Dha Yurt Bülteni -17

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak 1480 kişinin atamasının yapılacağını söyledi.



Erzurum'dan karayolu ile Ağrı'ya giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı Devlet Hastanesi önünde Vali Süleyman Elban, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, AK Parti Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan ile kurum müdürleri ve sağlık çalışanları karşıladı. Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı tarafından teslim edilen 8 ambulanstan birinin sürücü koltuğuna geçip, bir süre kontrol ettikten sonra hastanede ziyaretlerde bulundu. Servis ve polikliniklerde incelemelerde bulunan Koca, hastaları da ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.



Beraberindekilerle birlikte Hükümet Konağı'na geçen Bakan Koca burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sağlıktaki gelişme ve yatırımlar hakkında bilgi veren Bakan Koca, geçmişte 618 olan ambulans sayısını bugün 4 bin 910'a çıkardıklarını belirtti. Bakan Koca, 85'inci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ilanı detaylarıyla ilgili olarak, "2019'da pratisyen, aile hekimi, uzman hekim ve uzman diş hekimi olmak üzere 25 bine yakın personel atamasının yapılacağını daha önce söylemiştim. 25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam 1480 kişinin ataması yapılacak. Bunların 647'si pratisyen, 773'ü uzman ve ayrıca yan dal uzman olarak da 58 kişinin ataması 28 Şubat itibarıyla yapılacak" diye konuştu



Bakan Kasapoğlu: Türkiye çok badireler atlattı (2)



GAZİANTEP'TE 127 MİLYON LİRALIK YATIRIM PROTOKOLÜ İMZALADI



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kilis'teki temaslarının ardından Gaziantep'e geldi ve 700 okulun spor kulüplerine yapılan malzeme dağıtım törenine katıldı. Karataş Spor Salonu'nda düzenlenen törene; Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Ali Şahin, Nejat Koçer, Derya Bakbak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.



Törenin açılış konuşmasını yapan Bakan Kasapoğlu, Gaziantep'te inşa edilecek spor salonları, havuzlar ve spor sahaları için Bakanlığın 127 milyon liralık spor altyapı yatırımında bulunacağını söyledi. Kente daha önce geldiğinde bu konuyu konuştuklarını ve Bakanlıkta projelendirdiklerini ifade eden Kasapoğlu, "Yaklaşık 1,5 ay önce Gaziantep'e geldik. O görüşmelerimizde birtakım projeleri konuştuk, eksikliklerin giderilmesi, spor altyapısının geliştirilmesi anlamında neler yapabiliriz diye istişarelerde bulunduk. Yaklaşık 3 hafta önce Ankara'da önce 127 milyon liralık tesis altyapısı için havuzlar, spor salonları, spor sahaları, kulüplerin desteklenmesi noktasında pek çok yatırımı el birliği ile imzaladık. Gaziantep'imize, gençlere, Şehit Kamil'in torunlarına helali hoş olsun. Sizler bu kadar vefakar, cefakar, kadirşinas olduğunuz sürece ne yapsak azdır. Sizler en iyisine layıksınız. Tüm imkanlarımızla, Gaziantep'in çocukları, gençleri, yaşlıları, kadınları için durmak bilmeden çalışacağız" dedi.



Son 17 yılda ülkedeki spor tesisi sayısında yaşanan artıştan bahseden Kasapoğlu, "Ülkemizdeki spor yatırımlarına baktığımızda açıkçası çok ciddi bir farkı görüyoruz. Çok basit bir örnek vereceğim. 2002 yılında Türkiye'de 1500'e yakın spor tesisi varken, aradan geçen 17 yıllık süreçte mevcut spor tesisi sayısı yerel yönetimlerimizin spor tesislerini hesaba katmadığımız zaman, 5 bine yakın tesis demek. Bu açıkçası sporda yaşanan devrimi ortaya koyan çok bariz bir rakam" diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kent yönetimi olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret ederek isteklerini söylediklerini ve geri çevrilmediklerini ifade ederek şunları dedi:



"Bakanımızın yanına gittik, Valimiz ile bu şehrin gençlerini kendisine anlattık. Şu aldığımız yatırımlar ile birlikte büyük bir destan yazıyoruz. Bu destan hepimizin destanı olacak. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımızdan aldığımız talimat ile yola çıktık, 'Kalkınma yerelde başlar' dedik, 'demokrasi yerelde başlar' dedik. Ama profesyonel sporu geliştirmemiz için sağlam temel olması gerekiyor. Altyapı sağlam olması gerekir. Şimdi sizinle birlikte temeli sağlamlaştırıyoruz."



Gaziantep Valisi Davut Gül ise Büyükşehir Belediyesi ile el ele verdiklerini ve 700 okulda spor kulübü kurduklarını ve sportif malzeme ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydetti.



Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ve belediye başkanları arasında 127 milyon liralık spor altyapısı yatırımı için protokol imzalanarak okullara malzeme desteği verildi.



MHP'Lİ YALÇIN: CHP VE İP, HDP İLE BİRLİKTE HAREKET EDİYOR







MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, "CHP ve İP, HDP ile birlikte hareket ederek, 'Doğu Anadolu'da biz varız, batıda CHP olacak' şekliyle açık beyanlarla, gelecekte yani 1 Nisan'da ne yapmak istediklerini açıkça ifade etmektedirler. Bunlara engel olmak lazım. Bunların siyaset zemininde ayaklarının yere basmaması, yer tutmaması lazım" dedi.



Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli Bulvarı 2'nci etap üzerindeki MHP Osmaniye Seçmen İletişim Merkezi'nin açılışına katıldı. Yalçın, MHP olarak memleket meselelerinde bugüne kadar olduğu gibi, hiçbir şekilde parti menfaatini ve meselelerini öne almadıklarını belirterek, şunları söyledi:



"Öncelikli olarak inandığımız bir şekliyle, bu milletin meselelerinin çözülmesi adına veya demokratik meselelerin çözüme kavuşması adına daima bu tip gelişmelere destek verdik. Bunu yaparken meydana gelen değişikliklere açık olduk. MHP değişiklikten korkmaz, gelişime, gelişmeye açıktır. Sadece ve sadece dikkat ettiği, değişirken başkalaşmama gayreti içerisinde olmaktadır. Bu düstur içerisinde bugüne kadar siyasetini icra eden partimiz ve partimiz mensupları 15 Temmuz sonrasında hepinizin yakından bildiği gibi Cumhur İttifakı dediğimiz bir olguyu ortaya attı ve saygıdeğer lider öncelikle Yenikapı'da kitleleriyle bir araya gelerek Cumhur İttifakı dediğimiz veya Yenikapı ruhu dediğimiz o ruhun temellerini oluşturdular."



Yalçın, daha sonraki dönemlerde özellikle Türkiye'nin terör, dış baskı veya diğer meseleleri dikkate alındığında, ittifak anlayışının devamından yana olunması noktasında ortaya çıkan kanaatin, yerel seçimlerde tekrar icra edileceğini ifade etti. Yalçın, "24 Haziran seçimlerinde bir yasal dayanağımız vardı. Yerel seçimlerde bir yasal dayanak olmamakla birlikte yasal olmayan bir iş yapmaksızın iki saygıdeğer liderin ve ekiplerinin onayıyla, protokolüyle çok ciddi şekilde hazırlık yapmak sureti ile 31 Mart akşamına gidiyoruz. 31 Mart akşamında Cumhur İttifakı'nın kuruluş sebeplerinden biri olan o malum zillet ve illet ittifakının başarılı olmaması adına her türlü mücadele, başta Osmaniye olmak üzere, diğer illerde siz değerli arkadaşlarımız tarafından verilmektedir. Şu anda Anadolu'da sahaya indiğimizde hemen hemen çoğu bölgede Cumhur İttifakı'nı destekleme adına insanlarımız çok rahat sandığın önlerine konmasını beklemektedirler" diye konuştu.



"Alınacak sonuç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin gelecekte müreffeh ve mutlu olma amacına dayanmaktadır, asıl amaç budur. Yoksa iki siyasi partinin de kendi şahsi meseleleriyle uğraşması değildir" diyen Yalçın, şunları kaydetti:



"Cumhur İttifakı bu nedenle iki sütun üzerine ay ve yıldız gibi oluşmuştur. Amaçları ve idealleri sadece ve sadece bu ülkenin önünün açılmasıdır, hepsi bundan ibarettir. Ancak bugün gerek Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in, gerekse Sayın Cumhurbaşkanımızın beka üzerinden hareketle şer odağını oluşturan, bizim genelde 'zillet' ve 'illet' ittifakı dediğimiz dört siyasi partinin bir araya gelmesinin millete hizmet noktasında hiçbir amacı yoktur. Amaç farklıdır, farklı olduğu her geçen gün ortaya çıkmaktadır. 24 Haziran öncesinde PKK'nın siyasi uzantısı olup, kravatlı ve mazbatalı milletvekillerinden oluşan HDP arka planda kalarak bir ittifak gerçekleştirdi. Daha sonrada yüzde 60'ı bulduk şeklinde olaylara yaklaşarak, yüzde 60 üzerinden siyasi iktidara gelme gayreti içerisinde oldular. Yüzde 60 blok aldatmacası bozan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'dir. Ona müteşekkiriz. Bugün o oyunun farklı versiyonu uygulanmak istenmektedir. Cumhur İttifakı karşısında oluşan zillet ittifakı içerisinde HDP'nin çok net olarak yer aldığını aziz milletimiz bilmektedir. Yani CHP ve İP, HDP ile birlikte hareket ederek, 'Doğu Anadolu'da biz varız, batıda CHP olacak' şekliyle açık beyanlarla, gelecekte yani 1 Nisan'da ne yapmak istediklerini açıkça ifade etmektedirler. Bunlara engel olmak lazım. Bunların siyaset zemininde ayaklarının yere basmaması, yer tutmaması lazım. Şu anda Cumhur İttifakı'nın yapmaya çalıştığı da budur. Biz 'Osmaniye ehline emanet, İstanbul ehline emanet olsun' derken, tecrübeli insanların, bu memlekete gerçekten karşılıksız hizmet edecek yok arkadaşlarımızın işbaşına gelmesini istiyoruz. CHP, İP ve HDP'nin temsilcileri ağız birliği ederek yerel seçimlerin farklı olduğunu söylemektedirler. Doğru, farklıdır ancak yerel seçimlerin beka meselesiyle karıştırılmamasını ifade ediyorlar. Biz de diyoruz ki 'Allah göstermesin, bölünme önce yerelde başlar.' Yani siz o demokratik ölçüyü kaçırırsanız, emaneti ehline vermezseniz yerel seçimlerle alakalı muhtariyetler oluşur, sonra bağımsızlık istekleri ortaya gelir. Hatırlanacağı gibi, 2014'te HDP milletvekilleri doğu bölgelerinde bazı yerleri aldıklarında 'Biz haritayı çiziyoruz' demediler mi? İşte beka meselesi dediğimiz bu. Bu sözü, bu lafı dedirtmeyeceğiz."



Konuşmaların ardından MHP Osmaniye il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını takdim eden Semih Yaçın, daha sonra ise AK Parti Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya, İl Başkanı Hamza Tor, MHP İl Başkanı Melih Loş ve diğer partililerle birlikte MHP Osmaniye Seçmen İletişim Merkezi'nin açılış kurdelesini kesti.



56 GÜNDÜR KAYIP YAŞLI ADAMIN NEHİRDE CESEDİ BULUNDU







ADAPAZARI'nda 56 gün önce ortadan kaybolan alzheimer hastası Mehmet Güler'in (85) Sakarya Nehri'nde cesedi bulundu.



Adapazarı Budaklar Mahallesi'nde yaşayan alzheimer hastası Mehmet Güler, 56 gün önce ortadan kayboldu. Sır olan yaşlı adamı bulmak için Sakarya İl Acil Durum ve Afet Müdürlüğü(AFAD), Sakarya İtfaiyesi ve gönüllü STK'lar seferber olmuş ancak bölge karış karış aranmasına rağmen yaşlı adam bulunadı.



Bugün yaşadığı mahalleye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta olan Doğancılar Mahallesi'nde Sakarya Nehri kenarında balık tutan vatandaşlar, suda bir cesedin yüzeye çıktığını gördü. Balıkçılar, gözden kaybolmaması için cesedin üzerindeki kıyafetlere attıkları oltanın kancasına tutturdu.



Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, suya botla girerek yüzeyde bulunan cesedi nehrin kıyısına çıkardı. Jandarma, cesedi teşhis etmek için durumu yaklaşık 2 ay önce kaybolan yaşlı adamın yakınlarına bildirdi. Bölgeye gelen Güler'in yakınları cesedin Mehmet Güler'e ait olduğunu görünce sinir krizleri geçirdi. Yakınları, cesedin başında dakikalarca gözyaşı döktü. Güler'in cenazesi, yapılan savcılık incelemesinin ardından cenaze aracına konularak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi(SAÜEAH) Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



KAYIP BALIKÇININ KAYIĞI BULUNDU







BALIKESİR'de 4 gün önce kayıkla balık avına çıktığı Manyas Gölü'nde en son ağ toplarken görülen Birol Dayı'yı (43) arama çalışmalarına bugün yeniden başlandı. Çalışmalarda Dayı'nın kayığı bulundu ancak balıkçıya ulaşılamadı.



Manyas ilçesi kırsal Kocagöl Mahallesi'nde oturan Birol Dayı'nın da aralarında bulunduğu balıkçılar, 4 kayıkla, 13 Şubat Çarşamba günü saat 09.00 sıralarında Manyas Gölü'ne balık avına çıktı. 3 kayıktaki balıkçılar bir süre sonra kıyıya geldi. En son ağ toplarken diğer kayıklardaki balıkçılar tarafından görülen Birol Dayı ise dönmedi. Ailesinin başvurusu üzerine Dayı'yı bulmak için arama çalışması başlatıldı, ancak sonuç alınamadı.



KAYIĞI BULUNDU



Kayıp balıkçı için bugün çalışmalara yeniden başlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AKUT ve 911 Bandırma Arama Kurtarma ekipleri ile Çanakkale Su Altı polislerinin yaptığı çalışmalarda Birol Dayı'nın kayığı bulundu. Ancak, ekiplerin olumsuz hava koşullarındaki tüm çabalarına rağmen Dayı'ya ulaşılamadı.



Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, "Ekiplerimiz her gün arama çalışmaları yapıyor, ancak gölde hava şartlarının olumsuzluğu, aramaları zora sokuyor. Arama çalışmalarında kayıp balıkçının en son göründüğü Manyas Gölü'nün Hamamlı Mahallesi yönünde kayığa ait şamandıraya ulaşılmış. Ancak kayığın etrafındaki balık ağları dalgıçlar için büyük risk oluşturduğundan, hava sakinleştiğinde önce ağlar buradan toplanacak ve sonrasında kayığın olduğu sularda arama yapılacaktır" dedi.



Erbaş: Sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız







DİYANET İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Erzincan'da din görevlileri ile bir araya geldi. Erbaş, "Sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız" dedi.



Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Erzincan Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda din görevlileri ile bir araya geldi. Programda konuşan Erbaş, iyiliği emretme, kötülükten men etme ve hayra çağırma görevinin din görevlilerinin omuzlarında bir emanet olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Dünya da ve ülkemizde yıllarca ihmal edilen ve haram denilmediği için dikkate alınmayan sigara bağımlılığı. Evet, arkadaşlar sigara haramdır ve her biriniz sigaranın haram olduğunu artık milletimize anlatmak zorundasınız. Bu bağımlılıktan insanlığı kurtarmamız lazım. Çünkü sadece bizim ülkemize bir yılda 115 bin kişinin öldüğünü sigara yüzünden, duydunuz mu? Duymadınız mı bilmiyorum. Trafik kazalarında şu kadar insan öldü diye ne kadar üzülüyoruz. Terör olaylarından dolayı şu kadar insanımız şehit oldu diye ne kadar üzülüyoruz. Ama hiç birinin sayısı hepsini üst üste toplayın ve birkaç yılla çarpın 5-10 yılla çarpın bir yılda sigaranın öldürdüğü insanımızın sayısına ulaşamaz. Bu ne büyük bir faciadır. ve ülkemizde bu facia devam ediyor. Yapılan bir araştırmada sigara içenler sıralamasında Türkiye ilk sırlarda ikinci üçüncü sıralarda, alkol kullanalar sıralamasında son sıralarda. Bunun hikmetini anladık ki imamlarımız, peygamber varisleri alkolün haram olduğunu her vesile ile söylüyor. Bu yüzen bu millet bu inançlı millet haramdan uzak olmak için alkol kullanma sıralamasında son sıralarda kalıyor. İnşallah bundan sonra sigaranın da haram olduğunu hep birlikte söyleyeceğiz ve bu milleti, milletimizi, insanlığı bu büyük beladan kurtaracağız inşallah."



