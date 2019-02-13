Son Dakika Haberleri: Dha Yurt Bülteni -17

Dha Yurt Bülteni -17

6 saat önce

=================================Antalya'dan tanzim satış noktalarına 3 günde 1000 ton sebze gönderildi (2)'FİYATTAN MEMNUNUZ'Kaş'a bağla Kınık Mahallesi'nde serada domates üreten Mustafa Bahar, tanzim satışları için bugüne kadar 30 ton ürünü Tarım Kredi Kooperatifi'ne verdiğini söyledi.

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Antalya'dan tanzim satış noktalarına 3 günde 1000 ton sebze gönderildi (2)

'FİYATTAN MEMNUNUZ'

Kaş'a bağla Kınık Mahallesi'nde serada domates üreten Mustafa Bahar, tanzim satışları için bugüne kadar 30 ton ürünü Tarım Kredi Kooperatifi'ne verdiğini söyledi. Bahar, kooperatifin domates talebinde bulunduğunu belirterek, "Hiçbir sıkıntımız yok. Fiyattan memnunuz, fiyatların uzun süre böyle devam etmesini istiyoruz. Mayıs ayında fiyatlar düşecektir. Şu anda domatesimizi 2,5 ile 3 lira arasında satıyoruz. Kooperatiflerin ürünlerimizi alması bizim için çok iyi. Yüzlerce tüccar var, bazıları para vermiyor. Ama tanzim satışlarında böyle sıkıntı yaşamayız, çünkü arkasında devlet var" dedi.

'BU ALIŞVERİŞTEN MUTLUYUZ'

Aynı bölgede domates üreten Bayram Kırca da ürünlerini kooperatiflerin yanı sıra tüccara verdiğini söyledi. Hallerde yaşadıkları bazı sıkıntılar nedeniyle ürünlerini bu dönem kooperatiflere verdiğini dile getiren Kırca, "Ürünlerimiz çoğaldı, Tarım Kredi Kooperatifleri de almaya başlayınca rahatladık. Bu alışverişten mutluyuz. 1.80 kuruşa ürettiğimiz domatesi 2,50 liraya satıyoruz" dedi.

Kaş'taki Tarım Kredi Kooperatifi'nin mal alım merkezine domates getiren İsmail Layık da kasalarıyla getirdiği domatesi paketlemesi amacıyla kooperatife getirdiğini aktardı. Layık, "Burası tanzim satış yerlerine getiriyor. 3 liradan aşağıya ürün tat vermiyor. Tüketiyici düşündüğümüz kadar üreticiyi de düşünmemiz gerekiyor. Şu anki fiyatlardan memnunuz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sera detay

Ürün detay

Ürünlerin yüklenmesi 

Röp1: Mustafa Bahar,

Röp2: Bayram Kırca

Röp3: İsmail Layık

Detaylar

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)

=================== - Nda

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:35 Kaynak: DHA

Antalya, Güncel
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