Dha Yurt Bülteni -17

Bakan Pakdemirli'den, hortumun verdiği zararla ilgili açıklama: 30 milyon lira tazminat ödendi (1)Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'daki hortumun verdiği zararla ilgili üreticilere 30 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli'den, hortumun verdiği zararla ilgili açıklama: 30 milyon lira tazminat ödendi (1)



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'daki hortumun verdiği zararla ilgili üreticilere 30 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Bakan Pakdemirli, "Antalya'daki hortumun verdiği zararla ilgili rakamları vermek istiyorum. 24-31 Ocak 2019 tarihlerinde 2 bin 845 adet sera sigortası, bin 343 adet açık alan bitkisel ürün sigortası hasar ihbarı yapıldı. Antalya genelindeki hasar ihbar sayısı ise 4 bin 188 adet. Sera sigortası hasar tespit işlemlerine 24 Ocak'ta başladık. Önceliği en yüksek hasarlı seralara verdik. 31 Ocak'ta bin 380 hasar dosyasını sonuçlandırarak, Tarsim'den 30 milyon lira tazminat ödemesini yaptık" dedi.



Görüntü Dökümü



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-Bakan Pakdemirli'nin konuşması



Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,



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Erzurum'da yoğun kar yağışı etkili oldu



ERZURUM'da bugün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kent merkezini uzun zamandan sonra beyaza bürüdü.



Bugün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle karayolu ulaşımında güçlükler yaşanırken, sokakta yürüyenler ise kardan adama dönüştü. Zaman zaman şiddetini artıran kar yağışı nederiyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düşerken, yolların da buzlanmasıyla hasarlı trafik kazaları yaşandı. İhbarlar üzerine kazalara müdahale eden ekipler, sürücüleri öncelikle can güvenliklerini almaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri ise karayolunda ulaşımın sağlanması için tuzlama çalışması yaptı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Şehir merkezinden detay



-Kar yağışı altında resim çekilen vatandaşlar



-Cadde ve sokaklarda belediye görevlilerin kar temizliği



-Otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar



-Kar topu oynayan vatandaşlar



Haber-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,



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Darp ederek yaşlı adamı öldüren zanlı adliyeye çıkartıldı



Yalova'nın Çınarcık İlçesi'nde 26 Ocak'ta evinde ölü bulunan yaşlı adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yalova Emniyet Müdürlüğü yaptığı teknik takip ve kriminal inceleme sonucu katil zanlısını aynı ilçede yakaladı.



Edinilen bilgiye göre Çınarcık İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 26 Ocak tarihinde sabah evinde ölü bulunan 79 yaşındaki Ender Acıköylü'nün darp edilerek cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Yalova Emniyeti Asayiş Şubesi ve Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü, ölümün şüpheli bulunması üzerine olayın aydınlatılabilmesi için 4 gün boyunca ilçede 80 kişinin bilgisine başvurdu. İlçe genelinde de tüm MOBESE kameraları incelendi. Yürütülen çalışmalar sonucu yaşlı adamın evinde öldürüldüğü, kişinin öldürülmesi olayının faili olarak tespit edilen K.A.S.Ö. (55) isimli şüpheli yapılan takip sonucu 31 Ocak tarihinde Çınarcık ilçesinde ekiplerce yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, Emniyet Müdürlüğü'nde elde edilen deliller ışığında yapılan sorgulamasında cinayeti itiraf etti. Zanlı, "Kasten Adam Öldürme Suçuöndan hakkında yapılan adli işlemlerin ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.



Görüntü Bilgisi



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-Zanlının adliyeye çıkartılması



-Adliye detayı



Haber: Süheyla GÖZDERELİLER - Kamera : İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, DHA



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Otomobil 50 metreden dereye uçtu: 3 yaralı



KARTEPE(Kocaeli)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yaklaşık 50 metreden dereye uçması sonucu 3 kişi yaralandı.



Kaza öğleden sonra, Kartepe Ahmediye Mahallesi yolunda meydana geldi. Aslan Demir yönetimindeki 34 AGF 519 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metreden dereye uçtu. Kazada sürücü Aslan Demir,Duygu Doğan ve Ümit Yalçın yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iş makineleriyle olay yerine ulaştıktan müdahalede bulundu. Yaralılar yol kenarında bekletilen ambulanslara taşınarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Dereye düşen araç



-Olay yerinde jandarma ekiplerinin çalışması



-Sürücünün fotoğrafı



HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),



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Camı kırıp markete giren çift, yazar kasayı alarak çıktı (2)



TUTUKLANDILAR



Bursa'nın İnegöl ilçesinde camını kırdıkları marketin yazar kasasını alarak kaçan ve polis tarafından pazarda yakalanan Merve O. ile eşi Şükrettin O., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çiftin iş yerinden aldıkları yazar kasadan 550 lira çıktığı öğrenildi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ BURSA,



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FETÖ'nün gaybubet evindeki eşyaları taşırken yakalandı



KAHRAMANMARAŞ'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarının saklandığı gaybubet evindeki eşyaları kamyonetle taşımak isteyen Sabriye A., polis tarafından yakalandı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yamaçtepe Mahallesi'nde takip ettikleri FETÖ/PDY mensuplarının saklandığı gaybubet evindeki eşyaları kamyonetle taşımak isteyen Sabiye A.'yı, suçüstü yakaladı. Polis yaptığı araştırmada, Sabriye A.'nın örgüt yapılanması içerisinde yer aldığını ve gaybubet evini oluşturduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Sabriya A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Şüphelinin polis otosundan indirilmesi



Hastaneye alınması



Hastaneden çıkarılması



Polis otosuna bindirilmesi



Polis otosunun gidişi



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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