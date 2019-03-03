Dha Yurt Bülteni - 17

Diyarbakır HDP'de açlık grevindekilere operasyon: 5 gözaltı TERÖR örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla Diyarbakır'da HDP binasında açlık grevine başlayan 5 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır HDP'de açlık grevindekilere operasyon: 5 gözaltı







TERÖR örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla Diyarbakır'da HDP binasında açlık grevine başlayan 5 kişi gözaltına alındı. Parti binasında yapılan aramada ise terör örgütünü simgeleyen bez ve afişler ele geçirildi.



Diyarbakır'da HDP il binasında, Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in başlattığı açlık grevine destek vermek amacıyla HDP Milletvekili Dersim Dağ ile birlikte 6 kişi, açlık grevine başladı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında il binası ve çevresinde güvenlik önlemi alan polis, akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle açlık grevine başlayan 5 kişi gözaltına alındı. Binada yapılan aramada ise terör örgütünü simgeleyen bez ve afişler ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.



Görüntü Dökümü:



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HDP il binası



Alınan güvenlik önlemleri



Terör örgütünü simgeleyen bez ve afişlerin götürülmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Emrah KIZIL - Mesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Bodrum'da düzenlenen operasyonla Adnan Oktar'ın '3 numaralı adam'ı yakalandı







BODRUM'da polisin düzenlediği operasyonda Adnan Oktar suç örgütünün 3 numaralı adamı olarak aranan Altuğ Müştak Berker gözaltına alındı. Berker, merkezdeki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi.



Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda Adnan Oktar'a en yakın isimlerden olan Altuğ Müştak Berker'in Bodrum'da olduğunu tespit etti. Yapılan takibin ardından sahte kimlik kullandığı ve otelde kaldığı belirlenen Berker'in yakalanmasına yönelik operasyor düzenlendi. Operasyonda, Altuğ Müştak Berker gözaltına alınırken, otel odasında yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, tablet, çok sayıda örgütsel doküman, kitap ve çok sayıda sahte kimlik ele geçirildi.



Bodrum KOM Grup Amirliği'nde işlemleri tamamlanan Altuğ Müştak Berker soruşturmanın sürdüğü İstanbul'a gönderildi.



Görüntü Dökümü:



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-Şüphelinin KOM Grup Amirliğinden çıkarılması



Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM(Muğla),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Karton fabrikasının deposunda yangın çıktı







TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesindeki karton fabrikasında hurda kağıtlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Çalışanların yangının fark etmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürüde yangını söndürdü.



Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ulaş Mahallesi'ndeki karton fabrikasının hurda kağıt depolama alanında meydana geldi. Hurda kağıtlardan dumanların çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiyeye ve fabrikanın yangın söndürme ekibine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla kısa sürede yangını büyümeden söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Görüntü Dökümü:



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-Yangın çıkan depodan detaylar



-Çıkan dumanlar



-İtfaiyenin müdahalesi



-Detaylar



Haber-Kamera: Mehmek YİRUN/ ERGENE(Tekirdağ),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Tartıştığı eşini iki yerinden bıçaklayarak yaraladı







ADANA'nın Kozan ilçesinde Süleyman D., tartıştığı eşi Nurgül D.'yi iki yerinden bıçaklayarak yaraladı.



Olay, saat 16.30 sıralarında Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman D., iddiaya göre yolda yürüdükleri sırada henüz bilinmeyen nedenle eşi Nurgül D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Süleyman D., eşi Nurgül'ü iki yerinden bıçakladı. Süleyman D.'nin olayın hemen ardından polisi arayıp, eşini bıçakladığını söylemesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Süleyman D. ise polise teslim oldu. Hastanede tedavisi süren Nurgül D.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.



Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.



Görüntü Dökümü:



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Olay yerindeki ambulanstan görüntü



Ambulansın gidişi



Hastane acilnin önündeki ambulans



Yaralı kadının ambulanstan indirilmesi



Yaralı kadının sedye üzerinde hastaneye taşınması



Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/ KOZAN(Adana),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Yüksekova'da zorlu karla mücadele çalışması







HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, geçen hafta etkili olan ve 63 köy ile 117 mezranın yolunun kapanmasına neden olan kar yağışının ardından yoğun bir çalışma başlatıldı. Yüksek kesimlerde yer 6 metreyi bulan kar kalınlığı ise ekiplere oldukça zorlu anlar yaşattı.



Hakkari ve çevresinde salı günü başlayan kar yağışı, perşembe akşamına kadar sürdü. Yüksekova merkezde kar kalınlığı 1 metreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Rüzgarın da etkisiyle bazı yerlerdeki kar kalınlığı ise 6 metreye kadar ulaştı. Kar yağışını durmasından sonra kapalı olan yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu 63 köy ve 117 mezranın yolu ulaşıma açılırken, ekipler bazı yerlerde oldukça zorlu bir mücadele vermek zorunda kaldı. Kalınlığı yer yer 6 metreyi bulan kar, iş makinalarının boyunu aştı. Kardan olaşan tepe, ilginç görüntü oluşturdu. Tüm olumsuzluklara rağmen karla mücadele ekipleri çalışmalarını başlarıyla tamamladı. Yapılan çalışmalar ise karla mücadele ekipleri tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü:



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-Gündüz yol açan iş makinası



-Kar kalınlığı iş makinasının boyunu aşması



-Karla mücadele çalışmalarından detaylar



-Gece saatlerinde yapılan çalışmalardan detaylar



Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA(Hakkari),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Öğretmenevinde yangın paniği







ANTALYA Öğretmenevi'nin bodrum katında çıkan yangında yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Yangın, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan Antalya Öğretmenevi'nde meydana geldi. 78 odasıyla otel ve restoran olarak hizmet veren öğretmenevinin bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman bir anda bütün binayı sardı. Otelde konaklayan kişiler ve çalışanlar büyük panik yaşadı. Odalarında bulunan kişiler yoğun duman nedeniyle alt katlara inemedi.



'BİZİ KURTARAN YOK MU?'



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan kişileri merdiven yardımıyla kurtardı. Kurtarılan kişilerin büyük korku yaşadığı görülürken, aşağıda bekleyen arkadaşlarına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Otelin diğer cephesinde balkona çıkan bir kişi ise 'Bizi kurtaran yok mu?' diye aşağıda bulunan kişilere seslendi. Dumandan etkilenenler olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından tedavi edilirken, bir kişi ise hastaneye götürüldü.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:



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-Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı görüntü dökümü



-Olay yerinden görüntüler



-İtfaiyenin kurtarma operasyonu



-Dumandan etkilenenlerden görüntüler



-Çevreden detaylar



Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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CHP'li Özel: DSP Genel Başkanı, Ecevit ve Atatürk'ün kemiklerini sızlatıyor







CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bugün DSP'nin Genel Başkanı sarayın kapısında yatan, 4 kere randevu isteyip alamayan, referandumdan, seçimden önce 'İttifak yaparsa biz varız' diye Tayyip Erdoğan'a göz kırpan o kişi, hem Bülent Ecevit'in, hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktadır" dedi.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Altınkum Pazarı'nda partililere seslendi. İktidar partisinin 31 Mart'ı beka seçimi olarak gördüğüne dikkati çeken Özgür Özel, "Ne demek beka? Memleketin varlık, yokluk mücadelesi. Buna Türkiye siyasetinde bugüne kadar kimse tenezzül etmedi. Kendi partilerinde artık umut ortaya koyamayan, birbirlerine ve korkuya sarılmış iki lider, Türkiye'nin beka sorunundan bahsediyor. Türkiye'nin beka sorunu 19 Mayıs 1919'da, 23 Nisan 1920'de, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan ettiği gün bitmiştir" dedi.



Cumhurbaşkanı'nın kendilerine terörist dediğine dikkat çeken Özel, "Bize hırsız, yolsuz, arsız diyemiyor, terörist diyor. Burada bizim de kusurumuz var. Meydanı boş buldu konuşuyor. CHP'den terörist çıkmaz" diye konuştu.



Konuşmasında DSP'ye geçenler ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a da yüklenen Özel, "Şimdi birileri çıkmış, saray rejimi oradayken, Tayyip Erdoğan hepimizin anasını ağlatırken, 'Beni listeye koymadılar. Beni başka bir yerden teşvik ettiler', adı sol olan ama son dönemde sarayın tedarikçisi, sarayın imdat butonu haline dönüşmüş olan bir siyasi partiden aday oluyorlar. Açık söyleyeyim. Bugünkü DSP'nin Genel Başkanı sarayın kapısında yatan, 4 kere randevu isteyip alamayan, referandumdan, seçimden önce 'İttifak yaparsa biz varız' diye Tayyip Erdoğan'a göz kırpan o kişi, hem Bülent Ecevit'in, hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktadır" dedi.



Görüntü Dökümü:



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Partililerden görüntü



Özgür Özel ve beraberindekilerin halkı selamlaması



Özgür Özel'in konuşması



Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ ANTALYA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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