahçesi projemizin en güzellerinden birini burada gerçekleştiriyoruz. 546 bin metrekarelik alanda çocuk kütüphanesi, yüzme havuzu, sosyal ve spor tesisine sahip millet bahçesine, rahmetli Hasan Celal Güzel adını verdik. Ayrıca içinde millet kıraathanesi olan 65 bin metrekarelik ikinci millet bahçemizi de eski stat yerine yapıyoruz. Bir zamanlar Gaziantep'in kültürünü, kimliğini sembolize eden Alleben Deresi'ni rehabilite ederek eski günlerine kazandıracağız. Antep savunması kahramanı Şahin Bey'in şehit edildiği bölgeyi Milli Mücadele Tabiat Parkı haline getiriyoruz. TOKİ olarak şu ana kadar 16 bin 219 konutu hak sahibine teslim ettik. Bu çerçevede en büyük ve kapsamlı proje olan Kuzey Şehir projesini Gaziantep'te başlattık. Yerel ve yatay mimari ilkesiyle inşa edeceğimiz proje 50 bin konuttan oluşuyor. Bu projenin 2 bin 795 konutluk ilk etabı halen devam ediyor. Ayrıca şehrimizin güneyindeki Geneyik bölgesinde 140 bin kişinin yaşayacağı bir şehir daha kuruyoruz. Sağlıkta şehre son 16 yılda 19'u hastane olmak üzerde 80 sağlık tesisi inşa ettik. Aralarında, önümüzdeki yıl hizmete açılacak olan 1875 yataklı şehir hastanemizin de bulunduğu 6 sağlık tesisimizin inşası devam ediyor. Bu bizim Gaziantep'e olan aşkımızı gösteriyor."



'BAY KEMAL, BUNLARDAN HABERİN VAR MI?'



Gaziantep'e yapılan hizmetleri ve destekleri anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Gaziantep'te ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere, yaşlılara yaklaşık 4 katrilyon kaynak aktardık. Bay Kemal bunlardan haberin var mı? Bey Kemal'e sorarsan; yok, hiçbir destek verilmiyor, insanlar sefalet içinde. Bak ben sana resmi rakamları veriyorum Bay Kemal. Biz iktidara gelen kadar 116 kilometre olan bölünmüş yolu 396 kilometreye ulaştırdık. Şimdi, Gaziantep'in çevre il ve ilçelerle olan yollarını yapıyoruz. Gaziantep'i İskenderun Limanı'na Amanos Dağı'nı tünellerle geçerek, bağlayarak ulaşımı kısaltarak, yeni bir sanayi ve ticaret hattı oluşturuyoruz. Gaziantep, Osmaniye, Adana, Mersin hızlı tren projemizin inşası etap etap devam ediyor. Bu hızlı tren hattını Nurdağı üzerinden Kahramanmaraş'a da bağlıyoruz. Ayrıca Gaziantep-Şanlıurfa hızlı tren projesi etüt çalışması sürüyor. Bu CHP'nin yapabileceği iş değil, bu izim yaptığımız ve yapacağımız işler. Gaziantep Havalimanı yolcu sayısı 2002 yılında 223 bin iken geçen yıl 2 milyon 655 bin oldu. Laf değil, icraat icraat. Bay Kemal, bizim icraatımızın ulaştığı yere senin hayallerin bile ulaşamaz. Gaziantep Havalimanı kapasitesini yıllık 5 milyon yolcuya çıkarmak için yaptığımız yeni terminal binası ile apronu seneye tamamlıyoruz. 500 hektarlık alanda, içinde her türlü lojistik hizmetinin verildiği, gümrük hizmeti olan otoyol ve demir yolu olan lojistik köy kuruluyor. Buranın da tahsisi bitti, inşasına başlıyoruz. İş yapıyoruz iş, laf değil. Kulağı var duymaz, gözü var görmez, dili var, ağzı var ama hakkı söyleyeme. 16 yılda sulama tesisleriyle 203 bin dekar alanı sulamaya açtık. 80 bin dekar araziyi sulayacak Doğanpınar Barajı inşasında da sona gelindi. Gaziantepli çiftçilerimize 1,5 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Bay Kemal, 'Çiftçiler aç' diyordun, bu paraları onlara biz verdik. Bunlar kayıtlı, senin attığın lafların nerede kaydı var bilmiyorum. 2 katrilyon tutarında teşviklerle 86 bin işverene destek sağladık."



'TÜRKİYE'NİN POLİTİKALARINI ANLAMAK İSTEYEN GAZİANTEP'E BAKSIN'



Türkiye'nin kendi sınırlarındaki vatandaşları kadar sınır ötesindeki kardeşlerinin hak ve hukuklarını da korumakla görevli olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin; Suriye, Irak, Kıbrıs, Balkanlar, Kafkaslar, Orta ve Güney Asya politikalarını anlamak isteyenler gelip Gaziantep'e, buradaki manzaraya baksınlar. Biz bölüşmenin bereketine, dayanışmanın gücüne inanan milletiz. Biz bir tas çorbayı Çanakkale'de nasıl bölüştüysek burada da aynı şekilde bölüşüyoruz, bölüşmeye devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki sevgililer sevgilisi Peygamberimiz 'Veren el alan elden hayırlıdır' diye buyuruyor. Biz bununla büyüdük, güçlendik ve böyle devam edeceğiz. Bunun için siyasette, ekonomide elimizdeki imkanları dostlarımızla paylaşmaktan memnunuz" diye konuştu.



Türkiye'de insanların huzur ve güven içerisinde yaşarken, yanı başındaki insanları da zalimlerin insafına ve bombalarıyla baş başa bırakmayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



"Bunu kimi zaman göstere göstere yaparız, kimi zaman da sessizce yaparız. Bir gece ansızın gider gereğini yaparız. Coğrafyamızda hiçbir tarihi ve insani ilişkileri olmayanlar, 12 bin kilometreden gelip Suriye'de cirit atarken, biz elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Bizi buradan uzak tutmak isteyenlerin derdi Suriye halkını özgürlüğe kavuşturmak değil, tam tersine bataklığı derinleştirmektir. 'Türkiye'nin burada ne işi var?' diyorlar. 1998 yılında baba Esed ile o zaman Türkiye bir Adana Mutabakatı anlaşması imzaladı. ve bu anlaşma hala hükmü icra edilmesi gerekli bir anlaşmadır, anlaşma metni içinde bunlar vardır. 2001'de bu aynı şekilde yenilenmiş, yola devam edilmiştir. Bu daha sonra ayrı kararlılıkla şu anda hükmünü icra etmektedir."



'2300 DEAŞ MENSUBU TUTUKLANDI'



"Sorarsanız bunlar DEAŞ ile mücadele için Suriye'de. DEAŞ'a ne yaptılar bilmiyoruz ama 1 milyon Suriyeli kardeşimizin ölümüne ya göz yumdular ya da doğrudan ortak oldular" diye sözlerini sürdüren Erdoğan, şöyle konuştu:



"İslam'ın en büyük düşmanı olarak gördüğümüz DEAŞ ile mücadelede somut başarıları olan tek ülke Türkiye'dir. Mesela son 2 yılda yaklaşık 8 bin DEAŞ mensubunu gözaltına aldık, 2 bin 300'den fazlasını tutukladık. Suriye krizi başladığından bu yana sınır dışı ettiğimiz DEAŞ'lı sayısı 7 binin üzerindedir. Sadece El Bab'da 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Denizlerde veya topraklarımız içinde çeşitli ülkelerden 1 milyona yakın kaçak göçmeni yakaladık, bunlardan 240 binini ülkesine gönderdik. Hala ülkemizde 4 milyona yakın çoğu Suriyeli sığınmacı hayatını sürdürüyor. Koskoca Avrupa Birliği ülkeleri birkaç yüz bin sığınmacıyı koyacak yer bulamadı ve birbirine girdi. Mesele Suriye, Irak, DEAŞ meselesi değil, çok daha alçak bir senaryo, derin oyun ve karmaşık hesap var. Herkesin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var. Unutmayın herkes hesabını yapar ama hesapların üzerindeki hesap Allah'ın hesabıdır. Bu böyle bilinmeli."



'OLDU OLDU, OLMADI BİR GECE ANSIZIN ORALARDAYIZ'



Suriye'ye dönenlerin sayısının şu ana kadar 300 bine ulaştığını ve güvenli hale getirilen alanlar arttıkça dönenlerin sayısının da artacağını belirten Erdoğan, Fırat'ın doğusu için siyaset ve diplomasi çabalarının sonuç vermemesi halinde askeri harekatın kaçınılmaz olduğuna dikkat çektiği konuşmasına şöyle devam etti:



"Suriye'de güvenli hale getirdiğimiz yerleri çoğalttıkça yükümüzü hafifleteceğiz. Şu ana kadar Suriye'ye geri dönenlerin sayısı 300 bine yaklaştı. Menbiç, Tel Rıfat ve Fırat'ın doğusunu teröristlerden arındırdığımızda milyonlara varan sayıda Suriyeli kardeşimiz evlerine dönme imkanı bulacak. Bu konunun çözümü için çabalıyoruz. Ruslarla, İranlılarla, ABD ile en başta Suriye'nin kendi halkıyla iş birliği içinde bölgemizi bu büyük felaketten kurtarmakta kararlıyız. Önceliğimiz siyaset ve diplomasi yollarını sonuna kadar kullanmaktır. İdlib meselesini bu şekilde çözüm yoluna koyduk. Eğer İdlib'de ortak müdahaleyi Ruslarla yapmasaydık bilin ki yüz binler İdlib'ten nereye, bizim topraklarımıza gelecekti. Ama yaptığımız operasyonla bu iş çözüldü, İdlibli kendi topraklarında kaldı. Gerektiğinde askeri yöntemleri kullanmaktan kaçınmayacağımızı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile gösterdik. Menbiç ve Fırat'ın doğusu için gerektiği durumda kullanmak üzere askeri hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Şimdi sürecin neticelerini bekliyoruz. İki gün önce Moskova'daydık, görüşmeleri yaptık. Diğer taraftan ABD ve koalisyon ile görüşmelerimiz devam ediyor. Oldu oldu, olmadı bir gece ansızın oralardayız. Bunun için bize bedel ödetme tehdidi yapanlar var. Biz bu bedeli öderiz ama istiklalimizden ve istikbalimizden asla taviz vermeyiz."



Geçen yıl Ağustos ayından itibaren Türkiye'nin ekonomik tehdit ve saldırılara maruz kaldığını belirten Erdoğan, istihdam seferberliği ile TOBB toplantısında oda ve borsa başkanlarından 2,5 milyon istihdam sözü aldığını hatırlattı. Erdoğan, "Bu daha da artacak, inanıyoruz. Ben sanayicilerimize güveniyorum. Yaşadığımız kaybı telafi etmek ve atılım için yeni seferberlik başlatıyoruz. Sanayiciden esnafa, çiftçiden ihracatçıya kadar her kesime üretim ve istihdamı artırmak için destek, teşvik, muafiyet getiriyoruz. Üretim ve istihdamı artırmanın yolu yatırımdır ve yerli yabancı tüm yatırımcılara kapılarımızı sonuna kadar açtık. Batı, Orta Doğu, Körfez, Orta Asya ve Uzak Doğu'dan ciddi yatırımcı ilgisi var. Bunların fiilen hayata geçmesi, istihdama dönüşmesi zaman alıyor, bir anda olmuyor ama artık tünelin ucu gözüktü. Bunun için kısa vadeli imkanları devreye alıyoruz" dedi.



'MARKETLERİ SİLKELEMENİZ LAZIM'



Konuşmasının son bölümünde marketlerdeki fiyatların yüksekliğine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fırsatçılık ve ülkeye ihanet olarak yorumladığı fiyat farklılığına yol açanların belediyeler tarafından hesaba çekilmesini isteyerek şunları kaydetti:



"Dolar düştü, borsa yükseldi ama benim bir ricam var. Marketlere bakıyoruz, çarşı pazara bakıyoruz; maalesef çarşı pazarda ve marketlerde fiyatlar üreticiden alındıktan sonra aracılar vasıtasıyla tırmandırılıyor. Fiyatlar birbirini tutmuyor. Burada belediyelerimize büyük görevler düşürüyor. Bu tür fiyatları artıranları hesaba çekmeniz lazım. Bunları silkelemeniz lazım. Bu şekilde vatandaşa yüksek rakamlarla, bu fiyatlarla mal satanları hesaba çekmeniz lazım. Hazırlıklarımız var, bunun uygulamasını yapacağız. Bunun adı ticaret değil, para kazanma değil, olsa olsa fırsatçılık, riyakarlık, tefecilik hatta ülkeye ve millete ihanettir. Bazıları buna 'serbest piyasa' diyor. Geç bu işi, serbest piyasa başka."



ADAYLARI TANITTI



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilen belediye başkan adaylarını salonu dolduranlara tanıttı. Alfabetik sıraya göre adayları platforma çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin aday çıkarmadığı Oğuzeli ve Karkamış ilçelerinde aday olan MHP'li isimleri de tanıtarak 'Cumhur İttifakı' kapsamında partililerin oylarını vermelerini istedi.



Yerel seçimlerde Gaziantep'te başkanlık için mevcut isimlerden Fatma Şahin, Büyükşehir; Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey; Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil; Kemal Vural, İslahiye; Mehmet Özdemir, Araban ve Kemal Sakaroğlu, Yavuzeli ilçesine yeniden aday gösterildi. Nizip ilçesinde Mehmet Sarı, Nurdağı'nda ise Ökkeş Kavak AK Parti'nin yeni başkan adayları oldu. Gaziantep'in daha önce de MHP'den Oğuzeli belediye başkan adayı olan Mehmet Sait Kılıç yine MHP'den Cumhur İttifakı adayı olarak tanıtıldı. Geçen dönem AK Partili Nuh Kocaaslan'ın başkanlık yaptığı Karkamış ilçesinde de ittifak kapsamında MHP'li isim Mehmet Seydi Yılmaz aday olarak gösterildi.



SU BASAN ÇİFTLİKTE KOYUNLAR TELEF OLDU



MANİSA'nın Salihli ilçesinde aşırı yağış nedeniyle sular altında kalan bir çiftlikte 30'a yakın koyunun telef oldu.



Caferbey Mahallesi yakınlarında bulunan ve içinde 400'den fazla küçükbaş hayvan bulunan Murat Şen'e ait çiftlikte bugün öğle saatlerinde, şiddetli yağmur sonrası su baskını meydana geldi. Çiftlikte 1.5 metreye kadar yükselen su nedeniyle 30'a yakın koyunun telef olduğu belirtildi. Bir tümsekte toplanan hayvanların çoğu ise boğulmaktan kurtuldu. Suyun, bu bölümde çekilmesiyle birlikte, buradaki hayvanlar kurtarıldı.



Hayvanlarının telef olduğunu belirten çiftlik sahibi Murat Şen, üzgün olduklarını dile getirerek, "Aşırı yağış nedeniyle Caferköyü Mevkiinde olan ve 400 adet Sönmez ırkı koyunların olduğu çiftliğimiz sular altında kaldı. Burada karayolları çalışmasında menfez var ama yetersiz geliyor. Belediye ve karayollarının buna bir çözüm bulması gerekir. Aşırı derecede mağdur olduk. Hayvanlarımız telef oldu. Yetkililerin bunu duymasını istiyoruz" dedi.



ANTALYA TOZ BULUTU ALTINDA KALDI



Antalya'da öğleden sonra şiddetli yağış ve fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından kent merkezi toz bulutu altında kaldı. Görüş mesafesinin düştüğü kentte, Toros Dağları toz bulutunun arkasında kaldı. Meteoroloji 4.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşımının yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağını kaydedildi.



AKSU'DA TEKNE BATTI



Diğer yandan Aksu Çayı'nda yapımı devam eden 5 metrelik tekne, bağlı bulunduğu iskeleden halat kopması nedeniyle denize doğru sürüklendi. Tekne Aksu Çayı'nın denizle birleştiği noktada battı.



Barakayı yaktı; oğlu öldü, eşi ve diğer oğlu yaralandı, kendisi de intihar etti (EK)



ANNE VE OĞLU ANKARA'YA SEVK EDİLDİ



Aydın'ın Karacasu ilçesinde cinnet getiren eşinin yaşadıkları barakayı benzin döküp yakması sonucu yaralanan Urkiye Ö. (28) ve oğlu Fatih Ö.'ye (9), Nazilli Devlet Hastanesi'nde ilk müdahale yapıldı. Anne ve oğlu, yapılan ilk müdahale sonrası, kara yoluyla İzmir'e oradan da hava yoluyla Ankara'ya sevk edildi. Urkiye Ö.'nün, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Fatih Ö.'nün ise Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edileceği belirtildi.



Katil zanlısı baba tutuklandı, öldürdüğü damadı ve dünürü toprağa verildi







TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde kızının kaçarak evlendiği eşinden şiddet gördüğü için babaevine dönmesi nedeniyle çıkan tartışmada, damadı ile dünürünü öldüren Vahit Er tutuklandı, oğlu Duran Er adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda hayatını kaybeden Mahsun Şengül ile babası Ömer Şengül ise gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Kapaklı'ya bağlı Atatürk Mahallesi Şükran Sokak'ta meydana geldi. Er ailesinin kızı Hümeyra (18), iddiaya göre yaklaşık 7 ay önce ailesinden gizlice kaçarak, Mahsun Şengül ile evlendi. Buna kızan Er ailesinin fertleri, düğüne gitmeyip tepki gösterdi. Hümeyra Şengül yaklaşık 1 hafta önce eşinden şiddet gördüğünü öne sürerek babasının evine döndü. Kızının koca şiddetine uğrayıp, kendi evine dönmesi üzerine Vahit Er, yanına oğlu Duran Er'i de alarak, olayı konuşmak için dünürlerinin evine gitti. Burada Vahit Er, damadı Mahsun ile onun babası Ömer ve kardeşi Fatih Şengül arasındaki konuşma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Vahit Er'in, yanında getirdiği pompalı tüfekle açtığı ateşte damat Mahsun ve onun babası Ömer hayatını kaybetti. Fatih Şengül ağır yaralanırken, ailenin 2 ferdi de saçmaların isabet etmesiyle hafif yaralandı.



Olayın ardından Vahit Er ve oğlu Duran Er polis ekiplerince gözaltına alındı. Kapaklı Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından baba ve oğlu geniş güvenlik önlemleriyle Çerkezköy Adliyesi'ne getirildi. Çorlu Çevik Kuvvet ekipleri ile Çerkezköy ve Kapaklı emniyeti adliye önünde gün boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı. Baba Vahit Er çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğlu Duran Er ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



BABA VE OĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Öte yandan silahlı kavgada hayatını kaybeden Ömer Şengül ve Mahsun Şengül, yakınlarının gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ömer Şengül ve oğlu Mahsun Şengül Kapaklı Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı'nın da katıldığı cenaze töreninde, acılı aile ve yakınlar gözyaşlarına hakim olamadı.



ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ, İZLEYENLER ŞAŞTI



AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki otobüs terminalinde bekleyen bir erkek, yolda topu andıran bir cismi, tekmeyle tek vuruşta yolun karşısındaki çöp konteynerine soktu. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anları görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.



Nazilli İlçe Otobüs Terminali'ndeki bir işyerinin önünde bekleyen ve kimliği öğrenilemeyen bir erkek, sokağa atılmış topu andıran bir cismi fark etti. Yolun karşısındaki çöp konteynerini gören adam, karşıya gitmek yerine öyle bir şey yaptı ki görenler şaşkınlık yaşadı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda vatandaş, önce sağını soluna bakınıp herhangi bir aracın gelip gelmediğini kontrol etti, yolun boşalmasını bekledi. Sonra sağ ayağıyla tek bir vuruş yapıp, yaklaşık 10 metre mesafedeki konteynere bu cismi soktu. Güvenlik kamerasını izleyen işyeri çalışanları ise şaşkınlığını gizleyemedi.



BODRUM'DA GÖKKUŞAĞI SÜRPRİZİ



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde gün batımı anında çıkan çifte gökkuşağı, güzel bir görüntü oluşturdu.



İlçede 2 gündür süren gök gürültülü sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkilerken, gün batımı anında oluşan çifte gökkuşağı büyüledi. Renkleri net olarak ortaya çıkan gökkuşağını görenler, cep telefonlarına sarılarak o anı ölümsüzleştirdi. Gökkuşağını görerek fotoğraflarını çekenlerden Ersin Bayırlı, "İlk kez bu kadar net bir gökkuşağı gördüm. İki gündür yağan yağmurun ardından böyle bir güzellikle karşılaşmak mutluluk verici" dedi.



Yaklaşık 10 dakika süren doğa olayı, güneşin bulutların arasına girerek batmasıyla kayboldu.



