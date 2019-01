Dha Yurt Bülteni - 17

Otomobil TIR'a çarptı: Minik Efe öldü, babası yaralı ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, karşı şeride geçerek seyir halindeki TIR'a çarpan otomobilde bulunan Efe Önder (5) öldü, baba Adem Önder(42) yaralandı.

Otomobil TIR'a çarptı: Minik Efe öldü, babası yaralı







ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, karşı şeride geçerek seyir halindeki TIR'a çarpan otomobilde bulunan Efe Önder (5) öldü, baba Adem Önder(42) yaralandı.



Kaza, saat 16.00 sıralarında Sarıkorkmaz Mahallesi Devrek Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Adem Önder yönetimindeki 67 LK 919 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıktıktan sonra kontrolden çıkarak yolun karşı tarafına geçti. Otomobil, karşı şeritte seyir halinde olan TIR'a çarparak durdu. Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan Adem Önder ve oğlu Efe Önder, itfaiye tarafından kurtarıldı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Efe Önder, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



Kazanın ardından hurdaya dönen otomobil çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Ambulansların gidişi



-Kaza yerinden detaylar



-Otomobilin çekici ile çekilmesi



Haber-Kamera: Sinan Kabatepe/ EREĞLİ(Zonguldak),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===============================================



İşitme engelli başkana hırsız şoku







HATAY'da İskenderun ilçesinde İşitme Engelliler Spor Kulübü ve Derneği Başkanı Mehmet Çörtük'ün (32) evine hırsız girdi.



Olay, Pirireis Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, İskenderun İşitme Engelliler Spor Kulübü ve Derneği Başkanı olan işitme ve konuşma engelli Mehmet Çörtük'ün evine giren hırsızlar, para ve altınları alarak kaçtı. Olay esnasında hastanede tedavi gören Çörtük, eve geldiğinde ise soyulduğunu görünce şoka girdi. 800 lira parası, altın ve fotoğraf makinesinin çalındığını fark eden Çörtük polisi aradı. Eve gelen polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Çörtük ise, olayı işaret diliyle anlattı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Evin içerisinden görüntüler



Engelli başkanın işaret diliyle olayı anlatması



Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===================================



Kerç Boğazı'nda ölen nişanlısının tabutun başından bir an olsun ayrılmadı







KERÇ Boğazı'ndaki gemi yangınında ölen vardiya zabiti Yüce Karanki (33), memleketi Yalova'da toprağa verildi. Cenaze töreninde Karanki'nin nişanlısı Zeynep Elmalı, tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.



Karadeniz'deki Kerç Boğazı'nda, 21 Ocak'ta Tanzanya bayraklı 'Maestro' ve 'Candy' adlı gemiler arasındaki yakıt transferi sırasında çıkan yangında ölen Türk mürettebattan Yüce Karanki için, memleketi Yalova'da cenaze töreni düzenlendi. Yalova Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Yüce Karanki'nin babası Necmi Karanki, annesi Hatice Karanki, kardeşi Simge Karanki ve nişanlısı Zeynep Elmalı taziyeleri kabul etti. Törene, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak ile çok sayıda kişi katıldı.



Törende gazetecilerin sorularını yanıtlayan acılı anne Hatice Karanki, dava açılıp açılmayacağı yönündeki soruya, "Dimdik ayaktayız. Ona biz karar vereceğiz. Ona ailesi karar verecek. Şu anda acımızı yaşıyoruz. Önce ilahi adalet yerini bulacak. Sonra da cumhuriyetin adaleti, hepsi yerini bulacak. Şimdi acımızı yaşıyoruz" dedi.



Yalova Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yüce Karanki'nin cenazesi, Yalova Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Karanki'nin cenazesi, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



--------------------------------



-Cenazeden detay görüntüler



-Annenin açıklaması



-Nişanlının görüntüsü



-Taziyeler



SÜRE: 3.35 DK BOYUT: 402 MB



Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER - İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==================================



Eskort sitesi üzerinden ilişkinin ardından şantaj







SAMSUN'da Ü.A., eskort sitesi üzerinden tanışıp birlikte olduğu kadının sevgilisi olduğunu söyleyen Talip K. tarafından şantaja uğradı. Şantaj ve tehditle Ü.A.'dan 2 bin 700 TL alan Talip K., dün Gaziantep'te polis tarafından gözaltına aldı.



İddiaya göre, geçen Temmuz ayında Ü.A., eskort sitesi üzerinden ulaştığı C.C. adlı kadın ile birkaç kez birlikte oldu. Bir süre sonra C.C., Ü.A.'ya, sevgilisinin Samsun'a geldiğini söyleyerek daha fazla görüşemeyeceklerini belirtti. Ardından C.C.'nin sevgilisi olduğunu öne süren Talip K., Ü.A.'yı arayarak para istedi. Tehdit edildiğini öne süren Ü.A., birkaç kez daha kendisini arayan Talip K.'ye 2 bin 700 TL verdi.



Bir süre ortadan kaybolan Talip K., daha sonra Ü.A.'nın kızına ulaşarak şantaj yapmaya devam etti. Bunun üzerine Ü.A., geçen Eylül ayında polise giderek şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, tehdit ve şantaj ihbarında bulunan Ü.A.'nın şikayeti üzerine harekete geçti. Soruşturma başlatan ekipler, 'fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçlarından hakkında daha öncede işlem yapıldığı belirlenen Talip K.'yi dün Gaziantep'te gözaltına aldı. Şüpheli Samsun'a getirildi. Gaziantep'te yaşadıkları belirlenen C.C. ve kadın arkadaşı M.A.'ya 'cebir ve şiddet uygulayarak fuhuş yaptırdığı' öne sürülen Talip K., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Şephilenin adliyeye getirilişi



-Emniyetten detay



-Adliyeden detay



Haber-Kamera: Tayfur KARA/ SAMSUN,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



====================================



Hurda tüpten sızan gazdan 5 kişi zehirlendi







ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde hurda deposundaki mutfak tüpünden sızan gazdan 5 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.



Olay, akşam saatlerinde Bayraktar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet D.'ye ait hurda deposunda iddiaya göre, mutfak tüpünden gaz sızıntısı oldu. Depoda bulunan 5 işçi sızan gazdan zehirlendi. İşçiler mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayınca durumu yetkililere bildirildi. Olay yerine gelen AFAD ve İtfaiye ekipleri çevre güvenliğini alarak çevredeki işyerlerini boşalttı. Sağlık görevlileri gazdan etkilenen Emre Dağ (15), Mustafa Dağ(30), Abdulvahap Ara (18), Bedir Yayla(50) ve Hasari Sağlık (48)'ı Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan 5 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Polisin önlem alması



AFAD ekiplerinin çalışması



İtfaiyeninngelmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Haci BOZKURT/ ADIYAMAN,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=========================



Özhaseki: İnançlarımızı özgürce yaşama noktasında 15 yılda bir yere geldik (2)



MHP'Lİ DURMAZ'LA GÖRÜŞTÜ



AK Partili Özhaseki, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile AK Parti Ankara Seçim Koordinasyon Merkezi'nde (SKM) bir araya geldi. Özhaseki, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin SKM'yi ziyaret edeceğini, MHP'li Durmaz'la bu nedenle bir araya geldiğini ifade etti.



'DEĞİŞİMİ ANLAYABİLİRSEK DURUMUMUZ İYİLEŞİR'



Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında daha sonra Siteler'de Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası'nı ziyaret etti. Siteler'in eski değerini kaybettiğine dikkat çeken Özhaseki, "Başka alanlar açıldı, başka piyasalar çıktı, başka fabrikasyonlar öne çıktı. Birçok etken hepimizin işinin geri gitmesine sebep oldu, bunların farkındayız. Yıllarca kamu yöneticiliği olan bir kardeşiniz olarak şöyle görüyorum; dünyada hızlı bir değişim yaşanıyor, hem çok hızlı hem de çok boyutlu. Değişimi doğru anlayabilirsek durumumuz iyileşir ama anlayamazsak, zamanında yakalayamazsak hepimizin durumu kötüleşir. Siyaset kurumu da mesleklerimiz de ortam da böyle. Bunu anlamamız lazım" dedi.



'İMALATHANELERİ DIŞARI TAŞIMAMIZ LAZIM'



Siteler'in konumunun çok değerli olduğunu belirten Özhaseki, "Burada artık küçük imalathanelerden ziyade tamamının yeni çehreye ihtiyacı var. İmalathaneleri başka yere götürmeliyiz. Daha büyük mekanlar, daha modern ortamlar oluşturmalıyız. Orada artık yeni dizaynlar peşinde koşmalıyız. O büyük mekanlarda daha güzel makinelerle doğru bir imalata geçmeliyiz. 50 metrede üretilecek ürünle 500 metrelik yerde üretilecek ürünler yüzde yüz farklı olur. İmalathaneleri dışarı taşımamız lazım. Arsa bulunacak, yapı yapılacak kolay değil bu, ancak devletin bu konuda kendine has teşvikleri var. Arsa konusunda özellikle küçük sanayi diye geçen yerlerde devlet neredeyse bedavaya yakın arsa veriyor. Biz hazine arsası tespit edip planlama yapacağız, kaç arkadaşımız üretim yapıyorsa müracaatını alıp üye göstereceğiz. Sonra TOKİ ile anlaşacağız, vadeli olarak dükkanlarımız yaptıracağız vadeye bölünmüş olarak devlete yaptırdığımız işyerlerini zaman içinde çalışıp kazanarak borcunu öderiz" diye konuştu.



'BELEDİYEYE DÜŞEN BURADA ALTYAPIYI YAPMAK'



Siteler'de 2 bin 200 binanın olduğunu kaydeden AK Partili Özhaseki, "Bu 2 bin 200 showroom demek. En fazla sanayiye gitse adam 10-20 dükkan görür. 2 bin 200 ayrı çeşit sunan envai çeşit ürünü sergileyen bir ortam. Belediyeye düşen burada altyapıyı yapmak, yeniden çevre düzenlemesini yapmak, otopark yerleri hazırlamak. Gece belli saate kadar da burası açık olacak" şeklinde konuştu.



'VAR OLAN HATTI KULLANALIM'



Raylı sistem ağının da Siteler'e uzanması gerektiğini ifade eden Özhaseki, "Belediye ile Ulaştırma Bakanlığı arasındaki ihtilafta Kızılay'dan ayrı bir hat çizildiği için Ulaştırma Bakanlığı soğuk bakmış. Kızılay'dan gelen hattın Dışkapı'dan dönüşte kurpu verildiğinde 3-4 kilometrede Siteler'e ulaşılabiliyor. Bu hat üzerinden çalışılıyor. Yeni bir hattın yapılması masraflı olduğu için var olan hattı kullanalım" dedi.



'EĞER GÖZ DİKEN VARSA ONUN GÖZÜNÜ OYACAKSIN'



AK Partili Özhaseki, Altındağ Karapürçek'te düzenlenen toplantıda vatandaşlarla bir araya geldi. Buradaki konuşmasında belediye başkanlarının 'el emin' sıfatına sahip olması gerektiğini vurgulayan Özhaseki, şöyle konuştu:



"Niye? Peygamberimizin birinci sıfatı 'el emin'dir onun için. Sizin hepinizin rızıklarınızdan keserek ödediğiniz vergilerinizden oluşan bir bütçe var. Bu bütçeyi belediye başkanları kendi canından, malından, namusundan aziz bilecek. Birinci kural bu. Eğer göz diken varsa onun gözünü oyacaksın, onunla kavga edeceksin. Belediye başkanı vatandaşla kavga etmez, Sadece belediyenin, kamunun malını çalmak isteyenlerle kavga eder. Tek kavgası o hırsızlarla olur. O kavga da zaten Allah'ın, kanunun emridir belediye başkanı bunu sizin adınıza yapmak zorundadır. Onun dışında herkesle iyi geçinir, kapısı açık olur."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Ziyaretten görüntü



-Mehmet Özhaseki'nin açıklaması



-Detay



Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN-Özgür ALTIN/ ANKARA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=====================================



AK Partili Muş: Görünürde CHP - İYİ Parti, arkada planda HDP







AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, HDP'nin 3 büyükşehirde aday çıkarmayacağını açıklamasıyla ilgili, "Bu bilinçli bir hareket. Görünürde CHP- İYİ Parti, arka planda HDP ile otel lobilerinde görüşerek ilmek ilmek işi bu noktaya getirdiler" dedi.



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, HDP'nin bazı büyükşehirlerde aday çıkarmama kararını değerlendirdi. Muş, HDP'nin şu ana kadar İstanbul, İzmir ve Adana'da aday çıkarmayacağını açıkladığını, 7 büyükşehirde aday göstermeyeceklerine dair haberler olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:



"Bu sıradan bir hadise değil. Bu ortak mutabakatın neticesinde atılan adımdır. Eğer İzmir'de ortak bir isim belirliyorsanız, karşı taraf da sizden bir fedakarlık bekleyecek. HDP de onlara bir fedakarlık yapıyor ve 'Aday göstermiyorum' diyor. Burada seçmeni aynı isim üzerinde konsolide etme gibi bir çaba içinde; ama millet siyaset mühendisliğine asla müsaade etmedi. Şeffaf olmayan, gizli kapılar ardındaki mühendisliğe müsaade etmediği gibi buna da müsaade etmeyecek. Görünürde CHP- İYİ Parti, arka planda HDP ile otel lobilerinde görüşerek ilmek ilmek işi bu noktaya getirdiler. Görünürde CHP, İYİ Parti var. Ama arkada resmi olarak gösteremedikleri, fiili olarak işin içinde olan HDP var. İYİ Parti burada kendisine bir alan açmak istiyor. AK Parti karşıtlığı üzerinden beraber hareket etme güdüsü ve duygusuyla 3 parti yönetimi bir araya gelmiştir. 81 milyon bunları gayet iyi gözlemlemekte ve gereken cevabı da verecektir."



'HAKLI BİR TEPKİ'



CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ile ilgili tartışmaları da değerlendiren Muş, "Bu ismin ortaya koyduğu siyasal görüş nedeniyle bir tepki var. Bir de babası Nurettin Soyer'in 1980 darbesinden sonra Ülkücü camiaya yönelik tutumu da söz konusu. Bundan dolayı tepki söz konusu, haklı bir tepki olduğunu görüyorum" dedi.



'BABASININ İZİNDEN GİDEN BİR OĞUL'



Tunç Soyer'in babasının, 12 Eylül darbesinden sonra Ülkücü Hareketi 'silahlı örgüt' olarak nitelendirip, Alparslan Türkeş'i 'silahlı bir örgütün lideri' olarak göstererek idamını istediğini söyleyen Muş, "Bu oğul, babasının izinden giden bir oğul. Şimdiye kadarki siyasal duruşu babasını aratmayacak nitelikte. Elinde imkan olsa, güç olsa babasını aratmayacak gelişmeleri ve olaylara imza atabilecek birisi. Bunu nereden söylüyorum? Sur Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösteren bir kişidir bu. Dert, Suriye'de yaşanan gelişmelerin benzerini Türkiye'nin içinde oluşturmaktı aslında. Devlet, teröristelere operasyon yapıyor; fakat Tunç Soyer buna tepki gösteriyor. Dolayısıyla bu ismin, milliyetçi muhafazakar isimlere bir tavrı olduğu açık. Bu açıdan ortaya konan tepkiler haklıdır. Bu bir büyük resmin küçük küçük parçalarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir tablodur" diye konuştu.



'HDP- CHP- İYİ PARTİ TARAFINDAN ORTAK BELİRLENMİŞ İSİM'



Tunç Soyer'in adaylığı için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in onayının alındığını savunan Muş, "Bu üçlü bir koalisyon değildir de nasıl bir tanımlama getireceğiz? Bu isim HDP- CHP- İYİ Parti tarafından ortak olarak belirlenmiş bir isimdir, sıradan bir isim değildir. İzmir gibi bir yerde CHP'den onlarca aday olmasına rağmen bula bula bu isim mi bulundu? CHP, bu isimde diretmekle hangi mecralara mesaj vermek istiyor?" dedi.



'BAL GİBİ DE YAN YANALAR'



Tunç Soyer'in babasının yaptıklarından gurur duyduğu yönündeki sözleri olduğunu ifade eden Mehmet Muş, şöyle konuştu:



"Ülkücü camiaya karşı bu tutumları sergileyen bir babanın oğlu. Milletimiz bu gelişmeleri mutlaka değerlendirecektir. Bu adım adım taşları döşenmiş bir ittifaktır. Canan Kaftancıoğlu göreve geldiği zamandan itibaren bu çalışma yavaş yavaş bu noktalara getirildi. Kaftancıoğlu, 'Devlet seri katildir' diyor. HDP de PKK da aynısını söylüyor. İkisinin arasında bir fark yok. Bilinçli bir isim getirildi İstanbul İl Başkanlığına. Ardından Tunç Soyer ismi. Peki Kadıköy İlçe Belediye Başkanlığı Adaylığına getirilen isim kim? Şerdil Dara diye bir isim getirildi. Bunun açıklamaları nedir? 'Diren Lice' diye mesaj paylaşabiliyor, Lice'de karakol yapımıyla ilgili. Bu isimlerin konulması sıradan bir şey mi? Bunlar adım adım motif gibi işlenmiş ve olduğumuz noktaya gelindi. Bu açık açık CHP- HDP- İYİ Parti ittifakıdır. Sayın Akşener istediği kadar 'Biz HDP ile yan yana gelmiyoruz' desin. Bal gibi de yan yanalar. Tunç Soyer ismi bu üç partinin ortak mutabakatıyla belirlenmiş bir isimdir."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Mehmet Muş ile röp.



Haber-Kamera: Besti KARALAR-Nursima ÖZONUR/ANKARA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



========================================



Suriyeli Yasin, parkta bulduğu çantayı polise teslim etti



ADIYAMAN'da Suriye uyruklu Yasin Erbaş (33), parkta bulduğu içinde kredi kartı ve bir miktar olan çantayı polise teslim etti.



Olay, akşam saatlerinde Yenipınar Mahallesi'ndeki Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. Parkta gezintiye çıkan Suriye uyruklu Yasin Erbaş, bank üzerinde kadın çantası buldu. Türkçe bilmediği için çantanın sahibini bulamayan Erbaş, çantayı Adıyaman Göç İdaresi'ne götürdü. Erbaş, Göç İdaresi çalışanlarının haber verdiği polise tercüman aracılığı ile durumu anlatarak çantayı teslim etti. Çantanın içerisinde Mizgin S.'ye ait kimlik, kredi kartı ve bir miktar para olduğu öğrenildi.



Erbaş'a teşekkür eden polis ekipleri çantayı polis karakoluna götürerek sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------------------------



-Göç idaresinden genel görüntü



-Polis ekiplerinde görüntü



-Çantayı bulan Suriyeliden görüntü



-Suriyeli gencin çantayı polise teslim etmesi



-Polis ekiplerinin çantayı teslim alması



-Polis ekiplerinin çantanın içerisindeki malzemelere bakması



-Çantanın içerisinden çıkan para ve malzemelerden görüntü



Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=====================================



Bulgaristan'daki, Pargalı İbrahim Paşa Cami restore ediliyor



BULGARİSTAN hükümeti soydaşların yoğun olarak yaşadığı Razgrad kentinde bulunan ve 40 yıldır restorasyon bekleyen Osmanlı'nın Balkanlarda ayakta kalan eserlerinden olan Pargalı İbrahim Paşa Camisi'nin restore edilmesi için 1 milyon euro'luk kaynak sağladı.



Bulgaristan Hükümeti Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla, Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı 'Pargalı İbrahim Paşa' hayratına 1616 yılında Razgrad kentinde yaptırdığı ve Osmanlı'nın Balkanlardaki ayakta kalan en büyük eserleri arasında yer alan Pargalı İbrahim Paşa Camii'nin restorasyonu için karar aldı. Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Murat, tarafından yapılan ve UNESCO katalogunda yer alan Pargalı İbrahim Paşa Camii'nin yaklaşık 40 yıl aranın ardından, restore edilip en kısa sürede müze olarak açılması hedefleniyor.



İstanbul Balat'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın talimatıyla tadilatı yapılarak ibadete açılan Demir Kilise'nin (Sveti Stefan) ardından Bulgaristan Hükümeti'nin Pargalı İbrahim Paşa Camii için onarım kararı aldığı belirtildi.



Bulgaristan'ın tek Türk asıllı valisi Razgrad Valisi Gyunay Hyusmen, caminin tamiratı ve restorasyonu için Stroykomers adlı Bulgar şirketiyle sözleşme imzaladı. Vali Hyusmen, imzaladığı sözleşmeyle caminin bakımı ve yenilenmesi için Bulgar hükümetinden 1 milyon euro'luk bir finansman sağladığı açıklandı. Caminin onarımının Bulgaristan Başbakan Boyko Borisov'un iyi niyeti ve iradesi sayesinde mümkün olduğunu belirten Hyusmen, göreve başladığı günden beri Razgrad'ın bu camisini kurtarmayı vicdani görev bildiğini söyledi.



Vali Gyunay Hyusmen, kentteki Ahmet Bey Camiinin cemaate yeterli olduğunu belirterek, "Kültürel ve tarihi miras olan ve bütün bölgemizin gurur kaynağı olan bu eserimizi herkese açık bırakmak istiyoruz. Bu mekan, Müslüman, Hıristiyan, Avrupa'nın ve ülkenin dünyanın dört bir yanından gelecek turistlerin ziyaret edeceği müze olarak da kalmalı. Müslüman cemaat olduğunda ve ibadet edilecek yer olmadığında kurulur" dedi. Vali Hyusmen, harabe halinde bulunan camiye 2011 yılında taşınmaz kültürel anıt statüsü verildiğini belirterek, "Eğer devletler arasında veya Başbakanlık nezdinde bir anlaşma sağlanırsa, caminin restorasyonunda Türkiye'den de Osmanlı mimarisi uzmanları katılabilir" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Razgrad'daki camiden detaylar



Cami içi ve dışı



Detaylar



Haber-Kamera: Sevda DÜKKANCI/ RAZGRAD(Bulgaristan),



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



============================



Otomobilin çarptığı kedi, başka bir otomobilin motoruna sıkıştı



ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan kedi, park halindeki başka bir otomobilin motor kısmına sıkıştı. İtfaiye ekipleri, ayağı kırılan kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.



Olay, akşam saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı kedi, can havliyle koşarak park halindeki başka otomobilin motor kısmana girdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla kurtardı. Ayağının kırıldığı belirlenen kedi tedavi için Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne teslim edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Olay yerinden genel ve detay görüntü



-İtfaiye ekiplerinden görüntü



-İtfaiye ekiplerinin aracı kontrol etmesi



-Araç sahibinin gelmesi



-Aracın motor kısmına sıkışan kedinin kurtarılması



-Kedinin kaçış anı



-İtfaiye ekiplerinin kediyi yakalaması



-İtfaiye ekiplerinin yaralı kediyi veterinere teslim etmesi



-Olayı gören bayanla röportaj



Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=====================================



Sobadan sızan gazdan ölen genç kadının organları, 3 kişiye umut oldu



KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Aynur Kalay'ın (25) bağışlanan organları, 3 kişiye umut oldu.



Köprübaşı Mahallesi'nde, geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda kendisinden haber alamayan yakınları, Aynur Kalay'ı, evde hareketsiz yatarken bulundu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen genç kadın, kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Kalay'ın gece saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti.



ORGANLARI 3 KİŞİYE NAKLEDİLDİ



Doktorların 'Organlarını bağışlar mısınız?' teklifini genç kadının eşi ve ailesinin kabul etmesi üzerine Aynur Kalay hemen ameliyata alındı.



Ameliyatla alınan kadının karaciğeri ve bir böbreği Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne, diğer böbreği ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gönderilerek organ bekleyen 3 kişiye nakledildi.



Aynur Kalay'ın cenazesi ise otopsinin ardından teslim edildiği ailesi tarafından gözyaşları arasında Gariplik Mezarlığı'nda toprağa verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Hastane binası



Hastane tabelası



Organların taşınması



Ambulansa konulması



Ambulansın gidişi



Tabutun cenaze aracına konulması



Cenaze aracının gidişi



Morg önü



Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



======================



Babasının öldürdüğü Diğdem Uslu, toprağa verildi







EDİRNE'nin Keşan ilçesinde döner ustası babası Hasan Uslu'nun (55) boğarak öldürdükten sonra cesedini bıçakla parçalara ayırıp ormanlık alana gömdüğü Diğdem Uslu'nun (32) cenazesi, olaydan 47 gün sonra memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.



Baba kurbanı olan oryantal Diğdem Uslu'nun cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından kız kardeşi Özlem Uslu'ya teslim edilerek, memleketi Eskişehir'e götürüldü. Diğdem Uslu'nun cenazesi, bugün Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi. Kız kardeşi Özlem Uslu'nun taziyeleri kabul ettiği cenazeye, Diğdem Uslu'nun akrabaları ve arkadaşları katıldı.







Haber: Ünsal YÜCEL/ KEŞAN(Edirne),



===================================

