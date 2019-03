Dha Yurt Bülteni-17

Bahçeli: ABD'nin ateşle oynadığı açıktır



MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Siyonizmin hizmetkarı olduğunu belirterek, "Adana'da ABD'nin Golan tepeleri kararını şiddetle kınıyorum. Bölgemiz tam bir facianın kıyısındadır. PKK-PYD'ye tırlar dolusu silah sevk eden terör devletinin kurulması konusunda her yolu deneyen ABD'nin ateşle oynadığı açıktır. Bu kapsamda bekamız ağır bir tehdit kuşağındadırö dedi.



Partisinin Adana'da Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'nın ehline emanet edilmesini istediğini belirterek, 31 Mart yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Cumhur İttifakı'nın ilçelerdeki adaylarına destek istedi. Bahçeli Millet İttifakı'nı da eleştirerek şöyle konuştu:



"Zehir altın kasede içirilmek istenmektedir. Adına demokrasi güçlerinin ittifakı, demokratik güçler birliği deyip ihaneti, alçak işgal planını maskeliyorlar. İttifak deyip zilleti öteceklerini düşünüyorlar. Adanalıyı hafife alanlar fıtrat değişir sanmasın. Geçmişte unutuldu zannetmesin. Çukurova'da Ermeni çetelerini tepeleyen, Fransız işgalcilerinin başını ezen o asil kan bugünün aynı kandır, cesaret aynısıdır, feraset aynısıdır, kahramanlık aynısıyla Adana'da yaşamaktadır. CHP'ye oy veren kardeşlerim bu karanlığa nasıl evet diyecekler? İYİ Parti'ye oy veren kardeşlerim zillete nasıl ortak olacaklar? Biliniz ki haberiniz olmasın istiyorlar, susmanızı bekliyorlar, tepkisiz kalmanızı umuyorlar. CHP, İP, HDP'nin zilletine 'tamam' demez, bunları enselerinden tuttuğu gibi sandığın dibine gömer Adanalı kardeşlerim.ö



"KİMSEYİ DIŞLAMIYOR, YABANCI SAYMIYORUZ"



Devlet Bahçeli, din, ırk, mezhep ayrımı yapmadıklarını belirterek şunları söyledi:



"Kimseyi dışlamıyor, yabancı saymıyoruz. Türk milleti bin yıllık kardeşliğin övünücüsüdür. Anaları ağlatan, huzurumuza kast eden teröristleri birlikte tasfiye edelim, gelin Cumhur İttifakı'nda samimiyetle buluşalım. İnsanımızın, köküne, inancına bakmayız, mezheplere ayırmayız, bölmeyiz. Bayrağa saygı var mı, millete hürmet, vatana sadakat var mı ona bakarız. Bin yıl boyunca ne yapıldığına, ne söylendiğine değer veririz. Biz CHP gibi teröristlerle siyasi gelecek görmeyiz. İP gibi HDP'ye boyun eğmeyiz. Zillet gibi Türkiye'nin önünü kesmeye tevessül etmeyiz. Biz Türk milletiyiz. Cumhur ittifakıyız. Doğulu, Güneydoğulu kardeşlerimiz canımızdır. HDP bölücüdür, PKK canidir, CHP zillettir, İP hezimettir. Kürt kökenli kardeşlerimizin bunlarla yolu asla kesişmeyecektir. Şimdi sizlere soruyorum. Adana için bir miyiz'ö



"TRUMP KURALLARI ÇİĞNEDİ"



ABD Başkanı Trump'un 25 Mart'ta attığı imzaya uluslararası kuralları çiğnediğini belirten Bahçeli, şöyle devam etti:



"Golan tepelerinde İsrail işgalini belgeleyen 242 sayılı ve 338 sayılı Birleşmiş Milletler kararlarını alenen yok saymıştır. ABD Başkanı Ortadoğu'daki gerilim ortamının tırmanmasına, çatışmaların derinleşmesine çanak tutmuştur. Trump'un Golan tepelerini İsrail'e peşkeş çeken karanlık imzası, hükümsüzdür hukuksuzdur hiçbir sonuç doğurmayacaktır. Trump'ın siyonizmin hizmetkarı olması bizzat ABD halkına, beşeriyetin vicdanına, küresel adalete, inanç ve insanlık haklarına büyük bir hakaret, kesik bir saldırıdır. Adana'da ABD'nin Golan tepeleri kararını şiddetle kınıyorum. Bölgemiz tam bir facianın kıyısındadır. PKK-PYD'ye TIR'lar dolusu silah sevk eden terör devletinin kurulması konusunda her yolu deneyen ABD'nin ateşle oynadığı açıktır. Bu kapsamda bekamız ağır bir tehdit kuşağındadır.ö



Kırklareli'de AK Parti seçim bürosu kurşunlandı (YENİDEN)







KIRKLARELİ'nin Kavaklı beldesinde AK Parti seçim bürosu gece yarısı kimsenin bulunmadığı sırada pompalı tüfekle kurşunlandı. Olayda yaralanan olmazken, jandarma şüpheli 1 kişiyi gözaltına aldı.



Olay, Kavaklı beldesinde gece yarısı meydana geldi. Bugün akşam saatlerinde AK Partililer, gece yapacakları çalışmalar nedeniyle seçim bürolarını açmak için geldiklerinde camların kurşunlandığını görüp, durumu parti yetkilileri ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de geniş kapsamlı çalışma yaptı. Çalışmada AK Parti seçim bürosunun camlarına 4 kurşun isabet ettiği belirlendi. Bulgaristan plakalı bir araçla kaçtığı tespit edilen zanlı M.K., jandarma tarafından yakalandı. M.K.'nin ilk sorgusunda saldırıyı kendisini yaptıını kabul ettiği öğrenilirken, olayla ilglii soruşturma sürüyor.



Kavaklı'nın AK Partili Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Gürel Koşdemir de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay duyan partililer de seçim bürosu önünde toplandı. Belediye Başkanı Gürel Koşdemir, saldırıya üzüldüklerini belirterek, yapılan ilk incelemede seçim bürosunun camlarına tüfekle açılan ateşte domuz kurşunları isabet ettiğinin belirlendiğini söyledi. Seçim bürolarının CHP ile yan yana olduğunu ve hiç kimseyi suçlamak istemediğini ifade eden Gürel Koşdemir, şöyle dedi:



"Biz de şimdi öğrendik, gençler seçim bürosunu açmaya geldiğinde fark ediyorlar. Gece saat 03.30'a kadar gençlerimiz burada seçim bürosunda oturmuş iyi ki de gitmişler. Olayın saat 04.30'da olduğu söyleniyor. İyi ki de can kaybımız yok. İyi ki kimse yokmuş o anda .Bu sevindirici bizim için. Gece saat seçim büromuzu 4 el ateş ediliyor. Boşken yapılmış bir olay. Biz CHP'yi suçlamıyoruz. Bunun kendini bilmek bir arkadaş yapmış, biz de üzüldük tabi.. Burada bir demokrasi dersi veriyorduk yan yana seçim büromuzu. Çok da güzel gidiyordu. Kavgasız gürültüsüz bu işi götürüyorduk. Ben bir tane gencin burnu kanayacaksa seçilmeyeyim, koltuk sevdamız yok. Yeter ki bir gencimin burnu kanamasın" dedi.



AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahatin Minsolmaz da olay yerine gelerek incelemede bulundu. Üzücü bir olay olduğunu söyleyen Minsolmaz, "Trakya'da seçimler her zaman huzur ve sükunet çinde geçer. Bölgemizde bir zaman siyasi saikle adayların değil herhangi silahlı saldırı, hiçbir surette birbirine sataşmadığını, saldırmadığını tecrübe ediyoruz. Tabii ki burası seçim irtibat bürosu içinde insanlar da olabilir. Sabahın erken saatlerinde olması birinin yaralanmaması, seçim bürosunun boş olmasından kaynaklanıyor. Teşkilat olarak geç saatlere kadar çalışıyoruz. İçeride insan da olabilirdi. Siyasi temelli bir olay olmadığını düşünüyoruz. Zaten beldemizde herkes birbirleriyle arkadaş, adayları bile dostluk ve arkadaşlık içerisinde birbirlerinin konvoylarına, mitinglerine bile nezaketle yaklaşıyorlar" dedi.



Bodrum'da motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, refüje çarpan motosikletin sürücüsü Onur Canlı (18) yaralanırken, arkasındaki arkadaşı Aydoğan Varol (17) yaşamını yitirdi.



Gümbet'ten Bodrum yönüne giden Onur Canlı, bugün saat 13.30 sıralarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne geldiğinde, yönetimindeki 48 PK 676 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet savrulup, refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Canlı ile arkasındaki arkadaşı Aydoğan Varol yola savruldu. Yaralanan iki gence, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen motorize 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahale yapıldı. Daha sonra iki genç, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan gençlerden duruum ağır olan Aydoğan Varol, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



MEZUNİYETİNİ GÖREMEDİ



Bodrum Ayşe Gülsevim Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan ve sosyal medyada son olarak mezuniyet için çekilen fotoğraflarını paylaşan Varol'un acı haberi alan ailesi, yakınları, öğrenci arkadaşları hastaneye akın edip, gözyaşı döktü.



Aynı okuldan geçen yıl mezun olduğu öğrenilen ve kazada vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan motosiklet sürücüsü Onur Canlı ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Ağaçlık alana düşen kadın 16 saat sonra kurtarıldı



İZMİT'te gece yürüyüşü yaptığı sırada kayarak ağaçlık alana düşen Ayşe Erdemli(47), yaklaşık 16 saat sonra sesini duyurduğu gençlerin ihbarı ile kurtarıldı.



Olay, Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, gece 02.00 sıralarında cadde üzerinde yürüyüşe çıkan Ayşe Erdemli, ayağının kayması sonucu bölgedeki vadiye yuvarlandı. Ormanlık alanda mahsur kalan ve cep telefonunun şarjı biten Ayşe Erdemli, gece boyunca sesini kimseye duyuramadı. Sabahın ilk ışıklarından itibaren tekrar sesini duyurmaya çalışan Ayşe Erdemli'nin sesini, saat 17.00 sıralarında bölgeden geçen lise öğrencisi Celal Türedi duydu. Gencin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi.



Kadının sesini duyan ancak ağaçlık alana giremeyen polis ekipleri, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ormanlık alanda Ayşe Erdemli'nin yerini tespit etmek için çalışma başlattı. Ekipler, kadının yerini tespit etmek için, olay yerine gelen gazetecilerin kullandığı drone ile bölgeyi inceledi. Ayşe Erdemli'nin yerini tespit eden itfaiye erleri, ormanlık alanda kadına ulaştı. Bölgedeki patika yollardan yanına gelen itfaiye erlerinin yardımıyla bulunduğu yerden yaklaşık 1 saat sonra çıkarılan Ayşe Erdemli, sağlık ekibi tarafından kontrol edildi. Herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirlenen Erdemli, kontrol amacıyla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.



Büyükelçi Berger: AB, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımamaktadır







AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB'nin, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımadığını belirterek, "Mogherini, AB'nin bu konudaki tutumunu, pozisyonunu bir kez daha teyit etti. Bu tutum Türkiye'nin tutumu ile aynı" dedi.



Çeşitli temaslarda bulunmak için Malatya'ya gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, istişare toplantısı yaptı. Büyükelçi Christian Berger, toplantı yapmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Berger, Türkiye ile AB'nin aynı görüşe sahip olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:



"AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını' ilan eden başkanlık kararını imzalamasının ardından AB'nin görüşünü belirten bir açıklama yaptı. Mogherini, AB'nin bu konudaki tutumunu, pozisyonunu bir kez daha teyit etti. Bu tutum Türkiye'nin tutumu ile aynı. Avrupa Birliği, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımamaktadır. Hem uluslararası hukuk uyarınca hem de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1967 tarihli 142 sayılı kararı ve 1981 tarihli 497 sayılı kararı uyarınca İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımamaktadır. Bu kararlar daha önce oy birliği ile kabul edilmişti. Burada da İsrail'in hukukunu, idaresini ve yargı alanını kapsayacak şekilde genişletme kararının geçersiz olduğu belirtiliyor ve bu kararın uluslararası hukuk açısından bağlayıcı olmadığı belirtiliyor."



HDP'li Buldan: Bitlis medeniyetlerin, kültürün, ilmin kentidir







HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Bitlis'te yaptığı konuşmada, "Bu kent kadim bir kenttir. Medeniyetlerin, kültürün, ilmin kentidir. Bu kenti öyle bir hale soktular ki, burada yaşayan insanlarımızı kültürden, medeniyetten, ışıktan, beslenen tüm topluma öyle bir anlattılar ki, sanki bu ülkede Bitlis yokmuş gibi yaptılar" dedi.



HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Bitlis Ulu Cami önündeki meydanda partisinin mitinginde konuştu. Mitinge HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, Muş Belediye Eş Başkan adayı Sırrı Sakık, Bitlis Belediye Eş Başkan adayları Faruk İşlek ve Zekiye İlbasan ile partililer katıldı. Bitlis'te bulunmaktan mutlu olduğunu belirten Pervin Buldan, "Bu kentte olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bu kent kadim bir kenttir. Medeniyetlerin, kültürün, ilmin kentidir. Bu kent Türkiye'nin her yerine ilmi, ışığı, kültürleri yayan bir kenttir. Bu kenti öyle bir hale soktular ki, burada yaşayan insanlarımızı kültürden, medeniyetten, ışıktan, beslenen tüm topluma öyle bir anlattılar ki, sanki bu ülkede Bitlis yokmuş gibi yaptılar. Allah'ın izni ile 31 Mart'ta bir ders vereceğiz. Bitlis'te çalışan emekçiler, işçiler doğduğu yerde doymuyor. Başka kentlere göç etmek zorunda kalıyor. Ekmek parasını başka şehirlerde kazanmak zorunda kalıyor. 31 Mart'ta vereceğimiz ders ile birlikte bu kente barışı demokrasiyi sizlerle birlikte getireceğiz" ifadelerini kullandı.



HDP mitinginde gözaltına alınan 8 kişi adliyede (2)



7 KİŞİ TUTUKLANDI



İzmit'te HDP'nin pazar günü düzenlediği mitingde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişiden 1'i emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 7 kişi ise sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.



KOCAELİ



=============================

