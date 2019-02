Dha Yurt Bülteni-17

Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı Kars'ta devam ediyor GENELKURMAY Başkanlığı, 9'uncu Kolordu Komutanlığı'nca Kars'ta 15 ülkenin katılımıyla devam eden Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı.

Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı Kars'ta devam ediyor







GENELKURMAY Başkanlığı, 9'uncu Kolordu Komutanlığı'nca Kars'ta 15 ülkenin katılımıyla devam eden Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı. Tatbikata Şehit İs.Asb.Kd.Üçvş. İlhan Hamlı'nın isimi verildi.



Genelkurmay Başkanlığı, Kars'ta 4 Şubat'ta başlayan ve 22 Şubat'ta sona erecek Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı, Şehit İs.Asb.Kd.Üçvş. İlhan HAMLI Atış ve Tatbikat Alanı'nda zorlu arazi koşullarında gerçekleştiren atışlarla devam etti. Büyük bir başarı elde edilen atışlarda hedeflere tam isabet sağlandı. Genelkurmay Başkanlığı, 15 dost ve müttefik ülkenin yanısıra Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarından birlik ve unsurların katıldığıne belirttiği tatbikat ile ilgili tüm sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülerle şu bilgilere yer verdi:



1 - Kış-2019 Tatbikatı; 9'uncu Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, 04-22 Şubat 2019 tarihleri arasında, Şehit İs.Asb.Kd.Üçvş. İlhan HAMLI Atış ve Tatbikat Alanı/Kars'ta icra edilmektedir.



2 - Tatbikatın maksadı; birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerini denemek, muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırarak ateş ve manevranın senkronizasyonunu geliştirmek, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesini geliştirmek ve beka kabiliyetlerini arttırmak, komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesini sağlamaktır.



3- Tatbikata; Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarından birlik ve unsurlar katılmaktadır. Ayrıca tatbikata 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personel iştirak etmektedir.



Camideki hırsızlık anı güvenlik kamerasında







SİVAS'ta camide namaz kılan N.G.'nin askılığa bıraktığı montunun cebinde bulunan cüzdan çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, dün kent merkezindeki Paşa Camisi'nde meydana geldi. İkindi namazını kılmak için camiye giden N.G. montunu çıkararak askılığa astı. Ardından, farz namazını kılmak için cemaat ile birlikte iç tarafa geçti. Namazını kıldıktan sonra tekrar montunu alan N.G. cüzdanının yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri caminin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarında camiye giren ve yaşı küçük olduğu sanılan bir şüphelinin askılıkta bulunan montları karıştırdığı ve birinden cüzdan aldıktan sonra dışarı çıktığı belirlendi. Polis yaşı küçük şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Cezaevi firarisi kimlik kontrolünde yakalandı







SİVAS'ta kent meydanında kimlik kontolü yapan polis, cezaevi firarisi olan ve 7 ayrı suçtan aranan A.K.'yi yakaladı.



İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri, tarihi kent meydanında gerçekleştirdikleri kimlik kontrolü sırasında hareketlerinden şüphelendiği kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde A.K.'nin Aydın Açık Cezaevi firarisi olduğu ve 7 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Güven timleri tarafından gözaltına alınan A.K. sağlık kontolünün ardından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Tek katlı bina inşaatının çatısı çöktü, 4 işçi yaralandı







MERSİN'de, tek katı binanın inşaatında beton dökümü yapılan çatının çökmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 4 işçi yaralandı.



Olay, merkez Mezitli ilçesi Kuyuluk Caddesi üzerinde meydana geldi. Tek katlı binanın inşaatında çalışan işçiler, beton dökme işlemi için alttan demirlerle desteklenen çatıya çıktı. İddiaya göre, ağırlığı taşıyamayan direklerin devrilmesi sonucu çatı çöktü. Yaklaşık 3 metreden yapının içine düşen 4 işçi, yaralandı. İşçiler, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.







Haber: Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN,



Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek (2)



TANZİM ZATIŞLARLA MEYVE VE SEBZE FİYATLARI UCUZLADI



Balıkesir Kuva-yi Milliye meydanındaki mitingte Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, tanzim satışlarla sebze ve meyve fiyatlarının ucuzladığını belirtti. Erdoğan, "Bakınız, 2019 yılı Şubat, Mart aylarında, 3 milyar 24 milyon159 bin lira biz tarımsal destek verdik. Yemi neyle alıyorsun? Bunla alıyorsun. Bir taraftan patlıcan pahalı diyor. Patlıcan pahalı mı şimdi, yüzde 50 indi. Domates, patates, hepsi inmeye başladı mı? Hepsi başladı. Daha da inecek. Bütün mesele bu oyunu bozmak. Biz bu oyunu da bozduk. Biz Çanakkale'de bir tas çorbayı beraber içmedik mi? Bir ara kıymayı 35-40 liraya çıkardılar. Ben de ithali açtım. Bunlar hemen 28 liraya indi. Ne zaman milletime bu oyunlar oynanırsa biz anında tepelerine bineriz. Şu anda tanzim marketleri açmaya başladık. Seçimden sonra Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kooperatifiyle bunun yanında KESK birlikte tarım krediyle beraber bu işi daha da geliştireceğiz. Benim vatandaşımı sömürmeye kimsenin hakkı yok. İnşallah önümüzdeki dönemde hem Bakanlıklarımızla, hem Büyükşehir Belediyemizle, hem ilçe belediyelerimizle Balıkesir'i 2023'e hazırlamayı sürdüreceğiz. Balıkesir 31 Mart'ta bir kez daha hizmet siyasetini tercih ediyor muyuz. Bir kez daha istikrar ve güvenden yana oyumuzu kullanıyor muyuz. Cumhur ittifakıyla beraber yürüyor muyuz ? Maşallah kardeşlerimiz siz işi bitirmişsiniz. Ben size inanıyorum. Dörtlü çete bir yana, Cumhur İttifakı bir yana. Türkiye 2023 hedefleri doğrultusunda gelişmesine, büyümesine devam ediyor. Sahada ve masada bütün gücüyle mücadele etmeyi sürdürüyor. Üstelik tüm bu süreci yeni bir yönetim sürecine geçtiğimiz kritik bir dönemde yürütüyoruz. Şu ana kadar demokrasimizi ve kalkınmamızı birlikte ileriye taşıdığımız gibi bu büyük dönüşümü de sağlıklı şekilde gerçekleştirmeye başardık. Ardı ardına hayata geçirdiğimiz reformlarla ülkemizi gelecekteki daha büyük mücadelelere hazırlıyoruzö dedi.



'BİZ BU ÜLKE'YE AŞIĞIZ'



Bu ülkeyi 17 yıldır yöneten bir parti olarak hem yaptıkları, hem yapacaklarını anlattıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



"Projelerimizi iki katı heyecanla dile getiriyoruz. Biz bu millete aşığız. Bu ülkeye aşığız. Bunun içinde şehirlerimizi yeni hizmetlerle, yeni eserlerle buluşturmak istiyoruz. Belediyecilikte 25 yıllık, hükümette 17 yıllık bir tecrübeye sahibiz. Bu süreçte başardığımız her hizmet, diktiğimiz her eser, kazandığımız her başarı, bizim için sadece bir sonraki adımın işaretidir. Asla 'tamam, yeter, yorulduk' demedik. Her güne daha azimli, daha enerjik, daha kararlı başladık. Şimdi, Belediye Başkanlıkları için bir kez daha karşınızdayız. Bir kez daha sizden destek istiyoruz. Peki biz bu şekilde gece gündüz çalışıp, koşturup, proje üretirken muhalefet ne yapıyor. Türkiye'nin herhangi bir meselesinde muhalefetin işe yarar, dişe dokunur, ciddiyeti ve altyapısı olan herhangi bir tehdidini duydunuz mu. Şehirlerimizin herhangi bir meselesinin çözümü için muhalefetin örnek olduğunu, vizyonuyla, projesiyle, formulüyle, herhangi bir der derman olduğunu gördünüz mü. Göremezsiniz. Duyamazsınız. CHP, çöp, çukur, çamur demektir. İstanbul'u ben bunlardan böyle aldım. CHP yolsuzluk, yasak, yokluk demektir. Aramızdaki yaşlı anneler çok iyi bilir. Yağ kuyruklarını iyi bilirler. Reklamını yapmıyım ama sana yağı kuyruklarını iyi bilirler. Biz de benzin kuyruklarını iyi biliriz. Şimdi çadırlarda kuyruğu giriyorlar ya. Bay Kemal, Onlar varlık kuyruğu, yokluk kuyruğu değil. Şimdi onun da çözümü hazır. O da halloluyor. Ama bizdeki muhalefet kendi içinde kavgalarıyla meşgul. Hangi göreve kim gelecek. Hangi listede kim yer alacak. Hangi ekip üste çıkacak. Hangi ekip gelecek. Tüm vakitlerini bunlarla geçirip, tüm enerjilerini bunlarla harcıyorlar. Bizim her il, ilçe ziyaretimiz bir miting havasında geçer. 1 Şubat'ta başlattığımı seçim kampanyası çerçevesinde bugün burada 8'inci il mitingimi yapıyorum. İlçeleri konuşmuyorum. Ayrıca televizyon programları vasıtasıyla milletimin evine gidiyorum. Bunun yanında devlet işlerinden asla taviz vermiyorum. Seçimden sonra Külliye'ye misafirim olun. Her ne kadar birileri gelemiyorsa da, siz benim milletimsiniz. Orası milletin evi, beklerim. Toplantılar, zirveler ve daha pek çok faaliyetlerle ülkemizin ve milletimizin meselelerini takip ediyoruz. En azından devlet işleri sorumluluğu üzerlerinde olmayan, dolayısıyla daha çok zamana sahip diğer partilerin temsilcilerinin, milletimin herhangi bir kucaklaşmasına şahit oldunuz mu ? İşte Türkiye'nin asıl meselesi bu. İstikameti millet olmayan bir muhalefetin bu ülkeye verebileceği hiçbir şey yoktur. Bizim muhalefetin tek bir hedefi var, o da bir şekilde AK Parti ve Tayyip Erdoğan'ın ayağının tökezlemesi ve meydanın kendilerine kalmasıdır."



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BALIKESİR'DEN AYRILDI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından tek tek sahneye davet edilen Balıkesir Büyükşehir ile ilçe Belediye Başkan adaylarının yanı sıra Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları ile toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından miting alanındaki vatandaşlara keyif çayı dağıttı. Alandan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra, Balıkesir Havaalanı'ndan uçakla İstanbul'a hareket etti.



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ - Devrim DERİN - Fatih Emrah ERDOĞAN - Abdulkadir AYDINIŞIK/ BALIKESİR,



Uzunkaya: 100'ün üzerinde komiser yardımcısı FETÖ'den tutuklandı



EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, FETÖ/PDY'ye yönelik geçen hafta Ankara merkezli başlatılan operasyonda 100'ün üzerinde komiser yardımcısının tutuklandığını söyledi.



Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Batman'da temaslarda bulundu. Valiliği ziyaret eden Uzunkaya, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayıp, makamda bir süre Vali Hulusi Şahin ile görüştü. Uzunkaya ardından, Vali Şahin ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ile görüşen Uzunkaya, bölgedeki asayiş, huzur ve güvenlik konularında değerlendirme yaptıklarını belirtti. Uzunkaya, 31 Mart yerel seçimleri öncesi mevcut güvenlik önlemlerinin gözden geçirdiklerini ifade ederek, terörle mücadelenin de devam ettiğini söyledi.



'800'E YAKIN GÖZALTI İŞLEMİ YAPILDI'



2010 yılında yapılan komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük yapan FETÖ/PDY mensuplarına yönelik geçen hafta Ankara merkezli başlatılan operasyona değinen Uzunkaya, "Bir taraftan 15 Temmuz'dan itibaren yoğun bir şekilde mücadele edilen FETÖ ile ilgili dışarıdaki, kaçak, aranır durumda olanlar dahil örgütün değişik metotlarıyla devlet içerisine sızdırdığı, emniyete, adliyeye, askeri birimlere, diğer kurum ve kuruluşlara değişik hilelerle, yöntemlerle yerleştirdiği mensuplarının deşifre edilmesi, yakalanması, adli makamlara tevdi edilmesi görevimiz devam ediyor. Bununla ilgili örgüt mensubu, firarda olan ve emniyet hizmetlerinde halen görevli olan 100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı. Şu ana kadar 600'ünün işlemleri tamamlandı. 800'e yakın gözaltı işlemi yapıldı" dedi.



PKK ile diğer terör örgütlerine yönelik operasyonların da sürdürüldüğünü kaydeden Uzunkaya, "Bir taraftan terör örgütü PKK ile iltisaklı, irtibatlı, illerde faaliyet yürüten, birtakım eylem hazırlıkları içerisinde oldukları tespit edilen, her ilimizin buna dönük tespit yaptığı örgüt mensuplarıyla ilgili çalışmalar, planlamalar ve gözaltılar yapıldı, yapılıyor, devam ediyor. Başka terör örgütleriyle ilgili operasyonlarımız da aynı şekilde yürütülüyor" şeklinde konuştu.



Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, buradan kontrol noktasını ziyaret edip, görevli polislerle sohbet etti.







Haber: BATMAN,



==================

