Dha Yurt Bülteni-17

1)FİNİKE'DE HORTUMUN BİLANÇOSU AĞIR Antalya Finike'de, 2 gün arayla meydana gelen hortum felaketi, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

1)FİNİKE'DE HORTUMUN BİLANÇOSU AĞIR



Antalya Finike'de, 2 gün arayla meydana gelen hortum felaketi, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz Perşembe günü, 15 dakika yağan dolunun ardından başlayan hortuma kapılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike İlçe Hizmet Birimi'nde çalışan Devrim Bayram Demir (40), hayatını kaybederken kuruma ait 13 araç, itfaiye ve tamirhane olarak kullanılan baraka ile çok sayıda ağaç hasar gördü. Enerji nakil hatları, baz istasyonu ve çok sayıda ağacın da zarar gördüğü ilçe genelinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike İlçe Hizmet Birimi araçları dahil toplam 30 araç hortumda savrularak hasar aldı. Yerleşim yerlerine ilişkin hasar tespit çalışmalarında ise ilk belirlemelere göre Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike İlçe Hizmet Birimi'ne yakın mobilya mağazası ve birkaç evin çatısının uçtuğu, camlarının ise kırıldığı kaydedildi.



ZARAR, 12 MİLYON 333 BİN 934 LİRA



Hortum felaketinin ardından tarımsal alanda da hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nce 20 kişilik ekiple hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor. 82 narenciye bahçesi, 8 cam sera, 34 plastik sera ve 1 tarla olmak üzere 125 üreticinin hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Şu ana kadar tamamlanan çalışmalarda 3 bin 300 dekar narenciye, 17 dekar cam sera, 74 dekar plastik sera, 5 dekar tarla olmak üzere 3 bin 398 dekar alandaki zarar, 12 milyon 333 bin 934 olarak belirlendi.



NET RAKAM, ÇALIŞMALARDAN SONRA



Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, Finike'de 35 bin dekar alanda narenciye, 12 bin dekar alanda sera üretimi yapıldığını anımsatarak, son yaşanan afetlerde 5 bin dekar narenciye bahçesinde, 400 dekar örtü altı serada hasar meydana geldiğini tahmin ettiklerini kaydetti. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Sarıçobanoğlu, net rakamın çalışmaların ardından ortaya çıkacağını kaydetti.



'FİYAT ARTIŞININ NEDENİ HORTUM FELAKETİ DEĞİL'



Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, Finike'den çıkan sebze fiyatlarında geçen haftayla bu hafta arasında fark olmadığını, iç piyasadaki artışa hortum felaketinin neden olduğunun doğru olmadığını söyledi. Halil Sarıçobanoğlu, bu yıl kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle serada üretilen ürünlerde rekoltenin düştüğünü, ayrıca ürün maliyetinin yüksek olması yüzünden bu sene bazı ürünlerin fiyatının biraz daha yüksek olduğunu kaydetti.



Görüntü dökümü:



-----------------------



Bahçelerden



Kırık ağaçlardan



Yerdeki meyveler



Seralardan görüntüsü



Röp: Halil Sarıçobanoğlu



Haber- Kamera: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya),



==========================================================



(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)



2)MERSİN'DE, ÇAKMAK FABRİKASINDA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MTOSB) çakmak fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Tarsus'tan da çok sayıda itfaiye aracı ve arazözün gönderildiği bölgedeki fabrikayı saran alevler, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Can kaybının olmadığı yangının ardından soğutma çalışmalarına başlandı. Alevlerin sardığı fabrika, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



Görüntü dökümü:



-----------------------



Fabrikanın genel görüntüsü



İtfaiyecilerin genel ve detay görüntüleri



İtfaiye araçlarının görüntüleri



Vatandaşların görüntüleri



Fabrikanın yıkılan tavanı



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,



========================================================



3)AKAR, TOBB SAVUNMA SANAYİ MECLİSİ TOPLANTISI'NA KATILDI



Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 1'inci Hava Bakım Müdürlüğü'nde düzenlenen stratejik iş birliği anlaşmaları imza törenin ardından aynı salonda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Savunma Sanayi Meclisi Toplantısı yapıldı. Toplantıya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, askeri personel ve özel sektör temsilcileri katıldı.



Bakan Akar burada yaptığı konuşmada, "Çok şükür Ukrayna gibi ülkeye İHA ihraç edebilecek duruma geldik. Savunma sanayi tarihimizin en büyük ihracatını Pakistanlı kardeşlerimizle yaptığımız anlaşma çerçevesinde gerçekleştirdik. Umudumuz, dileğimiz bunun burada kalmayıp, benzer bir şekilde sadece gemiler değil, gemilerin değişik versiyonlarını da kullanmak suretiyle bu çalışmamazı sürdürmemiz gerekiyor. Tank konusundaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bizzat Cumhurbaşkanımızın takip ettiği çalışma bu. 'Gökbey' genel maksat helikopterinin tanıtımı yapıldı. Oradaki çalışmalar da umut verici şekilde devam ediyor, seri üretimini bekliyoruz" dedi.



15 TEMMUZ'DAN SONRA 100 PİLOTUN 80'i GİTTİ



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra mevcut 100 pilotun 80'inin de gittiğini belirteren Bakan Akar, "Önümüzdeki en önemli karşılaşabileceğimiz konu, F-35'lerin bir şekilde mülkiyetimize geçtiğinde toplam 100'den fazla uçağımız olacak. Bunların bakım ve onarımı da yine burada gerçekleşecek. Bununla ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Bugüne kadar hem bu fabrikada hem de diğer fabrikalarımızda çok büyük çok ciddi işler yapıldı. Bunların çok daha iyisi yapılacak. F-16'lar her ne kadar bizim üretimimiz olmasa da pilotlarımız gerçekten bu milletimizin her bir ferdinin gördüğünde, duyduğunda, dinlediğinde tüylerinin diken diken olacağı şekilde büyük bir başarı ile kullandı. Bizim pilot sayısında zaten sıkıntımız vardı. Hain darbe girişiminden sonra o sıkıntımızın üstüne yüzde 80'i daha gitti. Yani elimize 100 pilot vardı. Çok ciddi pilot sıkıntımız vardı 15 Temmuz öncesi. O, 100 olan pilotun 80'i de gitti. Buna rağmen bir pilot 5 pilotun işini yapmak suretiyle, müthiş bir performansla Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarını, Silahlı Kuvvetlerin ateş desteğini müthiş bir şekilde sağladılar ve operasyonların başarısında önemli bir rol oynadılar" diye konuştu.



'FENERBAHÇE'NİN KAZANMASI ZOR'



Türk savunma sanayi kuruluşlarının dünya devleriyle yarışmasını görmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Bakan Akar, şunları kaydetti:



"Ayakları yere basar şekilde ilerlememiz lazım. İçinde bulunduğumuz istikrarsız bir coğrafya var. 'Coğrafya ülkelerin kaderi' diyorlar, burada yaşayacaksınız. Biz de çevremizdekilere diyoruz ki; Türkiye de bu coğrafyanın kaderi. Bizimle beraber yaşayacaksınız. İşte bunu diyebilmek için de güçlü bir silahlı kuvvetlere, personelin tatbikatı, tecrübesi ve hemen akabinde de 'alet işler, el övünür'ü onlara verebileceğimiz araç, gereç, silah, teçhizatın önemli olduğunu vurguluyoruz. Bu manada, MSB bünyesindeki askeri fabrikalar, bakım onarım merkezlerinin modernize edilerek daha etkin ve tam kapasite hale getirmek için de harekete geçtik. Milli Savunma Bakanlığı olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Gerçekten dışarıya para ödeyerek yaptırdığımız işler var. Arkadaşlarımıza biraz kızarak, serzenişte, sitemde bulunarak ortaya koyduğumuzda, 'Buna gerek yok' diyorlar, 'bize yetki verin, hepsini yaparız' diyorlar. Dolayısıyla biz özel sektöre de güvenerek, bunları yurt dışına gördermeden kendi kendimize burada yerli olarak yapmanın yollarını arıyoruz. İkincisi; bununla kalmıyoruz, yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerinin de işlerini burada, ülkemizde yaphmak için gayret gösteriyoruz. Özel ve kamuyla yaptığımız işlerde ciddi yollar aldığımızıda hepimiz biliyoruz, bundan dolayı da mutlu oluyoruz. Savunma sanayi kuruluşlarımızdan Aselsan, TAI, Roketsan'ın dünya devleriyle yarışmasını görmek de gerçekten bizim için büyük bir zevk oluyor. Fenerbahçe'nin Real Madrid'le maçı gibi bizim hoşumuza gidiyor. Fenerbahçe'nin biraz zor kazanması da, savunma sanayinin bu devlere karşı yürüttüğü mücadele de çok yüksek."



Görüntü Dökümü:



----------------------



-Toplantıya katılanlar,



-Akar'ın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)



Haber Kamera: Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,



Boyut: 556,52 MB



=================================================



Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, partisi CHP'den istifa etti(EK)



4)'DİKTATÖR GİBİ YÖNETİM ANLAYIŞI İLE KARŞI KARŞIYA KALDIK'



Muğla'nın Marmaris ilçesi Belediye Başkanı Ali Acar, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.



İstifa dilekçesini CHP Muğla İl Başkanlığı ve Genel Merkez'e gönderdiğini belirten Belediye Başkanı Ali Acar, partisinin İlçe Başkanlığı önünde kendisine desteğe ve istifa dilekçelerini vermeye gelen partililere seslendi. 15 yıl CHP'den Marmaris'e hizmet etmenin gururunu yaşadığını belirten Başkan Acar, "CHP'li hazır bir belediyenin koltuğuna oturan belediye başkanı olmadım. 54 yıl sonra Marmaris'te CHP'yi sizin desteklerinizle iktidar yapan bir belediye başkanıyım. 2014 yerel seçimlerine sonra hepinizin bildiği gibi Muğla yönetimiyle ters düştük. Bu, benim kişisel hesabım olmadı. Tüm mücadelemi mensubu olduğum CHP'ye ve sizlerin emaneti ile görev yaptığım başkanlığa adadım. Ama her seferinde bir baskı bir diktatör gibi yönetim anlayışı ile karşı karşıya kaldık. Halkın menfaatlerini savunurken karşımıza devamlı dayatma yapıldı. Bu 5 yılda sabrımız sonuna kadar devam ettirdik. Uzlaşı, yaklaşım ve anlayışlı bir yönetici sabrını sonuna kadar gösterdik. Halkımın talebiyle bu seçimde aday olmam istendi. Aday olup, yola çıktık. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, Muğla CHP İl Başkanı ve milletvekilleriyle dizayn edilerek karşımıza 3 aday daha çıkartıldı. Bunu da anlayışla karşıladık. CHP Genel Başkanı, bizlere, 'Gidin, çalışın örgütün kirli oyunlarına kulak tıkayın ve başarılı olun, yanınızdayız' dedi. Her ay faaliyet raporlarımızı CHP Genel merkezine gönderdik ve inceleme yapıldı. Yapılan denetimlerde Türkiye'nin CHP'li belediyeleri arasında ilk 5 sırada, başarılı olarak gösterildik. CHP genel merkezinde kimse benim için 'Başarısız belediye başkanısınız' diyemez. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, Muğla İl Başkanı ve milletvekilleri entrikaları ile bu noktaya gelindi" dedi.



'PARTİ İÇİNDEKİ BİR TAKIM ÇIKAR ÇETELERİ LİSTELERDE OYNAMA YAPTI'



"Sadece Marmaris değil Türkiye'nin birçok şehrinde CHP'nin yürüttüğü aday belirleme sürecinde hüsran yaşandı" diyen Başkan Acar, şöyle devam etti:



"Bize üç gün önceden, 'Tek aday sizsiniz. Başarılısınız, yola devam' dediler. Ne olduysa bugün sabaha karşı parti içindeki bir takım çıkar çeteleri listelerde oynama yaptı. Benim CHP sevdamı, kimliğimi, kişiliğimi, genel başkan ile tartıştırmam. Ancak herkes haddini bilecek. Ali Acar'a güvenenleri yarı yolda bırakacak kadar namert değiliz. Hiçbir CHP'li kardeşim beni kınamasın. Sonuna kadar sabrettim ve sustum. Bu sorun tek Muğla'nın değil Türkiye'deki CHP'li belediyelerin sorunudur. Bir avuç çıkarcıların yönettiği kaostan başka bir şey değildir."



Konuşma sırasında partililer, Acar'a slogan ve alkışlarla destek verdi. Acar'ın konuşmasının ardından partililer istifa için ilçe teşkilatında izdiham oluşturdu. Daha sonra partililer istifa dilekçelerini partiye bıraktı.



Görüntü Dökümü



----------------------



-CHP Marmaris İlçe Başkanlığı önünde toplanan partililerden görüntü



-Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın alkışlar eşliğinde parti binası önüne gelmesi



-Belediye Başkanı Ali Acar'ın partililere seslenmesi



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),



=====================================================



5)MAHALLE HALKI KONTEYNIR DEPOSU VE TIR PARKINA İSYAN ETTİ



KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde mahalle arasına yapılan konteynır deposu ve hemen yanındaki TIR parkı, mahalle halkını isyan ettirdi. Vatandaşlar depo ve TIR parkının kaldırılması için eylem yaptı. Güney Mahallesi'nde bulunan konteynır deposunun önünde toplanan mahalle halkı, konteynır deposu önünde eylem yaptı.Depolarda 24 saat boyunca büyük bir gürültü yükseldiğini öne süren vatandaşlar, TIR parkında ise akaryakıt ve kimyevi madde taşıyan araçların barındırıldığını ve evlerine yakın olduğu için korktuklarını söyledi.



'GECE GÜNDÜZ GÜRÜLTÜ VAR'



Konteynır deposundan gelen gürültünün en büyük sıkıntıları olduğunu söyleyen Tuncay Ertem, "Bu konteynır sahasının gecesi, gündüzü yok. Bizim en büyük problemlerimizden biri bu. Burada aşırı bir gürültü var. Konteynırı sabahın köründe getiriyorlar. 'Tak' diye vuruyorlar. Yatağımızdan zıplıyoruz, evimiz sallanıyor. Burası evlerle iç içe. Hemen şurada çocuklarımız oyun oynuyor. Bu konteynırlar duvarla, sokakla dip dibe duruyor. Ruhsatlarının olduğunu ve kendi sahaları içerisinde çalıştıklarını söylüyorlar ama dışarıda da çalışıyorlar. Tankerlerin üzerinde konteynır gezdiriyorlar. Buradaki tankerlerin hepsi birer bomba. Getirip mahalle ile iç içe yapmışlar bunu. İzin almışlar, ama mahallenin rızası yok. Biz daha önce defalarca şikayette bulunduk. Kimse sesimizi duymadı." dedi.



'BU BÖLGE PARKA DÖNÜŞTÜRÜLMELİ'



Evlerinin yanı başında bombaların beklediğini söyleyen Servet Alkan, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Körfez Belediyesi'nin Kocaeli 1'inci ve 2'nci İdari Mahkemeleri, bir üst mahkeme olan Adapazarı mahkemesine ve İstanbul İstinaf Mahkemesi'ne vermiş oldukları savunmalarda, 'Buralarda yanıcı, parlayıcı ürün içermeyen, beton santrali türü olmayan depolama alanı olacak' dedikleri halde bizim evlerimizin içine getirip bombalar yerleştirdiler. Burada uçak yakıtı var, LPG tankları var, normal benzin tankları var. Yani her türlü kapalı ve açık yakıt tankı burada var. Belediyeye buranın ruhsatını sorduğumuz zaman, buranın araç bakım yeri olduğunu, TIR parkı olmadığını söylüyorlar. Bu bölgenin eski haline dönerek vatandaşlar için park haline getirilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.



Yapılan TIR parkından dolayı evine giden yolun kesildiğini belirten Fatma Dede, "Savcılığa, kaymakamlığa göre biz bu durumdan rahatsız olmuyormuşuz. Nasıl rahatsız olmayalım burada? Sen 100-200 tane TIR'ı benim kapımın ağzına daya, sonra biz rahatsız olmayalım. Sabaha kadar bağırıyorlar. Biz insanız. Evimizi yaptığımızda bu alan tamamen meyvelikti. " dedi.



Görüntü Dökümü



-------------------



-Mahalle halkının konteynır deposu önünde yürümesi



-Bölgeden görüntüler



-Vatandaşlardan görüntüler



-Tuncay Ertem ile röp.



-Servet Alkan ile röp.



-Fatma Dede ile röp.



-Detay



HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),



===================================================



6)AÇILIŞI YAPILMAYAN KAYAK MERKEZİNDE KAZA: 3 YARALI



Karabük'te, henüz açılışı yapılmayan, test aşamasındaki Keltepe Kayak Merkezi'nde 2 kadın, kızak çarpması sonucu; 1 çocuk da düşme sonucu yaralandı. Yaralılar UMKE ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kent merkezine 32 kilometre mesafedeki bin 700 rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde mekanik tesislerin test çalışmaları sürerken vatandaşlar, kullanıma uygun hale getirilen eğitim pistinde kayak yapmanın mutluluğunu yaşadı. Zaman zaman da kazalar kaçınılmaz oldu. Güngör Yavuzalp (56) ve Zeliha Arduç (53), kızak çarpması sonucu; Furkan Ersoy da (12) düşme sonucu yaralandı. Haber verilmesiyle UMKE ve sağlık ekipleri geldi. Sol kolu kırılan Arduç ve beyin travması geçiren Yavuzalp ile vücudunda ufak sıyrıklar olan Ersoy, kentteki hastanelerde tedaviye alındı.



Görüntü dökümü:



-----------------------



-Kayak yapanlar



-Yaralı UMKE aracına götürülürken



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,



========================



7)OTOMOBİL, ÇIĞ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU



Hakkari'de, 3 kişinin bulunduğu otomobil, çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.



Hakkari-Van Karayolu'nun 11'inci kilometresinde bulunan 1'inci Tünel mevkiisinde dün geceden beri farklı noktalara çığ düştü. Karayolları ekipleri, yolu kapatan kar kütlelerine kaldırmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında tekrar çığ düştü. Bu sırada yoldan geçen, 3 kişinin bulunduğu otomobil çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay, Karayolları ekipleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.



Görüntü dökümü:



-----------------------



(Cep telefon kamerası)



-Karayollar ekiplerinin çığ temizleme çalışması



-İnen çığdan saniye saniye görüntü



Çığın altına son anda kurtulan otomobil



Genel ve detaylar



HABER: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,



========================



8)İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI



Gaziantep'te, girdikleri iş yerinden bilgisayar, televizyon ve çelik kasa çalan 3 kişi ile hırsızlardan mal satın alan 1 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Öğretmenevleri Mahallesi'nde bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık yapılan iş yerinden 1 televizyon, 1 bilgisayar, 1 laptop ve 1 çelik kasanın Y.E.O., M.M.G. ve H.H. adlı kişiler tarafından çalındığını tespit etti. Şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına alırken yapılan aramalarda ele geçirilen çelik kasa ve bilgisayar sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E.O, M.M.G., H.H. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hırsızlardan mal satın alan A.O. ise serbest bırakıldı.



Görüntü dökümü:



-----------------------



Şüphelilerin işyerine gelmesi



Şüphelilerin işyeriden tv ve bilgisayar alması



Çelik kasayı sürüyerek taşıyan şüpheliler



Haber-Kamera: Eyyüp BURUN GAZİANTEP-DHA



========================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer, İYİ Parti Tabanını Karıştırdı

Nihat Zeybekci'den Rakibi Tunç Soyer Hakkında İlk Açıklama: Tek Başına Gitse Daha İyi Olur

Marmaris Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti

Meyve Sebze Fiyatlarıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama: Mayıs Ayına Kadar Birçok Üründe Sıkıntı Yaşanacak!