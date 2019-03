Dha Yurt Bülteni-17

BEBEĞİNE YAZDIĞI MEKTUPLA YÜREK BURKAN ANNE ADAYI DOKTOR, 'İYİLİK MELEĞİ' OLARAK BİLİNİYORMUŞKONYA'da kazada yaşamını yitiren, bebek bekleyen doktor çift Süleyman Köse (27) ve eşi Nurgül Köse'nin (26) cenazeleri yan yana defnedildi.

BEBEĞİNE YAZDIĞI MEKTUPLA YÜREK BURKAN ANNE ADAYI DOKTOR, 'İYİLİK MELEĞİ' OLARAK BİLİNİYORMUŞ



KONYA'da kazada yaşamını yitiren, bebek bekleyen doktor çift Süleyman Köse (27) ve eşi Nurgül Köse'nin (26) cenazeleri yan yana defnedildi. Kazanın ardından etrafa savrulan ajanda da, hamile olduğunu öğrendiği gün bebeğine yazdığı mektubu ortaya çıkan Nurgül Köse'nin, görev yaptığı ilçedeki hastalar tarafından 'İyilik meleği' olarak anıldığı belirtildi.



Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Servisinde asistan doktor olarak görev yapan Süleyman Köse, Sarayönü Devlet Hastanesi'nde görevli eşi doktor Nurgül Köse ile birlikte dün akşam saatlerinde eşinin Kızılören Mahallesi'nde oturan akrabalarını ziyaret için yola çıktı. Köse yönetimindeki 42 DYK 24 plakalı otomobil, kontrol çıkarak karşıdan gelen Süleyman Çakmaz'ın (32) kullandığı 47 HHN 803 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR devrilirken, savrulan otomobil, Osman Tetik (37) yönetimindeki minibüse çarpıp, şarampole yuvarlandı. Sürücü Süleyman Köse ve eşi Nurgül Köse, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücüler Çakmaz ve Tetik ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Nurgül Köse'nin otomobil içinde sıkışan cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.



BEBEĞİNE 'İNŞALLAH SENİ KUCAĞIMIZA SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE ALABİLİRİZ' MEKTUBU



Kaza yerinde etrafa savrulan Nurgül Köse'ye ait ajanda da ise hamile olduğunu öğrendiği gün bebeğine yazdığı mektup yürekleri burktu. 28 Aralık 2018 tarihinde yazılan mektup da 'Bebeğim, dün sana hamile olduğum kesinleşti. Kan değerlerim yükselmiş. Çok mutlu oldum. Şükür namazı kılacağım. Baban yanımızda değildi. İşteydi her zaman ki gibi. Telefondan aldı haberi. Çok merak ediyordu. Sonucu öğrenmek için defalarca aradı ve mutlu haber ulaştı. İnşallah seni kucağımıza sağlıklı bir şekilde alabiliriz. Dün baban nöbetçiydi, bugünde devam ediyor. ' şeklinde duygularını ifade ettiği görüldü.



YAN YANA DEFNEDİLDİ



Kazada yaşamını yitiren çiftin cenazeleri bugün Hacıveyis Zade Camii'nde kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Ardından çiftin cenazesi Üçler Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.



Aksaraylı olan Süleyman Köse'nin, Konya'da Meram Tıp Fakültesi'nde öğrenim görürken meslektaşı Nurgül ile tanışıp geçen yıl eylül ayında dünya evine girdiği öğrenildi.



'İYİLİK MELEĞİ'



Hamile olduğunu öğrendiği gün bebeğine yazdığı mektupla yürekleri burkan Nurgül Köse'nin, görev yaptığı Sarayönü Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde hastadan, hastaya koştuğu için hastaları tarafından 'İyilik Meleği' olarak tanındığı belirtildi. Köse'nin hastanedeki masasının üzerine ise mesai arkadaşları tarafından çiçek konuldu.



Görüntü Dökümü



--------------



Cenaze namazından detay



Protokol üyeleri, meslek taşları ve yakınlarından detay



Genel ve detay



Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))



=======================



GÜMÜŞHANE'DE, PKK'LI TERÖRİSTLERİN DEPOSU BULUNDU







GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda, PKK'lı teröristlere ait, topağa gömülü sığınak bulundu. İçinde yaşam malzameleri bulunan sığınağın teröristler tarafından depo olarak kullanıldığı belirlendi.



Doğu Karadeniz bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonlar sürüyor. Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler ile Jandarma Özel Harekat(JÖH) ve Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JOPER) timlerinin birlikte yürüttüğü operasyonlar kapsamında, Kürtün ilçesi Kızılali Dağı mevkiinde, PKK'lı teröristlere ait sığınak bulundu. Toprağa gömülü olan ve depo olarak kullanılan sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemelerin yaz döneminde depolandığı ve sığınağın uzun süredir kullanılmadığı tahmin ediliyor. Takviye birliklerin sevk edildiği bölgede, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü öğrenildi.



YAKIN BÖLGEDE SIĞINAK BULUNMUŞTU



Bölgede, geçen yıl Kasım ayında 12 metrekarelik alanda, 2 metre yükseklikte banyo ve tuvalet yer alan sığınak ele geçirilmişti. İçerisinde çok sayıda yaşam ve gıda malzemelerinin depolandığı sığınağın küçük bir ev olarak kullandığı saptanmıştı. Bölgedeki karın eritilerek suyun içeri taşınmasını sağlayan sistem de bulunan sığınak incelemelerin ardından imha edilmişti.



Son operasyonlarla PKK'nın kış üstlenmesine ağır darbe vurulduğu bildirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Operasyon detayları



Sığınak fotoları



Detaylar



Haber-Kamera: İnan KALYONCU/ TRABZON



=============



KILIÇDAROĞLU'NDAN 'KÜRKTE VERGİ' ELEŞTİRİSİ







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşın vergi yükü altında ezildiğini öne sürerek, "Erkeklere bir müjde vereyim. Kürkte vergi sıfırlandı. Bu salondan çıktıktan sonra hanımlara birer kürk alacaksınız. Kürkte vergi niye sıfırlanır Allah aşkına? Kefende vergi var, portakalda vergi var, domateste vergi var, her şeyde vergi ama kürkte vergi sıfırlandı?" dedi.



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden aday gösterilen Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in, Belediye Sergi ve Konferans Salonu'nda düzenlediği seçim toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmasında Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 89'uncu yılı dolayısıyla özellikle Burdur'da olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, iktidar partisi belediyeleri ile aralarında önemli farklılıklar olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bizim belediye başkanlarımız her yerde ne yaptıklarını ve ne yapacaklarını anlatırlar. İlk sözü biz onlara veriyoruz, o kentle ilgili ne düşünüyorlar, neyi hedefliyorlar vatandaşın bilmesi lazım. Onlarda ise bir kişi çıkıyor, o konuşuyor. Dilinde de hep ben ve Cumhuriyet Halk Partisi var. Bereket versin ki ben varım, yoksa konuşacak bir şey kalmayacak" diye konuştu.



'BİZİM BAŞKANLAR HESAP VERİRLER'



Bir kenti yönetirken mutlu ve huzurlu insanlar olmasını istediklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, Burdur'un bir Avrupa kentine dönüştüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bir Avrupa kentine girer gibi, tertemiz bir kent gördüm. Belediye başkanımız çalışmış. Takdir sizin, sizler karar vereceksiniz. Hangi partiden olursa olsun 31 Mart'ta vatandaşlarımdan bir şey istiyorum. Bu hizmetleri görüyorsanız, elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Bir belediye başkanı harcadığı her kuruşun hesabını vatandaşa vermeli. Siz hiç iktidar partisinden belediye başkanının çıkıp, 'hesap vereceğim' dediğini duydunuz mu? Niye hesap vermiyorlar? Malum, biliyorsunuz. Hesap vermek vatandaşla belediye arasındaki güveni yükseltir. Belediye başkanı parayı harcarken hesabını verecek. O zaman belediye başkanı kul hakkı yememiş olur. Hesabını vermenin onurunu yaşar. Siyaset halka adanmışlıktır. Bizim siyaset anlayışımız budur. Belediye başkanlarımız her kuruşun hesabını verir" dedi.



'BELEDİYE BAŞKANI MUHTARLA ÇALIŞMALI'



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, belediye başkanlarının bedava su vereceği sözüne karşılık 'Kimin parasını harcıyorsun' dediğini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:



"Milletin parasını millet için harcıyor, vatandaşa ucuz vereceğiz, ona isyan ediyorlar. Varlık kuyrukları oluştu. Domates, soğan, biber, patates kuyruğu. Bu milletin aklına geçmek haddine mi? Türkiye bir yangın yeri ekonomik açıdan, işsizlik, yoksulluk var. Hanelerde huzursuzluk var. Bütün sorunları bir şekilde kavgasız çözmemiz lazım. Halkın desteğiyle çözmemiz lazım. Beraber oturup, çözmemiz lazım. Bir mahalle ile karar alacaksanız, muhtarı mutlaka dinleyeceksiniz. Belediye başkanı ve muhtar işbirliği halinde yönetim yapacak, yönetim. Muhtarı mahalleli seçiyor, belediye başkanını daha geniş bir kitle seçiyor. El ele verecekler hizmeti daha iyi götürecekler."



'BELEDİYE BAŞKANLARINA UYARI'



Belediye başkanlarından bazı istekleri olduğunu bildiren Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanı seçildiğiniz andan itibaren size oy versin vermesin bütün vatandaşlara eşit hizmet götüreceksiniz. Ayrımcılık yapmayacaksınız. AK Partili kardeşlerime sesleniyorum; İyi bir hizmet alıyorsan, güzel yatırımlar yapıyorsa, sen de sandığa giderken, eline vicdanına koyacaksın, Orkun başkana oyunu vereceksin. Diğer siyasi partili kardeşlerim de, bir belediye başkanı üretiyorsa, harcamaların hesabını veriyorsa ona destek olmanız lazım. Bunları yapmak zorundayız, yaptığımız zaman başarılı oluruz" dedi.



'MUSLUĞU AÇARKEN BEŞ ÇEŞİT VERGİ'



Türkiye'nin ekonomik krizin ortasında olduğunu öne süren Kemal Kılıçdaroğlu, her yerde kriz varken sadece sarayda kriz olmadığını savundu. Sarayda kriz olmadığı için 'Türkiye'de kriz yok' denildiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Yazlık, kışlık uçan sarayların var, yetmiyor mu? Kırsalda yaşayan çiftçinin derdini biliyorum. Sarayda oturanlar halkın derdini bilemezler. Üçbin kişilik koruma ordusuyla gezenler, halkla biraraya gelemezler. Her yerde perişanlık var, büyük paralar ödeniyor. Hanımlar musluğu açarken beş çeşit vergi ödüyorsunuz. Elektrikte dört çeşit vergi ödüyorsunuz. Son 16 yılda Londra'da bir avuç tefeciye ödenen faiz 149 milyar dolar. Yanlış, dış politikalar nedeniyle Suriyelilere ödenen para, 35 milyar dolar. Peki çiftçiye neden ödenmiyor? Nedir bu yoksulluk? Peki kim ödüyor bu 35 milyar doları? Sizler ödüyorsunuz. Seçimde ya saraydan ya da halktan yana oy kullanacağız. Benim gönlüm halktan yana oy kullanmakta."



'KÜRKTE VERGİ NEDEN KALDIRILDI'



Vatandaşın vergi yükü altında ezildiğini belirten CHP Lideri, "Erkeklere bir müjde vereyim. Kürkte vergi sıfırlandı. Bu salondan çıktıktan sonra hanımlara birer kürk alacaksınız. Kürkte vergi niye sıfırlanır Allah aşkına. Kefende vergi var, portakalda vergi var, domateste vergi var, her şeyde vergi ama kürkte vergi sıfırlandı" dedi.



BAŞKAN ADAYI PROJELERİNİ AÇIKLADI



Halen Burdur Belediye Başkanı olan ve yeniden aday gösterilen Ali Orkun Ercengiz de iftiralara her yerde cevap vermeye hazır olduğunu belirterek, halka hesap vereceğini söyledi. 5 yılda 40 milyonluk borç ödediklerini dile getiren Ercengiz, korumaya ihtiyaç duymadığını, halkın içinde olduğunu kaydetti. Burdur halkının yüzünü yere düşürmediğini dile getiren Ercengiz, Burdur'u çağdaş ve sağlıklı bir kent yapacaklarını aktardı. Yeni dönemde bazı projelerinden örnekler veren Ercengiz, "Otopark sorununu çözeceğiz. Mehmet Akif Üniversitesi ile kent merkezi arasında raylı ulaşım sistemi oluşturulacak. İçme suyu arıtma tesisi tamamlanacak. Yeşil alanları artıracağız. Çocuk parklarımızı güvenli hale getireceğiz" dedi.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun salondan çıkışı sırasında bir vatandaş görüşmek istediğini belirterek, Kılıçdaroğlu'nun bindiği araca yöneldi. Polis ekipleri, vatandaşı güçlükle uzaklaştırdı.



Görüntü Dökümü



-----------------------



Salon içi partililerden görüntü



Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahnede görüntüsü



Partilileri selamlaması



Protokolün görüntüsü



Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



==================



TIR DORSESİNİN ÜZERİNDEKİ 10 TONLUK VİNÇ YOLA DÜŞTÜ



TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki TIR'ın üzerindeki 10 tonluk vinç, bağlantı yerinden çıkarak yola savruldu.



Olay, Cami Atik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde meydana geldi. Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde Tuncay A. yönetimindeki 59 LJ 283 plakalı TIR'ın dorsesine yüklenerek, ilçedeki bir kömür ocağına götürülmek istenen yaklaşık 20 metre uzunluğunda ve 10 ton ağırlığındaki vinç, Şehit Temizer Caddesi üzerinde bağlantı yerinden çıkarak yola düştü. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Cadde bir süre trafiğe kapanırken, savrulan vinç, başka bir vinçle yeniden dorseye yüklenerek, kömür ocağına götürüldü.



Görüntü Dökümü



----------------------



-Düşen vinç detay



-Başka bir vinç ile yüklenirken detay



-Kapanan araç trafiğinden detay



-Ekiplerin çalışması



Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),-



=======================



BİTLİS KALESİ'NDEKİ KAR KÜTLELERİNİ DAĞCILAR TEMİZLEDİ



BİTLİS'te kar yağışının durmasının ardından kar temizleme çalışmalarına başlanırken, merkezde bulunan Bitlis Kalesi'ndeki karlar, profesyonel dağcılar tarafından temizlendi.



Bitlis ve çevresinde 1 hafta boyunca etkili olan kar yağışının durmasının ardından karla mücadele çalışmalarına başlandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını açarken, Bitlis Kalesi'ndeki karlar, profesyonel dağcılar tarafından temizlendi. Büyük kar kütlelerinin tehlike saçması üzerine Bitlis Belediyesi, bölgeye itfaiye ekibi gönderdi. İtfaiye aracının merdiveni de yetersiz kalınca, bu kez profesyonel dağcılardan yardım istendi. Dağcılar, 50 metre yükseklikteki kaleye çıkarak, tehlike arz eden karları küreklerle temizledi.



'YERDEKİ KAR KALINLIĞI 4 METREYE ULAŞTI'



Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras, kentte bu yıl kış mevsiminin çok çetin geçtiğini belirterek şöyle konuştu:



"Geçen yıla nazaran, bu yıl daha fazla kar yağdı. Şu an yerdeki kar kalınlığı bazı bölgelerde yer yer 4 metre civarında. Tabi bu karı temizlerken belediye ekipleri olarak, 7-24 esasına göre bir çalışma yürütüyoruz. Toplanan karları kamyonlarla şehir dışına çıkarmaktayız. Engebeli bir yapıya sahip olan ilimizde kısmi çığlara ve tehlikeli kar düşmeleri ve kar kütlelerinin düşmesine tanık oluyoruz. Kale altı civarında da buna benzer bir risk fark ettik. Şu anda da kale altında, kalenin etekleri ile çarşı arasındaki yamaçta gördüğünüz gibi düşme tehlikeli olan karları profesyonel dağcılık ekibinden destek alarak itfaiye ekiplerimizle kontrollü bir şekilde herhangi bir can ve mal kaybına mahal vermemek için indiriyoruz. Yoğun bir çalışma içindeyiz. Bereketli ve güzel bir kış geçirdik."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------------



-İtfaiye ekiplerinden detaylar



-Bitlis Kale'sinden detay görüntüler



-Profesyonel dağcıların karları küremesinden detaylar



-Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras'ın açıklamaları



-Genel ve detay görüntüler



Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS,



========================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Mayo ile Buz Pateni Yapan Genç Anne: Sütüm Donacak

Fren yerine Gaza Bastı, Çarptığı Kadınla Birlikte Bahçeye Uçtu

Hemzemin Geçide Giren Sürücü, Saniye Farkı ile Ölümden Döndü

Trabzon Boşanma Aşamasında Olduğu Eşi ile Kayınvalidesini Yaraladı, Teslim Oldu