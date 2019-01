Dha Yurt Bülteni -17

İzmir'de, heyelan nedeniyle bir ev tahliye edildiİZMİR'in Karabağlar ilçesindeki bir yamaçta, aşırı yağmur nedeniyle küçük çaplı heyelan meydana geldi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki bir yamaçta, aşırı yağmur nedeniyle küçük çaplı heyelan meydana geldi. Yamacın kıyısında bulunan 2 katlı bir evde yaşayanlar tahliye edildi.



Bugün saat 17.00 sıralarında, Peker Mahallesi 5077 sokakta, 4 kişilik Gökçe ailesinin yaşadığı evin bulunduğu yamaçta, aşırı yağmur nedeniyle küçük çaplı heyelan meydana geldi. Ailenin başvurusu üzerine Karabağlar Belediyesi ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Ardından, zabıta ekiplerince aileden tedbir amaçlı evi boşaltmaları istendi. Bunun üzerine aile, evin önüne çağırdıkları bir kamyonete eşyalarını yükleyerek, bir başka eve taşındı. 4 kişilik aileden baba Ercan Gökçe, evin sahibi olduklarını, ancak bu olay üzerine başka bir ev kiralayıp, oraya taşınacaklarını söyledi. Ev kiralayana kadar da bir yakınlarının yanında kalacaklarını belirtti.



Kahramanmaraş'ta heyelan nedeniyle 3 ev boşaltılıyor



KAHRAMANMARAŞ'ta kent merkezinde aşırı yağıştan oluşan heyelan nedeniyle belediye ekipleri, riskli konumda olan 3 evin boşaltılmasına karar verdi.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Şekerdere Caddesi'nde yol kenarında daha önce meydana gelen küçük çaplı heyelanlar nedeniyle önlem almak amacıyla duvar inşasına başladı. İnşa devam ederken akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle aynı bölgede tekrar heyelan meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, Fen İşleri Daire Başkanı Onur Erdi de olay yerine giderek incelemelerde bulundu.



İnceleme sırasında bazı mahalle sakinleri evlerinde kayma riski olduğunu söyledi. Yapılan tetkiklerde sokaktaki 3 evin risk altında olduğu belirlenerek boşaltılmasına karar verildi. Onur Erdi, bölgede 6 aydır heyelanlar yaşandığını belirterek, "Heyelanlar nedeniyle istinat duvarı yapma kararı aldık. Bunun gerçekleştirmek için çalışma yapıyoruz ama 6 aydır devam eden akmalar ve yoğun yağışlar sebebiyle zemin sularının artışıyla birlikte akmalar devam ettiği için vatandaşları 3-4 gün başka yerde misafir edeceğiz. İstinat duvarı çalışmamızdan sonra kaya örgülü duvar yaparak vatandaşların güvenliğini sağlayacağız inşallah" diye konuştu.



Akşener: Ekonominin bu hale geldiği Türkiye'de bu seçim önemli (4)



'80 BİN SURİYELİNİN OYU İKTİDAR PARTİSİNE GİDECEKTİR'



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Bilecik İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını cevaplayan Akşener, şöyle konuştu:



"Bu iktidar, Suriye'nin bu hale dönmesinde pay sahibi olmamalıydı. Kimine göre 5 milyon, kimine göre 3,5 millyon, kimine göre 4,5 milyon Suriyeli var. Ortalama 4 milyon kabul edersek, 4 milyon Suriyeli insanı yurdundan eden o operasyonun bir tarafı olmamalıydı. Yerinden yurdundan edilen insanlar sınır ülke olduğu için buraya geldiler. Bu iktidarın kafası ile bu insanların gönderilmesi mümkün değil. 35 milyar dolar para harcandı ve harcanmaya devam ediyor. Bizim esnafımız vergi verirken, özellikle güney illerimizde Suriyeli insanların açtığı işletmeler vergisiz kazanç içerisinde. Müthiş bir farklılık var. Bunun yanında inanılmaz bir demografik değişme var. 80 bin Suriyeli insanın oyları tabii ki iktidar partisine gidecektir. Bu 80 bin insanın yoğun olarak bulunduğu her yerde sistemi değiştirecek bir sonuç getirecektir."



"Bu insanlar getirildi, paralar harcandı fakat bu insanların Türkiye'ye dert olmayacak hale getirilmesinde en ufak bir adım atılmadı" diye sözlerini sürdüren Akşener, şunları kaydetti:



"0- 10 yaş grubunda çocuklar geldi. 5 sene sonra biri 15 yaşında, birisi 5 yaşında. Üzerinden 10 sene geçtiğinde biri 20 yaşında biri 10 yaşında olacak. Bu süre bittiğinde okul yok, Türkçe yok, iş güç imkanı yok. Sayıları da çok yüksek. Yarının en büyük konularının dışında en büyük kriminal vakası burada olacak. Bunlarla ilgili en küçük bir tedbir alınmadı. İYİ Parti olarak bizim söylediğimiz şey şu; Suriye ile ilgili ilişkiler düzeltilmeli. Suriye'nin iç sisteminin düzelmesine katkıda bulunulmalı. Bu insanların oraya gidip ceza görmelerinin de önüne geçerek, bu insanların ülkelerine dönmesinin yolunun açılması lazım. Bunu söylediğimiz zaman ırkçılık yaptığım, göçmenlere karşı kötü davrandığım şeklinde eleştirildim. Bu böyle bir şey değil. Entegrasyona dair hiçbir şey yok. Saldım çayıra mevlam kayıra olan bir durum. Suriyeli çocuklarla ilgili inanılmaz sorunlar var. Fuhuş 11 yaşa düştü. İktidar partilerinin bu konuda bize kulak vermelerinde fayda var."



Temelli: Belediyeleri kayyumlardan geri alacağız



Ferit DEMİR/TUNCELİ, - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Tunceli'de PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulunulan partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kayyum atanan belediyeleri 31 Mart gecesi geri alacaklarını söyledi.



HDP, 31 Mart yerel seçimlerinde Tunceli il merkezi ile 7 ilçe ve 1 beldede seçime girecek adaylarını toplantıyla tanıttı. Bir düğün salonunda düzenlenen tanıtım toplantısına HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP Eş Genel Başkan Yardımcıları Alican Önlü ve Murat Çepni, HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan ve belediye başkan adayları katıldı. Tanıtım toplantısının başında ölen PKK'lı teröristler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Toplantıda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Tunceli'de birçok siyasi parti ile 'Devrimci Güç Birliği' adı altında oluşturulan ittifakla seçime gideceklerini ve belediyeleri kayyumlardan geri alacaklarını söyledi. 'Devrimci Güç Birliği' ittifakında HDP, EMEP, ESP, Partizan, DBP ve TİP'in yer aldığını belirten Temelli, "Kula minnet eylemem, diyenlerin diyarında, diz kırmam, boyun eğmem, diyenlerin diyarında yan yana geldik. Omuz omuza verdik, Dersim Devrimci Güç Birliği'ni oluşturduk. İşte bu güç birliği, dayanışma ile bu kayyımların hepsini Dersim'den süpürüp atacağız. Ali'nin dediği gibi, 'Bin kere mazlum olurum, bir kere zalim olmam.' Asla zalim olmayacağız. Asla zalimle yan yana gelmeyeceğiz. Mazlumların, mağdurların, emekçilerin, sömürülenlerin, doğası talan edilenlerin yoldaşıyız. Yan yana geleceğiz, omuz omuza vereceğiz. İşte böyle yola çıktık. 1970'lerde bir sevdayla mücadele edenlerin mirasına sahip çıkarak yola çıktık. Bir fikriyatımız, bir sevdamız vardı; yan yana geldik, omuz omuza verdik, kimsenin olmaz dediğini olur eyledik" dedi.



Konuşmasında İmralı'daki terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a selam gönderen Sezai Temelli, şöyle devam etti:



"Halkların Demokratik Kongresi'ni kurduk, HDP'yi kurduk ama hiçbir zaman tabularımız olmadı, kapılarımızı kapatmadık. Dedik ki 'Hep birlikte siyaset yapacağız, siyaseti toplumsallaştıracağız, toplumu siyasallaştıracağız.' Haklarımızı elde edene kadar üreten bizsek, yöneten biz olacağız. 'Söz, yetki, karar ve halk iktidara' dedik. Bu anlamıyla 70'lerden bugüne bu fikriyatı ördük ördük ve büyük bir paradigma ile buluşturduk. 'Demokratik ulus, çoğulcu, laik ve demokratik cumhuriyet' dedik. İşte bu fikriyatı ören, geçmişten bugüne taşıyan, bu paradigmayı var edene buradan bin selam olsun. İmralı'ya, Sayın Öcalan'a bin olsun. Bizi buluşturan bu fikriyattır, bize düşen bunu iktidara taşımaktadır."



BÜYÜKŞEHİRLERDE ADAY ÇIKARMAMA KARARI



Konuşmasının ardından belediye başkan adaylarını tanıtan Temelli, daha sonra gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Temelli, HDP'nin aday çıkarmayacağını açıkladığı İstanbul, İzmir ve Adana'da kimi destekleyecekleri yönündeki sorusuna şöyle yanıt verdi:



"Bu konu çok tartışılmaya başlandı. Sanki biz herhangi bir parti ile pazarlık yapıp, buna bağlı olarak aday çıkarmayacağımız gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bizim böyle bir pazarlık meselemiz yok. Pazarlık yapmadık, yapmayacağız da. Daha önceki seçimlerde de çok net dile getirmiştik. İttifakı yapacak olan sokaktır, halktır, emekçilerdir, kadınlardır. Bizim aday çıkarmadığımız kentlerde özellikle demokrasi güçleri, emek güçleri, sivil toplum örgütleri ve sendikaların bu konuda bizden yoğun talepleri oldular. Çünkü AKP- MHP bloğunu geriletmek gibi bir hedef önümüze koymuştuk. Bu hedefin çok önemli olduğunu ve bu hedef konusunda emek ve demokrasi güçlerinin birlikte hareket edebileceğimiz zeminleri yaratma konusunda bizi cesaretlendirdiler. Bizim de stratejimiz çok uyumludur. Dolayısıyla biz aday çıkarmadık. Ama bu da herhangi bir partiyle ittifak yaptık anlamına ya da pazarlık yaptık anlamına gelmez. Bugün iktidar seçimleri kaybetme telaşıyla, kaygıyla sürekli olarak HDP'yi kötülemekte. Neredeyse muhtar muhtar pazarlık yapan bir zihniyetin bu türden demokrasi güçlerinin cesaretli adımlarını anlaması zaten mümkün değil. Telaşla bizi suçlamaya devam ediyorlar."



Temelli, aday çıkarmadıkları yerlerde AK Parti- MHP ittifakının adaylarına rakip ve güçlü gördükleri adayı destekleyeceklerini ifade ederek, şunları dedi:



"Eğer iktidar güçlerinin karşısında bir ortaklaşma olacaksa, o gerçekten iktidarın karşısında bir güç olma iradesini ortaya koymalı. Bu iradeyi ortaya koyan adaylar üzerinde bir ortaklaşma olacaktır. Daha önce de belirttim; 24 Haziran seçimlerinden sonra seçimler ikinci tura kalsaydı halkın bu yönde hareketleneceği, belli reflekslerin ortaya koyacağı zeminler olacaktı. Şimdi her yereli kendi başına bir referandum olarak değerlendirme olanağı vardır. Buna olanak sağlayacak, emek, demokrasinden yana, kadından yana, doğadan yana iradeyi ortaya koyacak adaylar varsa tabii ki halk onu özgür iradesiyle destekleyecektir. Biz bu yolu açıyoruz, bunun önünü açıyoruz. Bu olanağın olduğu yerlerde AK Parti- MHP bloğuna karşı halk iradesini belli kaygılardan, yargılardan kurtararak net bir şekilde ortaya koyabilsin diye biz cesaretle adım atıyoruz. Bu sorumluluğu omuzlarımıza alıyoruz."



BULDAN'DA 5 AYAKLI KUZU DÜNYAYA GELDİ







DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde küçükbaş hayvan üreticisi Ümit Uysal'a ait koyun, 5 ayaklı bir kuzu dünyaya getirdi. Uysal, kuzusunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, daha önce böyle bir duruma rastlamadığını söyledi.



Buldan'ın kırsal Kadıköy Mahallesi'nde Ümit Uysal'a ait koyun, 5 ayaklı bir kuzu doğurdu. Ağıla girdiğinde doğum yapan koyunun 5 ayaklı kuzusunu görünce şaşkınlık yaşayan Uysal, durumu bir veterinere bildirdi. Veteriner hekimin muayene ettiği kuzunun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.



35 yıldır küçükbaş hayvan besiciliği yaptığını belirten Uysal, "Hayvancılık bizde baba mesleğidir. Daha önce yüzlerce koyunum doğum yaptı. Ancak böyle bir duruma daha önce hiç rastlamadım. Koyunum 5 ayaklı bir kuzu doğurdu. Sağlık durumu iyi. Kuzumuz, mahallelimizin de ilgisini çekti. Komşularım gelip fotoğraflarını çekmek istiyor" diye konuştu.



Veteriner Hekim Hasan Kılıç, yaşanan doğumun nadir görüldüğünü belirterek, "Bu tür doğumlarda canlılar sağlık sorunları yaşanabiliyor. Kuzunun aralıklarla sağlık durumunun kontrol edilmesi gerekir" dedi.



