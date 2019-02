Dha Yurt Bülteni -17

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK EVDEN KAÇTI, PKK'YA KATILMASI İSTENDİ, KURTARILDI ADIYAMAN'da, evden kaçan ve yanına gittiği kişi tarafından iddiaya göre terör örgütü PKK kamplarına katılması istenen A.E. (16), polis tarafından kurtarılarak ailesine teslim edildi.

Fatih Mahallesi'nde oturan A.E., iddiaya göre geçen çarşamba günü ailesiyle tartıştıktan sonra evden ayrıldı ve sosyal medyadan tanıştığı bir kişinin davetiyle Şanlıurfa'ya gitti. Şanlıurfa'da yanına gittiği kimliği belirsiz kişi, A.E.'ye terör örgütü PKK kamplarına katılma teklifinde bulundu. Bunun üzerine tedirgin olan ve korkan A.E., telefonla aradığı babası Bahri E.'den yardım istedi. Babası da oğluna 155 ihbar hattını arayıp, bulunduğu konumu vererek polisi bilgilendirmesini istedi. A.E., 155'i arayarak durumu polise anlatırken, babası da Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak yardım istedi. Polisler, ihbarın ardından A.E.'yi adresini verdiği yerde buldu ve sosyal medyada tanıştığı kişiyi de gözaltına aldı. İfadesi alınan ve 1 gün emniyette tutulan A.E., kente çağırılan babasına teslim edildi.



'BENİM GİBİ HATA YAPANLAR POLİSE BAŞVURSUN'



Babasıyla birlikte evine dönen A.E. kaçtığı için pişman olduğunu belirterek şöyle konuştu:



"Şanlıurfa'da yanına gittiğim kişi bana dağa çıkma teklifinde bulundu. Konuşmasıyla beni ailemden koparmaya ve terör örgütüne katılmaya zorluyordu. Telefonla ulaştığım babamın yönlendirmesiyle polise gittim. Polisler beni bir gece misafir etti ve sonra babama teslim ettiler. Pişman oldum ve aileme kavuştuğum için mutluyum. Benim gibi hata yapanlar varsa polise başvursun ve ailesine kavuşsunlar."



'OĞLUMU DAĞA ÇIKARACAKLARDI'



Oğlunun terör örgütüne katılmaktan son anda kurtulduğunu söyleyen baba Bahri E. ise, "Oğlumun eline silah verip dağa çıkaracaklardı. Belki de canlı bomba olacaktı. Ben üstelik amcamı teröre şehit vermiş birisiyim. Oğlum arayınca hemen polise yönlendirdim, kendim de telefonla durumu anlattım. Sonuçta oğlum bulundu ve yeniden kavuştuk. Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Benim oğlum gibi kandırılan çocuklara ve aileleri bu konuda duyarlı olsun ve teröristlere prim vermesinler" dedi.



YALNIZ YAŞAYAN YAŞLI ADAM, EVİNDE ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ







ORDU'nun Ulubey ilçesinde, yalnız yaşayan Asım Yılmaz (92), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.



Yangın, akşam saatlerinde Ulubey ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde çıktı. Asım Yılmaz'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yapılan incelemede Asım Yılmaz'ın yangın sırasında evde olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Asım Yılmaz'ın cesedi, savcı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



KAVGAYI AYIRMAYA GELEN POLİSLERE TAŞLI-SOPALI SALDIRI: 6 POLİS YARALI







KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, asker uğurlama eğlencesinde çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen polislerden 6'sı, taş ve sopalı saldırıda yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.



Olay, gece saatlerinde Yenidoğan Mahallesi Vadi Sokak'ta meydana geldi. Asker eğlencesinde kavga çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ekibi sevk edildi. Grup içerisindeki alkollü kişilerin polise taş ve sopalarla saldırması üzerine olay yerine takviye ekipler ve çevik kuvvet sevk edildi. Polise saldıran kişilerin akrabalarının da kavgaya dahil olması sonucu olay büyüdü. Çevik kuvvet ekipleri saldırganlara müdahalede bulundu.



Çıkan olaylarda taş ve sopalarla 6 polis memuru yaralanırken, ekiplere saldıran 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Sümer Polis Merkezi'ne götürüldü. Yaralanan 6 polis ise sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.



KURTULMUŞ: BEKA MESELESİ HAYATİ BİR MESELEDİR



AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, "Bazıları şimdi beka meselesi nerden çıktı diyorlar. Türkiye'nin bir beka meselesi vardır. Bu beka meselesi de hayati bir meseledir" dedi.



AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Ak Parti Hatay İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen toplantıda mahalle temsilcileri ile bir araya geldi.



Toplantıda yaptığı konuşmada belediye başkan adayları, mahalle temsilcileri ve partililerine bu seçimde insanların önce gönüllerini kazanma çağrısında bulunan Kurtulmuş, şöyle konuştu:



"Memleket işi gönül işi. Hani diyor ya Allah dostu 'Hepsinden iyicesi bir gönüle girmektir.' Yollar yaparsınız, hastaneler yaparsınız, havaalanları yaparsınız, hızlı trenler yaparsınız, nitekim AK Parti bunların hepsini yaptı. Bunları yapmak millete hizmet etmek boynumuzun borcu milletin bize verdiği vazifedir. Ama insanların yollarını altınla kaplasanız bile, eğer insanların gönlüne girmiyorsanız aslında o gönüllerine giremediğiniz insanları kalıcı olarak yanınızda tutamıyorsunuz demektir. Oy almak kolay bir iştir; zor olan gönüllere girmek, insanların gönlüne ve zihnine bir kardeşi olarak sahip olabilmektir. Bizim sizlerden istediğimiz; bu seçim kampanyasında insanlara sadece oyunuzu bana verin, AK Parti'ye verin, adayımıza verin demeniz değildir. İnsanların gönlünü almanız, insanların zihinlerini bu asil davanın etrafında bütünleştirmeniz, insanlarımızı yeniden güçlü büyük Türkiye etrafında toparlamaya çalışmanızdır. Sizden beklediğimiz insanlarımızın gönüllerini kazanarak, Türkiye'nin cümle aleme karşı verdiği bu büyük varoluşu mücadelesinde safımızı çoğaltmanız, safınızdaki insanları arttırmanızdır. Bu seçim insanların hem gönlünü alacağız, hem gönüllerine gireceğiz, sonucunda da oylarını alacağız. Açık ara birinci parti olacağız ve Türkiye'de yerel iktidarları da AK Parti'li adaylarımızla birlikte yürüyeceğiz."



'BAZILARI DİYOR YA ŞİMDİ BEKA MESELESİ NEREDEN ÇIKTI DİYORLAR'



Konuşmasında muhalefet partilerinin beka meselesi eleştirilerine de yanıt veren Kurtulmuş, "Bazıları diyor ya şimdi beka meselesi nereden çıktı diyorlar. Bunu diyenler var. Gelin filmi biraz geriye alın, çok geriye de değil 2013'e, 27 Şubat 2013 MİT krizi. Eğer MİT krizinde MİT'in başkanı ya da başkan yardımcısını FETÖ'cü savcılar ve polisler marifetiyle sorguya götürselerdi; o gün ya da o günlerde AK Parti iktidarı düşerdi. Arkasından 17-25 Aralık, özellikle 24 Aralık gecesindeki tasarladıkları operasyonları yapsalardı bugün biz burada bu toplantıyı yapıyor olmayacaktık. Gelin arkasından mayıs ayındaki Gezi Parkı olaylarına. Az evvel gördünüz, o gezi parkı olaylarında bir özgürlük mücadelesi diye takdim edilen gezi parkı olaylarında Türk bayrağını yakan hainleri gördünüz. Terör örgütünün paçavralarını ya da örgütün liderlerinin resimlerini meydanlara asan insanları gördünüz. Duvarlara zülüm 1453'te başladı yazanları gördünüz. Eğer Gezi Parkı ferasetle söndürülmeseydi; o yangın belki Türkiye'nin her tarafını saracaktı. Hendek olayları, direkten döndük. Hatırlayın Yasin Börü ve arkadaşlarının; gencecik insanların nasıl haince şehit edildiğini gördük. Gelin kur operasyonları; eğer geçtiğimiz Kurban Bayramından önceki hafta dolar 8 TL'ye kadar çıksaydı; hedefleri oydu. Ondan sonra durdurmak çok zor olabilirdi. Gelin ondan önce hep beraber yaşadığımız 15 Temmuz darbe teşebbüsü. Bütün bunların hepsi bir kapıya çıkıyor; Türkiye'de uyanık olmazsak, diri olmazsak, zinde olmazsak, oynanan oyunları bozacak ferasetle donanmazsak, Türkiye'nin bir beka meselesi vardır. Bu beka meselesi de hayati bir meseledir. Bu beka meselesini inşallah bu sandıklarda da bir kere daha aşacağız, yolumuza devam edeceğiz" dedi.



KARAMOLLAOĞLU: TÜRKİYE'NİN BİR BEKA PROBLEMİ YOK



SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hükümet, bu seçimleri, genel seçim havasına sokarak, 'aman dikkat, beka problemimiz var. Eğer bizi desteklemezseniz, Türkiye'nin bekası tehlikede' gibi bir havaya ülkeyi sokma gayretinin içine girdi. Biz de kendilerine söyledik, Türkiye'nin bir beka problemi yok" dedi.



SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, Edirne'de partisinin il başkanlığının 31 Mart yerel seçimlerindeki belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Toplantının yapıldığı Edirne Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonu girişinde Karamollaoğlu, partinin gençlik kolları üyeleri tarafından meşaleler yakılarak karşılandı. Burada konuşan Karamollaoğlu, hükümetin seçimlerde Türkiye'nin bir beka sorunu havasına sokmak istediğini öne sürerek, "Hükümet, bu seçimleri, genel seçim havasına sokarak, 'aman dikkat, beka problemimiz var. Eğer bizi desteklemezseniz, Türkiye'nin bekası tehlikede' gibi bir havaya ülkeyi sokma gayretinin içine girdi. Biz de kendilerine söyledik, Türkiye'nin bir beka problemi yok. Türkiye tehdit altında olması ile ilgili bir itirazımız yok. Türkiye, kurulduğu tarihten beri dünyanın en stratejik bölgesinde olduğu için, bu ülkede topraklarımız üzerinde birilerinin hep gözü olmuş. Ama bu, bizim beka sorunumuz haline gelmemeli" diye konuştu dedi.



'İKTİDAR ÜLKENİN PROBLEMLERİNİ ÇÖZEMİYOR'



Hükümete eleştirilerde bulunan Karamollaoğlu, bazı konularda bir takım adımlar attıklarını, başörtüsü sorunu çözdüklerini, imam hatip okullarını açtıklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Genç kızlarımız, hem okullarında başörtüsü ile okuyabiliyorlar, hem de devlette görev alabiliyorlar. Yollar, köprüler inşa ettiler. Ama bunlar, bir ülkenin probleminin tamamı değildir. Esas tahrip ettikleri noktalara bakmak mecburiyetindeyiz. Bunları neden çözemediklerini de anlamak mecburiyetindeyiz. Bugünkü iktidarın en büyük problemi, kendi yaptığı hatayı bir türlü görmemesidir. Bugünkü iktidar, ne yazık ki ülkenin problemlerini çözemiyor. Neden çözemediğini de bilmiyor. Bir zaman soğan lobisi diye saldırdı ama olmadı. Şimdi de marketler, pazarlar diyor. Süper marketler açacağını, spekülasyonu önleyeceğini söylüyor. Düne kadar devlet olarak hiçbir işin içine girmeyeceğini söyleyen siz değil miydiniz? Niye bugüne kadar 95 yıllık birikimimizin tamamını sattınız? Yüzlerce fabrikayı, 16 sene içinde kim sattı? Tesisi kim yok etti? Bunların gözleri, betondan ve demirden başka bir şey görmedi. Bunun için de ülkeyi, betona ve demire mahküm ettiler."



'4 MİLYONA YAKIN İŞSİZ VAR'



Türkiye'de 4 milyona yakın işsiz olduğunu iddia eden Karamollaoğlu, "İşsizlik aldı başını gidiyor. Bu memlekette 4 milyona yakın işsiz var. 400 TL yardım yaptıkları için iş aramayan en az 2 milyon insan daha var. 16 senede memleketi bu hale getirdiniz, niye bundan ders almıyorsun? Niye bizimle hiç alakası olmayan yakıştırmalarda bulunuyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı, dün, benim vilayetim olan Sivas'a gitmiş. Sivas'ta diyor ki; 'Cumhuriyet Üniversitesi'ni kim kurdu?' Cumhuriyet Üniversitesi 1974'te kuruldu. Öyle bir havaya girdiler ki her şeyi onların yaptığını söylüyorlar. Bu mantıkla memleketi yönetemezsiniz. Önce eksiklikleri göreceksiniz ve eksiklikleri, yanlışlıkları hangi uyguladığınız politikalardan dolayı meydana geldiğini de göreceksiniz. Ondan sonra da hatalarınızı kabul ederek, nasıl düzelteceğinizi söyleyeceksiniz" dedi.



'BİZDE TAYİP ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI YOK'



SP lideri Karamollaoğlu, kendilerinde Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olmadığını ifade ederek, şahıslara karşı husumet beslemediklerini söyledi. Karamollaoğlu, şöyle dedi:



"Bizde, ne Tayyip Erdoğan düşmanlığı var, ne de başka birisine karşı düşmanlık var. Biz, kardeşlik duygusundan dolayı gördüğümüz bütün hataları yüzlerine karşı netçe söyleriz. Dost acı söyler. Yalakalar acı söylemez, söyleyemez. Çünkü menfaatlerinden olurlar. Ama biz böyle bir menfaat kaygısı taşımadığımız için acı söyleriz. Onları yıpratmak için değil; bizim sözümüze dikkat edip ibret alsınlar, politikalarını düzeltsinler diye söyleriz. Ama bizim bu söylediklerimiz, başka maksatla söylenmiş gibi gündemlerine Saadet Partisi'ni aldılar, oruçlarını bozdular. 16 senedir Saadet Partisi'ni ağızlarına bile almıyorlardı. Sonunda mecbur kaldılar. Ama Allah'tan korkan insanlar yalan söylemez, iftira etmez, olmayan bir şeyi varmış gibi göstermez. Bizi tutup birileriyle eşleştirmeye çalışıyorlar. Bugün bir seçime gidiyoruz. Türkiye'nin 1399 beldesinde, ilçesinde, ilinde seçim olacak. Bunun tamamında biz seçime gireceğiz. Sen iktidarsın ama tek başına seçimlere giremiyorsun. Onun için bize, 'bunlar şer ittifakı' diyorlar. Hiç mi Allah korkunuz yok? Bizim hakkında söyledikleri çirkin sözler var. O sözler, kendileri tariflerinden ileri gitmez. Biz, sizin seviyenize inip aynı kelimelerle konuşmayız. Her ülkede ister istemez lider pozisyonunda bulunan insanlar, ülkenin gençleri, o ülkede yetişen insanlar tarafından da rol model olarak görülür. Ama bizim toplumumuza baktığımız zaman ülkeye rol model olacak bir karakter göremiyoruz. Ahlaki ve manevi değerlerimiz bozuluyor. İmam hatip okuluna gidenler bile istediğimiz manevi değerlerle teşhis edilemiyor. Bunun temelinde yatan, liderlerdeki eksikliktir. İnsanlar, onun gibi olmaya çalışıyor. O zaman da bu toplum kutuplaşıyor. Bu memleketin yarısına size oy vermedikleri için hain, yarısına oy verdikleri için vatansever derseniz, bu memlekete huzur gelmez. Bu memleketin hamuru biziz, bizim inancımızdır. Bu memlekette beraberliği biz sağlayacağız."



