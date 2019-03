Dha Yurt Bülteni -17

Arguvan'da 4,5 büyülüğünde deprem (2)KAYMAKAM ŞAHİN: HERHANGİ BİR SIKINTI YOKArguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, 4,5 büyüklüğündeki depremin ilçede herhangi bir hasara yol açmadığını söyledi.

Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, 4,5 büyüklüğündeki depremin ilçede herhangi bir hasara yol açmadığını söyledi. Depremin Arguvan-Hekimhan sınırında olduğunu belirten Kaymakam Şahin, "Şu an ilgili ekiplerle bölgedeki köylerle irtibata geçtik ve herhangi bir sıkıntı yok. İlçemizde herhangi bir sıkıntı, yıkılan ve hasar gören binamız yok. Deprem tam sınırda olduğu için Hekimhan ilçesindeki durumla ilgili bilgimiz yok ama Arguvan'da herhangi bir sorun gözükmüyor" diye konuştu.



CHP İl Başkanı Kumbul, HDP iltisaklı adayları savundu



CHP Antalya İl binasında basın toplantısı düzenleyen İl Başkanı Ahmet Kumbul, HDP ile iltisaklı isimlerin belediye meclis üyesi adayı yapılmasıyla ilgili, "HDP'den meclis üyesi adayı yazmadık. Ama iş adamları derneğinden bir isim önerisi gelmiş olabilir. Belediye başkan adaylarımız ve ilçe başkanlarımız sıralamaları belirledi" dedi. Konuyu Millet İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Murat Dinç ile görüştüğünü kaydeden Kumbul, "Bana 'Hepsine güveniyorum. Hiçbir şekilde bir bağlantısı ve bağı yoktur. Ben kefilim' dedi. Bu benim için yeterlidir" diye konuştu.



CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek ve Cavit Arı ile il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Antalya'nın 19 ilçesinin tamamında İYİ Parti ile ittifak yaptıklarını anlatan İl Başkanı Ahmet Kumbul, "Üzerine basarak ifade ediyorum; biz İYİ Parti ile ittifak oluşturduk. Tüm meclislerinde bu kadar uyumlu olan ender illerden birisiyiz" dedi. Sahadaki ilgiden memnun olduklarını belirten Başkan Kumbul, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Menderes Türel'in 5 metreküpe kadar ücretsiz su vaadini desteklediklerini, neden bu vaadi seçim sürecinde verdiklerini merak ettiğini söyledi.



TARTIŞMALI MECLİS ÜYESİ ADAYLARI



Başkan Ahmet Kumbul, Millet İttifakı'nın Kepez belediye meclis üyesi aday listelerinde ismi geçen Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi (SYKP) üyesi Mustafa İlhan ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük talep eden BDP Antalya eski İl Başkanı Abdülbaki Karaağaç'ın yer almasına yönelik eleştirilere de yanıt verdi. CHP ve İYİ Parti'yi değişik çevrelerle ittifak yapıyormuş gibi gösterme çabaları olduğunu anlatan Kumbul, şöyle konuştu:



"Bunun yerel seçim olduğunu unutmadan, genel seçim havasına sokmamak lazım. Şunu özellikle belirttim; biz İYİ Parti ile ittifak halindeyiz. Aynı genel seçimlerde olduğu gibi. HDP'ye yakın dediğiniz arkadaş (Mustafa İlhan), yıllardır bizim partimiz içinde belde başkanlığı yapmış partililerimizin hepsinin tanıdığı Korkutelili Süleyman İlhan'ın kardeşidir. Bugüne kadar HDP'de hiç siyaset yapmamıştır. Daha önceden başka bir partide siyaset yapmış olabilir. Önceden MHP'de siyaset yapmış ama şimdi bizimle olan adaylarımız da var. İYİ Parti'den ittifak nedeniyle gelen adaylarımız var. HDP'den meclis üyesi adayı yazmadık. Ama iş adamları derneğinden bir isim önerisi gelmiş olabilir. 19 ilçemizdeki meclis üyeleri yazılırken il örgütü olarak hiçbir ilçemizin listesine müdahale etmedik. Belediye başkan adaylarımız ve ilçe başkanlarımız sıralamaları belirledi. Genel merkeze kendileri sundular. O arkadaşı (Abdulbaki Karaağaç) tanımıyorum ama kendisi iş adamı. BDP'den istifa etmiş daha sonraki dönemlerde CHP'ye üye olmuş birisidir."



'MURAT DİNÇ, 'BEN KEFİLİM' DEDİ'



İsmi geçen adayların resmi bir engeli olmadığını da kaydeden İl Başkanı Ahmet Kumbul, Abdulbaki Karaağaç'ın iş adamı olduğunu ve üyesi olduğu iş adamları derneği tarafından ilçe başkanlığına önerildiğini anlattı. Eleştirilerin ardından Abdulbaki Karaağaç ve Mustafa İlhan ile görüşmediğini, sadece telefonla Millet İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Murat Dinç ile görüştüğünü ifade eden Kumbul, "Murat Başkanla telefonla görüştüm. 'Listemdeki arkadaşlarımın hepsi sahada çalışıyor. Hepsine güveniyorum. Hiçbir şekilde bir bağlantısı ve bağı yoktur. Ben kefilim' dedi. Bu benim için yeterlidir" diye konuştu.



ÖCALAN SEMPATİZANI İKİ ADAY



CHP'nin Antalya'daki belediye meclisi üyesi adayları açıklandığında, HDP ile iltisaklı isimlere yer verildiği ortaya çıkmıştı. CHP'den Kepez belediye meclisi üyesi adayı gösterilen Abdülbaki Karaağaç, 2012 yılında BDP'nin Antalya İl Başkanı olarak görev yapmış, 15 Şubat 2014'teki bir eylemde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın özgür bırakılmasını istemişti. Aday Abdülbaki Karaağaç'ın PKK'nın dağ kadrosunda yer alan kardeşi Abdülhadi Karaağaç'ın ise İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı gri listedeki aranan teröristler arasında yer aldığı öğrenilmişti. HDP ile iltisaklı bir diğer isim ise Kepez meclis üyeliği için CHP listesinde 11'inci sıradan aday gösterilen Mustafa İlhan'dı. HDP'nin ittifak kurduğu Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku içinde yer alan Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi (SYKP) üyesi Mustafa İlhan'ın HDP'nin kentte düzenlediği eylemlerde aktif olarak yer aldığı, sosyal medya paylaşımlarında HDP mitinglerine ve Öcalan fotoğraflarına yer verdiği görülmüştü.



Bakan Pakdemirli: Yereldeki iktidarla geneldeki aynı olmalı



TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yereldeki iktidarla geneldeki iktidarın aynı olması son derece önemli" dedi.



Sinop'un Türkeli ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. 17 yıldır vatandaşların Ak Parti'yi tek başına iktidar yaptığını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Başımız sıkıştığında size geldik. Siz de hep bize destek oldunuz. Desteğinizi hep gösterdiniz ama Türkiye ister istemez bir istikrarsızlaştırmaya maruz kalıyor. 2007'de bize dediler ki 'Siz cumhurbaşkanını seçemezsiniz, siz kim oluyorsunuz ki cumhurbaşkanını seçiyorsunuz.' Ondan sonra bizim başımız sıkıştı sizlere geldik. Siz de 'Tabii ki AK Parti cumhurbaşkanı seçecek' dediniz ve seçtik. Bu ve bunun gibi benzeri bir sürü olay oldu. Ama 17-25 yargı darbesinde ne yaptılar? 'Önce senin oğlunu alacağız sonra da seni, Recep Tayyip Erdoğan'ı alacağız' dediler. Adnan Menderes'i astılar. 20'inci yüzyıl darbelerle ve travmalarla geçti. Özal'ı da belki zehirlediler. Peki bu millet Recep Tayyip Erdoğan'ı bu vesayetçilere teslim edecek mi'ö diye sordu.



"YERELDEKİ İKTİDARLA GENELDEKİ AYNI OLMALI'



Pazar günü sandığa gidileceğini hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Sizlerin oyu ne olursa bizim başımızın üzerinde. Biz zaten bunu savunuyoruz. Ama diğer partilere baktığımız zaman terörle kol kola geziyorlar. Teröre siyasi tünel kazan partilerle CHP iş birliği yapıyor. CHP artık ne yazık ki Atatürk'ün kurduğu parti değil. Bugün itibarıyla milletin gerçek tecellisinin tek adresi AK Parti. Bu anlamda genelde desteğinizin sürmesi son derece de önemli. Yerelde de AK Parti belediyeciliği çok önemli. Neden önemli? İktidar ile muhalefetin bir arada yürüdüğü çok olmuyor. Ben İzmirliyim. Bakan olur olmaz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bana geldi. Dedim ki 'Ben siyaset yapmayacağım, ne projen varsa getir.' Ben İzmirliyim, işim bittiği zaman İzmir'e döneceğim. İzmir'e hizmet edelim. İster istemez bir çekince mi oluyor nedir ya da projeleri mi yok? Muhtemelen ikincisi. Hiçbir dosya gelmedi. O yüzden yereldeki iktidarla geneldeki iktidarın aynı olması son derece önemli" diye konuştu.



Bakan Varank: Milletimiz bu operasyonlara da pabuç bırakmaz (EK)



'KANDİL'İN, PENSİLVANYA'NIN GÖZÜ BU SEÇİMDE'



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hayrat'ta eski milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun eşi İlve Çakıroğlu'nun cenaze törenine katıldı. Bakan Varank ardından Hayrat merkezde halka seslendi. Yerel seçimle ilgili açıklamalarda bulunan Varank, şunları söyledi:



"Önümüzde 31 Mart yerel seçimi var. Biz her ne kadar bu seçimde belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi seçecek olsak da bu seçimin özellikle son zamanlarda yaşanan olaylardan ötürü başka manaları var. Yeni Zelanda'da İslam düşmanı, ırkçı bir terörist, cuma namazı esnasında camiye girerek, 50 Müslüman kardeşimizi şehit etti. Bu teröristin arkada bıraktığı manifesto var. Orada yazmış ki 'Biz bir gün İstanbul'daki camileri ve minareleri yıkacağız, Ayasofya'yı tekrar kiliseye çevireceğiz ve en azılı en eski düşmanımız Türkleri ve liderleri Recep Tayyip Erdoğan'ı öldüreceğiz'. Bizim bu coğrafyadaki bu topraklardaki mevcudiyetimizden rahatsızlık duyanlar var. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sürekli saldırmalarının sebebi de bu coğrafyada temsil ettiğimiz değerlere, en yüksek sesle İslam aleminde Cumhurbaşkanı'mızın sürekli dillendiriyor olması. Dolayısıyla biz bu seçimleri sadece bir yerel seçim olarak görmemeliyiz, sandığa giderken, bunları düşünerek gitmeliyiz. Emin olun; Kandil'in gözü bu seçimlerde, Pensilvanya'nın gözü bu seçimlerde. Birtakım Batılı çevrelerin ve onların Türkiye'deki maşalarının gözü bu seçimde."



Konuşmasının ardından Hayrat ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Bakan Varank, daha sonra Of ilçesine hareket etti.



Yaralama şüphelisi, adliyeye götürülürken bıçaklanarak öldürüldü



ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 3 gün önce husumetli olduğu 2 akrabasını bıçakladığı için gözaltına alınan Cemal İsaoğlu (27), hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildiği sırada bıçaklanarak öldürüldü. Olayda 1 polis memuru da yaralandı.



Olay, dün gece Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Silopi Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Nuh Mahallesi'nde Cuma günü meydana gelen kavgada husumetli olduğu 2 akrabasını bıçakla yaraladığı için gözaltına alınan Cemal İsaoğlu, emniyetteki ifadesinin ardından dün akşam yakın mesafede bulunan Sipoli Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.



İsaoğlu, adliyeye sevk edileceği sırada hastane çıkışında kimlikleri belirsiz 5 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle İsaoğlu ve 1 polis memuru yaralandı. Yaralı polis ve İsaoğlu, görevliler tarafından acil servise alınarak müdahale edildi. Hayati tehlikesi bulunan Cemal İsaoğlu, sevk edildiği Şırnak Devlet Hastanesi'nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.



Olayla ilgili çalışma yapan polis, İsaoğlu'na bıçakla saldıran 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, İsaoğlu'nun cesedi otopsi için morga konuldu.



Ağzını kapattığı minik Kuzey'in ölümüne neden olan babasına müebbet hapis







BALIKESİR'in Edremit ilçesinde otomobilde yaramazlık yaptığı için oğlu Kuzey Efe Ersezgin'in (4) ağzı ve burnunu kapatarak ölümüne neden olmaktan yargılanan baba Hüseyin Ersezgin (30), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayın ardından eşinden boşanan Mellis Dilan Akpınar (26), cezanın ağırlaştırılmış müebbete çevrilmesi için başvuruda bulunduklarını söyledi.



Olay, Edremit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde 6 Şubat 2018'de meydana geldi. Hüseyin Ersezgin, otomobille gezdiği oğlu Kuzey Efe'nin yaramazlık yaptığı ve ayağa kalkıp yanına gelmeye çalışması nedeniyle ağzını ve burnunu tıkayarak ölümüne neden oldu. Jandarma karakoluna giderek, suçunu itiraf eden ve savcılık sorgusunda da suçu kabul eden Ersezgin, mahkemede suçsuz olduğunu öne sürdü. Son duruşmada tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Hüseyin Ersezgin'e müebbet hapis cezası verdi.



'NE OLSA ACIM DİNMEYECEK'



Mahkemenin kararına saygı duyduğunu söyleyen anne Melis Dilan Akpınar, eski eşinin dışarı çıkma ihtimalini düşünmek bile istemediğini söyledi. Akpınar, cezanın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilmesi için avukatı aracılığıyla Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusunda bulunduklarını belirterek, "Ne ceza verilse yüreğim soğumayacak, acım dinmeyecek. Ama yine de o katilin dışarıda yaşama ihtimalini düşünmek istemiyorum. Bu nedenle cezanın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilmesi için başvuruda bulundukö dedi.



Melis Dilan Akpınar, yaşanan olayın ardından eski eşinini pavyona gitmeye başladığını ileri sürmüştü.



Haber: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), -



======================



Fidan dağıtımına yoğun ilgi



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Orman Haftası kapsamında fidan dağıtımı yapıldı. Ceviz, fıstık çamı, hünnap, servi, lavanta ve zakkumdan oluşan 6 bin fidan, etkinlikte 2 saat içinde dağıtıldı.



Milas Orman İşletme Müdürlüğü ile Bodrum Orman İşletme Şefliği, Orman Haftası için Bodrum Belediye Meydanı'nda fidan dağıtım etkinliği düzenledi. Bodrumlular, dağıtıma yoğun ilgi gösterdi. Ceviz, fıstık çamı, hünnap, servi, lavanta ve zakkumdan oluşan 6 bin fidan, etkinlikte 2 saat içinde dağıtıldı. Bodrum Orman İşletme Şefi Mutlu Mercan, "Orman Haftası kapsamında Bodrum ilçemizde ceviz, fıstık çamı, hünnap, servi, lavanta ve zakkumdan oluşan 6 bin fidan dağıtıyoruz. Vatandaşımıza hayırlı olsun. İnşallah kurum olarak dağıttığımız fidanlarla dünyaya bir katkı gerçekleştirmiş oluruz" dedi.



