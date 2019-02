Dha Yurt Bülteni -17

ANTALYA'DA ORMANDA LİSELİ KIZA 'İŞKENCE'YE 3 TUTUKLAMAANTALYA'da, tartıştıkları lise öğrencisi S.D. (18) adlı kızı ormanlık alana götürüp darbeden 4'ü kız, 6 kişiden 3'ü tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı.

ANTALYA'da, tartıştıkları lise öğrencisi S.D. (18) adlı kızı ormanlık alana götürüp darbeden 4'ü kız, 6 kişiden 3'ü tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı.



Olay, 31 Ocak Perşembe günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Lise öğrencisi S.D., kız arkadaşı S. ile eve giderken, karşılaştıkları 3 kız arkadaşı, otomobille gezmeyi teklif etti. S.D. ile S., diğer kızların çağırdığı Mehmet adlı arkadaşlarının kullandığı otomobile bindi. Varsak ormanlık alana geldiklerinde S., erkek arkadaşı Yasin Kamay ile ilişkisi olduğu iddiasıyla S.D.'yi darbetti. Bir süre sonra grup yeniden otomobile binerek, Konuksever Mahallesi'nde boşluk alanda Kamay ile buluştu. Gruptakilerden bazıları Yasin Kamay'ın otomobiline binerek, iki araçla yeniden Mazı Dağı mevkisindeki ormanlık alana gitti. Burada Kamay ve yanındakiler S.D.'yi darbetti. Gruptakiler, saçından sürükleyip dakikalarca tekme- tokat dövdükleri genç kızın parasını da gasbetmeye çalıştı. Ardından 6 kişi, S.D.'yi, olayı kimseye anlatmamasını söyleyerek, şikayetçi olması halinde ailesine de zarar vermekle tehdit etti. Saldırganlar dakikalarca süren şiddet anlarını da cep telefonuyla kaydetti.



Görüntülerin basına yansımasının ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kimliklerini belirledikleri 3'ü 18'den küçük, 6 şüpheliyi, dün eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.



Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Yasin Kamay (23), Amina Sufiyeva (18) ile 18 yaşından küçük S.D.K. 'nitelikli yağma' suçundan tutuklandı. M.C.Y. (21) ile yaşları 18'den küçük M.S. ve M.G. ise adli kontrolle serbest kaldı.



OLAY ANLARINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



====================



BALIKESİR ADLİYESİ'NDE GAZ KAÇAĞI; 59 KİŞİ ZEHİRLENDİ (3)



31 KİŞİ, AYAKTA TEDAVİLERİNİN ARDINDAN TABURCU OLDU



Balıkesir Adliyesi'nde, zemin kattaki yangın tüplerinden henüz belirlenemeyen nedenle sızan gazdan zehirlenerek Balıkesir Atatürk Şehir ve Atatürk Devlet hastanelerine kaldırılan 59 kişiden 31'i, ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. 3'ü ağır 28 kişinin ise hastanelerde tedavilerinin devam ettiği belirtildi.



Olayın ardından tahliye edilip inceleme yapılan adliyede, gaz sızıntısıyla ilgili araştırmanın devam ettiği öğrenildi.



Devrim DERİN-BALIKESİR-DHA



=================================================



SALDA GÖLÜ'NE MİLLET BAHÇESİNE CHP'Lİ BAŞKANDAN DESTEK



ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne "Salda Millet Bahçesi yapacağız" açıklaması yankı buldu. Millet bahçesini olumlu bulanların yanında karşı çıkanlar olurken, ilçenin CHP'li Belediye Başkanı Nuri Özbek, "Çok güzel bir yatırım olacağını düşünüyorum. Ben Avrupai bir şekilde olacağını düşünüyorum ve her şekilde destekliyorum" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geçen haftaki Burdur programı kapsamında, Yeşilova ilçesindeki 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü'nde inceleme yaptı. Bakan Kurum'un "Salda Gölü çevresine 300 bin metrekarelik alana 'Salda Millet Bahçesi' yapacağız ve bu da bir ilk olacak" açıklaması ilçede geniş yankı buldu.



'ÇOK GÜZEL BİR YATIRIM OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'



Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Nuri Özbek, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Salda Gölü etrafına millet bahçesi yapılmasını olumlu bulduğunu söyledi. Başkan Özbek, "Öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Yapılacak millet bahçesi Salda Gölü'ne çok şey katacaktır. Projeyi görmeden birçok kişi karşı çıkıyor. Gördüğünüz gibi burada her şey düzensiz. Millet bahçesi ile buralar düzene girecek. Millet bahçesi Yeşilova turizmine çok şey katacaktır. Biz Yeşilova'yı, Salda Gölü'nü tanıttık ama gelen misafirlerimiz için oturma yerleri, yatma yerleri yapamadık, tuvalet yapamadık sit alanı olduğu için. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunu aştı. Çok güzel bir yatırım olacağını düşünüyorum. Göle en çok zarar veren barajlardır" dedi.



'HER ŞEKİLDE DESTEKLİYORUM'



Avrupa'da Salda Gölü benzeri yerleri gidip gördüklerini aktaran Başkan Nuri Özbek, "Yürüyüş yolları, ışıklandırmalar var. Oturma grupları, dinlenme alanları, spor alanları var. Ben Avrupai bir şekilde olacağını düşünüyorum ve her şekilde destekliyorum. Bu projenin yüzde 40'lık alanı bize ait. Bizden proje istediler. Belediyeye ait tapu olan yerleri de projenin içerisine koyduk. Betonlaşma olacağını düşünmüyorum. Millet Bahçesi içerisinde betonlaşma yok. Bazıları 'rant alanı' diyor. Rant alanı olarak düşünmüyorum. Diyelim ki küçük yöresel pazar yeri yaptılar ve bunu vatandaşa kiraya verdiler. Vatandaş da burada ürettiğini satacaktır. Çok yerde bunu gördük" diye konuştu.



'VATANDAŞ ZEVK ALACAK'



Bölgede 5 yıldızlı otel, apartman, gökdelen ya da rezidans yapılmayacağını, gölün doğasını bozmayacak şeyler yapılacağını düşündüğünü vurgulayan Başkan Nuri Özbek, şöyle devam etti:



"İnanıyorum ki Yeşilova halkı da bu şekilde karar verecektir. Ama daha proje gelmeden sanki göl Yeşilova'dan gidiyormuş, göl ortadan kaldırılacakmış gibi imaj yaratılıyor. Yanlış şeyler yapılıyor. Ben yatırım gelmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Projeyi görmeden herkes karşı çıkıyor. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Güneş enerjisinden faydalanarak göl kenarı ışıl ışıl olacak. Gece gündüz göl kenarında oturulabilecek. Vatandaş zevk alacak. Adam İstanbul'dan kalkıp geliyor. Bir saat göl etrafında geziyor. Sonra ne yapacak? Oturacağı, dinleneceği bir yer olmasın mı? Yeşilova'ya katkı sağlamak istiyorsak gelen insanları Yeşilova'da tutmamız gerekiyor."



'DOĞAYA ZARAR VERMEYECEK UFAK ÖNLEMLER ALINABİLİR'



Muğla'dan Salda Gölü'nü görmek için geldiklerini söyleyen vatandaşlardan Saime Kadirhan ise "Çok güzel bir yer. Burası biraz daha güzelleştirilebilir. Çadırlar yerine güzel evler yapılabilir. Yürüyüş yolları güzellik katabilir. Doğaya zarar vermeyecek ufak önlemler alınabilir" dedi.



'MİLLET BAHÇESİ GÖLÜ KİRLETECEKTİR'



Bucak'tan gelen Harun Çetinkaya da millet bahçesi projesi ile ilgili görüşlerini paylaştı ve "Salda Gölü doğa harikası bir yer. Burayı korumayı daha iyi şartları taşımak gerekiyor. Salda Gölü kenarına yapılacak millet bahçesi gölü kirletecektir. Göl kıyısı yerine daha uygun yerlere yapılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.



'MİLLET BAHÇESİ ÇOK GÜZEL OLUR'



Almanya'dan geldiğini söyleyen Burhan Budancir, "Salda Gölü etrafına bakıldığında buraya güzel bir yatırım yapılırsa çok güzel şeyler olur. Alt yapı tamamlanırsa, güzel bir millet bahçesi yapılırsa çok güzel olur" dedi.



'İŞLETMESİ KÖYE VERİLMELİ'



Salda köyü sakinlerinden Ekrem Yeler de yapılacak millet bahçesini olumlu bulduklarını ancak işletmesinin köylerine verilmesi gerektiğini söyledi.



Görüntü Dökümü



--------------



Gölden detay



Nuri Özbek'le röportaj



Vatandaşlarla röportaj



Gölden detay



Millet Bahçesi yapılacak alandan detay



Vatandaşla röportaj



Gölden detay



Çadırlar



Gölden detay



Salda gölünün havadan görüntü



415 MB/// 06.52ö



HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,



=======================================================



MÜTEAHHİT İNTİHAR ETTİ



ADANA'da bir spor kompleksi inşaatının müteahhitliğini yapan Hasan Ulaş D. (42), muhtarlık binasında tabancayla intihar etti.



Merkez Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi'nde bir spor kompleksinin müteahhitliğini yapan Hasan Ulaş D., iddiaya göre işleri için 3 milyon lira para harcayarak borçlandı. Beklediği alacaklarını alamadığı öğrenilen Ulaş D., çevresindekilere başının ağrıdığını söyleyerek yaptığı inşaatın yanındaki Demetevler Mahalle Muhtarlığı binasının birinci katına çıktı. Ulaş D., bir süre sonra tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyunca muhtarlık binasının üst katına koşan inşaat çalışanları Ulaş D.'yi kanlar içerisinde yerde buldu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Ulaş D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Görüntü Dökümü



---------------------------



Olay yerinden genel görüntüler



Muhtarlık binası önünden ve tabelasından görüntüler



Polislerden ve kalabalıktan görüntü



Ambulansın görüntüsü



Olayı izleyen vatandaşlar



Spor kompleksinin görüntüleri



SÜRE: 01'15" BOYUT: 138 MB



Haber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: ADANA,



================



Ahşap sanayisinin sorunları Bursa'da masaya yatırıldı



Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye'nin ahşap sanayisinin sorunlarını İnegöl'e gelerek inceledi. AK Parti Bursa eski Milletvekili Hüseyin Şahin'in ahşap fabrikasına gelen Karacabey, sektörün sorunlarını yerinde inceledi. Karacabey, sektörün talepleri doğrultusunda yeni bir çalışma yapacaklarını da duyurdu.



İncelemelerin ardından açıklama yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Ülkemizin önemli lokomotif sektörlerinden biri olan ahşap sektörünün İnegöl'deki temsilcisini ziyaret ettik. Burada üretip tasarladığımız ürünlerin ne şekilde değerlendirildiğini, işlendiğini görmek istedik. Ayrıca sektörün problemleri nedir, çözüm önerileri, talepleri nedir, onları öğrenmek istedik. Burada gördüğümüz üretimden, çalışmalardan son derece memnun olarak buradan ayrılıyoruz. Ahşap sektörü ülkemizin lokomotif sektörlerinden bir tanesi. Biz bu sektörü ayakta tutmak istiyoruz. Onların gelirlerinin artırılmasına katkıda bulunabilecek ne tür çalışma olursa yapmaya hazırız. İnanıyorum ki; inşallah bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da sektörü daha ileri noktalara taşıyarak, önce bölgemizde daha sonra da tüm dünyada söz sahibi olan sektörler arasına girecektir.ö Dedi.



AK Parti Bursa eski Milletvekili Hüseyin Şahin ise, "Firmamıza ziyarette bulundular. Dolayısıyla Türkiye'nin orman varlığının artıyor olması, değerlendirilmesi konusunda önemli görüşmeler yaptık. Genel müdürümüz bizzat sektörün içinde olduğu için sorunlarımızı zaten biliyordu. Bu gün yerinde inceledi. Verimli bir çalışma oldu. Türkiye ormanları için verimli bir inceleme oldu. genel müdürümüze teşekkür ediyorum. İnşallah buradan çıkacak sonuçların üretime, üretimden de Türkiye ekonomisi ve ihracatına fayda sağlamasını diliyorum. " dedi.



Görüntü Dökümü



-----------



-Fabrika ziyareti



-incelemeler



-açıklama



SÜRE 2.11 BOYUT 245 MB



HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,



===============================



ADANA POLİSİNDEN OKUL ÖNLERİNDE ÖNLEM



ADANA Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okul önlerinde 20 ekibin katılımıyla uygulama gerçekleştirdi.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Bakım Yurdu Caddesi'nde ile çevre okulların önlerinde denetimler yaptı. Özel harekat, asayiş, terör ve trafik ekiplerinin de katıldığı uygulamada, 250 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, 92 araç kontrol edildi. Narkotik dedektör köpeği 'Coco' otomobiller içerisinde arama yaparken, uygulamada 6 araca 4 bin lira trafik cezası kesildi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Ekiplerin ve zırhlı araçların geçişi



Vatandaşların üzerinin aranması



Araçların aranması



Narkotik köpeğinin araçlarda arama yapması



Polis ekiplerinden detaylar



Özel harekat polislerinden detaylar



SÜRE: 03'26" BOYUT: 381 MB



Haber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: ADANA,

