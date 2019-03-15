Dha Yurt Bülteni -17

ŞEHİDİN CENAZESİ KİLİS'TEN MEMLEKETİNE UĞURLANACAKSuriye'nin Azez kentinde, mevzide çıkan yangını söndürmek isterken meydana gelen patlamada şehit olan Deniz Piyade Komando Sözleşmeli Er Ramazan Önal (25)'in cenazesinin Kilis'te yapılacak işlemlerin ardından bugün memleketi Malatya'ya...

ŞEHİDİN CENAZESİ KİLİS'TEN MEMLEKETİNE UĞURLANACAK



Suriye'nin Azez kentinde, mevzide çıkan yangını söndürmek isterken meydana gelen patlamada şehit olan Deniz Piyade Komando Sözleşmeli Er Ramazan Önal (25)'in cenazesinin Kilis'te yapılacak işlemlerin ardından bugün memleketi Malatya'ya uğurlanacağı bildirildi.



Görüntü Dökümü



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Hastane önünde bekleyen askerler



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 106 MB



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ABD'NİN ÖLÜM LİSTESİNDEKİ DEAŞ'LI PARKASH'A 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ







ABD'nin ölüm listesinde bulunan terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash, yargılandığı Kilis Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



24 Ekim 2016 tarihinde Suriye sınırındaki Kilis'in İnanlı Köyü'nde kaçak yollardan Türkiye'ye girmeye çalışan bir grup DEAŞ'lı terörist ile yakalanan Neil Christopher Prakash, tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevi'ne konuldu. ABD'nin ölüm listesinde yer alan ve terör örgütünün sözde yöneticilerinden olan Prakash hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan dava açıldı.



AVUSTRALYALI YETKİLİLER VE GAZETECİLER DE İZLEDİ



Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Prakash, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Neil Christopher Prakash'ı vatandaşlıktan çıkaran Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri ile Avustralyalı gazetecilerin de izlediği duruşmada tutuklu sanık, "Müslümanlara yardım etmek için örgütü katıldım. Gerçek yüzlerini gördüğüm için pişman olarak örgütten kaçarak, ayrıldım. İnternetteki fotoğraf ve görüntülerim baskıyla çekildi. Çok pişmanım, örgütün gerçek yüzünü gördüğüm için örgütten kaçtımö dedi. Prakash'ın avukatı Reşat Devran da, müvekkilinin Türkiye'ye karşı yaptığı bir eylemi olmadığını, yakalandığında da üzerinde örgütsel materyal bulunmadığını ifade ederek, "Kendisi örgüte katıldığını daha önce beyan etmiştir. Örgütün gerçek yüzünü gördüğü için pişman olduğunu daha önce ifade etmiştir. Bu nedenle müvekkilimin tahliyesini ve beraatini talep ediyorum. Mahkemenin, örgüt üyeliği kanaati oluşmuş ise en alt sınırdan ceza vermesini talep ediyorum. Etkin pişmanlıktan yararlanmasını istiyorumö diye konuştu



Mahkeme heyeti, Neil Christopher Prakash'ı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Adliyeden görüntü



Avukatın konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)



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ZEYTİN DALI SINIR KAPISI FAALİYETE GİRDİ



HATAY'da hizmet veren Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarının ardından, yapımı tamamlanan Zeytin Dalı Sınır Kapısı da faaliyete girdi. İnsani yardımlar için kullanılacak olan kapının ileriki dönemde ticarete de açılacağı bildirildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın 13 Mart tarihinde gümrük işlemlerine açılması onayı vermesinin ardından, Zeytin Dalı Kara Sınır Kapısı insani yardımların bölgeye ulaştırılmasına yönelik faaliyete girdi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Zeytin Dalı Gümrük Kapısı, başta Afrin olmak üzere terörden arındırılan bölgelere insani yardımların daha kolay ulaştırılması ve altyapı iyileştirme çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi açısından stratejik öneme sahiptir. Kapımızın ilçemizdeki ticari hayata ve istihdama etkisi olumlu olacaktır. Kapı ilerleyen dönemce ticarete de açılacak. Hiçbir sıkıntı yok" dedi.



Hatay'ın Suriye sınırındaki Kumlu ilçesinde bulunan ve yaklaşık 65 dönümlük arazi üzerine kurulu olan Zeytin Dalı Sınır Kapısı'nda 30 gümrük muhafaza memuru ile 23 idareci ve diğer gümrük memuru olmak üzere toplam 53 personel görev yapıyor.



Ana kapıdan giren araçlar kimlik ve kabin kontrolü yapıldıktan sonra kantarda ağırlık kontrolünden geçiriliyor. Kantardan çıkan araçlar önce evrak tescilinden geçirilerek buradan muayene kısmına gönderiliyor. Gerek görülmesi halinde Kaçak İstihbarat Müdürlüğü (KİM) personeli ve gümrük personeli eşliğinde X- Ray cihazından geçirilen araçlar, uyarı verilmesi durumunda KİM'e ait 'Bambi' isimli bomba ve patlayıcı arama köpeği tarafından aranarak eşya kontrolüne geçiliyor.



Kapının faaliyete girmesiyle birlikte Türk Kızılay'ına ait insani yardım taşıyan 2 TIR bugün kapıdan giriş yaptı.



Görüntü Dökümü



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Sınırdan genel ve detay görüntü



Kızılay tırlarının girişi



Tırın 'Bambi' isimli bomba ve patlayıcı arama köpeği tarafından aranması



Tırların X-Ray cihazından geçirilmesi



Gümrük personelinin çalışmalarından genel ve detay



Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,



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BİLAL ERDOĞAN, ADIYAMAN'DA KILINAN GIYABİ CENAZE NAMAZINA KATILDI



TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Adıyaman İl Temsilciliği üyeleri ile cuma namazı çıkışında Yeni Zelanda'da camilerde yapılan silahlı saldırılarda yaşamını yitirenler için düzenlenen gıyabi cenaze namazına katıldı.



Sabah saatlerinde açılış ve konferans için Adıyaman'a gelen TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan'a Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak, Yakup Taş, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü eşlik etti.



Ulu Cami'de kılınan cuma namazı sonrası Yeni Zelanda'da camilerde namaz kılanlara yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 49 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı.



Cami çıkışında TÜGVA üyeleri ve STK temsilcileri 8 Mart'ta İstanbul'da yapılan yürüyüşte ezana yapılan saygısızlığı ve sabah saatlerinde Yeni Zelanda'da camide namaz kılanlara yönelik düzenlenen saldırıyı kınadı.



Toplanan kalabalık adına açıklamada bulunan TÜGVA Adıyaman Şube Temsilcisi İdris Toprak şunları söyledi:



"Ezan göğün ve yerin yegane hükümdarı olan Allah'ın bu hükümdarlığın yeryüzünde ve gökyüzünde günde 5 defa ilan edilmesinin adıdır. Ezan yani bu muhatabı olan insana her türlü günlük meşgalenin en yoğun olduğu anlarda okunarak bu meşgalenin yeryüzünde ve gökyüzünün rabbi olan Allah'a ve onun dinine ne kadar uyduğunu tefekküre zorlayan bir çağrıdır. Ezan, dünyanın her yerinden mazlumların tek silahı, tutsak İhvan'ın özgürlük türküsü, ezan bu dünyanın çakılı manevi çivisi ve tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşünde ezana yapılan saygısızlık, bu duygu ve düşüncelerimiz göz önünde bulundurulduğunda açık bir şekilde görüleceği üzere, asla ve kata kabul edilebilir değildir. Yeni Zelanda'daki Al Noor ve Linwood camilerine cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıda çok sayıda şehidimiz ve yaralımız olduğunu öğrendik. 104 yıl önce İngiliz emperyalizmi ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale'ye yığdı. Bugün de Kültür Emperyalizmi İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam'a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi'yi mağlup edeceğimizi ilan ediyoruz."



Yapılan açıklamanın ardından Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) Adıyaman İl Temsilciliğinin açılışı yapıldı. Yapılan açılışın ardından Bilal Erdoğan, konferansa katılmak üzere Türkiye Petrolleri'ne geçti.



Görüntü Dökümü



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Ulu Cami



Gıyabi cenaze namazı kılınması



Açıklama yapılması



Dağılmaları



Genel ve detay görüntüler



( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 330 MB



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Camiye giden husumetlisini vurdu



DARICA(Kocaeli), - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, K.R.(33) aralarında husumet olan M.B.'yi(50) camiye giderken kurşun yağmuruna tuttu. M.B. vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanırken, caminin önünde bulunan bir kişi de seken kurşunla yaralandı.



Olay öğle saatlerinde, Darıca Ayşe Hatunlar Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre, K.R. aralarında husumet bulunan M.B.'yi camiye giderken görerek tabancasını çıkarıp kurşun yağmuruna tuttu. M.B. vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, caminin önünde bulunan B.K. seken kurşunla yaralandı. K.R. olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan M.B. ve B.K.'ya ilk müdahalede bulundu. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan K.R.'nin peşine düştü. K.R. olay yerine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki Karaaslan Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan K.R. polis merkezine götürüldü.



Yaralanan M.B. ve B.K. kaldırıldıkları Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis olay yerinde yaptığı incelemede 5 boş kovan buldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



K.R. karakola götürülmesi



Olay yerinden görüntüler



Olay yerinde bulunan boş mermi kovanları



HABER-KAMERA: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),



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CEMAAT NAMAZDAYKEN DENEDİĞİ AYAKKABILARDAN AYAĞINA OLANLARI ÇALDI



ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde camide namaz kılanların ayakkabılarını deneyip, ayağına olanları çalan hırsız, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Camikebir Mahallesi'ndeki camide namaz kılıp çıkanlardan bazıları ayakkabılarının yerinde olmadığını gördü. Durum imama bildirildi. Cami imamı da güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kamera görüntülerinde cemaatin namaza başladığı sırada gelen bir kişinin, ayakkabıları tek tek deneyip, ayağına olanları çaldığı görüldü. İmam yine kamera görüntülerinden aynı kişinin daha önce de camiye gelerek, denediği ayakkabıları aldığını fark etti. Polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü



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Ayakkabı çalma anı



Uzun süre ayakkabıları denemesi



Beğendiği ayakkabıyı ayağına giymesi



Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 239 MB



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Bakan Varank: İslamofobiyi teşvik eden anlayış, bu saldırının azmettiricidir



SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısıyla ilgili, "Maalesef yıllardır Müslüman karşıtlığını yürüten, İslamofobiyi teşvik eden anlayış, bu saldırının azmettiricisidir. Bugün yaşadığımız menfur saldırı, dünyanın dört bir yanındaki tüm Müslümanların nasıl bir tehdit içerisinde olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir." dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray'da belediye tarafından tadilatı yapılan tiyatro salonunun açılış törenine katıldı. Törende Yeni Zelanda'da 49 kişinin öldüğü 2 camiye yapılan silahlı saldırıya değinen Bakan Varank, saldırıyı kınadığını belirtti. Varank, şunları söyledi:



"Sevgili kardeşlerimize rabbimden rahmet diliyorum. Bu elim hadise, bizleri büyük bir hüzne boğmuştur. Biz bu saldırıları bir tesadüf olarak, bireysel bir eylem olarak görmüyoruz. Maalesef yıllardır Müslüman karşıtlığını yürüten, İslamofobiyi teşvik eden anlayış, bu saldırının azmettiricisidir. Bugün yaşadığımız menfur saldırı, dünyanın dört bir yanındaki tüm Müslümanların nasıl bir tehdit içerisinde olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir."



'TÜRKİYE BUNLARIN GÖZÜNDE SON KALE '



Saldırıyı gerçekleştiren teröristin Türkiye'ye yönelik kullandığı ifadelere de tepki gösteren Varank, "Bu saldırıyı gerçekleştiren teröristin, ülkemiz ve Cumhurbaşkanımızın için kullandığı ifadelerde oldukça manidardır. Dünyanın diğer ucundaki bir terörist, İstanbul'daki minareleri yıkmaktan, Cumhurbaşkanımızı öldürmekten, Ayasofya'yı geri almaktan bahsediyor. Kullandığı silahların üstüne yazdığı yazılarda bile bize, tarihimize yönelik nefret açıkça ilan ediliyor. Bizim bu durum karşısında ibret almamız gerekiyor. Bin yıldır İslam yurdu olan bu topraklarda bizi yaşatmamak için niyet eden bu anlayışla yıllardır karşı karşıyayız. Türkiye bunların gözünde son kaledir. Cumhurbaşkanımız bunların gözünde kilit taşıdır. Biz Türkiye'yi savunacağız. Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız. Bu küfrün karşısında Müslüman yürekler olarak bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız." diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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Bakan'den detay



-Törenden detay



Bakan Varank'ın konuşması



Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))



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Bakan Ersoy: Türkiye turizmde umduğunu bulacak gibi gözüküyor (2)



'TÜRKİYE REKOR KIRACAK'



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya programı kapsamında Alanya Belediyesi'ni ziyaret etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de eşlik ettiği Bakan Ersoy'u, Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Adayı Adem Murat Yücel ve birim amirleri karşıladı.



'HERKES SEKTÖRÜN BİR PAYDASI'



Ziyarette konuşan Bakan Ersoy, "Sezon başlamak üzere biz de turizmin başkenti sayılan Antalya'yı ziyaret etmek istedik. Bu kapsamda Alanya'ya da geldik. Esas hedefiniz Antalya gibi şehirlerde turizmi 12 aya yaymak. Yapacağımız çalışmalarla bunu başarmamız mümkün. Bu kapsamda hem sektör temsilcileri hem de belediyelerle görüşmeler yapıyoruz. Turizm kentlerinde belediyecilik çok önemli. Yeri temizleyen belediye işçisinden, esnaf lokantasındaki garsona kadar herkes sektörün bir paydası. Bunu başarmanın en iyi yolu da belediyelerden geçiyor. Bakan olarak atandığımda da söyledim bunu, sadece ben değil hep birlikte çalışarak yapabiliriz" diye konuştu.



Bakan Ersoy daha sonra Avsallar Mahallesi'nde bir otelde turizm sektör temsilcileriyle istişare toplantısına katıldı. Basına kapalı toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de katıldı.



Toplantı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Bakan Ersoy, Alanya'da sektör temsilcileriyle buluşarak turizm sektörü üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.



Toplantı öncesinde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile bir araya gelerek projelerini dinlediğini kaydeden Bakan Ersoy, "2023'e yönelik turizm anlayışımız Türkiye'de değişiyor. Yeni dönem turizm anlayışıyla ilgili projelerinde neler planladığını kendisinden dinledik, nelere katkı vereceğimizi, neler yapabileceğimizi tartıştık. Sektörden gelen soruları yanıtladık. Öncelikli hedefimiz Alanya'da sezonu uzatmak, 12 aya yaymak. Sonrasında turist profilinde nitelikli turisti de içeren projelendirmeyle, turist profilini daha yukarılara çekmek istiyoruz" dedi.



'2019 ERKEN REZERVASYON RAKAMLARI OLDUKÇA İYİ'



Turizm sezonunun umut vaat ettiğini belirten Bakan Ersoy, "2019 erken rezervasyon rakamları oldukça iyi. Zaten iyi olmasını bekliyorduk. İnşallah o şekilde devam eder. Bizim ikinci hedefimiz sadece kişi sayılarını artırmak değil, kişi başı gecelik gelirleri de artırmak. Şu anda yatırımcılar da otelciler de bunun farkında. Herkes geliri yüksek tutmak için elinden geleni yapıyor. Bu sene hem kişi sayısı açısından hem gelir açısından ciddi bir rakama ulaşacağımızı, Türkiye'de rekor kıracağını düşünüyorum. İnşallah 2019 başarıyla geçecek" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)



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Bakan Ersoy'un Alanya Belediyesi'ne gelişi



Bakan Ersoy Açıklama



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)



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Bakan Ersoy açıklama



Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya),



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Karadenizli iş insanları Bursa'da tek çatı altında birleşti



Bursa'da faliyet gösteren Karadenizli sanayicileri tek çatı altında toplayan Karadeniz Asıllı Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (KARADENİZSİAD) açılışı etkili olan yağmura rağmen yoğun katılımla gerçekleşti. Açılışta konuşan Dernek Başkanı Süleyman Uzun, "Karadenizli sanayicilerimizi tek çatı altında toplamak için oluşturduğumuz Karadenizsiad'ın açılışını yaparak, çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.



Karadenizli sanayici ve iş insanları Bursa'da kurdukları KARADENİZSİAD ile tek çatı altında buluştu. Dernek binasının açılışı etkili olan yağmura rağmen yoğun katılımla gerçekleşti. Açılışa CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa Emniyet müdürü Osman Ak, Bursa Jandarma Komutanı Hakan Saraç, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve çok sayıda davetli katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte başlayan törende konuşan KARADENİZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Uzun, Türkiye ve Bursa ekonomisine katkı sunmak için çalışmalarını sürdüreceklerini b elirterek, "Bursamızı anlatmaya gerek yok. Osmanlı'ya başkentlik yapmış, birçok kültüre ev sahipliği yapmış bir şehrimizden bahsediyoruz. Biz de Karadeniz Bölgesi'nden buralara kadar gelip, burada ticaret yapan, Türkiye ve Bursa ekonomisine katkıda bulunmak için faliyette bulunduk. Karadenizli sanayicilerimizi tek çatı altında toplamak için oluşturduğumuz Karadenizsiad'ın açılışını yaparak, çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Karadenizli iş adamları olarak biz elimizden gelen tüm imkanları seferber yaparak, çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. Konuşma sonrası kurdele kesimiyle dernek hizmete girdi.



Görüntü Dökümü



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-Derneğin açılışından görüntüler



-Süleyman Uzun ve Erkan Aydın konuşması



-Kurdale kesimi



Süre: 2 dk 48 sn-Boyut: 314 mb



Haber-Kamera: Tahsin AYDIN-BURSA-DHA

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