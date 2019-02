Dha Yurt Bülteni-17

FIRTINA BODRUM'A ZARAR VERDİ (EK)1)GÜNEŞLİK UÇTU, DİREKLER DEVRİLDİMuğla'nın Bodrum ilçesinde dün (salı) başlayarak bugün saat 05.00'e kadar etkili olan fırtınanın, Gümbet Sahili'nde de zarara yol açtığı ortaya çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün (salı) başlayarak bugün saat 05.00'e kadar etkili olan fırtınanın, Gümbet Sahili'nde de zarara yol açtığı ortaya çıktı. Saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan fırtınanın bir restoranın demir ayaklık üzerine sabitlenmiş tahta güneşliğini savrularak uçurduğu görüldü. Güneşliğin çarptığı bir beton direkle, iki aydınlatma direği de devrildi. Uzun yıllardır ilçede yaşadığını belirten işletme sahibi Zafer Oktay Gönenç, "Gece hortum çıkmış gibi. Sabah kardeşim haber verdi durumu. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Yaklaşık 100-150 bin lira zararımız var" dedi. Gümbet Mahallesi'ndeki evinin balkonunun tahta güneşliği uçan Erkin Can ise ilk kez böyle bir olay yaşadığını belirterek, "Gece saat 01.00 gibi oldu. Güneşliğimizi komşumuzun bahçesine uçurdu" dedi. Sitede bulunan bir evin balkon camları zarar gördü, çok sayıda ağacın dalları da kırıldı.



AĞAÇLAR DEVRİLDİ



Gümbet sahilinde bulunan bir kamp alanında metrelerce yükseklikteki dev okaliptüs ağaçları, kökleriyle birlikte devrildi. Kamp alanında yaşayan kimsenin olmaması olası bir yaralanmayı önledi. Öte yandan alınan bilgilere göre, Bodrum Yarımadası genelinde çok sayıda ağacın devrildiği, birçok işletmenin de tabelasının uçtuğu öğrenildi.



2)DONMAK ÜZEREYKEN BULDUĞU YARALI KARGAYI BİR GECE EVİNDE MİSAFİR ETTİ



BİTLİS'te oturan Özcan Ciriş, donmak üzereyken bulduğu yaralı kargayı, bir gece evinde misafir ettikten sonra, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim etti. Bitlis'in TOKİ Mevkii'nde yaşayan Özcan Çiriş, dün akşam evine giderken donmak üzere olan kargayı gördü. Kanadı kırık olan yaralı kargayı alıp evine götürdü. Yarasına pansuman yaptığı kargayı cevizle besleyen Ciriş, sabah ise Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne götürerek, teslim etti. Çiriş, "Evime giderken çırpınan ve donmak üzere olan bir karga gördüm. Biraz yaklaşınca kanadının kırık olduğunu fark ettim. Akşam olduğu için evime getirip, besledim. Sabah ise Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim ettim. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşur" dedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkilileri de yaralı karganın, tedavi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne gönderileceğini bildirdi.



3)FARKINDALIK GÜNÜ'NDE OKULUN GEÇİT GÖREVLİSİ İSYAN ETTİ



TÜRKİYE'nin 81 ilinde, 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla eş zamanlı olarak düzenlenen farkındalık eylemi, Denizli'de de yapıldı. Denizli protokolünün de katıldığı etkinlikte, polis ve öğrenciler, broşür dağıtıp sürücüleri uyardı. 100. Yıl Ortaokulu'nun gönüllü okul geçidi görevlisi Zehra Akkurt, sürücülerin yaya geçidinde kırmızı ışık ihlalleri yaptığı ve üzerlerine araç sürdüğünü söyledi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi, Lise Caddesi'nde bulunan 100. Yıl Ortaokulu'nun önünde etkinlik düzenlendi. Polis ekipleri, caddede stant açarak broşürler dağıttı. Yaya geçidinde durdurulan sürücülere ise 2019'un 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildiği anlatıldı. 81 ilde eş zamanlı yapılan eyleme, Denizli Valisi Hasan Karahan'da katıldı. Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'den bilgi alan Vali Karahan, yanındaki öğrencilerle birlikte sürücülere yaya geçidinde yayalara yol verilmesi uyarısında bulundu. Daha sonra caddedeki trafik akışı polis ekiplerince durduruldu. Yaklaşık 100 ortaokul öğrencisi, öğretmenleriyle birlikte, yaya geçidinden yolun karşısına geçirilerek sürücülere trafikte yaya önceliği konusunda sürücülere mesaj verildi.



'ARAÇLARINI ÜZERİMİZE SÜRENLER BİLE VAR'



100. Yıl Ortaokulu'nda 1.5 yıldır gönüllü okul geçidi görevlisi olan Zehra Akkurt, sabahları okula giden öğrencilerin yolun karşısına geçmesine yardımcı olmaya çalıştığını söyledi. Otomobilleri durdurma ve kurallara uymayan sürücülere ceza yazma yetkisinin olduğunu ifade eden Akkurt, "Yaya geçidinde maalesef sürücüler durmuyor. Duyarlı sürücülerimiz yok. 'Sen kimsin, ceza yazamazsın, bizi durduramazsın' gibi şeyler söylüyorlar. Ancak ceza kendilerine ulaştığında anlıyorlar. Okulumuzda sadece ben görev yapıyorum. Bu konuda diğer velilerimizden yardım bekliyoruz. En çok yaşadığımız zorluklardan birisi de sürücülerin kırmızı ışıkta geçmeleri. Beklemiyorlar, durmak nedir bilmiyorlar. Biz uyarmaya çalışıyoruz, araçlarını üzerimize sürenler bile oluyor. Çocuklarımızın hayatı gerçekten tehlikede" dedi.



Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ise toplum için yararlı bir etkinlik yapıldığını belirterek, "Trafikteki zihniyet değişimi çok önemli. Yaya öncelikli bir trafik akışının olması gerekiyor. Umarım bundan sonraki süreçte, caddeler sokaklar ve yollar daha huzurlu olur" diye konuştu.



4)MERSİN'DE, 'ÖNCELİK HAYATIN, ÖNCELİK YAYANIN' DENİLDİ



İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganı ile ülke genelinde başlatılan 'Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası' kapsamında Mersin'de etkinlik düzenlendi. Kent merkezinde İsmet İnönü Bulvarı Ulu Cami Meydanı önündeki etkinliğe Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizan Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Sürücülere çeşitli broşürlerin dağıtıldığı etkinlikte, yaya geçidinin bulunduğu kavşaklar, okul önleri gibi yerlerde geçiş üstünlüğünün yayalarda olduğu vurgulandı.



Burada açıklama yapan Vali Su, "Trafik kazalarında yaralanan veya hayatını kaybedenlerin yüzde 20'sini yaya olarak trafikte seyreden vatandaşlarımız oluşturuyor, yayalar zarar görüyor. Bir kavşakta trafik ışığı veya trafik görevlisi yoksa, o kavşakta, yaya geçidi olan yerde ve okullarımızın önlerinde geçiş hakkı yayalarımıza aittir. Bu kanuni bir zorunluluktur. Sürücülerin yayalarımızın bu hakkını korumalarını ve buna riayet etmelerini özellikle arzu ediyor, bir farkındalık oluşturmak istiyoruz" dedi.



Açıklamasının ardından diğer protokol üyeleri ve öğrenciler ile birlikte yaya geçidinden geçiş yapan Vali Su, sürücüleri de yayaların üstünlüğü konusunda uyardı.



5)ABANT KIŞ UÇUŞLARI FESTİVALİ BAŞLADI



BOLU'da, 3'üncüsü düzenlenen Abant Kış Uçuşları Festivali model uçak akrobasi gösterisi ile başladı.Bolu'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Abant Kış Uçuşları Festivali, renkli açılış töreniyle başladı. Bolu Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği öncülüğünde gerçekleştilecek olan festivalin açılışında, Paşaköy Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide model uçak akrobasi gösterisi yaptı. Motorlu yamaç paraşütü de gökyüzünde güzel görüntülere neden olurken, paraşütten açılan Türk bayrağı kalabalık tarafından alkış aldı. Gösterilerin ardından, etkinliğe katılan vatandaşlar bir alışveriş merkezi içerisinde kurulan ve 45 ilin havadan çekilen fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi. Etkinlik hakkında bilgiler veren Bolu Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği Başkanı İsmail Uçar, "9-10 Şubat'ta Abant'ta kar üzerinde uçuşlarımızı gerçekleştireceğiz. Bu şekilde etkinliğimizi bitirmiş olacağız." dedi.



Türk Hava Kurumu'nda Yamaç Paraşütü öğretmeni Orhan Özgülbaş ise, "Bizler de buraya Bolu Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği'ni desteklemek üzere Türk Hava Kurumu olarak geldik. Akrobasi model uçak, motorlu yamaç paraşütü ve gökyüzünden Türkiye manzaraları fotoğraf sergisini getirerek destekte bulunuyoruz. Buradaki 175 fotoğraf, 2005 yılından beri devam eden bir projenin eseri. Yaklaşık 45 ilin fotoğrafı var. Bir hafta süreyle burada olacak. Türkiye'nin tarihsel ve doğal güzelliklerini uçarken görüntüledik." diye konuştu.



