Dha Yurt Bülteni - 17

Amasya'da maden ocağında göçük (2)AMASYA'nın Merzifon-Suluova ilçeleri sınırındaki Yeni Çeltek kömür maden ocağında göçük meydana geldi.

Amasya'da maden ocağında göçük (2)



AMASYA'nın Merzifon-Suluova ilçeleri sınırındaki Yeni Çeltek kömür maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında işçilerin olduğu belirtildi.



Olay, bugün saat 18: 00 sıralarında Merzifon-Suluova ilçeleri sınırındaki Yeni Çeltek kömür maden ocağında meydana geldi. Kömür ocağında meydana gelen göçükte toprak altında işçilerin kaldığı belirtildi. Toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için kurtarılması için bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.



2 İŞÇİ KURTARILDI



Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı 2 işçi, ambulansla Amasya Devlet Hastanesi'ne kaldırılara tedaviye alındı. Toprak altında kalan bir işçiye ulaşma çalışmaları sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Fotoğraflar



Haber: AMASYA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Konya'da anne ve iki çocuğu öldürülmüş olarak bulundu (1)







KONYA'da bir çiftlik evinde anne ve iki çocuğu pompalı tüfekle öldürülmüş halde bulundu.



Olay, 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okcu Sokakta bir çiftlik evinde meydana geldi. İsimleri henüz belirlenemeyen anne ile yaşları yaklaşık 7 ila 13 arasındaki iki çocuğu pompalı tüfekle öldürülmüş halde bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, öldürülen anne ve çocuklar ile saldırganın kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Olay yerinden genel ve detay



Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/ KONYA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Erdoğan: Antalya'daki afet için gereği neyse yerine getireceğiz (ek)



ERDOĞAN: EĞER YANLIŞ YAPARLARSA YİNE ORADAYIZ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırlarımızın yanı başında ülkemize saldırmak için fırsat bekleyen terör örgütleri beslenip kışkırtılıyor. Biz de ne yaptık. Kafalarına kafalarına indik. Cerablus'ta indik mi, El-Bab'da indik mi. Şimdi de hazır bekliyoruz. Eğer yanlış yaparlarsa yine oradayız" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 27 projenin toplu açılış törenine katıldı. Konyaaltı Sahili'ndeki Boğaçayı'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'nın belediye hizmetleri konusunda dönemlere göre farklı standart yaşadığını söyledi. Bir dönem Antalya'da belediyecilik anlamında kara bulutlar çöktüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes Türel'in bu kara bulutları dağıtmak için mücadele verdiğini kaydetti. Antalya Büyükşehir Belediye'nin 841 milyon lira maliyetli 27 projesinin açılışını yaptıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'ya belediyecilikte çağ atlatmanın Ak Parti'ye nasip olduğunu söyledi.



'TÜRKİYE'Yİ 3.5 KAT BÜYÜTTÜK'



Antalya'nın son birkaç gündür maruz kaldığı afetlerde alt yapı yatırımlarının önemini gösterdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fırtınaya karşı erken uyarı sisteminden, dalgalara karşı binaları, arabaları koruyacak önlemlere kadar yeni tedbirler alacaklarını söyledi. Türkiye'de yıllarca ülkenin ve milletin kaynaklarının, vatandaşa hizmet yerine bir avuç seçkine peşkeş çeken zihniyetin elinde eziyet gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllar boyunca Türkiye'nin yoksulluğuna, geri kalmışlığına, sıkıntılarına bahane olarak hep imkanların yetersizliği gösterildi. Ne zaman biz ülke yönetimini devraldık o zaman gördük ki mesele imkansızlık değil zihniyet. Kafa yapısı bozuk. Türkiye aynı Türkiye olduğu halde yer altından petrol fışkırmadığı, gökyüzünden para yağmadığı halde biz bir anda şahlanışa geçtik. Türkiye'yi 3.5 kat büyüttük. Son 16 yılda bu adımları atarken zihniyet değişti bu günlere geldik" dedi.



Göreve geldiklerinde Türkiye'nin savunma sanayiinde ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayabildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yerli olarak yüzde 65'ini karşılayabildiğini vurguladı. Türkiye'nin insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı, zırhlı taşıyıcı yapabildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hele şimdi bir de insansız hava aracının silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz, birkaç ay içerisinde bitecek ve o dünyada örnek teşkil edecek" ifadelerini kullandı.



Devletin, milletin önünü açtıkça insanların başarılara imza attığına belirten Erdoğan, 2023 hedeflerine ulaşılması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:



'TRENİMİZİ RAYINDAN ÇIKARTMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTILAR, AMA BAŞARAMADILAR'



"Türkiye'nin orta üst gelişmişlik grubundaki sınıflardan, gelişmiş ülkeler sınıfına geçebilmesi bu şekilde mümkündür. G20'de varız. Antalya'da G20 yaptık, dünyaya örnek teşkil ettik. Biz bir üst sınıfa atlamaya çalıştıkça bazıları bizi bir alt gruba göndermek için var güçleriyle çalıştı. Son 5-6 yılda yaşadığımız hadiseler bu gözle okunursa çok iyi anlarız. Türkiye 2003-2013 arasında büyüme hızıyla devam etseydi bugün hedeflerimize çok yaklaşmış olacaktık. Önümüze çıkartılan onca engel, uğradığımız onca saldırı sadece hızımızı kesti. Demokrasi ve kalkınma yolunda son hızla gittiğimiz dönemde trenimizi rayından çıkarmak için çok uğraştılar ama başaramadılar."



'ONLAR KAÇAÇAK BİZ KOVALAYACAĞIZ'



Askeri alt yapıyı güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Cumhurbaştanı Erdoğan, "Terörle mücadelede 'İnlerine gireceğiz' demiştim. İşte Cudi'de inlerine girdik, Gabar'da inlerine girdik, Tendürek'te inlerine girdik, Kandil'de inlerine girdik. Girmeye devam ediyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Ülkemize girmeden yerinde onları bitireceğiz. Boşa çıkardığımız her saldırı hem gücümüze güç katıyor hem mücadele azmimizi biliyor. Bugün hedeflerimize ulaşmak için dün olduğundan daha kararlıyız." dedi.



'CUMHUR İTTİFAKI'NDA SUİSTİMALLER GÖRMEYECEKSİNİZ'



Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde Cumhur İttifakı'na destek çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz sizi mahcup etmeyiz. Cumhur İttifakı'nda suistimaller görmeyeceksiniz ama diğerlerinin hayatı suistimal. Son 16 yıldaki başarımızın en önemli sebeplerinden biri istikrar ve güvendir. Bu konudaki kararlılığımızdır. Cumhuriyet tarihi boyunca ne zaman istikrar güven hakim olduysa ekonomimiz, demokrasimiz kazanmıştır. Ne zaman kaos çıktıysa hep beraber kaybetmişizdir" dedi.



Milletin artık hatırlamak bile istemediği eski günlerdeki kavga, karmaşa, belirsizlik iklimine tahammülü olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlarımızın yanı başında ülkemize saldırmak için fırsat bekleyen terör örgütleri beslenip kışkırtılıyor. Biz de ne yaptık. Kafalarına kafalarına indik. Cerablus'ta indik mi, El-Bab'da indik mi. Şimdi de hazır bekliyoruz. Eğer yanlış yaparlarsa yine oradayız" diye konuştu.



Törende bir partili kadının "Reis heyecandan kalbim duracak gibi oluyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aman durmasın o kalp bize lazım" karşılığını verdi.



TÜREL: YATIRIMLAR HAYAT KURTARDI



Antalya Büyükşehir Başkanı Menderes Türel ise Boğaçayı projesinin ilk etabının açılışını yapmanın mutluluğunu buruk bir kalple yaşadıklarını dile getirdi. Antalya'da büyük bir afet yaşandığını, Kemer ve Kumluca'da iki evladı kaybedip, yaralananlardan, evi, serası zarar gören hemşehrilerden bahseden Türel, "Devletimiz, belediyemiz zarar görenlere yardım için gerekli her çalışmayı yapmaktadır. Allah başka felaket göstermesin. Bu acılara ve zararlara rağmen, iki tesellimi sizlerle paylaşmak isterim. Antalya son yüzyılda gördüğü en büyük yağışlardan, afetlerden birini yaşadı. Eğer bu afeti 15 yıl önce yaşasaydık, Antalya merkezinde çok daha büyük kayıplarımız olabilirdi. Daha ciddi sel ve su baskınları yaşayabilirdik. Bizim yağmur suyu kanallarımız, altyapı yatırımlarımız sayesinde daha büyük acılar yaşamadık. Yani yaptığımız yatırımlar hayat kurtardı" dedi.



'ÇAMUR SİYASETİNİN ÇAMURUNU BİZ TEMİZLEDİK'



Boğaçayı projesinin afetten alnının akıyla çıktığını anlatan Türel, yatırım sayesinde Boğaçayı'nın taşmadığını, köprünün zarar görmediğini söyledi. 20 sene önce bir yağmurda köprünün yıkıldığını aktaran Türel, projeyle köprüden 2900 metreküp su geçişi yaşanacağını belirtti. Boğaçayı'nda taşkın riskini önlediklerini anlatan Türel, "Hem taşkını önledik hem de böyle bir güzellik kazandırdık. Burası bir çamur deryasıydı, terk edilmiş mezbelelik haldeydi. Çevresini temizlemekten bile acizlerdi. Buradan 7 futbol sahası kadar çamur çıkardık. Çamur siyasetinin çamurunu biz temizledik ve Konyaaltı ilçemize inci gibi bir proje kazandırdık. Taşkını önledik, çamuru temizledik, üzerine de 50 bin metrekare yeşil alan yaptık. 1400 metre yürüme alanı, 600 metre bisiklet yolu, 2 adet çocuk oyun alanı, 2 adet spor alanı, 1 basket sahası yaptık. Amatör balıkçılar için iki alan balık avlama yeri oldu. 2 bin 300 ağaç diktik. Alt setlere suya dayanıklı çalı bitkileri ektik, böylece bu afette bu bitkiler zarar görmedi. Aydınlatmasıyla, ağaçlarıyla, çiçekleriyle muhteşem bir alan oldu. Konyaaltı'na ve Antalya'ya hayırlı olsun. Konyaaltı'nın çocuklarına, ailelerine, gençlerine hayırlı olsun" diye konuştu.



'AKLI BU PROJEYE YETMEYENLER ŞİMDİ BÜYÜKŞEHİR'İ YÖNETECEĞİZ DİYORLAR'



Hükümet ve belediye işbirliğiyle Konyaaltı'na mücevher kazandırdıklarını belirten Türel, şöyle konuştu:



"Konyaaltı bu projelerle çağ atladı. Gerçek bir sayfiye yeri oldu. Konyaaltı halkı bir sahil projemize ve buraya bakacak, bir de gidip Konyaaltı kent meydanına bakacak, farkı görecek. Halep oradaysa arşın burada. Ben 2004'te Büyükşehir başkanıyken, iyi niyetle Konyaaltı kent meydanını ilçe belediyesine bırakmıştım, ama orası beton yığını oldu, meydan kalmadı, rant projesine dönüştü. Konyaaltı sahil projesine başladığımda rant projesi diyenler bugün sürekli oradalar, ne zaman yürüsem, onları görüyorum, selamlaşıyoruz. Bize bu güzellikleri yaptırmamak için bu sahilde köprüde el ele tutuşup insan zincirleri kurdular. Projemize 'uçuk proje' dediler. Aklı bu projeye yetmeyenler şimdi gelmişler Büyükşehir'i yöneteceğiz diyorlar. Bizim projelerimize hayali yetişmeyenler Antalya'ya ne yapar gerisini varın siz düşünün. Rant projesi arayanlar, bizim projelerimize değil, yolun karşısına baksınlar."



Türel, Boğaçayı projesinde seçimden sonra doğa parkı yapılacağı, Boğaçayı'nın batı kısmında film stüdyoları inşa edileceğini, safari park şeklinde açık hayvanat bahçesiyle, hayvanların doğal ortamda görülebileceği bir güzel proje daha yapılacağını söyledi.



AÇILIŞ KURDELESİNİ KESTİ



Törende konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri ile açılış kurdelesini kesti.



27 PROJENİN AÇILIŞI YAPILDI



Konyaaltı Sahili'nde düzenlenen törende şu projelerin açılışı gerçekleşti:



"Manavgat Türkbeleni Millet Bahçesi Projesi, Konyaaltı Sahil ve Yaşam Parkı Projesi, Kızıllı Entegre Katı Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm, Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi, Gıyaseddin Keyhüsrev Köprülü Kavşağı Yapım İşi, Ali Çetinkaya Yaylaştırma Projesi, Sedir Orman Atölye Binası Projesi, Döşemealtı Akkoç Sosyal Etkinlik Alanı Projesi, Boğaçay Peyzaj ve Taşkın Önleme Projesi, Palyatif Bakım Merkezi Projesi, Demre Mezbaha Projesi, Elmalı Membran Üniteli 400 metreküp, Korkuteli Atıksu Tesisi Çıkış Suyu Filtrasyon-UV Dezenfeksiyon Ünitesi Yapım İşi, Gazipaşa Müteferrik İçmesuyu Şebeke ve İsale Hatları Yapım İşi, Antalya Gazipaşa-Karasu Grubu İçmesuyu Projesi Yapım İşi (Yeniköy, Kızılgüney, Karalar, Ilıca), Gündoğmuş Aksu Kaynağı Grup İçmesuyu Hatları Yapım İşi (Bedan, Çamlıalan, Yeniköy, Karaköy, Akyar), Korkuteli İlçesi Kanalizasyon Şebeke Yapım İşi (2. ve 3. Etap), Elmalı-Akçay Kanalizasyon ve İçmesuyu Yapım İşi, Akseki-Bademli Kanalizasyon Hattı Yapım İşi, Akseki-Güçlüköy Kanalizasyon Hattı Yapım İşi, Serik Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi (2. Etap), Aksu Macun Deresi Islah Projesi (2. Etap), Merkez Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi (3. Etap), Elmalı Yağmursuyu Hattı (1. ve 2. Etaplar) Yapım İşi, Demre Yağmursuyu Hattı Yapım İşi, Elmalı Depolama Tesisleri Yerleşkesi Yapım İşi, Serik Eminceler Depolama Tesisleri Yerleşkesi Yapım İşi, Kaş Kemer Sinekçibeli Mahallesi Sulama Tesisi Projesi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Cumhurbaşkanı ve bakanların görüntüsü



Açılışa gelen vatandaşların görüntüsü



Korumaların çocuklara oyuncak dağıtması



Sağlık ekiplerinin bir vatandaşa müdahalesi



Kurdela kesiminden görüntü



Cumhurbaşkanı vatandaşlara satranç dağıtırken görüntüsü



Haber: Tolga YILDIRIM-Alparslan ÇINAR - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Elindeki tüfeğin kazara ateş almasıyla vurulan Burak, toprağa verildi







KÜTAHYA'nın Altıntaş ilçesinde, ağabeyi ve 2 arkadaşıyla birlikte ava çıktığı sırada elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurulan Burak Kulle (10), gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Olay, dün öğle saatlerinde, Altıntaş'a bağlı Pınarcık köyünde meydana geldi. Burak Kulle, iddiaya göre, ağabeyi İ.K. (13), arkadaşları Y.T. (15) ve S.Y. (15) ile birlikte avlanmak ve hayvanlar için yem toplamak üzere traktöre binip, araziye çıktı. Bir süre sonra bölgeye giden köylüler, Burak Kulle'yi kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Kulle'nin yaşamını yitirdiği belirledi. İ.K., Y.T. ve S.Y., jandarma karakoluna götürülürken, Kulle'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Altıntaş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarmanın yaptığı ilk incelemede, traktörle gittikleri sırada, Kulle'nin elinde olan ve Y.T.'ye ait olduğu belirtilen tüfeğin kazara ateş alması sonucu başından vurularak, hayatını kaybettiği belirlendi. İ.K., Y.T. ve S.Y. ise ifadelerinin alınmasının ardından ailelerine teslim edildi.



Burak Kulle'nin cenazesi, otopsi için götürüldüğü Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, Pınarcık köyüne getirildi. Kulle için bugün cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, Kulle'nin yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Burak Kulle'nin cenazesi, köy camisinde ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Camiden,



-Dua ederlerken,



-Cenaze namazından,



-Burak Kulle'nin evinin önünden,



-Burak Kulle'nin babası ve ağabeyi ile birlikte fotoğrafından çekilen görüntüler



380 MB



Haber Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Gediz Nehri'ndeki taşkın tarım arazilerini göle çevirdi



MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Gediz Nehri'nin taşması sonucu binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Ekili alanlarda büyük hasar meydana geldi, biber, domates ve mısır ekimi yapılacak araziler de sulara gömüldü.



Turgutlu Ovası'ndan geçen Gediz Nehri, yoğun sağanak yağmur ve kendisini besleyen dere ve çaylardan taşınan sular nedeniyle taştı. Başta Geren, Arpalık, Çampınaraltı, Sarıbey Köyaltı ve Sinirli Altı mevkilerinde bulunan binlerce dönümlük tarım arazisi taşkın suları altında kaldı. Üzüm bağları ile biber, domates, mısır ekimi için hazırlanan araziler suyla doldu. Suyla dolan bağlarına giremeyen çiftçiler, budama yapamadıkları için mağdur olduklarını söyledi. Geren Mevkisi'nde Gediz Nehri kenarında bulunan büyük ve küçükbaş hayvan çiftlikleri taşkın tehlikesi nedeniyle sahipleri tarafından tahliye edildi. Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, "Turgutlu Ovası'ndan geçmekte olan Gediz Nehri'ni besleyen dereler ve çaylardan gelen aşırı su taşkınlara neden oldu. Tarım arazileri suyla doldu. Çiftçilerimizi ve özellikle çiftlik sahiplerini gerekli önlemleri almaları için uyarıyoruz. Arazilerde ise su baskınları ürünlerin dikimini geciktirecek. Suların çekilmesiyle birlikte de zarar ortaya çıkacak" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Suyla dolan tarım arazilerinden görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Eskişehir'de apartmanda yangın; mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı



ESKİŞEHİR'deki apartmanda elektrik panosundan çıkan yangının üst katlara yayılmasıyla dairelerinde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 7 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.



Yangın, öğle saatlerinde Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında çıktı. Elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangının kısa sürede üst katlara yayılmasıyla apartman sakinleri dairelerinde mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan 1'i çocuk 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından dumandan etkilendikleri belirlenen 7 kişi ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, binadan bir kediyi çıkaran kişi, kedinin arkadaşına ait olduğunu söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Olay yerinden,



-Apartmandan,



-Dumandan etkilenenlerin ambulasta tedavi edilmeleri,



-Arkadaşının kedisini kurtaran kişinin ve kedinin,



-Dumandan etkilenen vatandaşın konuşmasından çekilen görüntüler



Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



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20 metre yüksekten dere yatağına düşerek öldü







BURSA'da arkadaşlarıyla piknik yapmak üzere ormanlık alana giden Fahri Tunca (58) tuvaletini yaparken, yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye düşmesi sonucu hayatını kaybetti.



Olay, akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Atlas Köyü mevkiinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla piknik yapmak üzere ormanlık alana giden Fahri Tunca, tuvaletini yapmak için ayrıldı. Tunca, yüksek bir kesimde tuvaletini yaparken, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde dengesini kaybedince, yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve NAK ekipleri sevk edildi. Araziyi tarayan ekipler Tunca'nın cansız bedenini dere yatağında buldu. Kafasını taşa çarparak hayatını kaybettiği belirlenen Tunca'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Olay yerinden detaylar



-Ekiplerden görüntüler



-Cesedin yola çıkarılması



SÜRE: 1.16 - BOYUT: 141 MB



Haber: Enver Fatih TIKIR/ Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



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Sabah namazına giden çocuklara bisiklet hediye edildi



TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Mardin'in Nusaybin ilçe şubesi tarafından, 'Haydi Çocuklar Camiye' programına katılan çocuklara bisiklet hediye edildi.



TÜGVA tarafından yürütülen 'Haydi Çocuklar Camiye' etkinliğine katılan çocukları ödüllendirmek amacıyla program düzenlendi. TÜGVA Mardin Temsilcisi Mesut Çetin, birçok faaliyette bulunduklarını ifade ederek, bu faaliyetlerin en önemlilerden birinin 'Haydi Çocuklar Camiye' projesi olduğunu söyledi. Çetin, "Gençlere sahip çıkmadığımız zaman bu gençliğe kimlerin sahip olduğunu hepimiz geçmişte çok acı tecrübelerle bunu gördük. Bu gençliğin dilinden anlamamız gerekir, onların dilinden konuşmamız lazım. Biz herkesi kendi zihin dünyamıza ya da kendi kişiliğimize oturmak için uğraşmamalıyız. Bu gençliği İslam'a yönlendirmek için İslami bir gençlik yetiştirmek için kişisel hesapları bırakmak zorundayız" dedi.



Konuşmaların ardında AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Mardin Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Mekan Taş, Nusaybin Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, TÜGVA yetkililerinin katılımıyla, 15 hafta boyunca sabah namazına gelen 50 ortaokul öğrencisine bisiklet verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Programın yapıldığı yer



Programa katılanlar



Konuşmalar



Çocuklara bisiklet verilmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN(Mardin),



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



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