Dha Yurt Bülteni -17

Mersin'de bir süredir ayrı yaşadığı eşi Leyli Etiz'i (48) tahra ile başına defalarca vurarak öldüren Süleyman Etiz (58), adliyeye sevk edildi. Sabah saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Süleyman Etiz, cinayetten sonra evden ayrılarak adliyeye gitti. Burada polise teslim olan Etiz, daha sonra cinayet masası ekiplerine teslim edilerek, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorgulanan Etiz, uzun süredir ayrı yaşadığı eşinin boşanma davası açması nedeni ile tartıştıklarını, olay anında Leyli Etiz'i tahra ile başına defalarca vurarak öldürdüğü söyledi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Süleyman Etiz, adliyeye sevk edildi.



Metronun yer altı otoparkındaki göçükte çalışmalar sürdürülüyor (4)



CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİLER



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin metro vagonları için yaptırdığı iki katlı yeraltı otoparkında meydana gelen göçüğün altında kalan yüklenici firma çalışanlarından bekçi Mehmet Çiftçi'nin yakınları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Çalışmaların yeterli olmadığını söyleyen Çiftçi'nin kızı Gökçe Yavuz (39), "Biz burada sadece AFAD'tan arama kurtarma çalışmalarının yapıldığını öğreniyoruz. Acımız büyük. Şu anda ne durumda olduğumuzu anlatamıyoruz, kelimelerle anlatmak çok da mümkün değil. Biz devlet büyüklerimizden buraya destek vermelerini istiyoruz. Bu korkunç bir olay. Artık ihmal var mı bilemiyoruz. Tek derdimiz iki canın sağ salim kurtarılması" dedi.



'ÇALIŞMALAR YETERLİ DEĞİL'



Babalarının kurtarılabilmesi için de zaman kaybının olmaması gerektiğine dikkat çeken Yavuz, "Zaman kaybına tahammülümüz kalmadı çünkü her geçen saniye aleyhimize işliyor" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Gökçe Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ona çok güveniyoruz. Devlet büyüklerimizden acil destek istiyoruz. Az sonra yağmur başlayacak, bizim hiçbir şansımız kalmayacak. Şansımız varken sesimizi duyurmak istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden kim geldi? Kimseyi göremiyoruz. Açıklama yapan da yok. Biz burada çok mağdur durumdayız. Ailenin bütün fertleri burada iyi bir haber gelmesini bekliyor ama iyi bir haber gelmesi için çok iyi ve sistemli bir çalışma olması gerekiyor. Biz çalışmalar yapılırken sabrettik. Yok güçlendirme çalışması yapılıyor, zemin şöyle, bilmem ne… Bunlar yeterli değil."



'BURADA İKİ CAN YATIYOR'



Mehmet Çiftçi'nin diğer kızı Adalet Şen de 20 metrekarelik alandan iki canın 40 saattir çıkarılamadığını belirterek, şöyle dedi:



"Sürekli gözyaşları ile bu iş olmaz. Kadere teslim olmak diye bir şey yok. Evet kaderimizde ne varsa onu göreceğiz, yaşayacağız ama Türkiye'nin bu kadar güçsüz olduğuna inanmıyorum. Burası 20 metrekare bir alan. 40 saatte iki canın kurtarılması çok basit bir olay. İstanbul'da 10 katlı bir bina çöktü ve 3 günde insanlar kurtarıldı. Çalışma sistemi aynı şekilde dönüp dönüp duruyor. Cumhurbaşkanım Allah rızası için sesimi duy lütfen. Burada iki can yatıyor. El atın, bize güçlü bir çalışma sistemi gönderin. Bu şekilde olmuyor. Yağmur geliyor. İki can toprağın altında, Allah rızası için el atın. Türkiye bu kadar güçsüz değil. Gözyaşlarımla burada beklemek istemiyorum. Lütfen sesimizi duyun. Bu çalışma sistemi ile bunun altından çıkamayacağız. Cumhurbaşkanım size güveniyorum."



Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın'ın yakınları, zaman zaman sinir krizi de geçirdi. Göçük altındakilerin yakınlarına, bölgede bekleyen sağlık görevlileri müdahale etti.



İki katlı ev yangında kullanılmaz hale geldi



İZMİR'in Bayırdır ilçesinde, iki katlı bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Evdeki 1'i Alzheimer hastası 4 kişi dışarı kaçarak canlarını kurtarırken, alevler itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Evin önünde park halindeki bir otomobil ise sahibine ulaşılamayınca çevredekiler tarafından sürüklenerek yanan binadan uzaklaştırıldı.



Kurt Mahallesi Hacı Hafız Sokak'taki iki katlı bir evde bugün saat 13.30 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. Salonda başaldığı belirlenen yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Bu sırada mutfakta yemek yiyen ev sahibi Alzheimer hastası 74 yaşındaki İsmail Tarkun, eşi 73 yaşındaki Saliha Tarkun ve oğlu ile gelini alevleri son anda farkederek dışarı çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak alevlere müdahale etti. Bu sırada evin önünde park halinde olan ve sahibine ulaşılamayan bir otomobil, alevlerin sıçrama ihtimaline karşı çevredekiler tarafından sürüklenerek yolun karşı tarafına taşındı. Alevler 1 saatte güçlükle kontrol altına alınırken, ev kullanılmaz hale geldi.



Kilis'te üreticilere süt sağım makinesi dağıtıldı



KİLİS'te, GAP idaresinin desteğiyle Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyelerine süt sağım makinesi dağıtımı yapıldı.



Süt sağım makinelerinin dağıtımı için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, her zaman çiftçi ile üreticilerin yanında olduklarını ifade ederek, "Kurum olarak çiftçilerimize yardımcı olmak için kurulan bir kuruluşuz. Tüm teşkilatlarımız, ülkemiz tarımına hizmet etmek üretimi attırmak, sürdürülebilirliğini attırmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlimiz çiftçilerine farklı sektörlerde, bitkisel üretimde, hayvancılıkta sebzecilikte destekliyoruz, desteklemeye de devam ediyoruz. Bugünde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine hazırladığımız projede bir aradayız. Proje kapsamında süt sağım makineleri, hayvan refahı için dağıttığımız yataklar, dezenfektanlar, travaylardan oluşmaktadırö dedi.



Milletvekili Ahmet Salih Dal da sağım makinelerinin çiftçilere hayırlı olması dileklerinde bulunarak, "İktidarımız döneminde çiftçilerin yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle her zaman çiftçilerimizi, hayvan yetiştiricilerimizin yanlarındayız" dedi.



Kilis Valisi Recep Soytürk'te Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyelerinden müracaat eden herkese GAP idaresinin de desteğiyle süt sağım makinelerini dağıttıklarını ifade etti.



Konuşmaların ardından çiftçilere sağım makineleri dağıtıldı.



Bağımsız aday, doktor kıyafeti ile miting yaptı, tansiyon ölçtü



BURSA'da Yenişehir ilçesinin bağımsız belediye başkan adayı avukat Baki Şahan, doktor önlüğü giyerek miting yaptı; katılanların şeker, tansiyonve ve ateşini ölçtü.



Bursa'da Yenişehir ilçesi bağımsız belediye başkan adayı avukat Baki Şahan,14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla doktor önlüğü giyerek, ilçe meydanında toplanan 20 kişilik gruba seslendi. Şahan, ilçesinde seçimlerle ilgili 3 ittifak olduğunu dile getirdi. Mitinge katılanlara, 'İttifak savar' ve 'İttifak son' yazan, sembolik ilaç kutuları dağıtan Şahan, vatandaşların şekerini, tansiyonunu ve ateşini ölçtü.



Baki Şahan yaptığı konuşmada, "İlçemizde Cumhur İttifakı, Millet İttifakı seçimlere giriyor. Bir de Yenişehir İttifakı adı altında bir aday daha çıktı. Yenişehir'de ittifaktan geçilmiyor. Biz ittifakları geçin Baki Şahan'ı seçin diyoruz. İnsanlarımızın nabzını tansiyonu ölçtük ve iki adet ürün verdik. İttifak savar ve ittifak son. İttifak savarlarımızın içinde kolonya, ittifaka son ilacında şekerleme bulunmakta. Amacımız insanları bir nebze gülümsetmek. Seçmenlere ittifakların sonunun olduğunu göstermektirö dedi. Şahan, daha önce imam kıyafeti giyerek bir miting gerçekleştirmişti.



