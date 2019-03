Dha Yurt Bülteni-17

AMASYA'DA HALKA HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Alandaki hoparlörlerden çalan 'Bizimkisi bir aşk hikayesi' şarkısına kalabalıkla birlikte eşlik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi.



'BİZE ANADOLU'YU DA ÇOK GÖRÜYORLAR'



Yeni Zelanda'daki saldırıya değinen Erdoğan, "Viyana kuşatmasını biz unutmuş olabiliriz, ama elin oğlu unutmuyor. Ülkemizden 16 bin 500 kilometre uzaktaki Yeni Zelanda'da bir terörist çıkıyor, cami basıp 51 kardeşimizi şehit ediyor. Silahının üzerine yazdığı tarihlerden biri de Viyana kuşatmasının tarihi olan 1683'tür. Kara Mustafa Paşa, İstanbul'dan kalkıyor Viyana'ya karar gidiyor, aslında şehri alabilecekken tarih boyunca hep yaşadığımız bir sıkıntı sebebiyle geri dönmek zorunda kalıyor. Bu sıkıntı, kimi dönemlerde birliğimize beraberliğimize, kardeşliğimize en önemlisi de Kızıl Elma'mıza yeteri kadar sahip çıkamıyor oluşumuzdur. Viyana hadisesi bize bu durumun nelere bağlı olduğunu göstermesi bakımından gerçekten ibrettir. Viyana'yı açsak Avrupa bizim olacakken Viyana'dan döndük Trakya'daki topraklarımızı bile, bize çok görüyorlar. Biz buraya nereden geldik biliyor musunuz? 22 milyon kilometre kareden küçüldü, küçükçüldü 780 bin kilometre kareye geldik. Nereden nereye. Bize Anadolu'yu da çok görüyorlar. Bugün de ülkemize Viyana kuşatmasındaki hataları tekrarlamak isteyenler var. Şayet doğru adımlar atarsak, tarihin akışını değiştirebileceğimiz bir takım konuları, bizi oyalayarak, dikkatimizi başka yerlere yönlendirerek, çıkmazsa sokmaya çalışıyorlar. Bu hesabın dışarıda olduğu gibi içeride de destekçileri bulunuyor" dedi.



'DÜNYAYI PKK, PYD, IRKÇI İSLAM DÜŞMANI TERÖR KONUSUNDA İKAZ EDİYORUZ'



Terör örgütleri konusunda ikircikli davranma döneminin artık kapanması gerektiğini vurgulayan Erdoğan şunları söyledi:



"Türkiye'yi tökezletmek ve hedeflerinden uzaklaştırmak için terör örgütleri dahil herkesle işbirliği halindeler. Teröristlerin ülkemizde veya bölgemizde yaptığı eylemleri, işlerine geldiği şekilde ve ölçüde dünya kamuoyuna yansıtanlar, batıdaki saldırıları görmezden geliyorlar. Halbuki Irak'ta, Suriye'de DEAŞ neyse PKK, PYD neyse Avrupa'da, Amerika'da yükselen ırkçılık ve İslam düşmanlığı da aynısıdır. Her ikisinin de hedefinde doğrudan doğruya insanlık vardır, masum insanlar, Müslümanlar vardır. Yeni Zelanda'daki katliamı gerçekleştiren terörist, bu husumetin sonuçlarının nereye kadar verebileceğini göstermiştir. Artık Dünyada hiçbir coğrafyanın, hiçbir kültürün, terörün zehrinden ve kanlı pençelerinden kendini kurtaramayacağı açıkça ortadadır. Öyleyse, terör örgütleri konusunda ikircikli davranma döneminin artık kapanması gerekiyor. DEAŞ'ı kötü, PKK-PYD'yi cici gösterme çabalarının sonu yarın öbür gün dünyanın hiç umulmadık yerlerinde terörün baş göstermesi, can almasıdır. Buradan Avrupalı ve Amerikalı dostlarımız başta olmak üzere tüm dünyayı PKK, PYD terörü konusunda da ırkçı İslam düşmanı terör konusunda da, ikaz ediyoruz. Gelin bu iş daha fazla dallanıp budaklanmadan, tüm terör örgütlerine karşı ortak bir tavır geliştirelim. DEAŞ'ı nasıl bitirdiysek, PKK, PYD'yi de, ırkçı ve İslam düşmanı örgütleri de aynı şekilde bitirelim. İşte o zaman dünya, hepimiz için çok daha huzurlu, çok daha güvenli, çok daha yaşanılabilir bir yer haline gelecektir"



'ONLAR KAÇIYOR, BİZ KOVALIYORUZ'



Yurtdışına kaçan FETÖ'cülerin peşinin bırakılmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütleri ümitlerini 31 Mart yerel seçimlerine bağladı. Son 6 yılda, büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşünü engellemek için her şeyi yaptılar. Gabar'da inlerine girdik mi? Cudi'de inlerine girdik mi? Tendürek'te inlerine girdik mi? Kandil'de girdik mi? FETÖ'cüleri kovaladık. FETÖ'cülerin bir kısmı cezaevinde, dinleniyorlar. Kaçan kaçtı. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Daha da kovalayacağız. Bu ülkeyi bölemeyecekler. Büyük bir gayretle bu yola devam edeceğiz. Milletimizin feraseti ve kararlılığıyla bunların hiçbiri, hiçbir şey kazanamadı. 31 Mart'ı fırsata çevirmeye çalışıyorlar. İstikrara, güven ortamına, yatırımlara, operasyonlara engel olmak için ümitlerini 31 Mart'a bağladılar. Biz sandıklara hakim olacak mıyız? Sandığa gitmeyen kim varsa, sandığa götüreceksiniz. Ufak tefek pürüzler nedeniyle ayrılık gayrılık yokö diye konuştu.



Erdoğan, Amasya ve bölgeye yapılan yatırımları da anlatarak sözlerini tamamladı.



Denizli 3 günde 862 kez sallandı



DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde geçen çarşamba günü meydana gelen 5.5 büyükülğündeki depremin ardından geçen 3 günde ilçede 862 artçı sarsıntı yaşandı.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, geçen çarşamba günü saat 09.34'te, merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11.36 kilometre derinliğinde olan deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Depremde 30 ev yıkıldı. Alaattin, Kurtlar ile Oğuz mahallelerindeki 3 camide hasar oluştu. 19 kişi hafif yaralandı. Bazı mahallelerdeki evlerde çatlaklar oluştu, bacaları yıkıldı. Yine bazı mahallelerde ahırlar yıkıldı ve 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Depremin ardından bölgedeki riskli binalar boşaltıldı. Ağır hasarlı binalara vatandaşların girmemeleri yönünde uyarılar yapıldı. Kent sakinleri geceyi çadır ve araçlarında geçirmeye başladı.



Kentteki sarsıntılar bitmezken; 3 gün içinde en büyüğü 4.8, 4.5, 3'ü 4.2 ve 2'si 4.1 olan toplam 862 artçı sarsıntı meydana geldi. Bugünün en büyük artçısı ise saat 18.32'de 4.1 olarak ölçüldü.



DENİZLİ,



İznik'te iki katlı binada çıkan yangın korkuttu



Bursa'nın İznik ilçesindeki iki katlı binada çıkan yangın, yaklaşık 2 saat içerisinde söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.



Yangın akşam saatlerinde Elbeyli Mahallesi'nde bulunan Remzi ve Arif Döker kardeşlere ait iki katlı binada çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler tüm binayı sardı. 2 katlı binada yaşayan aileler kendilerini son anda dışarı atarken, yangın mahallede paniğe neden oldu. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine 5 itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.



Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



Depoda çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü



İZMİT(Kocaeli),-İZMİT'te bir apartmanın deposunda odunları tutuşması sonucu çıkan yangına müdahale etmeye çalışan apartman yöneticisi elinden hafif yaralanırken, 2 kişi de dumandan etkilendi.



Olay, İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle Gönül Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. Binanın deposunda bulunan odunlarım bilinmeyen bir sebeple yanması sonucu bina bir anda dumanla doldu. Bina içerisindeki dumanı fark eden yönetici Doğan Çetin, tüm dairelerin zillerine basarak bina sakinlerinin dışarıya çıkmasını sağladı. Bu sırada itfaiyeye de haber veren Çetin, itfaiye ekipleri gelene kadar yangına tek başına müdahale etmeye çalıştı.



Yaklaşık 10 dakika içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Sokağa dökülen bina sakinlerinden 2 çocuğun dumandan etkilenerek ambulansta tedavi edildiği öğrenilirken, alevlere tek başına müdahale etmeye çalışan Doğan Çetin de elinden hafif şekilde yaralandı.



Yangını binanın dumanla dolmasından anladıklarını söyleyen apartman yöneticisi Doğan Çetin, "Bir baktık ki odunluklarda yangın çıkmış. Bilmiyoruz kimin yaptığını, çocuklardan olduğunu tahmin edebiliyoruz. Ben yukarıdan aşağıya indim. Herkesin ziline bastım. Sonra nereden yanıyor diye bakayım dedim. Bir baktım odunluklar tarafında yanma var. Müdahale etmeye çalıştım. Yangından etkilenen benimle beraber 3-4 kişi falan var. O kadar fazla etkilenen yok. Komşuları dışarı çıkarttık" dedi.



65 milyon dolarlık ASELSAN Konya Silah Sistemleri fabrikasının temeli atıldı



ASELSAN'ın, Konyalı işadamlarıyla birlikte, uzaktan komutalı silah sistemlerini üreteceği 65 milyon dolar yatırımla gerçekleşecek olan silah sistemleri fabrikasının 1'inci etabının temeli atıldı.



Aselsan, savunma sanayi sektöründeki Konyalı 24 sanayiciyle birlikte Aselsan Konya Savunma Sanayi şirketini kurdu. Yüzde 51'i hissesi Aselsan'a ait olan şirket tarafından Konya'da kurulacak fabrikada uzaktan komutalı silah sistemleri üretilecek. 65 milyon dolarlık yatırımla gerçekleşecek tesisin 1'inci etabının temeli bugün düzenlenen törenle atıldı. Törene Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Aselsan Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Konya Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu ve davetliler katıldı.



Aselsan Konya Savunma Sanayi şirketinin yüzde 49 hissesine sahip, Konya Savunma Sanayi'nin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu, bugün temeli atılan tesisin yıllık 1,4 milyar dolar gelir elde etmesini hedeflediklerini söyledi.



Aselsan Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün de, konuşmasında Aselsan tarafından özgün olarak geliştirilen uzaktan komutalı silah sistemlerinin başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere 18 farklı ülkenin hizmetine sunulduğunu söyledi. Görgün, " 3 bin adet üzerinde Aselsan uzaktan komutalı silah sistemleri 30'dan fazla farklı platform üzerinde yurtiçi ve yurtdışı birçok kullanıcının hizmetine sunulmaktadır. " dedi.



Konya'da kurulacak fabrikanın 65 milyon dolarlık bir yatırım olduğunu ifade eden Görgün, "Konya'da sanayi sektöründe hizmet veren 24 firmanın kendi arasında kurmuş olduğu Konya Savunma Sanayi Anonim Şirketi ve Aselsan ortaklığı ile ülkemizde silah ve silah sistemleri konusunda öncü rol üstlenecek bir fabrika kurulmaktadır. Aselsan Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketi adı altına kurulan ve hisselerinin yüzde 49'u Konya firmalarına, yüzde 51'i Aselsan'a ait olan fabrikaya uzaktan komutalı silah sistemleri ve hali hazırda yurtiçinde üretilemeyen silahların üretimi için 65 milyon dolarlık yatırım yapılmıştır." diye konuştu.



Bilal Erdoğan: Babamla gurur duyuyorum







TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Bizim ecdadımızda sömürgecilik yok. Güçlenen yeni Türkiye, ecdadının o zulme karşı duran, mazlumun her zaman yanında duran anlayışını dış politikada, uluslararası ilişkilerinde yaşatmaya gayret ediyor. Ben de bir vatandaş olarak bununla, oğlu olarak da babamla gurur duyuyorum" dedi.



TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen 'Uluslararası Öğrenci Akademisi' projesi kapsamında 'Türkiye Söyleşileri' etkinliğine katıldı. Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki etkinlik için yörük çadırları kurulurken, Eskişehir'de eğitim alan yabancı öğrencilere de keşkek dağıtıldı. Bilal Erdoğan etkinlikte demir dövdü, kendisine ikram edilen keşkekin tadına baktı, katılımcılarla sohbet etti. Etkinliğe Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Harun Karacan ve Nabi Avcı, TYB Başkanı Abdullah Eren de katıldı.



Programda konuşan Bilal Erdoğan, şunları söyledi:



"Türkiye'nin dünyanın bu adaletsiz düzenine karşı 'Dünya beşten büyüktür' diyerek bir çıkış yapması, dünyanın patronlarını çok rahatsız ettiği için Türkiye ile ilgili ciddi karalama kampanyalarını yapıyorlar. Cumhurbaşkanımızla ilgili ciddi karalama kampanyalarını yapıyorlar. Cumhurbaşkanımız için batı medyaları 'otoriter', 'diktatör' gibi kelimeler kullanılırken, Mısır'da darbe yapmış bir diktatör için Amerikan ve Avrupa parlamentoları bugüne kadar 'darbe yapıldı' bile diyememiş durumdalar. Her seçimde deli gibi çalışan bir lidere 'diktatör' yaftasını yapıştırıyorlar. Çünkü bu dünyanın adaletsiz düzenini, 5 ülkenin 2 dudağı arasında Somali'de yaşanan açlık, Ruanda'da yaşanan katliam, Filistin'de yaşanan zulümler. Peki dünyanın Müslümanlarının hukukunu Güvenlik Konseyi'nde kim koruyacak? Afrikalıların hukukunu kim koruyacak. Bu düzenin bozuk oluğunu bu kadar büyük bir ülke söylediği için tabi ki batı ülkelerinin hedeflerine koyuluyor. Ama bizim şu anda yapmaya çalıştığımız, hiçbir menfaat beklemeden, zaten bizim ecdadımızda sömürgecilik yok. Güçlenen yeni Türkiye, ecdadının o zulme karşı duran, mazlumun her zamanın yanında duran anlayışını dış politikada, uluslararası ilişkilerinde yaşatmaya gayret ediyor. Ben de bir vatandaş olarak bununla, oğlu olarak da babamla gurur duyuyorum."



YENİ ZELANDA İÇİN 'TERÖR EYLEMİ' BİLE DİYEMEDİLER



Paris'teki terör saldırının ardından batılı ülke liderlerinin bir araya geldiğini, ancak Yeni Zelanda'daki katliamın ardından ise 'terör eylemi' bile diyemediklerini ifade eden Bilal Erdoğan, şöyle devam etti:



"Paris'teki katliamın ardından batıda tüm ülkeler kol kola girip yürüdüler değil mi 7 kişi katledildikten sonra? Şimdi Yeni Zelanda da 50 kişi katledildi. Hadi bir araya gelin, 'Müslüman karşıtı aşırıcılıkla mücadele edeceğiz' deyin. Henüz Amerikan Başkanı bu eyleme 'terör' demiş değil. Vatikan bu eyleme henüz 'terör' demiş değil. O vahşetin, barbarlığın hala yaşadığını buradan anlıyorum işte. 15 yıl batıda yaşadıktan ve bunları gördükten sonra. Bütün batıda yaşayan insanlar böyledir anlamında söylemiyorum. Ama bir yönetenler sınıfı var, bir de yönetilenler sınıfı var. Yönetenler zulme, vahşete, barbarlığa devam ediyorlar. Yönetilenlerde sosyal medyalarında bir sempati mesajı yayınlayarak kendilerini tatmin ediyorlar, iyi hissediyorlar. Bir gün bu vahşetin çarkları kırılacak. Ama önümüzdeki yılların neler getireceğini bilmek çok zor. Dünya çalkantılı bir dönemlerden geçiyor, çok ciddi krizlere gebe olan bir dünya atmosferde yaşıyoruz."



TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, söyleşinin ardından, TÜGVA Eskişehir Şubesi'nce yaptırılan Sağlık Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı.



