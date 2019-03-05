Dha Yurt Bülteni -17

Gülten'i 32 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapisVan'da 2 yıl önce önce sevgili olmak istediği 18 yaşındaki Gülten Aşkan'ı, kendisini reddettiği gerekçesiyle 32 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Azizhan Bor, 'canavarca hisle veya...

Gülten'i 32 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis



Van'da 2 yıl önce önce sevgili olmak istediği 18 yaşındaki Gülten Aşkan'ı, kendisini reddettiği gerekçesiyle 32 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Azizhan Bor, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gülten'in avukatları, genç kızdan geriye bir fotoğrafının bile kalmadığını söyledi.



Gülten Aşkan, 1 Mart 2017 tarihinde Azizhan Bor tarafından İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'de 32 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Genç kızı, 'sevgili olalım' teklifini reddettiği için öldürdüğü iddia edilen Bor, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bor hakkında Van 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı.



Davanın bugün görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Azizhan Bor, genç kızın ailesi ve tarafların avukatları hazır bulundu. Van Barosu avukatları da müdahillik talebinde bulunarak, duruşmaya katıldı.



Aşkan Ailesi'nin avukatlarından Müjde Tozbay Erden, sanığın canavarca hisle cinayeti işlediğini belirterek, "Sanık, Gülten'i 32 yerinden bıçaklayarak öldürdü. 'Ben seninle sevgili olmak istemiyorum' diyen bir kadını öldürdü. Bu hiçbir kadının öldürülme gerekçesi olamaz. Bir erkek bir kadını aldattığını görse bile bu sadece bir boşanma veya ayrılma gerekçesidir, öldürme gerekçesi değildir. Bu cinayeti işlerken canavarca hisle Gülten'i öldürdü. Sadece bir veya iki bıçak darbesi değil, 32 yerinden bıçaklayarak, bu cinayeti işledi. Tanık ifadelerinde kadının çığlıklar attığı, işkence çektiği söyleniyor. Ayak topuklarına kadar bıçaklıyor. O nedenle eziyet çekerek, öldürme suçunu da işliyor" dedi.



Baba Lezgin Aşkan da sanığın ömür boyu ceza almasını istedi.



Diğer müdahil avukatların da Bor'a üst seviyeden ceza verilmesini talep ettiği duruşmada son sözü sorulan Azizhan Bor, yazılı savunmasını tekrarladığını söyledi.



Mahkeme heyeti, verdiği 10 dakikalık aranın ardından sanık Azizhan Bor'u, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.



GERİDE I BİLE KALMADI



Duruşmanın ardından Aşkan Ailesi, avukatları Müjde Tozbay Erden, Rabia Özgökçe, Sevda Ayhan, Deniz Işık, Aktivist Feminist Zozan Özgökçe tarafından adliye önünde yapılan açıklamaya katıldı. Aile adına açıklamayı yapan avukat Erden, "Bugün Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 32 yerinden bıçaklanarak öldürülen Gülten Aşkan'ın duruşması vardı. Gülten kendisiyle sevgili olmak isteyen Azizhan Bor'un teklifini kabul etmediği için 32 yerinden bıçaklanarak 2017 yılında öldürülmüştü. Azizhan Bor, 'Gülten bana umut verdi, sonrada reddetti, erkekliğime laf söyledi' şeklinde savunma yapmış ve öldürme eyleminde haklı olduğunu iddia ederek haksız tahrik indirimi talep etmiştir. Bugün mahkeme tarafından Gülten'in katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu ceza tabi ki Gülten için az, buna itiraz edeceğiz" dedi.



Avukat Erden öldürülen Gülten'in sadece çocukluğuna ait fotoğrafı olduğunu, son dönemine ait çekilen fotoğrafı bulunmadığını belirterek, "Bu durum dahi Gülten'in bir kadın ve çocuk olarak yalnızlığını göstermektedir" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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-Avukatların adliye önünde yaptığı açıklama



-Öldürülen Gülten Aşkan'ın babası



Haber-Kamera: Gülay KUYUCU/VAN, -



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Bakan Pakdemirli: İnsanlar yemek için Gaziantep'e gelsin istiyorum



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gaziantep'in gastronomi turizminde önemli adımlar attığına dikkat çekerek, "Nasıl ki insanlar yemek için Fransa'ya gidiyorsa Gaziantep'e de gelsin istiyorum. Bu konuda bakanlık olarak gereken desteği vermeye hazırız" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Gaziantep'te ilk olarak Antep Fıstığı Lisanslı Deposu'nun temel atma törenine katıldı. Törene Bakan Pakdemirli'nin yanısıra Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri ile STK temsilcileri katıldı. Bakan Pakdemirli, açılış töreni öncesi yaptığı konuşmada, Gaziantep'in gastronomi turizminde önemli adımlar attığını belirterek, "Gaziantep'in bu alanda kendini geliştireceğine inanıyorum. Bu anlamda nasıl ki insanlar yemek için Fransa'ya gidiyorsa Gaziantep'e de gelsin istiyorum. Bu konuda bakanlık olarak gereken desteği vermeye hazırız. Bizim ürünlerimizin hemen hepsi bu hikayeyi hak ediyor. Gaziantep zaten bu işi iyi yapıyor. Bunu bir tık daha ileriye taşımamız gerekiyor" dedi.



'LİSANSLI DEPOCULUK ARTTIKÇA DESTEĞE DE GEREK KALMAYACAK'



Lisanslı depoculuğu önemsediklerini belirten Bakan Pakdemirli bu konuda önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek şunları dedi: "Gaziantep'te bugün temelini atacağımız lisanslı depoculuğu çok önemsiyoruz. Yapısal çalışmaları yaparken fiyat istikrarını önemsedik. Buna bağlı olarak tüketiciyi kollamak ve üreticinin zarar görmemesi için lisanslı depoculukla ilgili yatırımları 2-3 kat artırarak, fiyat istikrarını yakalayabiliriz. Yarın öbür gün 'şunun fiyatı arttı' dememek için fiyat istikrarını yakalamak mümkün. ABD'deki gibi gelir sigortalı ürün çıkaralım istedim. Buna da gayret gösterdik. Yurtdışı borsalarıyla bu işi nasıl yaparız diye görüştük, ciddi çalışma ortaya koyduk. Asıl olay burada, lisanslı depoculuk arttıkça belki desteğe de gerek kalmayacak. Ürününüz fiyatını biliyorsunuz, ne kadar çıkacağını biliyorsunuz, sezonda kaça satacağınızı biliyorsanız, ürünle ilgili belirsizlik ortadan kalkarsa belki önümüzdeki dönemde desteğe de gerek kalmayacak. Saklama koşulları da çok önemli. Doğru ürünün doğru yerde saklanması çok önemli. Ege'de üretici zeytini toplar, saklamaya verir, finansal zorunluk ortaya çıktığında ürünü kaybedebiliyorsunuz. Lisanslı depoculuğu geliştirdikçe üretici adına bu riski de ortadan kaldırmış oluyorsunuz."



Bakan Pakdemirli, konuşmasının ardından beraberindekilerle butona basarak Antep Fıstığı Lisanslı Deposu'nun temelini attı.



Görüntü Dökümü



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Temel atma törenine katılanlar



Bakan Pakdemirli'nin konuşması



Temel atma töreni



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 646 MB



Haber- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)



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Kağıt yüklü TIR yandı, TEM'de 6 kilometrelik kuyruk oluştu



Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, kağıt yüklü TIR, alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, TEM'in İstanbul yönünde yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.



Olay, öğle saatlerinde, TEM yolu Dilovası Rampası mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Muharrem Güney yönetimindeki 74 BU 970 plakalı TIR'ın kağıt yüklü dorsesinden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden Muharrem Güney, aracını hemen yolun sağ şeridine çekti. Muharrem Güney çekiciyi dorseden ayırıp itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Çalışmalar sırasında trafik kısa süreliğine kesildikten sonra kontrollü olarak verildi. Kağıt ve karton yüklü dorsenin yanması nedeniyle TEM yolu İstanbul yönünde yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araç yoldan kaldırıldıktan sonra trafik yeniden ulaşıma açıldı.



Görüntü Dökümü



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-İtfaiyenin müdahalesi



-Drone ile görüntü



-Uzun araç kuyrukları



Haber-Kamera: Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/DİLOVASI (Kocaeli), -



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Soylu: CHP, PKK'ya taşıyıcı annelik yaptı (EK)



'BİZİ KANDİL'İN ÖNÜNDE BOYNUMUZ BÜKÜK BIRAKMAYIN'



İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaptığı ev ziyaretinden sonra Kiraz ilçesine geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yolu, Kaymakçı'da mahalle sakinlerince kesildi. Otobüsün önünde mahalleliye seslenen Bakan Soylu, CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu. Soylu, "Bunlara oy verirsek geçmişte ne yaşamışsak Türk- Kürt, laik- dindar, başı açık- başı kapalı bize yine yaşatırlar. Bizi Kandil'in önünde boynumuz bükük bırakmayın. Terörle mücadele ediyoruz. 15 bin terörist vardı dağlarda. Bugün 700 terörist kaldı. Onları da yakında tepeleyeceğiz, merak etmeyin, bize itimat edin. Terörle uyuşturucuyla hırsızlıkla mafyayla mücadele ediyoruz. 2018, bunların hepsiyle mücadelenin en üst düzeyde olduğu yıldı. Bizim hızımızı kesmeyin, ne olur. Bize destek verin. Şu İzmir'i kurtarın, ne olur. Şu İzmir'i yönetemeyen kişilerden kurtarın. Hele İzmir'e yeni gelen karışık kuruşuk adamlardan da İzmir'i kurtarın. Onlara teslim etmeyin" diye konuştu.



AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım'ın da her ziyaretinde önünü kesen Kaymakçı sakinleri, Bakan Soylu'nun konuşması sırasında 'Yolların kralı Binali Yıldırım' diye bağırdı. Bunun üzerine Soylu, "Binali ağabey için de kaç gündür İstanbul'da çalışıyoruz. Orada da büyük başarıların altına imza atacak inşallah" dedi.



İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra yoluna devam etti.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber: Taylan YILDIRIM/ÖDEMİŞ (İzmir),



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Gaziantep'te duruşma çıkışı kavga: 5 yaralı, 10 gözaltı



Gaziantep'te, adliyede görülen cinayet davasının duruşmasının çıkışında, tutuklu 2 kişinin yakınları arasında kavga çıktı. 5 kişinin yaralandığı kavgayı havaya ateş açarak, sonlandıran polis, 10 kişiyi gözaltına alındı.



Gaziantep'te, 6 yıl önce Ekrem Süslü'nün öldürülmesiyle ilgili tutuklanan ve birbiriyle akraba olan Serdar D. ile Nebi D.'nin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları davanın görülmesine bugün devam edildi. Duruşmanın ertelendiği dava çıkışında tutuklu 2 kişinin yakınları arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tutuklu yakınlarının adliye bahçesindeki tartışması, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açtı. Polisin havaya ateş açmasıyla sonlanan kavgada hafif yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri de kavgaya karıştığını belirlediği 10 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Görüntü Dökümü



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Gaziantep Adliyesi



Polis ekipleri



Yaralılar



Ambulansın çıkışı



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 133 MB



Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)



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Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı



Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Bayram Ali Dereli yaralandı.



Kaza, Saat 16.00 sıralarında Orhangazi-Bursa yolu, Zeytinciler Çarşısı girişinde meydana geldi. Kasksız Bayram Ali Dereli (71) yönetimindeki 16 RAF 47 plakalı motosiklet, göl yolundan ana yola çıkış yaptıktan sonra aynı yöndeki Temel Usta (27) yönetimindeki 16 KOP 82 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü Bayram Ali Dereli yere yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Dereli, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Görüntü Dökümü:



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Kaza yeri



Yerde yatan yaralı



Yaralı adama müdahale



Ambulansa taşınması



Detay görüntüler



2 dk 51 sn 247 MB



Haber/Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),



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Edirne'de 420 kaçak göçmen yakalandı



Edirne'de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 420 kaçak göçmen yakalandı.



Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Bosna, Sazlıdere, Orhaniye ve Kemal köyleri ile İpsala ve Meriç ilçelerindeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Cezayir, Fas, Filistin, Bangladeş, Mısır, Suriye, Afganistan, İran ve Libya uyruklu 420 kaçak göçmen yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Haber: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,-

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