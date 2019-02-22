Dha Yurt Bülteni -17

Kışladaki kazada yaralanan asker hastanede şehit oldu (3)BABA EVİNDE YASEmine (47) ve Osman Han (54) çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan ve Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2 gün önce ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanıp kaldırıldığı hastanede bugün şehit olan Piyade...

Kışladaki kazada yaralanan asker hastanede şehit oldu (3)



BABA EVİNDE YAS



Emine (47) ve Osman Han (54) çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan ve Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2 gün önce ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanıp kaldırıldığı hastanede bugün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Han'ın memleketi Tokat'ın Zile ilçesindeki evi ziyaretçi akınına uğradı. Yunus Emre Mahallesi Menekşe Sokak'taki Elit Apartmanı'nın 3 katında bulunan baba evine Türk bayrakları asıldı. Emine ve Osman Han'ın cenaze için Ankara'da olmaları nedeniyle evde taziyeleri yakınları ve Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel kabul etti. Belediye Başkanı Vidinel, şehadet haberi nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi.



5 yaşında Aysima isimli bir kızı bulunan Şehit Uzman Çavuş Mehmet Han'dan geriye eşi Aysun ve kızı ile birlikte çektirdiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar kaldı.



Görüntü Dökümü:



-Şehidin evinden görüntüler



-Bayrak asılması



-Belediye başkanının taziyeleri kabulü



-Şehidin eşi ve kızıyla fotoğrafları



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, DHA)



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Soylu: Avrupa'nın gelişmiş laboratuvarlarında öldürücü uyuşturucu haplar üretiliyor (3)



SORGUN'DA KONUŞTU



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosunun açılışında toplanan kalabalığa hitap etti. Bakan Soylu, MHP ile Cumhur İttifakı'nı kurduklarını hatırlatarak, son 6-7 yılda Türkiye'nin saldırılara maruz kaldığına dikkat çekti. Soylu, "Gezi'den başlayan ve ondan sonra devam eden sürecin hiçbirisine yetiştiremiyoruz. 10 bin dolara geldi Türkiye'nin kişi başına düşen gelir seviyesi. Yukarıya çıkartmamak için sürekli kafamıza vurup bizi olduğumuz yerde patinaj yaptırmak istiyorlar. Bunları biz seçimlerle beraber aştık. Eğer 2014 genel seçimlerinde AK Parti güçlü çıkmamış olsaydı ipler FETÖ'nün eline geçerdi. F-16'larla bu millete kan ve ızdırap yaşatmak isteyen FETÖ o zaman neler yapmazdı" dedi.



KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ



Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nu eleştiren Bakan Soylu, "Çok zor dönemlerden, sıkıntılardan geçtik. Ama şimdi geleceğe umutla bakmak, yarınlara umutla bakma zamanı. Kılıçdaroğlu'nu sevindirmeyeceksiniz değil mi? Adam partisini kapatmış, bir genel başkan partisini kapatır mı? Partisini kilitledi kaçtı. Sebep, 'muhalifler gelecek itiraz edecek' diye. Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye'yi nasıl idare edeceksin."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Açılıştan görüntü



-Bakan Soylu'nun açıklaması



-Detay



Haber-Kamera: Halit YILMAZ/SORGUN,



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Bakan Kurum: Yılda 300 bin konut dönüştürmeyi hedefliyoruz(2)



POŞET KULLANIMI YÜZDE 70 AZALDI



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, partisinin seçim çalışmaları kapsamında kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Bakan Kurum, ziyaretlerinde esnafla sohbet edip sorunlarını dinledi. AK Parti Bolu İl Başkanlığı tarafından caddeye kurulan seçim çadırını da ziyaret eden Kurum, burada vatandaşlara bez torba dağıttı. Kurum, plastik poşetlerin parayla satılmasının poşet kullanımını yüzde 70 azalttığını ifade ederek, "Uygulama tüm Türkiye'de zorunlu hale geldi ve yaygınlaştı. Vatandaşımıza bu duyarlı davranıştan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yılbaşı itibarıyla kişi başı 440 olan kullanım sayısı, şu an yüzde 70'e varan oranda azalmış durumda. Hedefimiz yüzde 90 oranında plastik poşet kullanımını azaltmak ve kişi başı 40 adede kadar düşürmek. Bu sayede hem çevremizi hem de doğamızı korumuş olacağız. Bunların kullanım sayısını azaltacağız. 2021 yılına girdiğimizde depozito uygulamamız başlayacak. Artık şehir meydanlarında, plastik, cam, metal şişelerimizi atacağımız ve geri dönüşümünden de kontör yükleyeceğimiz, belediye otobüs araçlarımıza bilet ve para olarak bize geri dönecek uygulamaları da yaygınlaştıracağız" diye konuştu.



Bakan Kurum, 2023 yılında tüm ülkede sıfır atık uygulamasına geçilerek, çöplerin kaynağında ayrıştırılıp geri dönüşüme gireceğini ifade ederek, "Geri dönüşüme girecek atıklarımızı ayrı bir yerde, organik atıklarımızı da ayrı bir yerde toplamak suretiyle geri dönüşüme katkı sağlamış olacağız. Yıllık 20 milyar lira tasarruf öngörüyoruz ve 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlıyoruz" dedi.



Bakan Kurum daha sonra TOKİ tarafından inşaası süren Yeni Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek, burada çalışmalar hakkında bilgiler aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Bakan Kurum'un ziyaretleri



-Vatandaşla sohbet etmesi



-Poşet dağıtması



-Açıklamaları



-Tatlı dağıtması



-Yeni sanayi sitesi inşaatını gezmesi



-Detaylar



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,



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CHP'li Salıcı: Şimdi 2002 yılındakinden daha büyük bir ekonomik kriz var



CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, Adıyaman'da Besni ilçesinde seçim bürosunun açılışına katıldı. Salıcı, "Şimdi 2002 yılındakinden daha büyük bir ekonomik kriz var. Bundan iktidar sorumludur" dedi.



CHP Besni seçim bürosunun açılışına Salıcı'nın yanı sıra CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, CHP Besni Belediye Başkan adayı Vakkas Acar ve partililer katıldı.



Seçim irtibat bürosunun açılışında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, iktidar partisinin seçimi kaybetmesiyle Cumhuriyetin başına bir şey gelmeyeceğini belirterek şunları söyledi:



"Siyasi partinin eteğine yapışıp oradan iş güç alanların bir beka problemi var. Ama Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür. Hiçbir siyasi iktidar seçimi kaybetti diye bu koskoca Cumhuriyetin başına bir şey gelmez. Kimler geldi kimler geçti. Çok güçlü siyasetçiler gördü bu ülke. Bir şey olsaydı Fatih Sultan Mehmet öldüğünde bir şey olurdu. Devlet devam etti mi etti. Kanuni öldü ve devlet devam etti mi etti. Mustafa Kemal Atatürk terki diyar eyledi, memleket devam etti. İnsanlarımızı bizden olanlar olmayanlar diye ayırdılar. Bizim insanımızı, bize oy verenler, oy vermeyenler diye ayırdılar. Bizim insanımızı terörist diyerek, vatan haini diyerek ve başka kötü cümleler kullanarak ayırdılar. Bizim kimseye öte git diyecek halimiz yok. Biz herkesi kendi canımızda bir parça olarak görüyoruz. Kılığına kıyafetine bakmıyoruz. Birileri diyor ki Kürtler şöyle, lazlar böyle, Çerkezler öbür türlü. Hepsi bizim kardeşimizdir. Cumhuriyet Halk Partisi ben Kürdüm diyenin oyuna da talip, ben Besniliyim diyenin de oyuna talip. CHP vatandaşına baktığı zaman 72 milleti aynı gözle görenlerin partisi."



'ŞİMDİ SEÇMEN BUNUN HESABINI SORMAYACAK MI?'



Salıcı, ülkede ekonomik kriz yaşandığını ve krizin sorumlusunun iktidar olduğunu ileri sürerek, "Başımızda siyasi iktidar var. Bu siyasi iktidar 17 yıl önce başa geldi. 17 yıl önce memlekette ekonomik kriz vardı. Bu ekonomik krizde bu arkadaşların bir sorumluluğu yoktu. Şimdi 2002 yılındaki ekonomik krizden daha büyük kriz var. Bundan iktidar sorumludur. Şimdi seçmen bunun hesabını sormayacak mı? 2002'deki ekonomik krizin hesabını iktidara sordu seçmen, bunu da soracaktır. Sandık önüne geldiğinde, kararını ver. Eğer bir yerlerde yanlışlık var diyorsan, 17 yıldır bu iktidarın sorumluluğu var diyorsan oyunu ona göre ver ki, memlekette bir şeyler değişsin. İşin ehli olmayanlar gitsin. Akrabasını şunu bir yerlere getirme peşinde koşanlar ve bunun üzerine de kutsal kitabımız Kuran'ı Kerim'den referans verenler ve orada yazıyor zaten diyenler utansınlar" diye konuştu.



Salıcı'nın konuşmasının ardından seçim bürosunun açılışı yapıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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CHP Besni seçim bürosu



Partililer



CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı'nın partililerle selamalaşması



CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı'nın konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)



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Mahsur kalan gençleri, Sahil Güvenlik helikopteri kurtardı



Antalya'da Konyaaltı kırsalında mahsur kalan üç kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarıldı.



Kurtarma görüntülerini Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesaplarından paylaşarak, mahsur kalan ve kurtarılan kişilere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali Münir Karaloğlu kurtarma operasyonuyla ilgili paylaştığı görüntülerde, Konyaaltı ilçesi kırsalında mahsur kalan üç gencin Sahil Güvenlik helikopteri tarafından kurtarıldığını belirterek, "ABD filmlerinde gördüğümüz kurtarma operasyonunu gerçekleştiren Sahil Güvenlik ekibimizi kutluyor, gençlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.



Görüntülerde, Sahil Güvenlik helikopterinden kayalık bölgede sarkıtılan çelik halatla bir personelin mahsur kalan gençleri helikoptere çıkarması bulunuyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Helikopterle kurtarma anından



Haber: Mehmet ÇINAR



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İntihar girişimi, trafiği kilitledi



TEKİRDAĞ'da işten çıkarıldığını ve eşinin de kendisini terk edeceğini öne sürerek intihar edeceğini söyleyen ve çevreyolundaki üstgeçide çıkan Şahin I.'yı, eşi ikna etmeye çalıştı. Kapatılan yol nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 45 süren çalışmanın ardından Şahin I., ikna edilerek indirildi.



Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan ve çalıştığı bir seyahat firmasındaki işinden çıkarıldığını iddia eden Şahin I., çevreyolundaki üst geçide çıkarak intihar edeceğini söyledi. Şahin I.'yı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, karayolundaki trafiği keserken, şahsın olası atlaması ihtimaline karşı itfaiye ekipleri de şişme yatak açarak önlem aldı. Polislerin ikna etmeye çalıştığı Şahin I., eşinin getirilmesini aksi halde atlayacağını söylemesi üzerine telefonla ulaşılan eşi getirildi. Üstgeçit üzerinde eşi ve polislerin yaklaşık 45 dakika süren çabalarının ardından Şahın I.,ikna edilerek indirildi.



Olay nedeniyle Tekirdağ-Malkara karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis, Şahin I.'yı ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Uzayan araç trafiği



-Köprü üstündeki ikna çabaları



-İtfaiyenin şişme yatak açması



-Olay yerindeki itfaiye, ambulans ve polis ekipleri



-Detay görüntüler



Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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